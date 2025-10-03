English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

ಇನ್ಮುಂದೆ ಮೊಬೈಲ್ ಸಿಮ್ ಗೆ ಹೇಳಿ ಗುಡ್ ಬೈ..? BSNL ನಿಂದ ಹೊಸ ಯೋಜನೆಗೆ ಚಾಲನೆ ...!

ಟಾಟಾ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ಸ್ ಸಹಯೋಗದೊಂದಿಗೆ ಬಿಎಸ್ಎನ್ಎಲ್ ಇ-ಸಿಮ್ ಸೇವೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತಿದೆ. ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಭೌತಿಕ ಸಿಮ್ ಕಾರ್ಡ್ ಪಡೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದವರು ಇ-ಸಿಮ್ ಕಾರ್ಡ್ ಸಹಾಯದಿಂದ ಬಿಎಸ್ಎನ್ಎಲ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಅನ್ನು ಬಳಸಬಹುದು

Written by - Manjunath Naragund | Last Updated : Oct 3, 2025, 04:31 PM IST
  • ಇದು ಹೇಗೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ?
  • ಟಾಟಾ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ಸ್ ಜೊತೆಗಿನ ಸಹಯೋಗ
  • ಗ್ರಾಮೀಣ ಸಂಪರ್ಕಕ್ಕೆ ಒತ್ತು

ಇನ್ಮುಂದೆ ಮೊಬೈಲ್ ಸಿಮ್ ಗೆ ಹೇಳಿ ಗುಡ್ ಬೈ..? BSNL ನಿಂದ ಹೊಸ ಯೋಜನೆಗೆ ಚಾಲನೆ ...!
ಭಾರತದ ಪ್ರಮುಖ ದೂರಸಂಪರ್ಕ ಸೇವಾ ಸಂಸ್ಥೆಯಾದ ಬಿಎಸ್ಎನ್ಎಲ್ ತನ್ನ 4G ನೆಟ್‌ವರ್ಕ್‌ನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ ಬಳಿಕ ಈಗ ಇ-ಸಿಮ್ (eSIM) ಸೇವೆಯನ್ನು ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಒದಗಿಸುವ ಮೂಲಕ ತನ್ನ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ವಿಸ್ತರಿಸಿದೆ. ಈ ಹೊಸ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವು ಭೌತಿಕ ಸಿಮ್ ಕಾರ್ಡ್‌ನ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲದೆ, ಕೇವಲ ಕ್ಯೂಆರ್ ಕೋಡ್ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಬಿಎಸ್ಎನ್ಎಲ್ ನೆಟ್‌ವರ್ಕ್‌ಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಸಾಧಿಸಲು ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಕಲ್ಪಿಸುತ್ತದೆ.

ಈ ಕ್ರಮವು ಗ್ರಾಮೀಣ ಮತ್ತು ನಗರ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ದೂರ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ಸುಲಭಗೊಳಿಸುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.

ಇ-ಸಿಮ್ ಎಂದರೇನು, ಇದು ಹೇಗೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ?

ಇ-ಸಿಮ್ ಎಂಬುದು ಭೌತಿಕ ಸಿಮ್ ಕಾರ್ಡ್‌ನ ಡಿಜಿಟಲ್ ಆವೃತ್ತಿಯಾಗಿದ್ದು, ಇದನ್ನು ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್‌ನಲ್ಲಿ ಕೋಡ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಸಿಮ್ ಕಾರ್ಡ್‌ಗಳನ್ನು ಫೋನ್‌ನ ಸಿಮ್ ಸ್ಲಾಟ್‌ಗೆ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಸೇರಿಸಬೇಕಾದರೆ, ಇ-ಸಿಮ್‌ಗೆ ಅಂತಹ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ. ಬಳಕೆದಾರರು ಕೇವಲ ಕ್ಯೂಆರ್ ಕೋಡ್ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮ ಫೋನ್‌ನಲ್ಲಿ ಇ-ಸಿಮ್ ಸಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸಬಹುದು. ಆದರೆ, ಈ ಸೇವೆಯನ್ನು ಬಳಸಲು ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ ಇ-ಸಿಮ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುವುದು ಅಗತ್ಯ. ಡ್ಯುಯಲ್ ಸಿಮ್ ಫೋನ್‌ಗಳನ್ನು ಬಳಸುವವರು ಒಂದು ಭೌತಿಕ ಸಿಮ್ ಮತ್ತು ಒಂದು ಇ-ಸಿಮ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಬಿಎಸ್ಎನ್ಎಲ್ ನೆಟ್‌ವರ್ಕ್‌ಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಸಾಧಿಸಬಹುದು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಬಾಬಾ ವಂಗಾ ಸ್ಪೋಟಕ ಭವಿಷ್ಯ: ಮುಂದಿನ 3 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಈ ರಾಶಿಯವರು ಮಾತ್ರ ಕೋಟ್ಯಾಧಿಪತಿಗಳಾಗ್ತಾರೆ!

ಟಾಟಾ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ಸ್ ಜೊತೆಗಿನ ಸಹಯೋಗ

ಬಿಎಸ್ಎನ್ಎಲ್ ತನ್ನ ಇ-ಸಿಮ್ ಸೇವೆಯನ್ನು ಟಾಟಾ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ಸ್‌ನ ಸಹಯೋಗದೊಂದಿಗೆ ಒದಗಿಸುತ್ತಿದೆ. ಈ ಸೇವೆಯು ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಭೌತಿಕ ಸಿಮ್ ಕಾರ್ಡ್‌ಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಕಷ್ಟಪಡುವ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ವರದಾನವಾಗಿದೆ. ತಮಿಳುನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ಇ-ಸಿಮ್ ಸೇವೆಯನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಾರ್ಥವಾಗಿ ಆರಂಭಿಸಲಾಗಿತ್ತು ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ದೊರೆತಿರುವುದರಿಂದ, ಈಗ ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಈ ಸೇವೆಯನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ಮೂಲಕ ಬಿಎಸ್ಎನ್ಎಲ್ ತನ್ನ 4G ನೆಟ್‌ವರ್ಕ್‌ನ್ನು ನಗರ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಗೂ ತಲುಪಿಸುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.

ಸಿಮ್ ಕಾರ್ಡ್ ಡೋರ್ ಡೆಲಿವರಿ ಮತ್ತು ಸ್ವಯಂ ಕೆವೈಸಿ

ಬಿಎಸ್ಎನ್ಎಲ್ ತನ್ನ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಸುಲಭ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಲು ಸಿಮ್ ಕಾರ್ಡ್ ಡೋರ್ ಡೆಲಿವರಿ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಿದೆ. ಈ ಸೇವೆಯ ಮೂಲಕ ಗ್ರಾಹಕರು ಬಿಎಸ್ಎನ್ಎಲ್ ಕಚೇರಿಗಳಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡದೆಯೇ ತಮ್ಮ ಮನೆಯಿಂದಲೇ ಸಿಮ್ ಕಾರ್ಡ್ ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಜೊತೆಗೆ, ಸ್ವಯಂ ಕೆವೈಸಿ (Self-KYC) ಸೌಲಭ್ಯದ ಮೂಲಕ ಗ್ರಾಹಕರು ಆನ್‌ಲೈನ್‌ನಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿ, ಪರಿಶೀಲನೆ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ ನಂತರ ತಮ್ಮ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಸಿಮ್ ಕಾರ್ಡ್ ಪಡೆಯಬಹುದು.

ಗ್ರಾಮೀಣ ಸಂಪರ್ಕಕ್ಕೆ ಒತ್ತು

ಬಿಎಸ್ಎನ್ಎಲ್‌ನ ಈ ಇ-ಸಿಮ್ ಸೇವೆಯು ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ದೂರ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುವಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಲಿದೆ. ಭೌತಿಕ ಸಿಮ್ ಕಾರ್ಡ್‌ಗಳ ವಿತರಣೆಯಲ್ಲಿ ಎದುರಾಗುವ ತೊಂದರೆಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು ಇ-ಸಿಮ್ ಒಂದು ಆಧುನಿಕ ಪರಿಹಾರವಾಗಿದೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ, ಡೋರ್ ಡೆಲಿವರಿ ಮತ್ತು ಸ್ವಯಂ ಕೆವೈಸಿ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಸಮಯ ಮತ್ತು ಶ್ರಮವನ್ನು ಉಳಿಸಲಿವೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: 2 ವರ್ಷದಿಂದ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿಲ್ಲ, ಆದರೂ ಒಂದೇ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ 3,190 ಕೋಟಿ ಕಮಾಯಿ: ರವಿಚಂದ್ರನ್ ಪ್ರೇಮಲೋಕದ ಈ ತಾರೆ ಸದ್ಯ ಭಾರತದ ಶ್ರೀಮಂತ ನಟಿ!

ಏರ್‌ಟೆಲ್, ಜಿಯೋ ಮತ್ತು ವಿಐನಂತಹ ಖಾಸಗಿ ದೂರಸಂಪರ್ಕ ಕಂಪನಿಗಳು ಈಗಾಗಲೇ ಇ-ಸಿಮ್ ಸೇವೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತಿವೆ. ಆದರೆ, ಬಿಎಸ್ಎನ್ಎಲ್‌ನ ಈ ಕ್ರಮವು ಸರ್ಕಾರಿ ಸ್ವಾಮ್ಯದ ಸಂಸ್ಥೆಯಾಗಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಕೈಗೆಟುಕುವ ಮತ್ತು ಸುಲಭವಾದ ಸಂಪರ್ಕ ಸೇವೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ದಿಶೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಹತ್ವದ ಹೆಜ್ಜೆಯಾಗಿದೆ. ಟಾಟಾ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ಸ್‌ನೊಂದಿಗಿನ ಸಹಭಾಗಿತ್ವವು ಈ ಯೋಜನೆಯ ಯಶಸ್ಸಿಗೆ ಪೂರಕವಾಗಿದೆ.ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ, ಬಿಎಸ್ಎನ್ಎಲ್‌ನ ಇ-ಸಿಮ್ ಸೇವೆ, ಡೋರ್ ಡೆಲಿವರಿ, ಮತ್ತು ಸ್ವಯಂ ಕೆವೈಸಿ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಆಧುನಿಕ, ಸುಲಭ, ಮತ್ತು ವೇಗವಾದ ದೂರಸಂಪರ್ಕ ಅನುಭವವನ್ನು ಒದಗಿಸುವಲ್ಲಿ ಮಹತ್ವದ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಲಿವೆ.

