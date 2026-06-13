Samsung Galaxy S25 Edge Smartphone: ಭಾರತೀಯ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಯಾಮ್ಸಂಗ್ ತನ್ನ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಫ್ಲ್ಯಾಗ್ಶಿಪ್ ಸರಣಿಯ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ಗಳ ಮೂಲಕ ಸದಾ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಲೇ ಬಂದಿದೆ. ಇದೀಗ ಕಂಪನಿಯ ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ Galaxy S25 Edge ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ ಮೇಲೆ ಭಾರೀ ಬೆಲೆ ಇಳಿಕೆಯಾಗಿರುವ ಸುದ್ದಿ ಗ್ರಾಹಕರಲ್ಲಿ ಕುತೂಹಲ ಮೂಡಿಸಿದೆ. ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಲಾಂಚ್ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದ್ದ ಈ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ ಈಗ ಭಾರೀ ರಿಯಾಯಿತಿಯೊಂದಿಗೆ ಲಭ್ಯವಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಕೆಲ ಆಫರ್ಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಲೆ ಸುಮಾರು ಅರ್ಧದಷ್ಟು ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ.
Galaxy S25 Edge ತನ್ನ ಅಲ್ಟ್ರಾ-ಸ್ಲಿಮ್ ವಿನ್ಯಾಸ, ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಹಾಗೂ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಪ್ರೊಸೆಸರ್ನಿಂದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿದೆ. ಸ್ಯಾಮ್ಸಂಗ್ನ ಪ್ರೀಮಿಯಂ S ಸರಣಿಯ ಭಾಗವಾಗಿರುವ ಈ ಫೋನ್ಅನ್ನ ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟದ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆ ಮತ್ತು ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಅನುಭವ ಬಯಸುವ ಬಳಕೆದಾರರಿಗಾಗಿ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಈ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ನಲ್ಲಿ ಅತ್ಯುನ್ನತ ಗುಣಮಟ್ಟದ AMOLED ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಅತ್ಯಂತ ಸ್ಪಷ್ಟ ಬಣ್ಣಗಳು ಮತ್ತು ಉತ್ತಮ ಬ್ರೈಟ್ನೆಸ್ ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ವಿಡಿಯೋ ವೀಕ್ಷಣೆ, ಗೇಮಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಮಲ್ಟಿಮೀಡಿಯಾ ಬಳಕೆಯಲ್ಲಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಅನುಭವ ನೀಡುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಇದಕ್ಕಿದೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ರಿಫ್ರೆಶ್ ರೇಟ್ನಿಂದ ಸ್ಕ್ರೋಲಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಅನಿಮೇಷನ್ಗಳು ಅತ್ಯಂತ ಸ್ಮೂತ್ ಆಗಿರುತ್ತವೆ.
ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ Galaxy S25 Edge ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ಫ್ಲ್ಯಾಗ್ಶಿಪ್ ಪ್ರೊಸೆಸರ್ನೊಂದಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಮಲ್ಟಿಟಾಸ್ಕಿಂಗ್, ಹೈ-ಎಂಡ್ ಗೇಮಿಂಗ್ ಹಾಗೂ AI ಆಧಾರಿತ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಗಳನ್ನ ಸುಲಭವಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಇದಕ್ಕಿದೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ RAM ಮತ್ತು ವೇಗದ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ಲ್ಯಾಗ್ರಹಿತ ಅನುಭವ ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ.
ಕ್ಯಾಮೆರಾ ವಿಭಾಗವೂ Galaxy S25 Edgeನ ಪ್ರಮುಖ ಆಕರ್ಷಣೆಯಾಗಿದೆ. ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ಸೆನ್ಸರ್ಗಳೊಂದಿಗೆ ಬರುವ ಈ ಫೋನ್, ಕಡಿಮೆ ಬೆಳಕಿನಲ್ಲಿಯೂ ಉತ್ತಮ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಫೋಟೋಗಳನ್ನ ಸೆರೆಹಿಡಿಯಬಲ್ಲದು. AI ಕ್ಯಾಮೆರಾ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ, ನೈಟ್ ಮೋಡ್ ಹಾಗೂ 4K/8K ವಿಡಿಯೋ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು ಇದನ್ನ ಫೋಟೋಗ್ರಫಿ ಪ್ರಿಯರ ಮೆಚ್ಚಿನ ಸಾಧನವಾಗಿಸಿವೆ.
ಬ್ಯಾಟರಿ ವಿಭಾಗದಲ್ಲೂ ಸ್ಯಾಮ್ಸಂಗ್ ವಿಶೇಷ ಗಮನ ಹರಿಸಿದ್ದು, ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ಬ್ಯಾಟರಿ ಬ್ಯಾಕಪ್ ಹಾಗೂ ಫಾಸ್ಟ್ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಬೆಂಬಲ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ದಿನವಿಡೀ ಬಳಕೆಯ ನಂತರವೂ ಉತ್ತಮ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆ ಒದಗಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಫೋನ್ಗೆ ಇದೆ. ಜೊತೆಗೆ ವೈರ್ಲೆಸ್ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಹಾಗೂ ರಿವರ್ಸ್ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು ಕೂಡ ಲಭ್ಯವಿವೆ.
ತಜ್ಞರ ಪ್ರಕಾರ, ಇಂತಹ ಭಾರೀ ಬೆಲೆ ಇಳಿಕೆ ಸ್ಯಾಮ್ಸಂಗ್ನ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ಗಳನ್ನ ಹೆಚ್ಚಿನ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ತಲುಪಿಸಲು ಸಹಕಾರಿಯಾಗಬಹುದು. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಫ್ಲ್ಯಾಗ್ಶಿಪ್ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ ಖರೀದಿಸಲು ಬಯಸುವವರಿಗೆ ಇದು ಉತ್ತಮ ಅವಕಾಶವಾಗಿದೆ. ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫರ್ಗಳು, ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಬೋನಸ್ ಮತ್ತು ವಿಶೇಷ ರಿಯಾಯಿತಿಗಳ ಮೂಲಕ ಗ್ರಾಹಕರು ಇನ್ನಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಗೆ ಫೋನ್ ಖರೀದಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ.
ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ವಿಶ್ಲೇಷಕರ ಪ್ರಕಾರ, ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಸ್ಪರ್ಧೆಯ ನಡುವೆ ಸ್ಯಾಮ್ಸಂಗ್ ಈ ರೀತಿಯ ಆಕರ್ಷಕ ಆಫರ್ಗಳನ್ನ ನೀಡುತ್ತಿದೆ. ಇದರಿಂದ Apple, OnePlus ಹಾಗೂ ಇತರ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ಗಳೊಂದಿಗೆ ಸ್ಪರ್ಧೆಯನ್ನ ಮತ್ತಷ್ಟು ಬಲಪಡಿಸುವ ಉದ್ದೇಶ ಹೊಂದಿದೆ.
ಒಟ್ಟಾರೆ Galaxy S25 Edge ಮೇಲಿನ ಭಾರೀ ರಿಯಾಯಿತಿ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಫೋನ್ ಖರೀದಿಸಲು ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಅವಕಾಶವಾಗಿದೆ. ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ, ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆ ಮತ್ತು ಪ್ರೀಮಿಯಂ ವಿನ್ಯಾಸವನ್ನ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಪಡೆಯಲು ಇದು ಸೂಕ್ತ ಸಮಯವೆಂದು ತಜ್ಞರು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.