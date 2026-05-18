ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಸ್ಕೂಟರ್ ಖರೀದಿಸುವಾಗ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಕಾಡುವ ಒಂದೇ ಪ್ರಶ್ನೆ, ಒಂದೇ ಚಾರ್ಜ್ನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ದೂರ ಹೋಗುತ್ತದೆ? ಸಿಂಪಲ್ ಅಲ್ಟ್ರಾ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಸ್ಕೂಟರ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಚಲನ ಮೂಡಿಸಿದೆ. ಒಂದೇ ಚಾರ್ಜ್ನಲ್ಲಿ ಇದು 400 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಗಳ ಅದ್ಭುತ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯೊಂದಿಗೆ ಇವಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಸೌಂಡ್ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ.
400 km range EV scooter India: ಭಾರತೀಯ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ವಾಹನ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಸಂಚಲನ ಸೃಷ್ಟಿಸಿರುವ Simple Ultra ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಸ್ಕೂಟರ್ ಇದೀಗ ಭಾರೀ ಚರ್ಚೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಒಂದೇ ಚಾರ್ಜ್ನಲ್ಲಿ 400 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ವರೆಗೆ ಸಂಚರಿಸಬಹುದೆಂದು ಕಂಪನಿ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿರುವ ಈ ಸ್ಕೂಟರ್ EV ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಮೈಲಿಗಲ್ಲು ನಿರ್ಮಿಸಿದೆ. ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಅಪ್ ಕಂಪನಿ Simple Energy ಈ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಸ್ಕೂಟರ್ ಅನ್ನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ್ದು, ಇದರ ಬೆಲೆ ಸುಮಾರು ₹2.35 ಲಕ್ಷ (ಎಕ್ಸ್ ಶೋರೂಮ್ ದರ) ಎಂದು ಘೋಷಿಸಲಾಗಿದೆ.
Simple Ultraನಲ್ಲಿ 6.5 kWh ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ದೊಡ್ಡ ಲಿಥಿಯಂ-ಐಯಾನ್ ಬ್ಯಾಟರಿ ಬಳಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಬ್ಯಾಟರಿ IP67 ವಾಟರ್ ಮತ್ತು ಡಸ್ಟ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಹೊಂದಿದ್ದು, ಮಳೆ ಮತ್ತು ಧೂಳಿನಿಂದ ರಕ್ಷಣೆ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಕಂಪನಿ ಪ್ರಕಾರ, ಸ್ಕೂಟರ್ ಗರಿಷ್ಠ 115 ಕಿಮೀ ವೇಗ ತಲುಪಬಲ್ಲದು. ಕೇವಲ 2.77 ಸೆಕೆಂಡುಗಳಲ್ಲಿ 0ರಿಂದ 40 ಕಿಮೀ ವೇಗ ತಲುಪುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವೂ ಇದಕ್ಕಿದೆ.
ಇದರಲ್ಲಿರುವ 7 ಇಂಚಿನ ಟಚ್ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ, ಬ್ಲೂಟೂತ್ ಕನೆಕ್ಟಿವಿಟಿ, ನ್ಯಾವಿಗೇಶನ್, OTA ಅಪ್ಡೇಟ್, ಜಿಯೋ-ಫೆನ್ಸಿಂಗ್, ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಹಾಗೂ ಲೈವ್ ಲೊಕೇಶನ್ ಟ್ರ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಮೊದಲಾದ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಫೀಚರ್ಗಳು ಗ್ರಾಹಕರ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿವೆ. ಜೊತೆಗೆ Eco, Ride, Sonic ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ರೈಡಿಂಗ್ ಮೋಡ್ಗಳನ್ನೂ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.
ಭದ್ರತಾ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್, ಹಿಲ್ ಹೋಲ್ಡ್ ಅಸಿಸ್ಟ್, ಡ್ಯುಯಲ್ ಡಿಸ್ಕ್ ಬ್ರೇಕ್, TPMS ಮತ್ತು ಆಂಟಿ ಥೆಫ್ಟ್ ಅಲರ್ಟ್ಗಳನ್ನ ಕಂಪನಿ ಒದಗಿಸಿದೆ. ಈ ಕಾರಣದಿಂದ ದೀರ್ಘ ಪ್ರಯಾಣಕ್ಕೂ ಇದು ಸೂಕ್ತವೆಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಆದರೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳು ಮತ್ತು Reddit ಚರ್ಚೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲ ಬಳಕೆದಾರರು 400 ಕಿಮೀ ರೇಂಜ್ ಕುರಿತು ಅನುಮಾನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ನೈಜ ಬಳಕೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಸ್ಕೂಟರ್ನ ರೇಂಜ್ ಕಡಿಮೆಯಾಗಬಹುದು ಎಂಬ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳು ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿವೆ. ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ ನಡುವೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ರೇಂಜ್, ವೇಗ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಹೊಂದಿರುವ Simple Ultra ಭಾರತೀಯ EV ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಸ್ಪರ್ಧೆ ನೀಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.