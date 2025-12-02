English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
ಸಂಚಾರ್ ಸಾಥಿ ಆ್ಯಪ್ ಇದೊಂದು ಬೇಹುಗಾರಿಕೆ ಸಾಧನವೇ! ಪ್ರಿಯಾಂಕ ಗಾಂಧಿ ವಿಡಿಯೋ ವೈರಲ್‌

Sanchar Saathi App: ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟವಾಗುವ ಎಲ್ಲಾ ಹೊಸ ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್‌ಗಳಲ್ಲಿ 'ಸಂಚಾರ್ ಸಾಥಿ' ಎಂಬ ಸರ್ಕಾರಿ ಆ್ಯಪ್ ಅನ್ನು ಮೊದಲೇ ಸ್ಥಾಪಿಸುವಂತೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ದೂರಸಂಪರ್ಕ ಇಲಾಖೆ (ಡಿಒಟಿ) ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ ತಯಾರಕರಿಗೆ ಆದೇಶಿಸಿದೆ. ಇದೀಗ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಗಾಂಧಿ ಇದನ್ನು ಬೇಹುಗಾರಿಕೆ ಆ್ಯಪ್ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ.

Written by - Yashaswini V | Last Updated : Dec 2, 2025, 01:03 PM IST
  • ಮೊಬೈಲ್‌ಗಳಲ್ಲಿ 'ಸಂಚಾರ್ ಸಾಥಿ' ಆ್ಯಪ್ ಕಡ್ಡಾಯ
  • ದೂರಸಂಪರ್ಕ ಇಲಾಖೆಯ ಆದೇಶ ಖಂಡಿಸಿದ ಸಂಸದೆ ಪ್ರಿಯಾಂಕ ಗಾಂಧಿ
  • ಸರ್ಕಾರ ಭಾರತೀಯ ನಾಗರಿಕರ ಗೌಪ್ಯತೆಗೆ ಅಡ್ಡಿಯಾಗುತ್ತಿದೆಯೇ? ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದ ಕಾಂಗ್ರೇಸ್‌ ಸಂಸದೆ

ಸಂಚಾರ್ ಸಾಥಿ ಆ್ಯಪ್ ಇದೊಂದು ಬೇಹುಗಾರಿಕೆ ಸಾಧನವೇ! ಪ್ರಿಯಾಂಕ ಗಾಂಧಿ ವಿಡಿಯೋ ವೈರಲ್‌

Sanchar Saathi App Row: ಮೊಬೈಲ್ ಹ್ಯಾಂಡ್‌ಸೆಟ್‌ಗಳಲ್ಲಿ 'ಸಂಚಾರ್ ಸಾಥಿ' ಆ್ಯಪ್ ಅನ್ನು ಮೊದಲೇ ಸ್ಥಾಪಿಸಬೇಕೆಂಬ ದೂರಸಂಪರ್ಕ ಇಲಾಖೆಯ ಆದೇಶವನ್ನು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸಂಸದೆ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಗಾಂಧಿ ತೀವ್ರವಾಗಿ ವಿರೋಧಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇಂದು (ಡಿಸೆಂಬರ್ 02, 2025) ಸಂಸತ್ ಸಂಕೀರ್ಣದಲ್ಲಿ ಸುದ್ದಿಗಾರರೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, 'ಸಂಚಾರ್ ಸಾಥಿ' ಆ್ಯಪ್ ಅನ್ನು "ಗೂಢಚರ್ಯೆ ಆ್ಯಪ್" ಎಂದು ತೀವ್ರವಾಗಿ ಟೀಕಿಸಿದರು.

'ಸಂಚಾರ್ ಸಾಥಿ' ಆಪ್ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಗಾಂಧಿ ಹೇಳಿದ್ದೇನು?
ಗೌಪ್ಯತೆಯ ಉಲ್ಲಂಘನೆ:
"ಎಲ್ಲಾ ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಚಾರ್ ಸಾಥಿ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅನ್ನು ಕಡ್ಡಾಯಗೊಳಿಸುವಂತಹ ಆದೇಶಗಳು ನಾಗರಿಕರ ಗೌಪ್ಯತೆಯ ಹಕ್ಕಿನ ಉಲ್ಲಂಘನೆಯಾಗಿದೆ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ತಮ್ಮ ಕುಟುಂಬ ಮತ್ತು ಸ್ನೇಹಿತರೊಂದಿಗೆ ಭಯವಿಲ್ಲದೆ ಮಾತನಾಡಲು ಮತ್ತು ಸಂದೇಶಗಳನ್ನು ವಿನಿಮಯ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಹಕ್ಕನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸರ್ಕಾರವು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿಷಯದ ಮೇಲೂ ಕಣ್ಣಿಡಬಾರದು" ಎಂದು ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಗಾಂಧಿ ಹೇಳಿದರು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ- ಇನ್ಮುಂದೆ ಎಲ್ಲಾ ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್‌ಗಳಲ್ಲೂ ಕಡ್ಡಾಯ ಈ ʼಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ʼ ಏನಿದರ ವಿಶೇಷತೆ

ಸರ್ವಾಧಿಕಾರಿ ಪ್ರವೃತ್ತಿ:
"ಅವರು ಈ ದೇಶವನ್ನು ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯಲ್ಲೂ ಸರ್ವಾಧಿಕಾರವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಲು ಬಯಸುತ್ತಾರೆ. ಯಾವುದೇ ವಿಷಯವನ್ನು ಚರ್ಚಿಸಲು ಅವರು ಬಯಸದ ಕಾರಣ ಸಂಸತ್ತು ನಿಷ್ಕ್ರಿಯವಾಗಿದೆ. ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷಗಳನ್ನು ದೂಷಿಸುವುದು ಅವರಿಗೆ ತುಂಬಾ ಸುಲಭ, ಆದರೆ ಆರೋಗ್ಯಕರ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವವು ಚರ್ಚೆಗಳನ್ನು ಬಯಸುತ್ತದೆ" ಎಂದರು.. 

ಭದ್ರತೆ ಮತ್ತು ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ:
"ವಂಚನೆಯನ್ನು ವರದಿ ಮಾಡುವುದು ಮತ್ತು ಭಾರತದ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ನಾಗರಿಕನು ತಮ್ಮ ಫೋನ್‌ನಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡುವ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ನಡುವೆ ಒಂದು ವ್ಯತ್ಯಾಸವಿದೆ. ಇದನ್ನು ಈ ರೀತಿ ಮಾಡುವುದು ತಪ್ಪು.. ವಂಚನೆಯನ್ನು ವರದಿ ಮಾಡಲು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇರಬೇಕು. ಸೈಬರ್ ಭದ್ರತೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ನಾವು ಇದನ್ನು ವಿವರವಾಗಿ ಚರ್ಚಿಸಿದ್ದೇವೆ" ಎಂದು ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಗಾಂಧಿ ಹೇಳಿದರು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ- ಕಳೆದ ಮೊಬೈಲನ್ನು ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಹುಡುಕಿಕೊಡುತ್ತೆ ಈ ಸರ್ಕಾರಿ ಆಪ್‌..! ಫೋನ್‌ ಕಳುವಾದ್ರೆ ಚಿಂತಿಸುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ

ದೂರಸಂಪರ್ಕ ಇಲಾಖೆಯ ಆದೇಶ:
ಮುಂದಿನ ಮೂರು ತಿಂಗಳ (90 ದಿನಗಳ) ಒಳಗೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ತಯಾರಾಗುವ ಹಾಗೂ ಆಮದು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಎಲ್ಲಾ ಹೊಸ ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್‌ಗಳಲ್ಲಿ 'ಸಂಚಾರ್ ಸಾಥಿ' ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅನ್ನು ಮೊದಲೇ ಸ್ಥಾಪಿಸಲು ದೂರಸಂಪರ್ಕ ಇಲಾಖೆ ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ ತಯಾರಕರಿಗೆ ಆದೇಶಿಸಿದೆ. ಈ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ವಂಚನೆಗಳು, ಸ್ಪ್ಯಾಮ್ ಕರೆಗಳು, ಕಳೆದುಹೋದ ಫೋನ್‌ಗಳು ಮತ್ತು IMEI ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ‌ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.

About the Author

Yashaswini V

Yashaswini V

ಯಶಸ್ವಿನಿ ವಿ. Zee ಕನ್ನಡ ಡಿಜಿಟಲ್ ಮಾಧ್ಯಮದ ಮೊದಲ ಪತ್ರಕರ್ತೆ. 2017ರಿಂದ Zee ಕನ್ನಡ ಡಿಜಿಟಲ್ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ರಾಜಕೀಯ, ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್, ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್, ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್, ವರ್ಲ್ಡ್, ಸೈನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ದೆಹಲಿ ಮತ್ತು ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರುವ ಇವರು ಸದ್ಯ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ನ್ಯೂಸ್ ಎಡಿಟರ್ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

...Read More

Sanchar Saathi AppSanchar SaathiSanchar Saathi App RowPriyanka Gandhispying app

