Screenless smart fitness band: ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳು ತಮ್ಮ ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಗಮನವಹಿಸುತ್ತಾರೆ. ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡಲು ಬಳಸುವ ಅತ್ಯಂತ ವಿಶಿಷ್ಟ ಸಾಧನವಾಗಿದೆ.
Screenless smart fitness band: ಈ ಡಿಜಿಟಲ್ ಯುಗದಲ್ಲಿ ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ಗಳ ಸಹಾಯದಿಂದ ಸುಲಭವಾಗಿ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಸಿನಿಮಾ ಸೆಲೆಬ್ರೆಟಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಹಲವು ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳು ಸಹ ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ಗಳನ್ನು ಧರಿಸುವುದನ್ನು ನೀವು ನೋಡಿರಬಹುದು. ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ನಾನಾ ವಿಧವಾದ ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ಗಳು ಲಭ್ಯವಿವೆ. ಆದರೆ, ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ, ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್ ಯಾದವ್ ಅವರಂತಹ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ತಾರೆಯರನ್ನು ಗಮನಿಸಿದರೆ ಅವರು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಸ್ಕ್ರೀನ್ಲೆಸ್ ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಧರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅಷ್ಟಕ್ಕೂ ಈ ಸ್ಕ್ರೀನ್ಲೆಸ್ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಬ್ಯಾಂಡ್/ಸ್ಕ್ರೀನ್ಲೆಸ್ ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ಗಳ ವಿಶೇಷತೆ ಏನು, ಇದು ಏಕೆ ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳ ಪ್ರಥಮ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಯೋಣ.
ಸ್ಕ್ರೀನ್ಲೆಸ್ ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಬ್ಯಾಂಡ್:
ಸ್ಕ್ರೀನ್ಲೆಸ್ ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ಗಳು ಹೃದಯ ಬಡಿತ, ನಿದ್ರೆ ಮತ್ತು ವ್ಯಾಯಾಮ ಟ್ರ್ಯಾಕಿಂಗ್ನಂತಹ ಹಲವು ಸುಧಾರಿತ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳೊಂದಿಗೆ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ಗಳು.
ಸ್ಕ್ರೀನ್ಲೆಸ್ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಎಂದರೇನು?
ಸ್ಕ್ರೀನ್ಲೆಸ್ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಹೆಸರೇ ಸೂಚಿಸುವಂತೆ ಡಿಜಿಟಲ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಹೊಂದಿರದ ಧರಿಸಬಹುದಾದ ಸಾಧನವಾಗಿದೆ. ಇದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ಆಳವಾದ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಟ್ರ್ಯಾಕಿಂಗ್ಗಾಗಿಯೇ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿರುವ ಸಾಧನವಾಗಿದೆ. ಇದರ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವೆಂದರೆ ಈ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಧರಿಸಿದ ವ್ಯಕ್ತಿ ತಮ್ಮ ಫೋನ್ನಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯದ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಬಹುದು.
ಸ್ಕ್ರೀನ್ಲೆಸ್ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಹೇಗೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ?
ಸ್ಕ್ರೀನ್ಲೆಸ್ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ವಾಚ್ಗಳು ಮತ್ತು ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ಗಳಿಗಿಂತ ತುಂಬಾ ಭಿನ್ನವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತವೆ. ಇದರ ಹೆಸರೇ ತಿಳಿಸುವಂತೆ ಈ ಬ್ಯಾಂಡ್ಗಳು ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಹೊಂದಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ, ಇವು ನಿಮ್ಮ ಹೃದಯ ಬಡಿತ, ನಿದ್ರೆ, ಹೆಜ್ಜೆಗಳು ಮತ್ತು ರಕ್ತದಲ್ಲಿನ ಆಮ್ಲಜನಕದ ಮಟ್ಟಗಳಂತಹ ವಿವರಗಳನ್ನು ನಿಕಟವಾಗಿ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡುವ ಮತ್ತು ಅದರ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸುವ ಸಂವೇದಕಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ. ಈ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಿದ ಡೇಟಾವನ್ನು ನಂತರ ಬ್ಲೂಟೂತ್ ಮೂಲಕ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಗೆ ವರ್ಗಾಯಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ಗ್ರಾಫಿಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ಸಂಖ್ಯಾತ್ಮಕ ರೂಪದಲ್ಲಿ ವೀಕ್ಷಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ.
ಈ ಸ್ಕ್ರೀನ್ಲೆಸ್ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ 24 ಗಂಟೆಗಳ ಹೃದಯ ಬಡಿತ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ, ನಿಮ್ಮ ಹೃದಯ ಬಡಿತ ಯಾವಾಗ ಹೆಚ್ಚಾಗಿತ್ತು? ಯಾವಾಗಾ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿತ್ತು, ನೀವು ದಿನವಿಡೀ ಎಷ್ಟು ಹೆಜ್ಜೆಗಳನ್ನು ನಡೆದಿದ್ದೀರಿ, ದೈಹಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಯಿಂದ ನೀವು ಎಷ್ಟು ಕ್ಯಾಲೊರಿಗಳನ್ನು ಬರ್ನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ. ನೀವು ಎಷ್ಟು ಸಮಯ ನಿದ್ರೆ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ ಎಂಬುದನ್ನು ನಿಖರವಾಗಿ ತಿಳಿಸುತ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ, ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಕಾಳಜಿ ಹೊಂದಿರುವವರಿಗೆ ಇದನ್ನು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಸಾಧನವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಸ್ಕ್ರೀನ್ಲೆಸ್ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಬ್ಯಾಟರಿ ಬಾಳಿಕೆ:
ಸ್ಕ್ರೀನ್ಲೆಸ್ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಬ್ಯಾಟರಿ ಬಾಳಿಕೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು, ಒಮ್ಮೆ ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಿದರೆ 8 ರಿಂದ 9 ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಬಾಳಿಕೆ ಬರುತ್ತದೆ.
ಸ್ಕ್ರೀನ್ಲೆಸ್ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಪ್ರಯೋಜನ:
ಸ್ಕ್ರೀನ್ಲೆಸ್ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಬಳಕೆಯಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಒತ್ತಡ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಇದು ನಿಮ್ಮ ನಿದ್ರೆಯ ಗುಣಮಟ್ಟವನ್ನು ನಿರ್ಣಯಿಸಲು ನಿಮಗೆ ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಬ್ಯಾಂಡ್ ನಿಮ್ಮ ರಕ್ತದ ಆಮ್ಲಜನಕದ ಮಟ್ಟಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಸಹ ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ.