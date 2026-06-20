New Car: ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಯು ಕಾರು ಪ್ರಿಯರನ್ನೂ ಸಹ ಹಿಂದೆ ಬಿಡುತ್ತಿಲ್ಲ. ಮಾರುತಿ ಸುಜುಕಿ ಮತ್ತು ಹುಂಡೈ ಈಗಾಗಲೇ ತಮ್ಮ ಕಾರುಗಳ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವುದಾಗಿ ಘೋಷಿಸಿವೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ, ಕಿಯಾ ಇಂಡಿಯಾ ಕೂಡ ತನ್ನ ಕಾರುಗಳ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವುದಾಗಿ ಘೋಷಿಸಿದೆ. ಜುಲೈ 1, 2026 ರಿಂದ, ಎಲ್ಲಾ ಕಿಯಾ ಮಾದರಿಗಳ ಬೆಲೆಗಳು ಗರಿಷ್ಠ 2 ಪ್ರತಿಶತದಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿವೆ. ಕಚ್ಚಾ ವಸ್ತುಗಳ ಬೆಲೆಗಳು, ಉತ್ಪಾದನಾ ವೆಚ್ಚಗಳು ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣಾ ವೆಚ್ಚಗಳ ಹೆಚ್ಚಳದಿಂದಾಗಿ ಈ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಕಿಯಾ ಇಂಡಿಯಾ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದೆ.
ಕಿಯಾ ಇಂಡಿಯಾ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ ಹೇಳಿಕೆಯ ಪ್ರಕಾರ, ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಯು ಕಂಪನಿಯ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾದರಿ ಶ್ರೇಣಿಯಲ್ಲಿ ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಹೆಚ್ಚಳದ ಶೇಕಡಾವಾರು ಪ್ರಮಾಣವು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮಾದರಿ ಮತ್ತು ರೂಪಾಂತರವನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ. ಗ್ರಾಹಕರ ಮೇಲಿನ ಹೊರೆ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಹೆಚ್ಚಿದ ವೆಚ್ಚದ ಗಮನಾರ್ಹ ಭಾಗವನ್ನು ಭರಿಸುತ್ತಿರುವುದಾಗಿ ಕಂಪನಿ ಹೇಳಿದೆ.
ಕಿಯಾ ಪ್ರಸ್ತುತ ಭಾರತೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಸೋನೆಟ್, ಸಿರಸ್, ಸೆಲ್ಟೋಸ್, ಕ್ಯಾರೆನ್ಸ್, ಕ್ಯಾರೆನ್ಸ್ ಕ್ಲಾವಿಸ್, ಕಾರ್ನಿವಲ್, ಇವಿ6, ಮತ್ತು ಇವಿ9 ನಂತಹ ಮಾದರಿಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಹೊಸ ಬೆಲೆಗಳು ಜುಲೈ 1 ರಿಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರಲಿವೆ. ಗರಿಷ್ಠ ಶೇಕಡಾ 2 ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿವೆ.
ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಸರಣಿ ಆಘಾತಗಳು
ಇತ್ತೀಚೆಗೆ, ಆಟೋಮೊಬೈಲ್ ವಲಯದ ಅನೇಕ ಕಂಪನಿಗಳು ಸಹ ಬೆಲೆಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತಿವೆ. ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಇನ್ಪುಟ್ ವೆಚ್ಚಗಳು, ಸರಕು ಸಾಗಣೆ ವೆಚ್ಚಗಳು ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣಾ ವೆಚ್ಚಗಳ ಪರಿಣಾಮದಿಂದಾಗಿ, ಉತ್ಪಾದನಾ ಕಂಪನಿಗಳು ಬೆಲೆಗಳನ್ನು ಪರಿಷ್ಕರಿಸುತ್ತಿವೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಕಿಯಾ ಕೂಡ ಇತ್ತೀಚಿನ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಯನ್ನು ಘೋಷಿಸಿದೆ. ಸಾಮೂಹಿಕ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಜೊತೆಗೆ, ಐಷಾರಾಮಿ ಕಾರು ಕಂಪನಿಗಳು ಕಾರು ಬೆಲೆಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಮೂಲಕ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಸರಣಿ ಆಘಾತಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿವೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ, ಮಾರುತಿ ಸುಜುಕಿ ಹಲವಾರು ರೂಪಾಂತರಗಳ ಮೇಲೆ ರೂ. 30,000 ವರೆಗೆ ಬೆಲೆಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದರೆ, ಹುಂಡೈ ಮೋಟಾರ್ ಇಂಡಿಯಾ ಕೆಲವು ಮಾದರಿಗಳ ಮೇಲೆ ರೂ. 12,800 ವರೆಗೆ ಬೆಲೆಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ. ಈ ಹೆಚ್ಚಿದ ಬೆಲೆಗಳನ್ನು ಜೂನ್ನಿಂದ ಜಾರಿಗೆ ತರಲಾಗಿದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ, ಬಿವೈಡಿ ತನ್ನ ಕಂಪನಿಯ ಕಾರುಗಳ ಬೆಲೆಗಳನ್ನು ಸಹ ಶೇಕಡಾ 3 ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ.
ಐಷಾರಾಮಿ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ, ಆಡಿ ಇಂಡಿಯಾ ಮತ್ತು ಮರ್ಸಿಡಿಸ್-ಬೆನ್ಜ್ ಇಂಡಿಯಾ ತಮ್ಮ ಕಾರುಗಳ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಶೇಕಡಾ 2 ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸಿವೆ. ಟಾಟಾ ಮೋಟಾರ್ಸ್ ಕಂಪನಿಯು ತನ್ನ ಪ್ರಯಾಣಿಕ ವಾಹನಗಳ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಸರಾಸರಿ ಶೇಕಡಾ 0.5 ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ.