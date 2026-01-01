Samsung Galaxy M17 5G SmartPhone: ಸ್ಯಾಮ್ಸಂಗ್ ಗ್ಯಾಲಕ್ಸಿ M17 5G ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಗಣನೀಯ ಇಳಿಕೆ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. Samsungನ ಈ ಬಜೆಟ್ ಫೋನ್ ಇ-ಕಾಮರ್ಸ್ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಅಮೆಜಾನ್ನಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಗೆ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಈ ಫೋನ್ ಅನ್ನ ಇದುವರೆಗಿನ ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಗೆ ಖರೀದಿಸಬಹುದು. ದಕ್ಷಿಣ ಕೊರಿಯಾದ ಕಂಪನಿಯ ಈ ಕೈಗೆಟುಕುವ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ ಶಕ್ತಿಯುತ ಬ್ಯಾಟರಿ ಮತ್ತು ಬಲವಾದ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನ ಹೊಂದಿದೆ.
ಈ ಸ್ಯಾಮ್ಸಂಗ್ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ ₹12,999 ಆರಂಭಿಕ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಈ ಫೋನ್ನಲ್ಲಿ 21% ಬೆಲೆ ಕಡಿತವಾಗಿದೆ. ₹16,499 ಆರಂಭಿಕ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಈ ಫೋನ್ನಲ್ಲಿ ₹3,500 ಬೆಲೆ ಕಡಿತವಾಗಿದೆ. ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ಈ ಫೋನ್ ಅನ್ನ ₹624ರಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ EMIನೊಂದಿಗೆ ಖರೀದಿಸಬಹುದು.
ಈ ಕೈಗೆಟುಕುವ ಸ್ಯಾಮ್ಸಂಗ್ ಫೋನ್ ಗ್ಯಾಲಕ್ಸಿ M ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ ಇದುವರೆಗಿನ ಅತ್ಯಂತ ತೆಳುವಾದ ಫೋನ್ ಆಗಿದ್ದು, ಕೇವಲ 7.5 ಮಿಮೀ ದಪ್ಪವನ್ನ ಹೊಂದಿದೆ. ಇದು 6.7-ಇಂಚಿನ ಸೂಪರ್ AMOLED ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಯನ್ನ ಹೊಂದಿದೆ. ಈ ಫೋನ್ FHD+ ರೆಸಲ್ಯೂಶನ್ ಅನ್ನ ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ಕಾರ್ನಿಂಗ್ ಗೊರಿಲ್ಲಾ ಗ್ಲಾಸ್ Vನಿಂದ ರಕ್ಷಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ.
ಈ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ ಕಂಪನಿಯ ಸ್ವಂತ Exynos 1330 ಪ್ರೊಸೆಸರ್ನಿಂದ ಚಾಲಿತವಾಗಿದೆ. ಇದು 8GB RAM ಮತ್ತು 128GB ವರೆಗೆ ಆಂತರಿಕ ಸ್ಟೋರೇಜ್ನೊಂದಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಫೋನ್ನ ಸ್ಟೋರೇಜ್ಅನ್ನ ಮೈಕ್ರೊ SD ಕಾರ್ಡ್ ಮೂಲಕ 2TBವರೆಗೆ ವಿಸ್ತರಿಸಬಹುದು. ಈ ಫೋನ್ ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ 15 ಆಧಾರಿತ OneUI 7ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ.
Galaxy M17 5G ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಟ್ರಿಪಲ್ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಸೆಟಪ್ ಹೊಂದಿದೆ. ಈ ಫೋನ್ 50MP ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕ್ಯಾಮೆರಾ, 5MP ದ್ವಿತೀಯ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಮತ್ತು 2MP ಮ್ಯಾಕ್ರೋ ಕ್ಯಾಮೆರಾವನ್ನ ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಸೆಲ್ಫಿಗಳು ಮತ್ತು ವಿಡಿಯೋ ಕರೆಗಾಗಿ 13MP ಮುಂಭಾಗದ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಈ ಫೋನ್ ಶಕ್ತಿಯುತ 5000mAh ಬ್ಯಾಟರಿ ಮತ್ತು 25W ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ನೊಂದಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ.