Samsung Galaxy S24 Ultra ಬೆಲೆ ಇಳಿಕೆ: 200MP ಕ್ಯಾಮೆರಾದ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಫೋನ್ ಮೇಲೆ ₹70,000 ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್

Samsung Galaxy S24 Ultra Smartphone: ಸ್ಯಾಮ್ಸಂಗ್ ಗ್ಯಾಲಕ್ಸಿ S24 ಅಲ್ಟ್ರಾ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಇದುವರೆಗಿನ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಬೆಲೆ ಕಡಿತ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. 200 MP ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಹೊಂದಿರುವ ಈ ಸ್ಯಾಮ್ಸಂಗ್ ಫೋನ್ ಈಗ ಅದರ ಬಿಡುಗಡೆ ಬೆಲೆಗಿಂತ 70,000 ರೂ.ಗಳವರೆಗೆ ಅಗ್ಗವಾಗಿದೆ. ಇ-ಕಾಮರ್ಸ್ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಫ್ಲಿಪ್ಕಾರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಬಿಗ್ ಬಿಲಿಯನ್ ಡೇಸ್ ಸೇಲ್ನಲ್ಲಿ, ಸ್ಯಾಮ್ಸಂಗ್ನ ಈ ಪ್ರಮುಖ ಫೋನ್ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ 60,000 ರೂ.ಗಳಿಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಗೆ ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಮಾರಾಟ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 23ರಿಂದ ಫ್ಲಿಪ್ಕಾರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಬಳಕೆದಾರರು ಒಂದು ದಿನ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಮಾರಾಟದ ಕೊಡುಗೆಗಳನ್ನ ಪಡೆಯಬಹುದು.
ಸ್ಯಾಮ್ಸಂಗ್ ಗ್ಯಾಲಕ್ಸಿ S24 ಅಲ್ಟ್ರಾ ಬೆಲೆ ಇಳಿಕೆ
200MP ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಹೊಂದಿರುವ ಸ್ಯಾಮ್ಸಂಗ್ನ ಈ ಅಲ್ಟ್ರಾ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಫೋನ್ ಫ್ಲಿಪ್ಕಾರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಮಾರಾಟದಲ್ಲಿ 60,000 ರೂ.ಗಳಿಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತದೆ. ಸ್ಯಾಮ್ಸಂಗ್ನ ಈ AI ಫೀಚರ್ ಫೋನ್ 12GB RAM + 256GB, 12GB RAM + 512GB ಮತ್ತು 12GB RAM + 1TBನಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನ 1,29,999 ರೂ.ನ ಆರಂಭಿಕ ಬೆಲೆಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಇದರ ಇತರ ಎರಡು ರೂಪಾಂತರಗಳು ಕ್ರಮವಾಗಿ 1,39,999 ಮತ್ತು 1,59,999 ರೂ.ಗಳಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಡಿಎ ಹೆಚ್ಚಳ ಘೋಷಣೆ : ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರ ವೇತನದಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಏರಿಕೆ
ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 23ರಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಬಿಗ್ ಬಿಲಿಯನ್ ಡೇಸ್ ಸೇಲ್ನಲ್ಲಿ ಈ ಸ್ಯಾಮ್ಸಂಗ್ ಫೋನ್ 59,999 ರೂ.ಗಳ ಆರಂಭಿಕ ಬೆಲೆಗೆ ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತದೆ. ಫೋನ್ ಖರೀದಿಯಲ್ಲಿ 70,000 ರೂ.ಗಳವರೆಗೆ ಉಳಿಸಬಹುದು. ಫ್ಲಿಪ್ಕಾರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಸೇಲ್ನಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫರ್ಗಳ ವಿವರಗಳನ್ನ ಇನ್ನೂ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ. ಈ ಫೋನ್ ಖರೀದಿಸಿದಾಗ ನೀವು ತ್ವರಿತ ರಿಯಾಯಿತಿ ಜೊತೆಗೆ ಯಾವುದೇ ವೆಚ್ಚವಿಲ್ಲದ EMI ಮತ್ತು ವಿನಿಮಯ ಕೊಡುಗೆಯನ್ನ ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ.
Samsung Galaxy S24 Ultraನ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು
ಸ್ಯಾಮ್ಸಂಗ್ನ ಈ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಫೋನ್ 6.8-ಇಂಚಿನ 2x ಡೈನಾಮಿಕ್ AMOLED ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಯೊಂದಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಫೋನ್ ಕ್ವಾಲ್ಕಾಮ್ ಸ್ನಾಪ್ಡ್ರಾಗನ್ 8 ಜೆನ್ 3 ಫ್ಲ್ಯಾಗ್ಶಿಪ್ ಪ್ರೊಸೆಸರ್ ಅನ್ನ ಹೊಂದಿದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ ಫೋನ್ 12GB ವರೆಗೆ RAM ಮತ್ತು 1TB ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಸ್ಯಾಮ್ಸಂಗ್ ಫೋನ್ S-ಪೆನ್ ಅನ್ನ ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು 45W ವೇಗದ ವೈರ್ಡ್ ಮತ್ತು ವೈರ್ಲೆಸ್ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವನ್ನ ಬೆಂಬಲಿಸುವ 5000mAh ಬ್ಯಾಟರಿಯನ್ನ ಹೊಂದಿದೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಮದುವೆಯಲ್ಲಿ ಪಡೆದ ಉಡುಗೊರೆಗಳಿಗೆ ತೆರಿಗೆ ಪಾವತಿಸಬೇಕೇ? ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ನಿಯಮಗಳು ಹೇಳುವುದೇನು?
ಗ್ಯಾಲಕ್ಸಿ S24 ಅಲ್ಟ್ರಾ ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕ್ವಾಡ್ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಸೆಟಪ್ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಫೋನ್ 200MP ಮುಖ್ಯ ಕ್ಯಾಮೆರಾವನ್ನ ಹೊಂದಿದೆ. ಇದರ ಹೊರತಾಗಿ 12MP ಅಲ್ಟ್ರಾ ವೈಡ್, 50MP ಮೂರನೇ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಮತ್ತು 10MP ನಾಲ್ಕನೇ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತದೆ. ಇದು ಸೆಲ್ಫಿ ಮತ್ತು ವಿಡಿಯೋ ಕರೆಗಾಗಿ 12MP ಕ್ಯಾಮೆರಾವನ್ನ ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಫ್ಲ್ಯಾಗ್ಶಿಪ್ ಫೋನ್ ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ 14 ಆಧಾರಿತ OneUI 6 ಅನ್ನ ಪಡೆಯುತ್ತದೆ.