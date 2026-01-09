ಸದ್ಯ ಯುವ ಜನರನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿರುವ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಎಂದರೆ ಅದು ಮೊಬೈಲ್. ದಿನದಿಂದ ದಿನಕ್ಕೆ ಹೊಸ ಹೊಸ ಫ್ಯೂಚರ್ನೊಂದಿಗೆ ಮೊಬೈಲ್ಗಳು ಬರುತ್ತಿವೆ. ಇದೀಗ ಸ್ಯಾಮ್ಸಂಗ್ ಗ್ಯಾಲಕ್ಸಿ ಎಸ್26 ಅಲ್ಟ್ರಾ ಈಗಾಗಲೇ ರೆಡಿಯಾಗಿದ್ದು ಮಾರ್ಕೆಟ್ಗೆ ಬರಲು ಸಿದ್ಧವಾಗಿವೆ ಅಂತೆ. ಈ ಮೊದಲು ಜನವರಿ ಕೊನೆ ವಾರದಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ಗೆ ಅಪ್ಪಳಿಸಲಿವೆ ಎನ್ನಲಾಗಿತ್ತು. ಆದ್ರೆ ಈಗ ಕೆಲವು ದಿನಗಳ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದೆ.
ಸ್ಯಾಮ್ಸಂಗ್ ಗ್ಯಾಲಕ್ಸಿ ಎಸ್26 ಅಲ್ಟ್ರಾ, ಗ್ಯಾಲಕ್ಸಿ ಎಸ್26, ಗ್ಯಾಲಕ್ಸಿ ಎಸ್26 ಪ್ಲಸ್ ಎಂದು ಮೂರು ವಿಧಗಳಲ್ಲಿ ಬರಲಿವೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಆದ್ರೆ ಮೊದಲು ಸ್ಯಾಮ್ಸಂಗ್ ಗ್ಯಾಲಕ್ಸಿ ಎಸ್26 ಅಲ್ಟ್ರಾ ಬರುತ್ತದೆಯಂತೆ. ಈ ಮೊದಲು ಜನವರಿ ಮುಗಿಯುವುದರ ಒಳಗೆ ಆನ್ಲೈನ್ನಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಾಗಲಿವೆ ಎನ್ನಲಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಈಗ ದಿನಾಂಕ ಬದಲಾವಣೆಯಾಗಿದ್ದು ಫ್ರೆಬ್ರವರಿ ಅಂತ್ಯದ ವೇಳೆಗೆ ಆನ್ಲೈನ್ನಲ್ಲಿ ಸಿಗಲಿವೆಯಂತೆ.
ಈ ಹಿಂದಿನದುಕ್ಕಿಂತ ಈಗ ಬರುವ ಸ್ಯಾಮ್ಸಂಗ್ ಗ್ಯಾಲಕ್ಸಿ ಎಸ್ ಸೀರೀಸ್ ಹೆಚ್ಚು ಪಾರದರ್ಶಕತೆ ಹೊಂದಿರಲಿವೆ. ನೂರಕ್ಕೆ ನೂರರಷ್ಟು ಫಲಿತಾಂಶ ಕೊಡಲಿವೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಬ್ರೈಟ್ನೆಸ್ ಹೊಂದಿರಲಿದೆ. ಈ ಮೊಬೈಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಚಾರ್ಜ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಇರಲಿದೆ. 30 ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ ಬೇಗ ಚಾರ್ಜ್ ಆಗುವಂತ ಅಂದರೆ ಶೇ.75 ರಷ್ಟು ಚಾರ್ಜ್ ಆಗುವಂತೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಬ್ಯಾಟರಿಗಳನ್ನ ಇವುಗಳಿಗೆ ಅಳವಡಿಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆಯಂತೆ. ಕಡಿಮೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಹೆಚ್ಚು ಸಮಯ ಬಾಳಿಕೆ ಬರುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಸ್ಯಾಮ್ಸಂಗ್ ಗ್ಯಾಲಕ್ಸಿ ಎಸ್26 ಅಲ್ಟ್ರಾ ಕ್ವಾಲ್ಕಾಮ್ ಸ್ನಾಪ್ಡ್ರಾಗನ್ 8 ಎಲೈಟ್ ಜನ್ 5 ಚಿಪ್ಸೆಟ್ ಹೊಂದಿದೆ. ಮುಂದಿನ ಜನರೇಷನ್ಗೆ ಟಿಎಸ್ಎಂಸಿ ಸುಧಾರಿತ 3 ಎನ್ಎಂ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಇದನ್ನು ತಯಾರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಮೆಮೊರಿಗಾಗಿ ಅತಿ ವೇಗ ನೀಡಲು ಎಲ್ಪಿಡಿಡಿಆರ್5ಎಕ್ಸ್ ರಾಮ್ ಜೊತೆಗೆ ಜೋಡಿಸಲಾಗುತ್ತಂತೆ.
200ಎಂಪಿ ಹಿಂಬದಿಯ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಹಾಗೂ 5ಎಕ್ಸ್ ಟೆಲಿಫೋಟೋ ಲೆನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಇದು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. ಕಡಿಮೆ ಬೆಳಕು ಇದ್ದರೂ ಫೋಟೋಗಳು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಕಾಣುವಂತೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಕ್ವಾಡ್ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಸೀರೀಸ್ನಲ್ಲಿ 3ಎಕ್ಸ್ ಟೆಲಿಫೋಟೋ ಲೆನ್ಸ್ ಅಪ್ಗ್ರೇಡ್ ಇದ್ದು ಇದು 10ಎಂಪಿ ಸೆನ್ಸರ್ನಿಂದ 12ಎಂಪಿ ಸೆನ್ಸರ್ಗೆ ಬದಲಾಣೆ ಇರಲಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ.
