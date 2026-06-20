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ಹೊಸ ಕಾರು ಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದವರಿಗೆ ಶಾಕ್..! ಆ ಕಂಪನಿಯ ಕಾರುಗಳು ಈಗ ಇನ್ನಷ್ಟು ದುಬಾರಿ!

New Car: ಹೊಸ ಕಾರು ಖರೀದಿಸಲು ಯೋಜಿಸುತ್ತಿರುವವರಿಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಆಘಾತಕಾರಿ ಸುದ್ದಿ. ಮಾರುತಿ ಸುಜುಕಿ ಮತ್ತು ಹುಂಡೈ ಕಾರುಗಳ ಬೆಲೆಗಳು ಈಗಾಗಲೇ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಕಿಯಾ ಇಂಡಿಯಾ ಜುಲೈ 1, 2026 ರಿಂದ ತನ್ನ ಎಲ್ಲಾ ಕಾರು ಮಾದರಿಗಳ ಬೆಲೆಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲಿದೆ. ಕಿಯಾ ಇಂಡಿಯಾ ತನ್ನ ಕಂಪನಿಯ ಕಾರುಗಳ ಬೆಲೆಗಳನ್ನು ಗರಿಷ್ಠ 2 ಪ್ರತಿಶತದಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸುವುದಾಗಿ ಘೋಷಿಸಿದೆ.
 

Written ByRamya R Gowda
Published: Jun 20, 2026, 03:48 PM IST|Updated: Jun 20, 2026, 03:48 PM IST
ಹೊಸ ಕಾರು ಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದವರಿಗೆ ಶಾಕ್..! ಆ ಕಂಪನಿಯ ಕಾರುಗಳು ಈಗ ಇನ್ನಷ್ಟು ದುಬಾರಿ!

About the Author

Ramya R Gowda

Ramya R Gowda

ರಮ್ಯಾ ಆರ್‌ ಗೌಡ 2022ರಿಂದ ಮಾಧ್ಯಮ ಲೋಕದಲ್ಲಿದ್ದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಡೆಸ್ಕ್'ನಲ್ಲಿಯೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರುವ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. 2025ರಿಂದ ʼಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ವೆಬ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಬ್ ಎಡಿಟರ್ ಆಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಇವರು ಇತ್ತೀಚಿನ ಸುದ್ದಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಮನರಂಜನೆ, ಕ್ರೀಡೆ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

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