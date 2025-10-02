ಸದ್ದಿಲ್ಲದೇ ಅಗ್ಗದ ಫೋನ್ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ Samsung: 7,000 ರೂ.ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಯ ಫೋನ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಲಗ್ಗೆ

ಸ್ಯಾಮ್ಸಂಗ್ ತನ್ನ ಹೊಸ ಬಜೆಟ್ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್, Galaxy M07 ಅನ್ನು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಸದ್ದಿಲ್ಲದೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ. ಈ ಫೋನ್ ಅನ್ನು ಕಂಪನಿಯ ಅಧಿಕೃತ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಮತ್ತು ಅಮೆಜಾನ್ ಎರಡರಲ್ಲೂ ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಈ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ ಅನ್ನು ಬಜೆಟ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇರಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಬೆಲೆ ಮತ್ತು ಲಭ್ಯತೆ :
Galaxy M07 ಅನ್ನು ಕೇವಲ ಒಂದು ರೂಪಾಂತರದಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. 4GB RAM + 64GB ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಹೊಂದಿರುವ ಈ ಫೋನಿನ ಬೆಲೆ 6,999 ರೂ . ಕಂಪನಿಯು ಈ ಮಾದರಿಯನ್ನು ಬೂದು ಮತ್ತು ಕಪ್ಪು ಬಣ್ಣದ ಆಯ್ಕೆಯಲ್ಲಿ ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡಿದೆ. ಅದನ್ನು ನೇರವಾಗಿ Samsungನ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಅಥವಾ Amazonನಲ್ಲಿ ಖರೀದಿಸಬಹುದು.
ಪ್ರೊಸೆಸರ್ ಮತ್ತು ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ :
ಫೋನ್ ಉತ್ತಮ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆ ಮತ್ತು ಗೇಮಿಂಗ್ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳಿಗೆ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾದ MediaTek Helio G99 ಚಿಪ್ಸೆಟ್ನಿಂದ ಚಾಲಿತವಾಗಿದೆ. ಇದು 4GB RAM ಮತ್ತು 64GB ಇಂಟರ್ನಲ್ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ನೊಂದಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ಮೈಕ್ರೊ SD ಕಾರ್ಡ್ ಸ್ಲಾಟ್ ಮೂಲಕ ವಿಸ್ತರಿಸಬಹುದು. ಫೋನ್ ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ 15 ಆಧಾರಿತ One UI ಕಸ್ಟಮ್ ಇಂಟರ್ಫೇಸ್ನೊಂದಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಕಂಪನಿಯು ಆರು ವರ್ಷಗಳ ಪ್ರಮುಖ OS ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮತ್ತು ಭದ್ರತಾ ಪ್ಯಾಚ್ಗಳನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುವ ಭರವಸೆ ನೀಡುತ್ತದೆ.
ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಸೆಟಪ್ :
Galaxy M07 ಡ್ಯುಯಲ್ ರಿಯರ್ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಸೆಟಪ್ ಅನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕ್ಯಾಮೆರಾ 50MP ಆಗಿದ್ದು, ದ್ವಿತೀಯ ಕ್ಯಾಮೆರಾ 2MP ಡೆಪ್ತ್ ಸೆನ್ಸರ್ ಆಗಿದೆ. ಸೆಲ್ಫಿಗಳು ಮತ್ತು ವೀಡಿಯೊ ಕರೆಗಾಗಿ 8MP ಫ್ರಂಟ್ ಕ್ಯಾಮೆರಾವನ್ನು ಒದಗಿಸಲಾಗಿದೆ. ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ, ಫೋನ್ ಕ್ಯಾಮೆರಾವನ್ನು ವರ್ಧಿಸಲು AI ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ಕೇಪ್, AI ಎರೇಸರ್ ಮತ್ತು AI ಅಲ್ಟ್ರಾ ಕ್ಲಾರಿಟಿಯಂತಹ AI ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ.
ಬ್ಯಾಟರಿ ಮತ್ತು ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ :
ಗ್ಯಾಲಕ್ಸಿ M07 5,000mAh ಬ್ಯಾಟರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಇದು ದೈನಂದಿನ ಬಳಕೆಗೆ ಬಾಳಿಕೆ ಬರುವಂತಹದ್ದಾಗಿದೆ. ಫೋನ್ 25W ಫಾಸ್ಟ್ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಫೋನ್ ಲೈಟ್ ವೆಯಿಟ್ ಆಗಿದ್ದು, ಬಳಸಲು ಆರಾಮದಾಯಕವಾಗಿದೆ.
ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮತ್ತು ವಿನ್ಯಾಸ :
ಫೋನ್ 90Hz ರಿಫ್ರೆಶ್ ರೇಟ್ ನೊಂದಿಗೆ ದೊಡ್ಡ 6.7-ಇಂಚಿನ HD+ LCD ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಇದರರ್ಥ ಸುಗಮ ಸ್ಕ್ರೋಲಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಹೋಮ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಅನಿಮೇಷನ್ಗಳು. ಫೋನ್ನ ವಿನ್ಯಾಸ ಸರಳ ಮತ್ತು ನಯವಾಗಿದ್ದು, ಹಿಡಿದಿಡಲು ಸುಲಭವಾಗುತ್ತದೆ. ವೀಡಿಯೊಗಳನ್ನು ನೋಡುತ್ತಿರಲಿ ಅಥವಾ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮವನ್ನು ಬ್ರೌಸ್ ಮಾಡುತ್ತಿರಲಿ, ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಅನುಭವವು ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾಗಿರುತ್ತದೆ.
ಭದ್ರತೆ ಮತ್ತು ಇತರ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು :
Galaxy M07 ಭದ್ರತೆಗಾಗಿ ಸೈಡ್-ಮೌಂಟೆಡ್ ಫಿಂಗರ್ಪ್ರಿಂಟ್ ಸೆನ್ಸರ್ ಅನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ, ಫೋನ್ IP54 ರೇಟಿಂಗ್ನೊಂದಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಇದು ಧೂಳು ಮತ್ತು ಸ್ಪ್ಲಾಶ್ಗಳ ವಿರುದ್ಧ ರಕ್ಷಣೆ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಸಂಪರ್ಕ ಆಯ್ಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಬ್ಲೂಟೂತ್ 5.3, ವೈ-ಫೈ, ಜಿಪಿಎಸ್, ಯುಎಸ್ಬಿ ಟೈಪ್-ಸಿ ಮತ್ತು 3.5 ಎಂಎಂ ಹೆಡ್ಫೋನ್ ಜ್ಯಾಕ್ ಸೇರಿವೆ.