ಬದಲಾಗಿದೆ ಸಿಮ್ ಕಾರ್ಡ್ ನಿಯಮ :ರಿಚಾರ್ಜ್ ಮುಗಿದ ತಕ್ಷಣ ಆಗಲೇ ಬೇಕು ಚಾರ್ಜ್, ತಪ್ಪಿದರೆ TRAI ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಿದೆ ಈ ಕ್ರಮ

ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಜನರು ತಮ್ಮ ಫೋನ್ನಲ್ಲಿ ಎರಡು ಸಿಮ್ ಕಾರ್ಡ್ಗಳನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ, ಕರೆ ಮಾಡಲು ಕೇವಲ ಒಂದು ಸಿಮ್ ಅನ್ನು ಮಾತ್ರ ರೀಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡುತ್ತಿರುತ್ತಾರೆ. ಎರಡನೇ ಸಿಮ್ ಅನ್ನು ದೀರ್ಘಕಾಲದವರೆಗೆ ರೀಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ಬರೀ ಕರೆಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ ಈ ಸಿಮ್ ಕಾರ್ಡ್ ಅನ್ನು ಬಳಸುತ್ತಾರೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದ ನಂತರ ಆ ಸಿಮ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಆಗುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ನಂಬರ್ ಅನ್ನು ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ರೀಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡದೇ ಹೋದರೆ ನಂಬರ್ ಅನ್ನು ಎಷ್ಟು ಸಮಯದವರೆಗೆ ಬಳಸಬಹುದು ಎನ್ನುವ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.
ರಜತ್ ಪಾಟಿದಾರ್ ಪ್ರಕರಣ :
ಇತ್ತೀಚೆಗೆ, ರಜತ್ ಪಾಟಿದಾರ್ ಅವರ ಸಿಮ್ ಕಾರ್ಡ್ ರೀಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡದ ಕಾರಣ ಆ ಕಾರ್ಡ್ ಅನ್ನು ಬ್ಲಾಕ್ ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದು, ಅದನ್ನು ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ನೀಡಲಾಗಿತ್ತು. ನಂತರ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ, ಎಬಿ ಡಿವಿಲಿಯರ್ಸ್ಗೆ ಫೋನ್ ಕರೆಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದನು. ಈ ಘಟನೆಯ ನಂತರ, ರೀಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡದೆ ಸಿಮ್ ಸಂಖ್ಯೆ ಎಷ್ಟು ಸಮಯದವರೆಗೆ ಮುಚ್ಚಲ್ಪಡುತ್ತದೆ ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿಕೊಂಡಿರಬೇಕು.
ಟ್ರಾಯ್ ನಿಯಮಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ದೂರಸಂಪರ್ಕ ನಿಯಂತ್ರಣ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ (ಟ್ರಾಯ್) ಪ್ರಕಾರ, ಎಲ್ಲಾ ಟೆಲಿಕಾಂ ಕಂಪನಿಗಳಿಗೆ ಒಂದು ನಿಯಮವಿದೆ. ಗ್ರಾಹಕರು ದೀರ್ಘಕಾಲದವರೆಗೆ ಸಿಮ್ ಅನ್ನು ರೀಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡದೆ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡರೆ, ಅವರ ನಂಬರ್ ಅನ್ನು ಬ್ಲಾಕ್ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಏರ್ಟೆಲ್ ಮತ್ತು ಜಿಯೋ :
ಏರ್ಟೆಲ್ ಮತ್ತು ಜಿಯೋದ ಸಿಮ್ ಕಾರ್ಡ್ ರೀಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡದೆ ಕೇವಲ 90 ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಒಳಬರುವ ಕರೆಗಳು ಕೆಲವು ವಾರಗಳು ಅಥವಾ ಒಂದು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಬಹುದು. ಅಲ್ಲದೆ, ರೀಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡದ ಕಾರಣ, ನಿಮ್ಮ ಸಿಮ್ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಏರ್ಟೆಲ್ ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ 15 ದಿನಗಳ ಗ್ರೇಸ್ ಅವಧಿಯನ್ನು ನೀಡಿದ್ದರೂ, ರೀಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡದಿದ್ದರೆ, ಸಿಮ್ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಮುಚ್ಚಲ್ಪಡುತ್ತದೆ.
ಬಿಎಸ್ಎನ್ಎಲ್ ಮತ್ತು VI :
ಬಿಎಸ್ಎನ್ಎಲ್ ತನ್ನ ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ಸಿಮ್ ಅನ್ನು ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿರುವ ದೀರ್ಘಾವಧಿಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ, ಬಳಕೆದಾರರು ರೀಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡದೆ 180 ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಸಿಮ್ ಅನ್ನು ಆನ್ನಲ್ಲಿ ಇರಿಸಬಹುದು. ತಮ್ಮ ಸಿಮ್ ಅನ್ನು ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿಡಲು ಬಯಸುವವರಿಗೆ, ಬಿಎಸ್ಎನ್ಎಲ್ ಒಂದು ಉತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ. ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, ವೊಡಾಫೋನ್-ಐಡಿಯಾ (VI) ಸಿಮ್ ರೀಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡದೆ 90 ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಸಿಮ್ ಅನ್ನು ನಂತರ ರೀಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡದಿದ್ದರೆ, ಅದನ್ನು ಬೇರೆ ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ.