ಟಿವಿಗಳನ್ನು ಆಯಾತಾಕಾರದಲ್ಲೇ ತಯಾರಿಸುವುದೇಕೆ? ಹಿಂದಿದೆ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಕಾರಣ

TV Shape : ಟಿವಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಾರವಾಗುವ ಎಲ್ಲಾ ವೀಡಿಯೊ ವಿಷಯಗಳು ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಪರದೆ ಅನುಪಾತದಲ್ಲಿ ತಯಾರಾಗುತ್ತವೆ. ಇಂದಿನ ಬಹುತೇಕ ಟಿವಿ ಚಾನೆಲ್ಗಳು ಹಾಗೂ ಸಿನಿಮಾಗಳು 16:9 ಅನುಪಾತದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗುತ್ತವೆ. ಈ ಅನುಪಾತ ಆಯತಾಕಾರದ ಪರದೆಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಟಿವಿಗಳ ಆಕಾರವೂ ಆಯತಾಕಾರದಲ್ಲಿದೆ.
ಹಿಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ, ಅಂದರೆ 1950 ರಿಂದ 1980ರ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ, ಟಿವಿಗಳು 4:3 ಅನುಪಾತದಲ್ಲಿದ್ದವು. ಆ ಕಾಲದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಕೂಡ ಅದೇ ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗುತ್ತಿದ್ದವು. ನಂತರ ಪರದೆಗಳು ದೊಡ್ಡದಾಗುತ್ತಾ ಬಂದಂತೆ, ಸಿನಿಮಾ ಅನುಭವವನ್ನು ಮನೆಗೆ ತರಲು 16:9 ಅನುಪಾತವನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಲಾಯಿತು. ಆಗಿನಿಂದ ಈ ಸ್ವರೂಪವೇ ಮಾನಕವಾಗಿದೆ.
ಟಿವಿ ದುಂಡಾದ ಅಥವಾ ತ್ರಿಕೋನಾಕಾರದಾದರೆ, ವೀಡಿಯೊ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಕಾಣುವುದಿಲ್ಲ. ಪರದೆಯ ಮೂಲೆಗಳು ಕತ್ತರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಇದರಿಂದ ನೋಡುವ ಅನುಭವ ಅಸೌಕರ್ಯಕರವಾಗುತ್ತದೆ. ಹಿಂದಿನ ಕಾಲದ CRT ಟಿವಿಗಳು ಹೊರಗಿನಿಂದ ದುಂಡಾಗಿ ಕಂಡರೂ, ಒಳಗಿನ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಾತ್ರ ಆಯತಾಕಾರದಲ್ಲೇ ಇತ್ತು.
ನಮ್ಮ ಸುತ್ತಲಿನ ಬಹುತೇಕ ವಸ್ತುಗಳು – ಮೊಬೈಲ್, ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್, ಫೋಟೋ ಫ್ರೇಮ್, ಕಿಟಕಿ – ಎಲ್ಲವೂ ಆಯತಾಕಾರದ ಆಕಾರದಲ್ಲೇ ಇವೆ. ಮಾನವ ಮೆದುಳು ಈ ಆಕಾರಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚು ಒಗ್ಗಿಕೊಂಡಿದೆ. ಅದರಿಂದ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಒತ್ತಡ ಕಡಿಮೆ, ನೋಡುವುದು ಸುಲಭವಾಗುತ್ತದೆ.
LCD ಮತ್ತು LED ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಬಂದ ಬಳಿಕ ಆಯತಾಕಾರದ ಪರದೆಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸುವುದು ತಾಂತ್ರಿಕವಾಗಿ ಸುಲಭವಾಯಿತು. ಇವು ಕಡಿಮೆ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ವೀಕ್ಷಣಾ ಪ್ರದೇಶ ಒದಗಿಸುತ್ತವೆ. ಉತ್ಪಾದನಾ ವೆಚ್ಚವೂ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಇದೂ ಟಿವಿಗಳ ಆಕಾರಕ್ಕೆ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.
ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ, ಟಿವಿಯ ಆಯತಾಕಾರದ ಆಕಾರ ಕೇವಲ ವಿನ್ಯಾಸದ ಆಯ್ಕೆ ಅಲ್ಲ. ವೀಡಿಯೊ ಸ್ವರೂಪ, ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ, ಮಾನವನ ದೃಷ್ಟಿ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಮತ್ತು ಅನುಕೂಲತೆ – ಎಲ್ಲವೂ ಸೇರಿ ಈ ಆಕಾರವನ್ನು ಸ್ಥಿರಗೊಳಿಸಿವೆ.