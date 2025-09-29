English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

ಕೇವಲ ₹7,499ಗೆ ಸ್ಯಾಮ್‌ಸಂಗ್‌ 5G ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್‌ ಖರೀದಿಸಿ: ಇದು ಸೀಮಿತ ಅವಧಿಯ ಕೊಡುಗೆ

Samsung Galaxy F36 5Gಯನ್ನ ಕೇವಲ ₹13,999ಗೆ ಖರೀದಿಸಬಹುದು. ಈ ಫೋನ್ ₹19,999 ಆರಂಭಿಕ ಬೆಲೆಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದು, ಇದರ ಖರೀದಿಯ ಮೇಲೆ ₹6,000ರಷ್ಟು ರಿಯಾಯಿತಿ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ.

Written by - Puttaraj K Alur | Last Updated : Sep 29, 2025, 02:22 PM IST
  • ಸ್ಯಾಮ್‌ಸಂಗ್ ಗ್ಯಾಲಕ್ಸಿ M36 5Gಯನ್ನ ಕೇವಲ ₹13,999ಗೆ ಖರೀದಿಸಬಹುದು
  • Samsung Galaxy M16 5Gಯನ್ನ ನೀವು ₹10,499ಗೆ ಖರೀದಿಸಬಹುದು
  • Samsung Galaxy M06 5Gಯನ್ನ ಕೇವಲ ₹7,499ಗೆ ಖರೀದಿಸಬಹುದು

ಕೇವಲ ₹7,499ಗೆ ಸ್ಯಾಮ್‌ಸಂಗ್‌ 5G ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್‌ ಖರೀದಿಸಿ: ಇದು ಸೀಮಿತ ಅವಧಿಯ ಕೊಡುಗೆ

Samsung Galaxy M16 5G Smartphone: ಸ್ಯಾಮ್‌ಸಂಗ್ ತನ್ನ ಮುಂಬರುವ ಹಬ್ಬದ ಮಾರಾಟಕ್ಕಾಗಿ ಉತ್ತಮ ಡೀಲ್‌ಗಳನ್ನ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದೆ. ಈ ವರ್ಷ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಗ್ಯಾಲಕ್ಸಿ M ಮತ್ತು ಗ್ಯಾಲಕ್ಸಿ F ಸರಣಿಯ ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್‌ಗಳ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಗಮನಾರ್ಹ ಕಡಿತವಾಗಿದೆ. ಸ್ಯಾಮ್‌ಸಂಗ್ ಗ್ಯಾಲಕ್ಸಿ M36 5Gಯನ್ನ ಕೇವಲ ₹13,999ಗೆ ಖರೀದಿಸಬಹುದು. ಇದು ₹19,999ನ ಮೂಲ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದ್ದು, ₹6,000ರಷ್ಟು ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್‌ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. 

ಇನ್ನು Samsung Galaxy M16 5Gಯನ್ನ ನೀವು ₹10,499ಗೆ ಖರೀದಿಸಬಹುದು. ಈ ಫೋನ್‌ ₹13,499 ಆರಂಭಿಕ ಬೆಲೆಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಈ ಫೋನ್‌ ಖರೀದಿಯ ಮೇಲೆ ₹3,000ರಷ್ಟು ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್‌ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಅದರಂತೆ Samsung Galaxy M06 5Gಯನ್ನ ₹7,499ಗೆ ಖರೀದಿಸಬಹುದು. ಈ ಫೋನ್ ₹9,999 ಆರಂಭಿಕ ಬೆಲೆಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಈ ಫೋನ್‌ ಖರೀದಿಯ ಮೇಲೆ ₹2,500 ಬೆಲೆ ಕಡಿತ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ತೈಲ ಬೆಲೆ ಕಡಿತಕ್ಕೆ OPEC+ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ಗಟ್ಟಿ ನಿರ್ಧಾರ : ಕನಿಷ್ಠ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಪೆಟ್ರೋಲ್, ಡಿಸೇಲ್ ದರ

Samsung Galaxy F36 5Gಯನ್ನ ಕೇವಲ ₹13,999ಗೆ ಖರೀದಿಸಬಹುದು. ಈ ಫೋನ್ ₹19,999 ಆರಂಭಿಕ ಬೆಲೆಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದು, ಇದರ ಖರೀದಿಯ ಮೇಲೆ ₹6,000ರಷ್ಟು ರಿಯಾಯಿತಿ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ.  

Samsung Galaxy F06 5G ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್‌ಅನ್ನ ₹7,499 ರೂ.ಗೆ ಖರೀದಿಸಬಹುದು. ಈ ಫೋನ್ ಅನ್ನ ₹9,999 ಆರಂಭಿಕ ಬೆಲೆಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಈ ಫೋನ್‌ನ ಬೆಲೆಯನ್ನ ₹2,500ರಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಈ ಎಲ್ಲಾ ಫೋನ್‌ಗಳ ಮೇಲಿನ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್‌ ಸೀಮಿತ ಅವಧಿಗೆ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಗೆ ಅದ್ಭುತ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನ ಹೊಂದಿರುವ ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್‌ ಖರೀದಿಸಲು ಇದು ಸುವರ್ಣಾವಕಾಶವಾಗಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಹಬ್ಬದ ಸಮಯದಲ್ಲಿಯೇ EPFOನಿಂದ ಜಾಕ್‌ಪಾಟ್ : ಪಿಂಚಣಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಳ ಜೊತೆಗೆ ಈ ಸೌಲಭ್ಯಗಳ ಘೋಷಣೆ

About the Author

Puttaraj K Alur

ಪುಟ್ಟರಾಜ ಕೆ ಆಲೂರ ಅನುಭವಿ ಪತ್ರಕರ್ತರಾಗಿದ್ದು, ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನ ಡಿಜಿಟಲ್‌ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸೀನಿಯರ್‌ ಸಬ್‌ ಎಡಿಟರ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮುದ್ರಣ ಮಾಧ್ಯಮ, ಟಿವಿ ಮಾಧ್ಯಮ ಮತ್ತು ಡಿಜಿಟಲ್‌ ಮಾಧ್ಯಮ ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿಯೂ 10 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಮೈಸೂರಿನ ಪ್ರಮುಖ ದಿನಪತ್ರಿಕೆಗಳಾದ ರಾಜ್ಯಧರ್ಮ, ಮೈಸೂರು ಮಿತ್ರದಲ್ಲಿ, ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ದಿಗ್ವಿಜಯ ನ್ಯೂಸ್ ಚಾನೆಲ್‌, ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಒಪೇರಾ (Opera) ನ್ಯೂಸ್‌, ಯುಸಿ (UC Browser) ನ್ಯೂಸ್‌, ಒಪೊಯಿ‌ (Opoyi) ನ್ಯೂಸ್‌ ಮತ್ತು ಪ್ರಸ್ತುತ 4 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮೈಸೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ ಮಾನಸಗಂಗೋತ್ರಿಯಲ್ಲಿ M.Sc. ...Read More

SamsungSamsung Galaxy M36 5G GalaxySamsung Galaxy M16 5G SmartphoneSamsung M16 Galaxy M06Samsung Galaxy F36 Galaxy

Trending News