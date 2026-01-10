English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • Technology
  • ಅತ್ಯಂತ ಅಗ್ಗದ ಬೆಲೆಗೆ Samsung Galaxy S24 5G ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್‌ ಖರೀದಿಸಿ

ಅತ್ಯಂತ ಅಗ್ಗದ ಬೆಲೆಗೆ Samsung Galaxy S24 5G ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್‌ ಖರೀದಿಸಿ

ಈ ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್‌ 6.2-ಇಂಚಿನ ಪೂರ್ಣ HD+ ರೆಸಲ್ಯೂಶನ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ, ಸ್ನಾಪ್‌ಡ್ರಾಗನ್ 8 Gen 3 ಪ್ರೊಸೆಸರ್, ಶಕ್ತಿಯುತ 4000 mAh ಬ್ಯಾಟರಿಯನ್ನ ಹೊಂದಿದೆ.

Written by - Puttaraj K Alur | Last Updated : Jan 10, 2026, 11:36 AM IST
  • ಅಮೆಜಾನ್‌ನಲ್ಲಿ ಈ ಸ್ಯಾಮ್‌ಸಂಗ್ ಫೋನ್ಅನ್ನ ₹9,009 ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಗೆ ಪಡೆಯಬಹುದು
  • ಈ ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್‌ 6.2-ಇಂಚಿನ ಪೂರ್ಣ HD+ ರೆಸಲ್ಯೂಶನ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಹೊಂದಿದೆ
  • ಇದು ಸ್ನಾಪ್‌ಡ್ರಾಗನ್ 8 Gen 3 ಪ್ರೊಸೆಸರ್ & ಶಕ್ತಿಯುತ 4000 mAh ಬ್ಯಾಟರಿ ಹೊಂದಿದೆ

Trending Photos

ಈ ದಿನಾಂಕದಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದವರಂದ್ರೆ ಶನಿದೇವನಿಗೆ ಅಪಾರ ಪ್ರೀತಿ! ರಾಕಿಂಗ್‌ ಸ್ಟಾರ್‌ ಯಶ್‌ ಹುಟ್ಟಿದ್ದು ಕೂಡ ಆ ದಿನದಂದೇ..
camera icon5
Saturn in astrology
ಈ ದಿನಾಂಕದಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದವರಂದ್ರೆ ಶನಿದೇವನಿಗೆ ಅಪಾರ ಪ್ರೀತಿ! ರಾಕಿಂಗ್‌ ಸ್ಟಾರ್‌ ಯಶ್‌ ಹುಟ್ಟಿದ್ದು ಕೂಡ ಆ ದಿನದಂದೇ..
ಟಾಕ್ಸಿಕ್ 5 ಸುಂದರಿಯಲ್ಲಿ ಈಕೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಜಾಸ್ತಿ ಸಂಭಾವನೆ..! ಹತ್ ಹತ್ರ ಯಶ್‌ನೂ ಮೀರಿಸ್ತಾಳೆ ಈ ಚೆಲುವೆ
camera icon6
KIARA ADVANI
ಟಾಕ್ಸಿಕ್ 5 ಸುಂದರಿಯಲ್ಲಿ ಈಕೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಜಾಸ್ತಿ ಸಂಭಾವನೆ..! ಹತ್ ಹತ್ರ ಯಶ್‌ನೂ ಮೀರಿಸ್ತಾಳೆ ಈ ಚೆಲುವೆ
ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರ ಗ್ರ್ಯಾಚುಟಿ ಕುರಿತು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಮಹತ್ವದ ಘೋಷಣೆ..!
camera icon5
central govt gratuity
ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರ ಗ್ರ್ಯಾಚುಟಿ ಕುರಿತು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಮಹತ್ವದ ಘೋಷಣೆ..!
ಈ ಹಕ್ಕಿಯ ಒಂದೇ ಒಂದು ಗರಿ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ರೆ ಒಂದೂ ಹಲ್ಲಿ ಇರಲ್ಲ..! ತಕ್ಷಣವೇ ಹುಡುಕಿ ತನ್ನಿ
camera icon5
Home Hacks
ಈ ಹಕ್ಕಿಯ ಒಂದೇ ಒಂದು ಗರಿ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ರೆ ಒಂದೂ ಹಲ್ಲಿ ಇರಲ್ಲ..! ತಕ್ಷಣವೇ ಹುಡುಕಿ ತನ್ನಿ
ಅತ್ಯಂತ ಅಗ್ಗದ ಬೆಲೆಗೆ Samsung Galaxy S24 5G ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್‌ ಖರೀದಿಸಿ

Samsung Galaxy S24 5G Smartphone: ನೀವು Samsung Galaxy S24 5G 256GB ರೂಪಾಂತರದ ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್‌ನ ಖರೀದಿಸಲು ಇಲ್ಲಿದೆ ಸುವರ್ಣಾವಕಾಶ. ಈ ಫೋನ್‌ನ ಯಾವ ಪ್ಲಾಟ್‌ಫಾರ್ಮ್‌ನಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಬಲೆಗೆ ಲಭ್ಯವಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಯಿರಿ. ಫ್ಲಿಪ್‌ಕಾರ್ಟ್ ಅಥವಾ ಅಮೆಜಾನ್‌ ಈ ಪೈಕಿ ಯಾವ ಪ್ಲಾಟ್‌ಫಾರ್ಮ್‌ನಲ್ಲಿ ಈ ಫೋನ್‌ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಗೆ ಮಾರಾಟವಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಯಿರಿ..

Add Zee News as a Preferred Source

ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟು?: ಸ್ಯಾಮ್‌ಸಂಗ್ ಗ್ಯಾಲಕ್ಸಿ S24 5G 256GB ಸ್ಟೋರೇಜ್ ರೂಪಾಂತರದ ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್‌ ಅಮೆಜಾನ್‌ನಲ್ಲಿ ₹46,990ಗೆ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಫ್ಲಿಪ್‌ಕಾರ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಈ ಫೋನ್‌ಅನ್ನ ₹55,999ಗೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ.  

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಕಸವೆಂದು ಬಿಸಾಡುವ ʻಈʼ ವಸ್ತುವಿನಲ್ಲಿ ಅಡಗಿರುತ್ತೆ ಚಿನ್ನ! ತ್ಯಾಜ್ಯವೆಂದು ಹೊರಹಾಕುವ ಇದರಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಶುದ್ದ ಬಂಗಾರ..

ಆದರೆ ನೀವು ಈ ಸ್ಯಾಮ್‌ಸಂಗ್ ಫೋನ್ ಅನ್ನ ಅಮೆಜಾನ್‌ನಲ್ಲಿ ₹9,009 ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಗೆ ಪಡೆಯಬಹುದು. ಅಮೆಜಾನ್ ಪೇ ಐಸಿಐಸಿಐ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಮಾಡಿದ ಪಾವತಿಗಳಿಗೆ ನೀವು ಹೆಚ್ಚುವರಿ 5% ಕ್ಯಾಶ್‌ಬ್ಯಾಕ್ ಪಡೆಯಬಹುದು.  

ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯತೆಗಳೇನು?: ಈ ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್‌ 6.2-ಇಂಚಿನ ಪೂರ್ಣ HD+ ರೆಸಲ್ಯೂಶನ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ, ಸ್ನಾಪ್‌ಡ್ರಾಗನ್ 8 Gen 3 ಪ್ರೊಸೆಸರ್, ಶಕ್ತಿಯುತ 4000 mAh ಬ್ಯಾಟರಿ, 50-ಮೆಗಾಪಿಕ್ಸೆಲ್ ಡ್ಯುಯಲ್ ರಿಯರ್ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಮತ್ತು 12-ಮೆಗಾಪಿಕ್ಸೆಲ್ ಸೆಲ್ಫಿ ಕ್ಯಾಮೆರಾವನ್ನ ಒಳಗೊಂಡಿದೆ.  

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಅಂಚೆ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ₹7,00,000 ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ₹3,14,964 ಸ್ಥಿರಬಡ್ಡಿ ಸಿಗುತ್ತೆ: ಇಲ್ಲಿದೆ ಮಾಹಿತಿ

Samsung Galaxy S24 5G ಖರೀದಿಯ ಮೇಲೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಕೊಡುಗೆಗಳು ಮತ್ತು ವಿನಿಮಯ ರಿಯಾಯಿತಿಯಿಂದಲೂ ನೀವು ಹಣ ಉಳಿಸಬಹುದು. ಕೆಲವು ಉತ್ತಮ ಕೊಡುಗೆಗಳಿಂದ ನೀವು ಈ ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್‌ಅನ್ನ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಗೆ ಖರೀದಿಸಬಹುದು. ಹೆಚ್ಚುವರಿ ರಿಯಾಯಿತಿ ಗಳಿಸಲು ನೀವು ಈ ಕೊಡುಗೆಗಳ ಲಾಭವನ್ನ ಪಡೆಯಬಹುದು. 

About the Author

Puttaraj K Alur

ಪುಟ್ಟರಾಜ ಕೆ ಆಲೂರ (Puttaraj K Alur) ಅನುಭವಿ ಪತ್ರಕರ್ತರಾಗಿದ್ದು, ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನ ಡಿಜಿಟಲ್‌ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸೀನಿಯರ್‌ ಸಬ್‌ ಎಡಿಟರ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮುದ್ರಣ ಮಾಧ್ಯಮ, ಟಿವಿ ಮಾಧ್ಯಮ ಮತ್ತು ಡಿಜಿಟಲ್‌ ಮಾಧ್ಯಮ ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿಯೂ 10 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.  

ಮೈಸೂರಿನ ಪ್ರಮುಖ ದಿನಪತ್ರಿಕೆಗಳಾದ ರಾಜ್ಯಧರ್ಮ, ಮೈಸೂರು ಮಿತ್ರದಲ್ಲಿ, ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ದಿಗ್ವಿಜಯ ನ್ಯೂಸ್ ಚಾನೆಲ್‌, ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಒಪೇರಾ (Opera) ನ್ಯೂಸ್‌, ಯುಸಿ (UC Browser)ನ್ಯೂಸ್‌, ಒಪೊಯಿ‌ (Opoyi)ನ್ಯೂಸ್‌ ಮತ್ತು ಪ್ರಸ್ತುತ 4 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

...Read More

Samsung Galaxy S24 5G 256GB PriceSamsung Galaxy S24 5G SmartphoneSamsung Galaxy S24 5G 256GBSamsung Galaxy S24 5GSamsung Galaxy S24 5G 256GB price in india

Trending News