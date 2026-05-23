Samsung Galaxy M07 Smartphone: ಭಾರತದ ಬಜೆಟ್ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಯಾಮ್ಸಂಗ್ ಮತ್ತೆ ಸದ್ದು ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಯಲ್ಲೇ ಉತ್ತಮ ಫೀಚರ್ಗಳನ್ನ ನೀಡುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಕಂಪನಿ ಹೊಸ ಬಜೆಟ್ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ್ದು, ಆನ್ಲೈನ್ ಶಾಪಿಂಗ್ ತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ₹10 ಸಾವಿರಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಯ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಈ ಫೋನ್ ಮಧ್ಯಮ ವರ್ಗದ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಆಕರ್ಷಕ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ.
ಸ್ಯಾಮ್ಸಂಗ್ ಗ್ಯಾಲಕ್ಸಿ ಎಂ07 (Samsung Galaxy M07) ಒಂದು ಬಜೆಟ್ ಸ್ನೇಹಿ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ ಆಗಿದ್ದು, 4GB RAM ಮತ್ತು 64GB ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಹೊಂದಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ವೇಗವಾದ MediaTek Helio G99 ಪ್ರೊಸೆಸರ್ ನೀಡಲಾಗಿದ್ದು, ದಿನನಿತ್ಯದ ಬಳಕೆ ಮತ್ತು ಗೇಮಿಂಗ್ಗೆ ಉತ್ತಮ ಅನುಭವ ನೀಡುತ್ತದೆ. 50MP ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಸ್ಪಷ್ಟ ಫೋಟೋಗಳನ್ನ ತೆಗೆಯಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. 5000mAh ಬ್ಯಾಟರಿ ದೀರ್ಘಕಾಲ ಬ್ಯಾಕಪ್ ನೀಡುತ್ತದೆ ಹಾಗೂ 25W ಫಾಸ್ಟ್ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಬೆಂಬಲ ಹೊಂದಿದೆ. IP54 ರೇಟಿಂಗ್ನಿಂದ ಧೂಳು ಮತ್ತು ನೀರಿನಿಂದಲೂ ರಕ್ಷಣೆ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಸ್ಲಿಮ್ ಡಿಸೈನ್ ಹೊಂದಿರುವ ಈ ಫೋನ್ಗೆ 6 ವರ್ಷಗಳ OS ಅಪ್ಡೇಟ್ ಸೌಲಭ್ಯ ಇದೆ.
ಈ ಫೋನ್ನಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ HD+ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ, ಪ್ರಬಲ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆ ವಿಭಾಗ ಮೀಡಿಯಾ ಟೆಕ್ ಹೆಲಿಯೊ G99 ಪ್ರೊಸೆಸರ್, AnTuTu ಸ್ಕೋರ್ 624K, ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ 15 ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಹೊಂದಿದೆ. UI 7.0 ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್, 2.2GHz, 2GHz ಕ್ಲಾಕ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಜೊತೆಗೆ ಆಕ್ಟಾ-ಕೋರ್ ಪ್ರೊಸೆಸರ್ ಹೊಂದಿರುವ ಈ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಮತ್ತು ದಿನನಿತ್ಯದ ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ಸೂಕ್ತ ಸಾಧನವಾಗಬಹುದು ಎಂದು ಟೆಕ್ ತಜ್ಞರು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ಯಾಮ್ಸಂಗ್ ಹೊಸ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಆಯ್ಕೆಯನ್ನೂ ನೀಡಿದ್ದು, ಹೆಚ್ಚು ಆಪ್ಗಳು, ಫೋಟೋ ಮತ್ತು ವಿಡಿಯೋ ಸಂಗ್ರಹಿಸಲು ಅನುಕೂಲವಾಗಿದೆ.
ಕ್ಯಾಮೆರಾ ವಿಭಾಗದಲ್ಲೂ AI ಬೆಂಬಲಿತ ಫೀಚರ್ಗಳನ್ನ ಸೇರಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಕಡಿಮೆ ಬೆಳಕಿನಲ್ಲೂ ಸ್ಪಷ್ಟ ಫೋಟೋ ತೆಗೆಯಲು ಸಹಾಯವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಕಂಪನಿ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದೆ. ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಬಜೆಟ್ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ಗಳಿಗೆ ಭಾರೀ ಬೇಡಿಕೆ ಇರುವುದರಿಂದ Samsung, Redmi, Realme ಮತ್ತು Poco ಕಂಪನಿಗಳ ನಡುವೆ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಈ ಹೊಸ ಫೋನ್ ಮೂಲಕ ಸ್ಯಾಮ್ಸಂಗ್ ತನ್ನ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಹಂಚಿಕೆಯನ್ನ ಮತ್ತಷ್ಟು ವಿಸ್ತರಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ವಿಶ್ಲೇಷಕರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ನಲ್ಲಿ Android ಆಧಾರಿತ One UI ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಅನುಭವ, ಸುರಕ್ಷತಾ ಅಪ್ಡೇಟ್ಗಳು ಮತ್ತು ಉತ್ತಮ ಬ್ಯಾಟರಿ ಆಪ್ಟಿಮೈಸೇಶನ್ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣ ಬಳಕೆ, ಆನ್ಲೈನ್ ಕ್ಲಾಸ್, ವಿಡಿಯೋ ವೀಕ್ಷಣೆ ಮತ್ತು ಸಾಮಾನ್ಯ ಗೇಮಿಂಗ್ಗೆ ಈ ಫೋನ್ ಸೂಕ್ತವಾಗಬಹುದು ಎಂದು ಗ್ರಾಹಕರು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆನ್ಲೈನ್ ಆಫರ್, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಮತ್ತು EMI ಸೌಲಭ್ಯಗಳಿಂದ ಈ ಫೋನ್ ಇನ್ನಷ್ಟು ಕೈಗೆಟುಕುವ ಬೆಲೆಗೆ ಲಭ್ಯವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಕಡಿಮೆ ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಫೋನ್ ಹುಡುಕುತ್ತಿರುವವರಿಗೆ ಇದು ಉತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಬಹುದು ಎಂದು ಟೆಕ್ ವಲಯ ಹೇಳುತ್ತಿದೆ.