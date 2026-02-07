Samsung Galaxy S24 FE ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ಅನ್ನ ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಗೆ ಖರೀದಿಸುವ ಅವಕಾಶವಿದೆ. Samsungನ ಈ ಪ್ರಮುಖ ಫೋನ್ ಅದರ ಬಿಡುಗಡೆ ಬೆಲೆಗಿಂತಲೂ ಬರೋಬ್ಬರಿ 20,000 ರೂಪಾಯಿ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಗೆ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಇ-ಕಾಮರ್ಸ್ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಫ್ಲಿಪ್ಕಾರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ವ್ಯಾಲೆಂಟೈನ್ಸ್ ಸೇಲ್ನಲ್ಲಿ ಈ Samsung ಫೋನ್ ಅನ್ನ ಅತ್ಯಂತ ಅಗ್ಗವಾಗಿ ಖರೀದಿಸಬಹುದು. ಇದರ ಹೊರತಾಗಿ ಫೋನ್ ಖರೀದಿಯ ಮೇಲೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ರಿಯಾಯಿತಿ ಸಹ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಕಳೆದ ವರ್ಷ ದೀಪಾವಳಿಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ Samsung ಈ ಫೋನ್ಅನ್ನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿತು. ಫೋನ್ ಶಕ್ತಿಯುತ ಕ್ಯಾಮೆರಾ, 5000mAh ಬ್ಯಾಟರಿ ಮತ್ತು ಜಲನಿರೋಧಕ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವನ್ನ ಹೊಂದಿದೆ.
ಪ್ರೇಮಿಗಳ ದಿನದ ಕೊಡುಗೆ
ಸ್ಯಾಮ್ಸಂಗ್ ಈ ಫೋನ್ ಅನ್ನ ₹59,999 ಆರಂಭಿಕ ಬೆಲೆಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ. ಆದರೆ ಫ್ಲಿಪ್ಕಾರ್ಟ್ ವ್ಯಾಲೆಂಟೈನ್ಸ್ ಡೇ ಮಾರಾಟದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಇದು ₹39,999 ಬೆಲೆಗೆ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಈ ಫೋನ್ ಖರೀದಿಯ ಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ₹20,000 ನೇರ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಸಿಗುತ್ತಿದೆ. ಇದು 8GB RAM + 128GB ಮತ್ತು 8GB RAM + 256GB ರೂಪಾಂತರಗಳಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತದೆ. ಈ ಫ್ಲ್ಯಾಗ್ಶಿಪ್ ಫೋನ್ ಖರೀದಿಗೆ ಸ್ಯಾಮ್ಸಂಗ್ 5% ವರೆಗೆ ಕ್ಯಾಶ್ಬ್ಯಾಕ್ ಸಹ ನೀಡುತ್ತಿದೆ. ಕ್ಯಾಶ್ಬ್ಯಾಕ್ ಪಡೆದುಕೊಂಡರೆ ನಿಮಗೆ ₹2,000 ಉಳಿತಾಯವಾಗಲಿದೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಡಿಜಿಟಲ್ ವಂಚನೆ ಒಳಗಾದ್ರೆ ಸಿಗುತ್ತೆ 25,000 ಪರಿಹಾರ..! ಆರ್ಬಿಐನ ಮಹತ್ವದ ಘೋಷಣೆ
Samsung Galaxy S24 FEನ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು
ಈ ಸ್ಯಾಮ್ಸಂಗ್ ಫೋನ್ 6.7-ಇಂಚಿನ ದೊಡ್ಡ FHD+ AMOLED ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಯೊಂದಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಫೋನ್ನ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ 120Hz ರಿಫ್ರೆಶ್ ರೇಟ್ ಮತ್ತು ಇನ್-ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಫಿಂಗರ್ಪ್ರಿಂಟ್ ಸೆನ್ಸಾರ್ ಹೊಂದಿದೆ. ಈ ಸ್ಯಾಮ್ಸಂಗ್ ಫೋನ್ Exynos 2400e 5G ಪ್ರೊಸೆಸರ್ ಹೊಂದಿದ್ದು, 8GB ವರೆಗೆ RAM ಮತ್ತು 256GB ಆಂತರಿಕ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಹೊಂದಿದೆ.
ಈ ಫೋನ್ 25W ವೈರ್ಡ್ ಮತ್ತು ವೈರ್ಲೆಸ್ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ಗೆ ಬೆಂಬಲದೊಂದಿಗೆ 4,700mAh ಬ್ಯಾಟರಿಯನ್ನ ಹೊಂದಿದೆ. ಇದು IP68-ರೇಟೆಡ್ ಆಗಿದ್ದು, ಇದು ನೀರು ಮತ್ತು ಧೂಳು ನಿರೋಧಕವಾಗಿದೆ. ಈ ಫೋನ್ ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಟ್ರಿಪಲ್ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಸೆಟಪ್ ಹೊಂದಿದೆ. ಇದು OIS ಹೊಂದಿರುವ 50MP ಮುಖ್ಯ ಕ್ಯಾಮೆರಾ, 12MP ಅಲ್ಟ್ರಾ-ವೈಡ್-ಆಂಗಲ್ ಲೆನ್ಸ್ ಮತ್ತು 5MP ಮ್ಯಾಕ್ರೋ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಸೆಲ್ಫಿಗಳು ಮತ್ತು ವಿಡಿಯೋ ಕರೆಗಾಗಿ ಈ Samsung ಫೋನ್ 10MP ಮುಂಭಾಗದ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಹೊಂದಿದೆ. ಇದು Android 15 ಆಧಾರಿತ OneUI 7ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಹೂಡಿಕೆದಾರರ ಅದೃಷ್ಟವನ್ನೇ ಬದಲಾಯಿಸಿದ ಷೇರು.. ಕೇವಲ ₹1 ಲಕ್ಷ ಹೂಡಿಕೆಗೆ ₹78 ಲಕ್ಷ ಲಾಭ!!