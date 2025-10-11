Samsung Galaxy M17 5G Smartphone: ಸ್ಯಾಮ್ಸಂಗ್ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ. ದಕ್ಷಿಣ ಕೊರಿಯಾದ ಕಂಪನಿಯ ಈ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ ಅನ್ನು ಕೇವಲ ₹12,499 ಆರಂಭಿಕ ಬೆಲೆಗೆ ಪರಿಚಯಿಸಿದೆ. ಈ ಫೋನ್ Galaxy M16 5Gಯ ಅಪ್ಗ್ರೇಡ್ ಮಾಡೆಲ್ ಆಗಿದ್ದು, ಹಲವು ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳೊಂದಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಈ ಫೋನ್ ದೊಡ್ಡ ಬ್ಯಾಟರಿ ಮತ್ತು 50MP OIS ಕ್ಯಾಮೆರಾವನ್ನ ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. ಕಂಪನಿಯು ಫೋನ್ನಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಸೆಟಪ್ ಅನ್ನ ಸಹ ಪರಿಚಯಿಸಿದೆ.
ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟು?: Samsung Galaxy M17 5G ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ 4GB RAM + 128GB, 6GB RAM + 128GB, ಮತ್ತು 8GB RAM + 128GB ಎಂಬ ಮೂರು ಸ್ಟೋರೇಜ್ ರೂಪಾಂತರಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದೆ. ಈ ಫೋನ್ ₹12,499ರಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ. ಇತರ ಎರಡು ರೂಪಾಂತರಗಳ ಬೆಲೆ ಕ್ರಮವಾಗಿ ₹13,999 ಮತ್ತು ₹15,499 ಇದೆ. ಈ ಫೋನ್ ಅನ್ನ ಕಂಪನಿಯ ಅಧಿಕೃತ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಮತ್ತು ಅಮೆಜಾನ್ನಿಂದ ಖರೀದಿಸಬಹುದು. ಅಕ್ಟೋಬರ್ 13ರಂದು ಇದರ ಮಾರಾಟ ನಡೆಯಲಿದೆ.
|ಸ್ಯಾಮ್ಸಂಗ್ ಗ್ಯಾಲಕ್ಸಿ M17 5G
|ಬೆಲೆ
|4 GB RAM + 128 GB
|12,499 ರೂ.
|6 GB RAM + 128 GB
|13,999 ರೂ.
|8 GB RAM + 128 GB
|15,499 ರೂ.
Samsung Galaxy M17 5G ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು: ಈ ಸ್ಯಾಮ್ಸಂಗ್ ಫೋನ್ 6.7-ಇಂಚಿನ ಸೂಪರ್ AMOLED ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಯೊಂದಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಫೋನ್ನ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ FHD+ (ಪೂರ್ಣ HD) ರೆಸಲ್ಯೂಶನ್ ಅನ್ನ ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತದೆ. ಫೋನ್ನ ಗರಿಷ್ಠ ಹೊಳಪು 1100 ನಿಟ್ಗಳನ್ನ ತಲುಪುತ್ತದೆ. ರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ಇದನ್ನು ಕಾರ್ನಿಂಗ್ ಗೊರಿಲ್ಲಾ ಗ್ಲಾಸ್ Vನಿಂದ ರಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಈ ಫೋನ್ Exynos 1330 ಚಿಪ್ಸೆಟ್ನೊಂದಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು 8GB RAM ಮತ್ತು 128GB ಸ್ಟೋರೇಜ್ಅನ್ನ ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತದೆ. ಫೋನ್ನ ಆಂತರಿಕ ಸ್ಟೋರೇಜ್ಅನ್ನ ಮೈಕ್ರೊ SD ಕಾರ್ಡ್ ಮೂಲಕ 2TBವರೆಗೆ ವಿಸ್ತರಿಸಬಹುದು. ಇದು 25W ವೇಗದ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ನೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಬಲವಾದ 5000mAh ಬ್ಯಾಟರಿಯನ್ನ ಹೊಂದಿದೆ. ಇದು ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ 16 ಆಧಾರಿತ OneUI 8ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಕಂಪನಿಯು ಆರು ವರ್ಷಗಳ OS ಅಪ್ಡೇಟ್ಗಳ ಭರವಸೆ ನೀಡುತ್ತದೆ.
|ಸ್ಯಾಮ್ಸಂಗ್ ಗ್ಯಾಲಕ್ಸಿ M17 5G
|ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು
|ಪ್ರದರ್ಶನ
|6.7 ಇಂಚುಗಳು, AMOLED
|ಪ್ರೊಸೆಸರ್
|ಎಕ್ಸಿನೋಸ್ 1330
|ಸಂಗ್ರಹಣೆ
|8 ಜಿಬಿ, 128 ಜಿಬಿ
|ಬ್ಯಾಟರಿ
|5000mAh, 25W
|ಕ್ಯಾಮೆರಾ
|50MP OIS + 5MP + 2MP, 13MP
|ಓಎಸ್
|ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ 16, ಒನ್ಯುಐ 8
Galaxy M17 5G ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಟ್ರಿಪಲ್ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಸೆಟಪ್ ಹೊಂದಿದೆ. ಇದು OIS ಹೊಂದಿರುವ 50MP ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕ್ಯಾಮೆರಾ, 5MP ಅಲ್ಟ್ರಾ-ವೈಡ್-ಆಂಗಲ್ ಲೆನ್ಸ್ ಮತ್ತು 2MP ಮ್ಯಾಕ್ರೋ ಕ್ಯಾಮೆರಾವನ್ನ ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಸೆಲ್ಫಿಗಳು ಮತ್ತು ವಿಡಿಯೋ ಕರೆಗಾಗಿ ಈ ಫೋನ್ 13MP ಮುಂಭಾಗದ ಕ್ಯಾಮೆರಾವನ್ನ ಹೊಂದಿದೆ. ಇದು ಸೈಡ್-ಮೌಂಟೆಡ್ ಫಿಂಗರ್ಪ್ರಿಂಟ್ ಸ್ಕ್ಯಾನರ್ ಅನ್ನ ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು IP54 ರೇಟಿಂಗ್ ಅನ್ನ ಸಹ ಹೊಂದಿದ್ದು, ಜಲನಿರೋಧಕವಾಗಿದೆ.