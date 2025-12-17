English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
ಸೆಕೆಂಡ್‌ ಹ್ಯಾಂಡ್‌ ಕಾರು ಖರೀದಿಸುವ ಮುನ್ನ ಎಚ್ಚರ..! ಈ ಪ್ರಮುಖ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ತಿಳಿಯದಿದ್ರೆ ಹಣ ನಷ್ಟವಾಗೋದು ಖಚಿತ

second hand car buying tips : ಸೀಮಿತ ಆದಾಯ ಹೊಂದಿರುವ ಅನೇಕರು ಸೆಕೆಂಡ್‌ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಕಾರುಗಳತ್ತ ಮುಖ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಸರಿಯಾದ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲದೇ ಕಾರು ಖರೀದಿಸಿದರೆ ಹಣ ನಷ್ಟವಾಗುವುದು ಖಚಿತ.   

Written by - Zee Kannada News Desk | Last Updated : Dec 17, 2025, 06:07 PM IST
  • ಎಂಜಿನ್ ಕಾರಿನ ಹೃದಯವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಅದರ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಗಮನ ಕೊಡಬೇಕು.
  • ಕಾರನ್ನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಎಂಜಿನ್ ಧ್ವನಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿದೆಯೇ, ಅನಗತ್ಯ ಶಬ್ದ ಅಥವಾ ಹೊಗೆ ಬರುತ್ತಿದೆಯೇ ಎಂದು ಪರಿಶೀಲಿಸಬೇಕು

ಸೆಕೆಂಡ್‌ ಹ್ಯಾಂಡ್‌ ಕಾರು ಖರೀದಿಸುವ ಮುನ್ನ ಎಚ್ಚರ..! ಈ ಪ್ರಮುಖ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ತಿಳಿಯದಿದ್ರೆ ಹಣ ನಷ್ಟವಾಗೋದು ಖಚಿತ

second hand car buying tips : ಅವಿಭಕ್ತ ಕುಟುಂಬ ಅಥವಾ ಎಲ್ಲರೂ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡಬೇಕಾದ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಬೈಕ್ ಸಾಕಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ಕಾರಣದಿಂದ ಅನೇಕರು ತಮ್ಮ ಶ್ರಮದ ಹಣವನ್ನು ಉಳಿಸಿ ಕಾರು ಖರೀದಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಹೊಸ ಕಾರುಗಳಿಗೆ ಲಕ್ಷಾಂತರ ರೂಪಾಯಿ ಖರ್ಚಾಗುವುದರಿಂದ, ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಹಿಂದುಳಿದವರು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಸೆಕೆಂಡ್‌ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಕಾರುಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ.

ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಸೆಕೆಂಡ್‌ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಕಾರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ವಂಚನೆ ಪ್ರಕರಣಗಳೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಿವೆ. ಕೆಲವು ಡೀಲರ್‌ಗಳು ಉತ್ತಮ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲದ, ಅಪಘಾತಕ್ಕೀಡಾದ ಅಥವಾ ತಾಂತ್ರಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿರುವ ಕಾರುಗಳನ್ನು ಒಳ್ಳೆಯ ಕಾರು ಎಂದು ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಸಾಧ್ಯವಾದರೆ ನೇರವಾಗಿ ಕಾರಿನ ಮಾಲೀಕರಿಂದಲೇ ಖರೀದಿಸುವುದು ಹೆಚ್ಚು ಸುರಕ್ಷಿತ.

ಸೆಕೆಂಡ್‌ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಕಾರು ಖರೀದಿಸುವ ಮೊದಲು ಕಾರಿನ ಒಟ್ಟು ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಬೇಕು. ಕಾರಿನ ಬಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಗೀರುಗಳು, ಡೆಂಟ್‌ಗಳು ಇದೆಯೇ ಎಂದು ಗಮನಿಸಿ. ಟೈರ್‌ಗಳ ಸ್ಥಿತಿ, ಬ್ರೇಕ್‌ಗಳ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆ ಮತ್ತು ಗೇರ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದೆಯೇ ಎಂಬುದನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸುವುದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: 10000 ರೂಪಾಯಿಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ 5G ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಪೋನ್‌ ಖರೀದಿಸ್ಬೇಕಾ? ಇಲ್ಲಿವೆ ಬೆಸ್ಟ್‌ ಆಪ್ಶನ್ಸ್‌, ಹೊಸ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಬೆಸ್ಟ್‌ ಡೀಲ್‌

ಎಂಜಿನ್ ಕಾರಿನ ಹೃದಯವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಅದರ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಗಮನ ಕೊಡಬೇಕು. ಕಾರನ್ನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಎಂಜಿನ್ ಧ್ವನಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿದೆಯೇ, ಅನಗತ್ಯ ಶಬ್ದ ಅಥವಾ ಹೊಗೆ ಬರುತ್ತಿದೆಯೇ ಎಂದು ಪರಿಶೀಲಿಸಬೇಕು. ಎಂಜಿನ್‌ನಲ್ಲಿ ದೋಷ ಇದ್ದರೆ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಖರ್ಚು ಎದುರಾಗಬಹುದು.

ಇದೀಗ ಕಾನೂನು ಸಂಬಂಧಿತ ದಾಖಲೆಗಳ ಪರಿಶೀಲನೆ ಅತ್ಯಂತ ಅಗತ್ಯ. ನೀವು ಖರೀದಿಸುತ್ತಿರುವ ಕಾರಿನ ಮೇಲೆ ಯಾವುದೇ ಕೇಸ್‌ಗಳು, ಸಾಲ ಬಾಕಿ ಅಥವಾ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿವೆಯೇ ಎಂದು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಜೊತೆಗೆ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಚಲನ್‌ಗಳು ಬಾಕಿಯಿದೆಯೇ ಎಂಬುದನ್ನೂ ಪರಿಶೀಲಿಸಬೇಕು, ಇಲ್ಲವಾದರೆ ಆ ದಂಡವನ್ನು ನೀವು ಪಾವತಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.

ಕಾರಿನ ಇನ್ಸೂರೆನ್ಸ್, ಮಾಲಿನ್ಯ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರ (PUC), RC, ಹಾಗೂ ಅಗತ್ಯವಿದ್ದರೆ NOC ದಾಖಲೆಗಳು ಸರಿಯಾಗಿದೆಯೇ ಎಂದು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಸಾಲದ ಮೇಲೆ ಖರೀದಿಸುವ ಕಾರು ಆಗಿದ್ದರೆ, ಎಲ್ಲಾ ಹಣಕಾಸು ದಾಖಲೆಗಳು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿರುವುದು ಅತ್ಯಂತ ಮುಖ್ಯ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: 10000 mAh ಬ್ಯಾಟರಿ ಹೊಂದಿರುವ Redmi K90 Ultra ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್‌ ಬಿಡುಗಡೆ

ಸೆಕೆಂಡ್‌ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಕಾರು ಖರೀದಿಸುವಾಗ ಟೆಸ್ಟ್ ಡ್ರೈವ್ ಮಾಡುವುದು ತಪ್ಪದೇ ಅಗತ್ಯ. ಕಾರು ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಓಡುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಸ್ವತಃ ಅನುಭವಿಸಿ ನೋಡಬೇಕು. ಜೊತೆಗೆ ದೂರಮಾಪಕ (ಒಡೊಮೀಟರ್) ಓದುವಿಕೆಯನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ, ಅದು ಸೇವಾ ದಾಖಲೆಗಳಿಗೆ ಹೊಂದಿಕೆಯಾಗುತ್ತಿದೆಯೇ ಎಂದು ಹೋಲಿಕೆ ಮಾಡಬೇಕು.
 

