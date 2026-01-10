Samsung Galaxy S24 5G Smartphone: ನೀವು Samsung Galaxy S24 5G 256GB ರೂಪಾಂತರದ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ನ ಖರೀದಿಸಲು ಇಲ್ಲಿದೆ ಸುವರ್ಣಾವಕಾಶ. ಈ ಫೋನ್ನ ಯಾವ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ನಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಬಲೆಗೆ ಲಭ್ಯವಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಯಿರಿ. ಫ್ಲಿಪ್ಕಾರ್ಟ್ ಅಥವಾ ಅಮೆಜಾನ್ ಈ ಪೈಕಿ ಯಾವ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ನಲ್ಲಿ ಈ ಫೋನ್ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಗೆ ಮಾರಾಟವಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಯಿರಿ..
ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟು?: ಸ್ಯಾಮ್ಸಂಗ್ ಗ್ಯಾಲಕ್ಸಿ S24 5G 256GB ಸ್ಟೋರೇಜ್ ರೂಪಾಂತರದ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ ಅಮೆಜಾನ್ನಲ್ಲಿ ₹46,990ಗೆ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಫ್ಲಿಪ್ಕಾರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಈ ಫೋನ್ಅನ್ನ ₹55,999ಗೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಆದರೆ ನೀವು ಈ ಸ್ಯಾಮ್ಸಂಗ್ ಫೋನ್ ಅನ್ನ ಅಮೆಜಾನ್ನಲ್ಲಿ ₹9,009 ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಗೆ ಪಡೆಯಬಹುದು. ಅಮೆಜಾನ್ ಪೇ ಐಸಿಐಸಿಐ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ನೊಂದಿಗೆ ಮಾಡಿದ ಪಾವತಿಗಳಿಗೆ ನೀವು ಹೆಚ್ಚುವರಿ 5% ಕ್ಯಾಶ್ಬ್ಯಾಕ್ ಪಡೆಯಬಹುದು.
ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯತೆಗಳೇನು?: ಈ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ 6.2-ಇಂಚಿನ ಪೂರ್ಣ HD+ ರೆಸಲ್ಯೂಶನ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ, ಸ್ನಾಪ್ಡ್ರಾಗನ್ 8 Gen 3 ಪ್ರೊಸೆಸರ್, ಶಕ್ತಿಯುತ 4000 mAh ಬ್ಯಾಟರಿ, 50-ಮೆಗಾಪಿಕ್ಸೆಲ್ ಡ್ಯುಯಲ್ ರಿಯರ್ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಮತ್ತು 12-ಮೆಗಾಪಿಕ್ಸೆಲ್ ಸೆಲ್ಫಿ ಕ್ಯಾಮೆರಾವನ್ನ ಒಳಗೊಂಡಿದೆ.
Samsung Galaxy S24 5G ಖರೀದಿಯ ಮೇಲೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಕೊಡುಗೆಗಳು ಮತ್ತು ವಿನಿಮಯ ರಿಯಾಯಿತಿಯಿಂದಲೂ ನೀವು ಹಣ ಉಳಿಸಬಹುದು. ಕೆಲವು ಉತ್ತಮ ಕೊಡುಗೆಗಳಿಂದ ನೀವು ಈ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ಅನ್ನ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಗೆ ಖರೀದಿಸಬಹುದು. ಹೆಚ್ಚುವರಿ ರಿಯಾಯಿತಿ ಗಳಿಸಲು ನೀವು ಈ ಕೊಡುಗೆಗಳ ಲಾಭವನ್ನ ಪಡೆಯಬಹುದು.