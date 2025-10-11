English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

ಕೇವಲ 12,499 ರೂ.ಗೆ ಸ್ಯಾಮ್‌ಸಂಗ್ ಗ್ಯಾಲಕ್ಸಿ M17 5G ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್‌ ಖರೀದಿಸಿ

Samsung Galaxy M17 5G ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್‌ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದೆ. ಈ Samsung ಫೋನ್ ₹12,499 ಆರಂಭಿಕ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತದೆ. ಈ ಫೋನ್ 5000mAh ಬ್ಯಾಟರಿ ಮತ್ತು 50MP OIS ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನ ಹೊಂದಿದೆ.

Written by - Puttaraj K Alur | Last Updated : Oct 11, 2025, 03:15 PM IST
  • ಸ್ಯಾಮ್‌ಸಂಗ್ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್‌ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ
  • 5000mAh ಬ್ಯಾಟರಿ & 50MP OIS ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಸೇರಿ ಹಲವಾರು ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನ ಹೊಂದಿದೆ
  • ಈ ಸ್ಯಾಮ್‌ಸಂಗ್ ಫೋನ್ 6.7-ಇಂಚಿನ ಸೂಪರ್ AMOLED ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಯೊಂದಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ

ಕೇವಲ 12,499 ರೂ.ಗೆ ಸ್ಯಾಮ್‌ಸಂಗ್ ಗ್ಯಾಲಕ್ಸಿ M17 5G ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್‌ ಖರೀದಿಸಿ

Samsung Galaxy M17 5G Smartphone: ಸ್ಯಾಮ್‌ಸಂಗ್ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್‌ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ. ದಕ್ಷಿಣ ಕೊರಿಯಾದ ಕಂಪನಿಯ ಈ ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್ ಅನ್ನು ಕೇವಲ ₹12,499 ಆರಂಭಿಕ ಬೆಲೆಗೆ ಪರಿಚಯಿಸಿದೆ. ಈ ಫೋನ್ Galaxy M16 5Gಯ ​​ಅಪ್‌ಗ್ರೇಡ್ ಮಾಡೆಲ್ ಆಗಿದ್ದು, ಹಲವು ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳೊಂದಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಈ ಫೋನ್ ದೊಡ್ಡ ಬ್ಯಾಟರಿ ಮತ್ತು 50MP OIS ಕ್ಯಾಮೆರಾವನ್ನ ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. ಕಂಪನಿಯು ಫೋನ್‌ನಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಸೆಟಪ್ ಅನ್ನ ಸಹ ಪರಿಚಯಿಸಿದೆ.

ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟು?: Samsung Galaxy M17 5G ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್‌ 4GB RAM + 128GB, 6GB RAM + 128GB, ಮತ್ತು 8GB RAM + 128GB ಎಂಬ ಮೂರು ಸ್ಟೋರೇಜ್ ರೂಪಾಂತರಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದೆ. ಈ ಫೋನ್ ₹12,499ರಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ. ಇತರ ಎರಡು ರೂಪಾಂತರಗಳ ಬೆಲೆ ಕ್ರಮವಾಗಿ ₹13,999 ಮತ್ತು ₹15,499 ಇದೆ. ಈ ಫೋನ್ ಅನ್ನ ಕಂಪನಿಯ ಅಧಿಕೃತ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್ ಮತ್ತು ಅಮೆಜಾನ್‌ನಿಂದ ಖರೀದಿಸಬಹುದು. ಅಕ್ಟೋಬರ್ 13ರಂದು ಇದರ ಮಾರಾಟ ನಡೆಯಲಿದೆ.

ಸ್ಯಾಮ್‌ಸಂಗ್ ಗ್ಯಾಲಕ್ಸಿ M17 5G ಬೆಲೆ
4 GB RAM + 128 GB 12,499 ರೂ.
6 GB RAM + 128 GB 13,999 ರೂ.
8 GB RAM + 128 GB 15,499 ರೂ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: petrol and diesel price: ಪೆಟ್ರೋಲ್, ಡೀಸೆಲ್ ಹೊಸ ಬೆಲೆ ಘೋಷಣೆ: ಇಂಧನ ದರದಲ್ಲಿ ಮಹತ್ತರ ಬದಲಾವಣೆ

Samsung Galaxy M17 5G ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು: ಈ ಸ್ಯಾಮ್‌ಸಂಗ್ ಫೋನ್ 6.7-ಇಂಚಿನ ಸೂಪರ್ AMOLED ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಯೊಂದಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಫೋನ್‌ನ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ FHD+ (ಪೂರ್ಣ HD) ರೆಸಲ್ಯೂಶನ್ ಅನ್ನ ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತದೆ. ಫೋನ್‌ನ ಗರಿಷ್ಠ ಹೊಳಪು 1100 ನಿಟ್‌ಗಳನ್ನ ತಲುಪುತ್ತದೆ. ರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ಇದನ್ನು ಕಾರ್ನಿಂಗ್ ಗೊರಿಲ್ಲಾ ಗ್ಲಾಸ್ Vನಿಂದ ರಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಈ ಫೋನ್ Exynos 1330 ಚಿಪ್‌ಸೆಟ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು 8GB RAM ಮತ್ತು 128GB ಸ್ಟೋರೇಜ್‌ಅನ್ನ ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತದೆ. ಫೋನ್‌ನ ಆಂತರಿಕ ಸ್ಟೋರೇಜ್‌ಅನ್ನ ಮೈಕ್ರೊ SD ಕಾರ್ಡ್ ಮೂಲಕ 2TBವರೆಗೆ ವಿಸ್ತರಿಸಬಹುದು. ಇದು 25W ವೇಗದ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಬಲವಾದ 5000mAh ಬ್ಯಾಟರಿಯನ್ನ ಹೊಂದಿದೆ. ಇದು ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ 16 ಆಧಾರಿತ OneUI 8ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಕಂಪನಿಯು ಆರು ವರ್ಷಗಳ OS ಅಪ್‌ಡೇಟ್‌ಗಳ ಭರವಸೆ ನೀಡುತ್ತದೆ.

ಸ್ಯಾಮ್‌ಸಂಗ್ ಗ್ಯಾಲಕ್ಸಿ M17 5G ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು
ಪ್ರದರ್ಶನ 6.7 ಇಂಚುಗಳು, AMOLED
ಪ್ರೊಸೆಸರ್ ಎಕ್ಸಿನೋಸ್ 1330
ಸಂಗ್ರಹಣೆ 8 ಜಿಬಿ, 128 ಜಿಬಿ
ಬ್ಯಾಟರಿ 5000mAh, 25W
ಕ್ಯಾಮೆರಾ 50MP OIS + 5MP + 2MP, 13MP
ಓಎಸ್ ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ 16, ಒನ್‌ಯುಐ 8

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರ ಕೈ ಸೇರಲಿದೆ 18 ತಿಂಗಳ ವೇತನ! ದೀಪಾವಳಿಗೂ ಮುನ್ನ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಬಿಗ್ ಅಪ್ಡೇಟ್..

Galaxy M17 5G ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಟ್ರಿಪಲ್ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಸೆಟಪ್ ಹೊಂದಿದೆ. ಇದು OIS ಹೊಂದಿರುವ 50MP ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕ್ಯಾಮೆರಾ, 5MP ಅಲ್ಟ್ರಾ-ವೈಡ್-ಆಂಗಲ್ ಲೆನ್ಸ್ ಮತ್ತು 2MP ಮ್ಯಾಕ್ರೋ ಕ್ಯಾಮೆರಾವನ್ನ ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಸೆಲ್ಫಿಗಳು ಮತ್ತು ವಿಡಿಯೋ ಕರೆಗಾಗಿ ಈ ಫೋನ್ 13MP ಮುಂಭಾಗದ ಕ್ಯಾಮೆರಾವನ್ನ ಹೊಂದಿದೆ. ಇದು ಸೈಡ್-ಮೌಂಟೆಡ್ ಫಿಂಗರ್‌ಪ್ರಿಂಟ್ ಸ್ಕ್ಯಾನರ್ ಅನ್ನ ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು IP54 ರೇಟಿಂಗ್ ಅನ್ನ ಸಹ ಹೊಂದಿದ್ದು, ಜಲನಿರೋಧಕವಾಗಿದೆ.

About the Author

Puttaraj K Alur

ಪುಟ್ಟರಾಜ ಕೆ ಆಲೂರ ಅನುಭವಿ ಪತ್ರಕರ್ತರಾಗಿದ್ದು, ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನ ಡಿಜಿಟಲ್‌ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸೀನಿಯರ್‌ ಸಬ್‌ ಎಡಿಟರ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮುದ್ರಣ ಮಾಧ್ಯಮ, ಟಿವಿ ಮಾಧ್ಯಮ ಮತ್ತು ಡಿಜಿಟಲ್‌ ಮಾಧ್ಯಮ ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿಯೂ 10 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಮೈಸೂರಿನ ಪ್ರಮುಖ ದಿನಪತ್ರಿಕೆಗಳಾದ ರಾಜ್ಯಧರ್ಮ, ಮೈಸೂರು ಮಿತ್ರದಲ್ಲಿ, ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ದಿಗ್ವಿಜಯ ನ್ಯೂಸ್ ಚಾನೆಲ್‌, ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಒಪೇರಾ (Opera) ನ್ಯೂಸ್‌, ಯುಸಿ (UC Browser) ನ್ಯೂಸ್‌, ಒಪೊಯಿ‌ (Opoyi) ನ್ಯೂಸ್‌ ಮತ್ತು ಪ್ರಸ್ತುತ 4 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮೈಸೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ ಮಾನಸಗಂಗೋತ್ರಿಯಲ್ಲಿ M.Sc. ...Read More

Samsung Galaxy M17 5GSamsung Galaxy M17 5G launchSamsung Galaxy M17 5G price in IndiaSamsung Galaxy M17 5G specsAmazon

