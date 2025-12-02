ಸಂಚಾರ್ ಸಾಥಿ ಆ್ಯಪ್ ಇದೊಂದು ಬೇಹುಗಾರಿಕೆ ಸಾಧನವೇ! ಪ್ರಿಯಾಂಕ ಗಾಂಧಿ ವಿಡಿಯೋ ವೈರಲ್‌

Sanchar Saathi App Row: ಮೊಬೈಲ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸೆಟ್ಗಳಲ್ಲಿ 'ಸಂಚಾರ್ ಸಾಥಿ' ಆ್ಯಪ್ ಅನ್ನು ಮೊದಲೇ ಸ್ಥಾಪಿಸಬೇಕೆಂಬ ದೂರಸಂಪರ್ಕ ಇಲಾಖೆಯ ಆದೇಶವನ್ನು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸಂಸದೆ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಗಾಂಧಿ ತೀವ್ರವಾಗಿ ವಿರೋಧಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇಂದು (ಡಿಸೆಂಬರ್ 02, 2025) ಸಂಸತ್ ಸಂಕೀರ್ಣದಲ್ಲಿ ಸುದ್ದಿಗಾರರೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, 'ಸಂಚಾರ್ ಸಾಥಿ' ಆ್ಯಪ್ ಅನ್ನು "ಗೂಢಚರ್ಯೆ ಆ್ಯಪ್" ಎಂದು ತೀವ್ರವಾಗಿ ಟೀಕಿಸಿದರು.
'ಸಂಚಾರ್ ಸಾಥಿ' ಆಪ್ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಗಾಂಧಿ ಹೇಳಿದ್ದೇನು?
ಗೌಪ್ಯತೆಯ ಉಲ್ಲಂಘನೆ:
"ಎಲ್ಲಾ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಚಾರ್ ಸಾಥಿ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅನ್ನು ಕಡ್ಡಾಯಗೊಳಿಸುವಂತಹ ಆದೇಶಗಳು ನಾಗರಿಕರ ಗೌಪ್ಯತೆಯ ಹಕ್ಕಿನ ಉಲ್ಲಂಘನೆಯಾಗಿದೆ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ತಮ್ಮ ಕುಟುಂಬ ಮತ್ತು ಸ್ನೇಹಿತರೊಂದಿಗೆ ಭಯವಿಲ್ಲದೆ ಮಾತನಾಡಲು ಮತ್ತು ಸಂದೇಶಗಳನ್ನು ವಿನಿಮಯ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಹಕ್ಕನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸರ್ಕಾರವು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿಷಯದ ಮೇಲೂ ಕಣ್ಣಿಡಬಾರದು" ಎಂದು ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಗಾಂಧಿ ಹೇಳಿದರು.
ಸರ್ವಾಧಿಕಾರಿ ಪ್ರವೃತ್ತಿ:
"ಅವರು ಈ ದೇಶವನ್ನು ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯಲ್ಲೂ ಸರ್ವಾಧಿಕಾರವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಲು ಬಯಸುತ್ತಾರೆ. ಯಾವುದೇ ವಿಷಯವನ್ನು ಚರ್ಚಿಸಲು ಅವರು ಬಯಸದ ಕಾರಣ ಸಂಸತ್ತು ನಿಷ್ಕ್ರಿಯವಾಗಿದೆ. ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷಗಳನ್ನು ದೂಷಿಸುವುದು ಅವರಿಗೆ ತುಂಬಾ ಸುಲಭ, ಆದರೆ ಆರೋಗ್ಯಕರ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವವು ಚರ್ಚೆಗಳನ್ನು ಬಯಸುತ್ತದೆ" ಎಂದರು..
ಭದ್ರತೆ ಮತ್ತು ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ:
"ವಂಚನೆಯನ್ನು ವರದಿ ಮಾಡುವುದು ಮತ್ತು ಭಾರತದ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ನಾಗರಿಕನು ತಮ್ಮ ಫೋನ್ನಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡುವ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ನಡುವೆ ಒಂದು ವ್ಯತ್ಯಾಸವಿದೆ. ಇದನ್ನು ಈ ರೀತಿ ಮಾಡುವುದು ತಪ್ಪು.. ವಂಚನೆಯನ್ನು ವರದಿ ಮಾಡಲು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇರಬೇಕು. ಸೈಬರ್ ಭದ್ರತೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ನಾವು ಇದನ್ನು ವಿವರವಾಗಿ ಚರ್ಚಿಸಿದ್ದೇವೆ" ಎಂದು ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಗಾಂಧಿ ಹೇಳಿದರು.
ದೂರಸಂಪರ್ಕ ಇಲಾಖೆಯ ಆದೇಶ:
ಮುಂದಿನ ಮೂರು ತಿಂಗಳ (90 ದಿನಗಳ) ಒಳಗೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ತಯಾರಾಗುವ ಹಾಗೂ ಆಮದು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಎಲ್ಲಾ ಹೊಸ ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ಗಳಲ್ಲಿ 'ಸಂಚಾರ್ ಸಾಥಿ' ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅನ್ನು ಮೊದಲೇ ಸ್ಥಾಪಿಸಲು ದೂರಸಂಪರ್ಕ ಇಲಾಖೆ ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ ತಯಾರಕರಿಗೆ ಆದೇಶಿಸಿದೆ. ಈ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ವಂಚನೆಗಳು, ಸ್ಪ್ಯಾಮ್ ಕರೆಗಳು, ಕಳೆದುಹೋದ ಫೋನ್ಗಳು ಮತ್ತು IMEI ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.