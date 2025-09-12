English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Samsung Galaxy S24 Ultra ಬೆಲೆ ಇಳಿಕೆ: 200MP ಕ್ಯಾಮೆರಾದ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಫೋನ್ ಮೇಲೆ ₹70,000 ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್

Samsung Galaxy S24 Ultra ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್‌ ಅನ್ನ 70,000 ರೂ. ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಗೆ ಖರೀದಿಸಬಹುದು. 200MP ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಹೊಂದಿರುವ ಈ Samsung ಫೋನ್ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 23ರಿಂದ ಫ್ಲಿಪ್‌ಕಾರ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಮಾರಾಟದಲ್ಲಿ ಇದುವರೆಗಿನ ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಗೆ ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತದೆ.

Written by - Puttaraj K Alur | Last Updated : Sep 12, 2025, 05:40 PM IST
  • ಸ್ಯಾಮ್‌ಸಂಗ್ ಗ್ಯಾಲಕ್ಸಿ S24 ಅಲ್ಟ್ರಾ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಕುಸಿತ ಕಂಡಿದೆ
  • ಬಿಡುಗಡೆ ಬೆಲೆಗಿಂತಲೂ 70,000 ರೂ.ಗಳವರೆಗೆ ಅಗ್ಗವಾಗಿ ಖರೀದಿಸಬಹುದು
  • 200MP ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಹೊಂದಿರುವ ಸ್ಯಾಮ್‌ಸಂಗ್‌ನ ಅಲ್ಟ್ರಾ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಫೋನ್

Samsung Galaxy S24 Ultra ಬೆಲೆ ಇಳಿಕೆ: 200MP ಕ್ಯಾಮೆರಾದ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಫೋನ್ ಮೇಲೆ ₹70,000 ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್

Samsung Galaxy S24 Ultra Smartphone: ಸ್ಯಾಮ್‌ಸಂಗ್ ಗ್ಯಾಲಕ್ಸಿ S24 ಅಲ್ಟ್ರಾ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಇದುವರೆಗಿನ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಬೆಲೆ ಕಡಿತ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. 200 MP ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಹೊಂದಿರುವ ಈ ಸ್ಯಾಮ್‌ಸಂಗ್ ಫೋನ್ ಈಗ ಅದರ ಬಿಡುಗಡೆ ಬೆಲೆಗಿಂತ 70,000 ರೂ.ಗಳವರೆಗೆ ಅಗ್ಗವಾಗಿದೆ. ಇ-ಕಾಮರ್ಸ್ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್ ಫ್ಲಿಪ್‌ಕಾರ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಬಿಗ್ ಬಿಲಿಯನ್ ಡೇಸ್ ಸೇಲ್‌ನಲ್ಲಿ, ಸ್ಯಾಮ್‌ಸಂಗ್‌ನ ಈ ಪ್ರಮುಖ ಫೋನ್ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ 60,000 ರೂ.ಗಳಿಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಗೆ ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಮಾರಾಟ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 23ರಿಂದ ಫ್ಲಿಪ್‌ಕಾರ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಬಳಕೆದಾರರು ಒಂದು ದಿನ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಮಾರಾಟದ ಕೊಡುಗೆಗಳನ್ನ ಪಡೆಯಬಹುದು. 

ಸ್ಯಾಮ್‌ಸಂಗ್ ಗ್ಯಾಲಕ್ಸಿ S24 ಅಲ್ಟ್ರಾ ಬೆಲೆ ಇಳಿಕೆ

200MP ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಹೊಂದಿರುವ ಸ್ಯಾಮ್‌ಸಂಗ್‌ನ ಈ ಅಲ್ಟ್ರಾ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಫೋನ್ ಫ್ಲಿಪ್‌ಕಾರ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಮಾರಾಟದಲ್ಲಿ 60,000 ರೂ.ಗಳಿಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತದೆ. ಸ್ಯಾಮ್‌ಸಂಗ್‌ನ ಈ AI ಫೀಚರ್ ಫೋನ್ 12GB RAM + 256GB, 12GB RAM + 512GB ಮತ್ತು 12GB RAM + 1TBನಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನ 1,29,999 ರೂ.ನ ಆರಂಭಿಕ ಬೆಲೆಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಇದರ ಇತರ ಎರಡು ರೂಪಾಂತರಗಳು ಕ್ರಮವಾಗಿ 1,39,999 ಮತ್ತು 1,59,999 ರೂ.ಗಳಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಡಿಎ ಹೆಚ್ಚಳ ಘೋಷಣೆ : ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರ ವೇತನದಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಏರಿಕೆ

ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 23ರಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಬಿಗ್ ಬಿಲಿಯನ್ ಡೇಸ್ ಸೇಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಈ ಸ್ಯಾಮ್‌ಸಂಗ್ ಫೋನ್ 59,999 ರೂ.ಗಳ ಆರಂಭಿಕ ಬೆಲೆಗೆ ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತದೆ. ಫೋನ್ ಖರೀದಿಯಲ್ಲಿ 70,000 ರೂ.ಗಳವರೆಗೆ ಉಳಿಸಬಹುದು. ಫ್ಲಿಪ್‌ಕಾರ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಸೇಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫರ್‌ಗಳ ವಿವರಗಳನ್ನ ಇನ್ನೂ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ. ಈ ಫೋನ್ ಖರೀದಿಸಿದಾಗ ನೀವು ತ್ವರಿತ ರಿಯಾಯಿತಿ ಜೊತೆಗೆ ಯಾವುದೇ ವೆಚ್ಚವಿಲ್ಲದ EMI ಮತ್ತು ವಿನಿಮಯ ಕೊಡುಗೆಯನ್ನ ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ.

Samsung Galaxy S24 Ultraನ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು

ಸ್ಯಾಮ್‌ಸಂಗ್‌ನ ಈ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಫೋನ್ 6.8-ಇಂಚಿನ 2x ಡೈನಾಮಿಕ್ AMOLED ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಯೊಂದಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಫೋನ್ ಕ್ವಾಲ್ಕಾಮ್ ಸ್ನಾಪ್‌ಡ್ರಾಗನ್ 8 ಜೆನ್ 3 ಫ್ಲ್ಯಾಗ್‌ಶಿಪ್ ಪ್ರೊಸೆಸರ್ ಅನ್ನ ಹೊಂದಿದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ ಫೋನ್ 12GB ವರೆಗೆ RAM ಮತ್ತು 1TB ಸ್ಟೋರೇಜ್‌ ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಸ್ಯಾಮ್‌ಸಂಗ್ ಫೋನ್ S-ಪೆನ್ ಅನ್ನ ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು 45W ವೇಗದ ವೈರ್ಡ್ ಮತ್ತು ವೈರ್‌ಲೆಸ್ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವನ್ನ ಬೆಂಬಲಿಸುವ 5000mAh ಬ್ಯಾಟರಿಯನ್ನ ಹೊಂದಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿಮದುವೆಯಲ್ಲಿ ಪಡೆದ ಉಡುಗೊರೆಗಳಿಗೆ ತೆರಿಗೆ ಪಾವತಿಸಬೇಕೇ? ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ನಿಯಮಗಳು ಹೇಳುವುದೇನು?

ಗ್ಯಾಲಕ್ಸಿ S24 ಅಲ್ಟ್ರಾ ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕ್ವಾಡ್ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಸೆಟಪ್ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಫೋನ್ 200MP ಮುಖ್ಯ ಕ್ಯಾಮೆರಾವನ್ನ ಹೊಂದಿದೆ. ಇದರ ಹೊರತಾಗಿ 12MP ಅಲ್ಟ್ರಾ ವೈಡ್, 50MP ಮೂರನೇ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಮತ್ತು 10MP ನಾಲ್ಕನೇ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತದೆ. ಇದು ಸೆಲ್ಫಿ ಮತ್ತು ವಿಡಿಯೋ ಕರೆಗಾಗಿ 12MP ಕ್ಯಾಮೆರಾವನ್ನ ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಫ್ಲ್ಯಾಗ್‌ಶಿಪ್ ಫೋನ್ ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ 14 ಆಧಾರಿತ OneUI 6 ಅನ್ನ ಪಡೆಯುತ್ತದೆ.

About the Author

Puttaraj K Alur

ಪುಟ್ಟರಾಜ ಕೆ ಆಲೂರ ಅನುಭವಿ ಪತ್ರಕರ್ತರಾಗಿದ್ದು, ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನ ಡಿಜಿಟಲ್‌ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸೀನಿಯರ್‌ ಸಬ್‌ ಎಡಿಟರ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮುದ್ರಣ ಮಾಧ್ಯಮ, ಟಿವಿ ಮಾಧ್ಯಮ ಮತ್ತು ಡಿಜಿಟಲ್‌ ಮಾಧ್ಯಮ ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿಯೂ 10 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಮೈಸೂರಿನ ಪ್ರಮುಖ ದಿನಪತ್ರಿಕೆಗಳಾದ ರಾಜ್ಯಧರ್ಮ, ಮೈಸೂರು ಮಿತ್ರದಲ್ಲಿ, ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ದಿಗ್ವಿಜಯ ನ್ಯೂಸ್ ಚಾನೆಲ್‌, ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಒಪೇರಾ (Opera) ನ್ಯೂಸ್‌, ಯುಸಿ (UC Browser) ನ್ಯೂಸ್‌, ಒಪೊಯಿ‌ (Opoyi) ನ್ಯೂಸ್‌ ಮತ್ತು ಪ್ರಸ್ತುತ 4 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮೈಸೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ ಮಾನಸಗಂಗೋತ್ರಿಯಲ್ಲಿ M.Sc. ...Read More

