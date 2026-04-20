  • Samsung Galaxy S26 Ultra: ಈ ಕ್ರೇಜಿ ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್ ಮೇಲೆ ₹9000 ರಿಯಾಯಿತಿ!

Samsung Galaxy S26 Ultra: ಈ ಕ್ರೇಜಿ ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್ ಮೇಲೆ ₹9000 ರಿಯಾಯಿತಿ!

ಸ್ಯಾಮ್‌ಸಂಗ್ ಗ್ಯಾಲಕ್ಷಿ S26 ಅಲ್ಟ್ರಾ ಉನ್ನತ-ಶ್ರೇಣಿಯ ಹಾರ್ಡ್‌ವೇರ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಇದು 6.9-ಇಂಚಿನ 120Hz LTPO AMOLED ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ, ಶಕ್ತಿಯುತ ಸ್ನಾಪ್‌ಡ್ರಾಗನ್ ಪ್ರೊಸೆಸರ್, 5,000mAh ಬ್ಯಾಟರಿ ಮತ್ತು 60W ವೇಗದ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್‌ನಂತಹ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಅನುಭವ ನೀಡುತ್ತದೆ.

Written by - Puttaraj K Alur | Last Updated : Apr 20, 2026, 02:18 PM IST
Samsung Galaxy S26 Ultra: ಈ ಕ್ರೇಜಿ ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್ ಮೇಲೆ ₹9000 ರಿಯಾಯಿತಿ!

Samsung Galaxy S26 Ultra: ಭಾರತೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಯಾಮ್‌ಸಂಗ್ ತನ್ನ ಇತ್ತೀಚಿನ ಪ್ರಮುಖ ಗ್ಯಾಲಕ್ಸಿ S26 ಅಲ್ಟ್ರಾ ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್‌ ಬೆಲೆಯನ್ನ ಕಡಿತಗೊಳಿಸಿದೆ. ಎಲ್ಲಾ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ರೂಪಾಂತರಗಳ ಮೇಲೆ 9,000 ರೂ. ರಿಯಾಯಿತಿ ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಠಿಣ ಸ್ಪರ್ಧೆ ನೀಡುತ್ತಿದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ 12GB + 256GB ರೂಪಾಂತರದ ಬೆಲೆ 1,30,999 ರೂ. ಆಗಿದ್ದರೆ, 512GB ಮಾದರಿಯು 1,50,999 ರೂ.ಗೆ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಇದರ ಟಾಪ್ 1TB ರೂಪಾಂತರವು 1,80,999 ರೂ.ಗೆ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಈ ಬೆಲೆಗಳು ಈ ಹಿಂದೆ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಗ್ಯಾಲಕ್ಸಿ S25 ಅಲ್ಟ್ರಾದಂತೆಯೇ ಇರುವುದು ಗಮನಾರ್ಹ.

ರಿಯಾಯಿತಿ ತಾತ್ಕಾಲಿಕವೋ ಅಥವಾ ಶಾಶ್ವತವೋ ಎಂಬುದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿಲ್ಲವಾದರೂ, ಖರೀದಿದಾರರಿಗೆ ಇದು ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಉತ್ತಮ ಅವಕಾಶವಾಗಿದೆ. ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ವಿಜಯ್ ಸೇಲ್ಸ್‌ನಂತಹ ಚಿಲ್ಲರೆ ಅಂಗಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಕೊಡುಗೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ರಿಯಾಯಿತಿ ಪಡೆಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. HSBC, HDFC ಬ್ಯಾಂಕ್ ಮತ್ತು RBL ಬ್ಯಾಂಕ್ ಕಾರ್ಡ್‌ಗಳಲ್ಲಿ EMI ಡೀಲ್‌ಗಳ ಮೂಲಕ ಸಾವಿರಾರು ರೂ.ವರೆಗೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ರಿಯಾಯಿತಿ ಪಡೆಯಬಹುದು. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: EPFO CITES 2.0: UPI ಮೂಲಕ ಪಿಎಫ್‌ ತ್ವರಿತ ಹಿಂಪಡೆಯುವಿಕೆಯ ಪ್ರಮುಖ ಅಪ್‌ಗ್ರೇಡ್!

ವಿಶೇಷಣಗಳ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ S26 ಅಲ್ಟ್ರಾ ಉನ್ನತ-ಶ್ರೇಣಿಯ ಹಾರ್ಡ್‌ವೇರ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಇದು 6.9-ಇಂಚಿನ 120Hz LTPO AMOLED ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ, ಶಕ್ತಿಯುತ ಸ್ನಾಪ್‌ಡ್ರಾಗನ್ ಪ್ರೊಸೆಸರ್, 5,000mAh ಬ್ಯಾಟರಿ ಮತ್ತು 60W ವೇಗದ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್‌ನಂತಹ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಅನುಭವ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಸೆಟಪ್ 200MP ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಸೆನ್ಸಾರ್‌ ಒಳಗೊಂಡಂತೆ ಬಹು-ಲೆನ್ಸ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನ ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ S ಪೆನ್ ಬೆಂಬಲ ಮತ್ತು Android 16-ಆಧಾರಿತ One UI ಸಹ ಇದರ ವಿಶೇಷ ಆಕರ್ಷಣೆಗಳಾಗಿವೆ.

ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ ಸ್ಯಾಮ್‌ಸಂಗ್‌ನ ೭ ವರ್ಷಗಳ ಸಾಫ್ಟ್‌ವೇರ್ ಅಪ್‌ಡೇಟ್ ಗ್ಯಾರಂಟಿಯು ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ಬಳಕೆಗೆ ಉತ್ತಮವಾಗಿದೆ. ಒಟ್ಟಾರೆ ಈ ಬೆಲೆ ಕಡಿತದ ನಂತರ ಗ್ಯಾಲಕ್ಸಿ S26 ಅಲ್ಟ್ರಾ ಇನ್ನಷ್ಟು ಆಕರ್ಷಕವಾದ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಉನ್ನತ ಸ್ಪೆಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ಬೆಂಬಲ ಬಯಸುವ ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ಇದು ಪ್ರಮುಖ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಈ ಅಭ್ಯಾಸಗಳು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿದ್ರೆ ತಕ್ಷಣವೇ ಬದಲಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ! ಇಲ್ಲದಿದ್ರೆ ಸಾಲದ ಸುಳಿಗೆ ಸಿಲುಕುತ್ತೀರಿ!

About the Author

Puttaraj K Alur

ಪುಟ್ಟರಾಜ ಕೆ ಆಲೂರ (Puttaraj K Alur) ಅನುಭವಿ ಪತ್ರಕರ್ತರಾಗಿದ್ದು, ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನ ಡಿಜಿಟಲ್‌ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸೀನಿಯರ್‌ ಸಬ್‌ ಎಡಿಟರ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮುದ್ರಣ ಮಾಧ್ಯಮ, ಟಿವಿ ಮಾಧ್ಯಮ ಮತ್ತು ಡಿಜಿಟಲ್‌ ಮಾಧ್ಯಮ ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿಯೂ 10 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.  

ಮೈಸೂರಿನ ಪ್ರಮುಖ ದಿನಪತ್ರಿಕೆಗಳಾದ ರಾಜ್ಯಧರ್ಮ, ಮೈಸೂರು ಮಿತ್ರದಲ್ಲಿ, ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ದಿಗ್ವಿಜಯ ನ್ಯೂಸ್ ಚಾನೆಲ್‌, ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಒಪೇರಾ (Opera) ನ್ಯೂಸ್‌, ಯುಸಿ (UC Browser)ನ್ಯೂಸ್‌, ಒಪೊಯಿ‌ (Opoyi)ನ್ಯೂಸ್‌ ಮತ್ತು ಪ್ರಸ್ತುತ 4 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

