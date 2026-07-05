/ 8GB RAM.. 50MP OIS ಕ್ಯಾಮೆರಾ: AI ಫೀಚರ್ಸ್‌ ಹೊಂದಿರುವ Samsung Galaxy M36 5G ಬಿಡುಗಡೆ

Samsung Galaxy M36 5G Smartphone: ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಹಿಡಿತವನ್ನ ಮತ್ತಷ್ಟು ಬಲಪಡಿಸಲು Samsung ಹೊಸ Galaxy M36 5G ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ ಅನ್ನ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ. AI ಆಧಾರಿತ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು, ಪ್ರೀಮಿಯಂ ವಿನ್ಯಾಸ, ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಮತ್ತು ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ಗಳೊಂದಿಗೆ ಈ ಫೋನ್ ಮಧ್ಯಮ ಬೆಲೆಯ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ. Serene Green ಬಣ್ಣದಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಈ ಮಾದರಿಯು 8GB RAM ಹಾಗೂ 128GB ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಆಯ್ಕೆಯೊಂದಿಗೆ ಬಂದಿದೆ.
Galaxy M36 5Gಯ ಪ್ರಮುಖ ಆಕರ್ಷಣೆಯೆಂದರೆ ಅದರ AI ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು. ಫೋನ್ನಲ್ಲಿ Google Gemini ಮತ್ತು Circle to Search ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನ ನೀಡಲಾಗಿದ್ದು, ಬಳಕೆದಾರರು ಪರದೆಯ ಮೇಲಿನ ಯಾವುದೇ ಕಂಟೆಂಟ್ಅನ್ನ ಸುಲಭವಾಗಿ ಹುಡುಕಬಹುದು. ಜೊತೆಗೆ Object Eraser, Image Clipper ಮತ್ತು Edit Suggestions ಸೇರಿದಂತೆ AI ಆಧಾರಿತ ಫೋಟೋ ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಟೂಲ್ಗಳನ್ನ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಎಲ್ಲಾ 5G ಬ್ಯಾಂಡ್ಗಳಿಗೆ ಬೆಂಬಲ ನೀಡಿರುವುದರಿಂದ ವೇಗವಾದ ಸಂಪರ್ಕ ಅನುಭವವೂ ದೊರೆಯಲಿದೆ.
ವಿನ್ಯಾಸದ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ Galaxy M36 5G ಕೇವಲ 7.7 ಮಿ.ಮೀ. ದಪ್ಪ ಹೊಂದಿದ್ದು, ಸ್ಲಿಮ್ ಮತ್ತು ಆಕರ್ಷಕ ಲುಕ್ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ Corning Gorilla Glass Victus+ ರಕ್ಷಣೆ ನೀಡಲಾಗಿದ್ದು, ಸಾಮಾನ್ಯ ಗಾಜಿಗಿಂತ ನಾಲ್ಕು ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚು ಸ್ಕ್ರ್ಯಾಚ್ ಪ್ರತಿರೋಧ ಹಾಗೂ ಸುಮಾರು 2 ಮೀಟರ್ ಎತ್ತರದಿಂದ ಬೀಳುವ ಆಘಾತವನ್ನೂ ತಡೆಯುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಹೊಂದಿದೆ ಎಂದು ಕಂಪನಿ ಹೇಳಿದೆ.
ಫೋಟೋಗ್ರಫಿ ಪ್ರಿಯರಿಗಾಗಿ ಈ ಫೋನ್ನಲ್ಲಿ 50MP OIS (Optical Image Stabilization) ಮುಖ್ಯ ಕ್ಯಾಮೆರಾ, 8MP ಅಲ್ಟ್ರಾ ವೈಡ್ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಹಾಗೂ 2MP ಮ್ಯಾಕ್ರೋ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಒಳಗೊಂಡ ಟ್ರಿಪಲ್ ರಿಯರ್ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಸೆಟಪ್ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಸೆಲ್ಫಿ ಮತ್ತು ವಿಡಿಯೋ ಕರೆಗಳಿಗಾಗಿ 13MP ಫ್ರಂಟ್ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಇದೆ. AI Nightography, AI Depth Map ಮತ್ತು Multi Frame Synthesis ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದಿಂದ ಕಡಿಮೆ ಬೆಳಕಿನಲ್ಲೂ ಉತ್ತಮ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಫೋಟೋಗಳನ್ನ ಸೆರೆಹಿಡಿಯಬಹುದು. ಜೊತೆಗೆ 4K ವಿಡಿಯೋ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಬೆಂಬಲವೂ ಲಭ್ಯವಿದೆ.
ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ 6.7 ಇಂಚಿನ Super AMOLED ಪರದೆ ನೀಡಲಾಗಿದ್ದು, Vision Booster ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದಿಂದ ಬಿಸಿಲಿನಲ್ಲಿಯೂ ಸ್ಪಷ್ಟ ದೃಶ್ಯ ಅನುಭವ ಸಿಗಲಿದೆ. ತೆಳುವಾದ ಬೆಜೆಲ್ಗಳು ವಿಡಿಯೋ ವೀಕ್ಷಣೆ ಮತ್ತು ಗೇಮಿಂಗ್ ಅನುಭವವನ್ನ ಮತ್ತಷ್ಟು ಉತ್ತಮಗೊಳಿಸುತ್ತವೆ.
ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಗೆ 4nm Exynos 1380 Octa-Core ಪ್ರೊಸೆಸರ್ ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಗರಿಷ್ಠ 2.4GHz ಕ್ಲಾಕ್ ಸ್ಪೀಡ್ ನೀಡುತ್ತದೆ. Vapour Cooling Chamber ಇರುವುದರಿಂದ ಗೇಮಿಂಗ್ ವೇಳೆ ಫೋನ್ ಹೆಚ್ಚು ಬಿಸಿಯಾಗದಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಕಂಪನಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಬ್ಯಾಟರಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಬಳಕೆಯಲ್ಲಿ ಎರಡು ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಲಿದೆ. USB Type-C ಫಾಸ್ಟ್ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಬೆಂಬಲವಿದ್ದರೂ, ಚಾರ್ಜರ್ ಅನ್ನು ಬಾಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ.
ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಫೋನ್ Android 15 ಆಧಾರಿತ One UI 7.0ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ. 6 ವರ್ಷಗಳ OS ಹಾಗೂ ಭದ್ರತಾ ಅಪ್ಡೇಟ್ಗಳು, Samsung Knox Security, Samsung Wallet, Quick Share, Now Bar ಮತ್ತು Voice Focus ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಪ್ರೀಮಿಯಂ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನ ಕಂಪನಿ ಒದಗಿಸಿದೆ. ಉತ್ತಮ ಕ್ಯಾಮೆರಾ, AI ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ, ಬಲಿಷ್ಠ ನಿರ್ಮಾಣ ಹಾಗೂ ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಬೆಂಬಲದಿಂದ Galaxy M36 5G ಮಧ್ಯಮ ಬೆಲೆಯ 5G ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಆಯ್ಕೆಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ.