Samsung Galaxy S26 Ultra: ಭಾರತೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಯಾಮ್ಸಂಗ್ ತನ್ನ ಇತ್ತೀಚಿನ ಪ್ರಮುಖ ಗ್ಯಾಲಕ್ಸಿ S26 ಅಲ್ಟ್ರಾ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ ಬೆಲೆಯನ್ನ ಕಡಿತಗೊಳಿಸಿದೆ. ಎಲ್ಲಾ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ರೂಪಾಂತರಗಳ ಮೇಲೆ 9,000 ರೂ. ರಿಯಾಯಿತಿ ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಠಿಣ ಸ್ಪರ್ಧೆ ನೀಡುತ್ತಿದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ 12GB + 256GB ರೂಪಾಂತರದ ಬೆಲೆ 1,30,999 ರೂ. ಆಗಿದ್ದರೆ, 512GB ಮಾದರಿಯು 1,50,999 ರೂ.ಗೆ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಇದರ ಟಾಪ್ 1TB ರೂಪಾಂತರವು 1,80,999 ರೂ.ಗೆ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಈ ಬೆಲೆಗಳು ಈ ಹಿಂದೆ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಗ್ಯಾಲಕ್ಸಿ S25 ಅಲ್ಟ್ರಾದಂತೆಯೇ ಇರುವುದು ಗಮನಾರ್ಹ.
ಈ ರಿಯಾಯಿತಿ ತಾತ್ಕಾಲಿಕವೋ ಅಥವಾ ಶಾಶ್ವತವೋ ಎಂಬುದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿಲ್ಲವಾದರೂ, ಖರೀದಿದಾರರಿಗೆ ಇದು ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಉತ್ತಮ ಅವಕಾಶವಾಗಿದೆ. ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ವಿಜಯ್ ಸೇಲ್ಸ್ನಂತಹ ಚಿಲ್ಲರೆ ಅಂಗಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಕೊಡುಗೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ರಿಯಾಯಿತಿ ಪಡೆಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. HSBC, HDFC ಬ್ಯಾಂಕ್ ಮತ್ತು RBL ಬ್ಯಾಂಕ್ ಕಾರ್ಡ್ಗಳಲ್ಲಿ EMI ಡೀಲ್ಗಳ ಮೂಲಕ ಸಾವಿರಾರು ರೂ.ವರೆಗೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ರಿಯಾಯಿತಿ ಪಡೆಯಬಹುದು.
ವಿಶೇಷಣಗಳ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ S26 ಅಲ್ಟ್ರಾ ಉನ್ನತ-ಶ್ರೇಣಿಯ ಹಾರ್ಡ್ವೇರ್ನೊಂದಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಇದು 6.9-ಇಂಚಿನ 120Hz LTPO AMOLED ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ, ಶಕ್ತಿಯುತ ಸ್ನಾಪ್ಡ್ರಾಗನ್ ಪ್ರೊಸೆಸರ್, 5,000mAh ಬ್ಯಾಟರಿ ಮತ್ತು 60W ವೇಗದ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ನಂತಹ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಅನುಭವ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಸೆಟಪ್ 200MP ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಸೆನ್ಸಾರ್ ಒಳಗೊಂಡಂತೆ ಬಹು-ಲೆನ್ಸ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನ ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ S ಪೆನ್ ಬೆಂಬಲ ಮತ್ತು Android 16-ಆಧಾರಿತ One UI ಸಹ ಇದರ ವಿಶೇಷ ಆಕರ್ಷಣೆಗಳಾಗಿವೆ.
ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ ಸ್ಯಾಮ್ಸಂಗ್ನ ೭ ವರ್ಷಗಳ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಗ್ಯಾರಂಟಿಯು ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ಬಳಕೆಗೆ ಉತ್ತಮವಾಗಿದೆ. ಒಟ್ಟಾರೆ ಈ ಬೆಲೆ ಕಡಿತದ ನಂತರ ಗ್ಯಾಲಕ್ಸಿ S26 ಅಲ್ಟ್ರಾ ಇನ್ನಷ್ಟು ಆಕರ್ಷಕವಾದ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಉನ್ನತ ಸ್ಪೆಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ಬೆಂಬಲ ಬಯಸುವ ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ಇದು ಪ್ರಮುಖ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ.
