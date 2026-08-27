Samsung Galaxy S26 FE Specifications: ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ Samsung ತನ್ನ ಹೊಸ Fan Edition ಫೋನ್ Galaxy S26 FEಯನ್ನ ಪರಿಚಯಿಸಿದೆ. Galaxy S26 ಸರಣಿಯ ಹೊಸ ಸದಸ್ಯನಾಗಿರುವ ಈ ಫೋನ್ನಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ AMOLED ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ, Exynos 2500 ಚಿಪ್ಸೆಟ್, 4,900mAh ಬ್ಯಾಟರಿ, ಟ್ರಿಪಲ್ ರಿಯರ್ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಮತ್ತು Samsungನ ಹೊಸ One UI 9 ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಫೀಚರ್ಗಳಿವೆ.
Galaxy S26 FEನಲ್ಲಿ ಏನೇನಿದೆ?
Samsung Galaxy S26 FE 6.7 ಇಂಚಿನ Dynamic AMOLED 2X ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಹೊಂದಿದೆ. 120Hz ರಿಫ್ರೆಶ್ ರೇಟ್ ಇರುವುದರಿಂದ ಸ್ಕ್ರೋಲಿಂಗ್, ವಿಡಿಯೋ ವೀಕ್ಷಣೆ ಮತ್ತು ಗೇಮಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ಮೂತ್ ಅನುಭವ ಸಿಗುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಯ ರೆಸಲ್ಯೂಷನ್ 2340×1080 ಪಿಕ್ಸೆಲ್ ಆಗಿದ್ದು, HDR ಬೆಂಬಲವೂ ಇದೆ. ದೊಡ್ಡ ಪರದೆಯ ಜೊತೆಗೆ ಪ್ರೀಮಿಯಂ AMOLED ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಇರುವುದರಿಂದ ಸಿನಿಮಾ, ವೆಬ್ ಸೀರಿಸ್, ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ವಿಡಿಯೋ ಮತ್ತು ಫೋಟೋಗಳನ್ನ ವೀಕ್ಷಿಸುವವರಿಗೆ ಈ ಫೋನ್ ಆಕರ್ಷಕ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಬಹುದು.
Exynos 2500 ಚಿಪ್ಸೆಟ್
ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಗಾಗಿ Galaxy S26 FEನಲ್ಲಿ Samsung Exynos 2500 ಚಿಪ್ಸೆಟ್ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಇದು 3nm ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಆಧಾರಿತ ಚಿಪ್ ಆಗಿದ್ದು, ಮಲ್ಟಿಟಾಸ್ಕಿಂಗ್, ಗೇಮಿಂಗ್, ಫೋಟೋ ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಮತ್ತು ದಿನನಿತ್ಯದ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಗಳ ಬಳಕೆಗೆ ಉತ್ತಮ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆ ನೀಡುವ ಗುರಿ ಹೊಂದಿದೆ. ಫೋನ್ Android 17 ಆಧಾರಿತ Samsungನ One UI 9 ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ನೊಂದಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಇದು Galaxy S26 ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ One UI 9ನೊಂದಿಗೆ ಬಂದಿರುವ ಮೊದಲ ಮಾದರಿಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ವರದಿಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ.
512GB ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಆಯ್ಕೆ
Galaxy S26 FEಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುವ ಅಂಶಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಕೂಡ ಒಂದು. ಕೆಲವು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ 512GB ಸ್ಟೋರೇಜ್ ವೇರಿಯಂಟ್ ಲಭ್ಯತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ವರದಿಗಳಿವೆ. ಆದರೆ ಅಮೆರಿಕ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ Samsung 512GB ಆಯ್ಕೆಯನ್ನ ನೀಡುತ್ತಿಲ್ಲ; ಅಲ್ಲಿ 128GB ಮತ್ತು 256GB ವೇರಿಯಂಟ್ಗಳು ಲಭ್ಯವಿವೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಭಾರತ ಸೇರಿದಂತೆ ಪ್ರತಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುವ RAM ಮತ್ತು ಸ್ಟೋರೇಜ್ ವೇರಿಯಂಟ್ಗಳು ಒಂದೇ ಆಗಿರುತ್ತವೆ ಎಂದು ಹೇಳಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಸ್ಥಳೀಯ ಮಾರಾಟದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ Samsung ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ವೇರಿಯಂಟ್ಗಳನ್ನ ಪ್ರಕಟಿಸುವುದು ಮುಖ್ಯ.
4,900mAh ಬ್ಯಾಟರಿ
ಬ್ಯಾಟರಿ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ Galaxy S26 FE 4,900mAh ಬ್ಯಾಟರಿ ಹೊಂದಿದೆ. 45W ವೈರ್ಡ್ ಫಾಸ್ಟ್ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಬೆಂಬಲವಿದ್ದು, ವೈರ್ಲೆಸ್ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಸೌಲಭ್ಯವೂ ಇದೆ ಎಂದು ವರದಿಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ. ದಿನವಿಡೀ ಸಾಮಾನ್ಯ ಬಳಕೆ, ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ, ವಿಡಿಯೋ ಸ್ಟ್ರೀಮಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಕರೆಗಳಿಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಬ್ಯಾಟರಿ ಬ್ಯಾಕಪ್ ನೀಡುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ಆದರೆ ನಿಜವಾದ ಬ್ಯಾಟರಿ ಅವಧಿ ಬಳಕೆ, ನೆಟ್ವರ್ಕ್, ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಬ್ರೈಟ್ನೆಸ್ ಮತ್ತು ಇತರ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ಗಳ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿರುತ್ತದೆ.
50MP ಟ್ರಿಪಲ್ ಕ್ಯಾಮೆರಾ
ಫೋಟೋಗ್ರಫಿಗಾಗಿ Galaxy S26 FEನಲ್ಲಿ 50MP ಮುಖ್ಯ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ 12MP ಅಲ್ಟ್ರಾವೈಡ್ ಮತ್ತು 8MP ಟೆಲಿಫೋಟೋ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಇರುವ ಟ್ರಿಪಲ್ ರಿಯರ್ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಸೆಟಪ್ ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ಟೆಲಿಫೋಟೋ ಕ್ಯಾಮೆರಾ 3x ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ಜೂಮ್ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ 12MP ಸೆಲ್ಫಿ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಇದೆ. Samsung ಈ ಬಾರಿ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ AI ಆಧಾರಿತ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಫೀಚರ್ಗಳಿಗೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಒತ್ತು ನೀಡಿದೆ. My FanCam ಸೇರಿದಂತೆ ಕೆಲವು ಹೊಸ AI ಫೀಚರ್ಗಳು ಫ್ಲ್ಯಾಗ್ಶಿಪ್ Galaxy ಫೋನ್ಗಳಿಂದ FE ಮಾದರಿಗೆ ಬಂದಿವೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ.
Galaxy AI ಫೀಚರ್ಗಳಿಗೂ ಆದ್ಯತೆ
Galaxy S26 FEನಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಮತ್ತು ದೈನಂದಿನ ಬಳಕೆಯನ್ನ ಸುಲಭಗೊಳಿಸಲು ವಿವಿಧ Galaxy AI ಫೀಚರ್ಗಳು ಲಭ್ಯವಿವೆ. ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ವಿಷಯವನ್ನ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಮಾಡುವುದು, ಆಡಿಯೋವನ್ನ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡುವುದು ಮತ್ತು ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಸಲಹೆಗಳನ್ನ ನೀಡುವಂತಹ ಫೀಚರ್ಗಳು ಹೊಸ ಫೋನ್ನ ಪ್ರಮುಖ ಆಕರ್ಷಣೆಗಳಾಗಿವೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ Samsungನ Now Brief ಮತ್ತು Now Nudge ರೀತಿಯ context-aware AI ಫೀಚರ್ಗಳೂ ಬಳಕೆದಾರರ ಅನುಭವವನ್ನ ಮತ್ತಷ್ಟು ವೈಯಕ್ತಿಕಗೊಳಿಸುವ ಗುರಿ ಹೊಂದಿವೆ.
ವಿನ್ಯಾಸ ಮತ್ತು ಬಿಲ್ಡ್
Galaxy S26 FEಯ ವಿನ್ಯಾಸವು Galaxy S26 ಸರಣಿಯ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಶೈಲಿಯನ್ನ ಮುಂದುವರಿಸುತ್ತದೆ. ಫೋನ್ ಸುಮಾರು 193 ಗ್ರಾಂ ತೂಕ ಹೊಂದಿದ್ದು, IP68 ಧೂಳು ಮತ್ತು ನೀರಿನ ಪ್ರತಿರೋಧವಿದೆ ಎಂದು ಲಭ್ಯವಿರುವ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕೇಷನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾಗಿದೆ. Corning Gorilla Glass Victus+ ರಕ್ಷಣೆಯೂ ಇದೆ.
ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟು?
ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ Samsung Galaxy S26 FE 8GB RAM + 128GB ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಮಾದರಿಗೆ $699.99 ಆರಂಭಿಕ ಬೆಲೆ ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದೆ. 8GB + 256GB ಮಾದರಿಯ ಬೆಲೆ $799.99 ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ಹಿಂದಿನ FE ಮಾದರಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಈ ಬಾರಿ ಆರಂಭಿಕ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಭಾರತದ ಅಂತಿಮ ಬೆಲೆ ಮತ್ತು ಲಭ್ಯತೆ ಬಗ್ಗೆ Samsungನ ಅಧಿಕೃತ ಭಾರತೀಯ ಪ್ರಕಟಣೆ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿದೆ. ಕೆಲವು ಭಾರತೀಯ ವೆಬ್ಸೈಟ್ಗಳು ಬಿಡುಗಡೆಗೂ ಮುನ್ನ ಸುಮಾರು ₹65,990 ಆರಂಭಿಕ ಬೆಲೆಯನ್ನ ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿದ್ದವು; ಅದು ಅಂತಿಮ ಅಧಿಕೃತ ಬೆಲೆ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಬಾರದು.
ಯಾರಿಗೆ ಸೂಕ್ತ?
ದೊಡ್ಡ AMOLED ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ, Samsungನ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಅನುಭವ, Galaxy AI ಫೀಚರ್ಗಳು, ಉತ್ತಮ ಬ್ಯಾಟರಿ ಮತ್ತು ಪ್ರೀಮಿಯಂ ವಿನ್ಯಾಸ ಬಯಸುವವರಿಗೆ Galaxy S26 FE ಗಮನಾರ್ಹ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಬಹುದು. ವಿಶೇಷವಾಗಿ Samsungನ ಫ್ಲ್ಯಾಗ್ಶಿಪ್ ಸರಣಿಯ ಅನುಭವವನ್ನ ತುಸು ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಪಡೆಯಲು ಬಯಸುವವರಿಗೆ FE ಸರಣಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಉದ್ದೇಶಿತವಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಇದೇ ಬೆಲೆ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇತರ ಕಂಪನಿಗಳ ಫೋನ್ಗಳು ಹೆಚ್ಚು RAM, ವೇಗದ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಅಥವಾ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕೇಷನ್ಗಳನ್ನ ನೀಡಬಹುದಾದ್ದರಿಂದ ಖರೀದಿಗೂ ಮುನ್ನ ಹೋಲಿಕೆ ಮಾಡುವುದು ಉತ್ತಮ.
ಒಟ್ನಲ್ಲಿ Samsung Galaxy S26 FE ದೊಡ್ಡ 6.7-ಇಂಚಿನ 120Hz AMOLED ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ, Exynos 2500 ಚಿಪ್ಸೆಟ್, 4,900mAh ಬ್ಯಾಟರಿ, 45W ಚಾರ್ಜಿಂಗ್, 50MP ಟ್ರಿಪಲ್ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಮತ್ತು One UI 9ನಂತಹ ಫೀಚರ್ಗಳೊಂದಿಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಕೆಲವು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ 512GB ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಆಯ್ಕೆಯೂ ಲಭ್ಯವಿರುವುದಾಗಿ ವರದಿಗಳಿವೆ. Samsungನ ಹೊಸ FE ಫೋನ್ನಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಹಾರ್ಡ್ವೇರ್ ಬದಲಾವಣೆಗಳಿಗಿಂತ AI ಮತ್ತು ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಅನುಭವಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಒತ್ತು ನೀಡಿರುವುದು ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿದೆ.