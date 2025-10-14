English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • Technology
  • 5 ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿಗೆ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಟಿವಿ : 50 ಇಂಚಿನ ಟಿವಿ ಮೇಲೆ ಭಾರೀ ರಿಯಾಯಿತಿ

5 ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿಗೆ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಟಿವಿ : 50 ಇಂಚಿನ ಟಿವಿ ಮೇಲೆ ಭಾರೀ ರಿಯಾಯಿತಿ

 ಈ ದೀಪಾವಳಿ ವಿಶೇಷ ಸೇಲ್ ನಲ್ಲಿ HD ರೆಡಿ, ಫುಲ್ HD, 4K ಮತ್ತು ಪ್ರೀಮಿಯಂ QLED ಮತ್ತು ಮಿನಿ LED ಟಿವಿಗಳ ಮೇಲೆ ಭಾರೀ ರಿಯಾಯಿತಿಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ.

Written by - Ranjitha R K | Last Updated : Oct 14, 2025, 04:13 PM IST
  • ದೀಪಾವಳಿ ಹೊತ್ತಲ್ಲೇ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಟಿವಿಗಳ ಮೇಲೆ ರಿಯಾಯಿತಿ
  • ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಟಿವಿಗಳು ಕೇವಲ 5,999 ರಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತವೆ.
  • SBI ಕಾರ್ಡ್ ಬಳಸುವುದರಿಂದ 10% ವರೆಗೆ ತಕ್ಷಣದ ರಿಯಾಯಿತಿ

5 ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿಗೆ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಟಿವಿ : 50 ಇಂಚಿನ ಟಿವಿ ಮೇಲೆ ಭಾರೀ ರಿಯಾಯಿತಿ

ದೀಪಾವಳಿ ಹೊತ್ತಲ್ಲೇ  ಬ್ಲಾಪಂಕ್ಟ್ ಮತ್ತು ಕೊಡಾಕ್ ಹಿಂದೆಂದೂ ಪಡೆಯದಂತಹ ಡೀಲ್‌ಗಳನ್ನು ತಂದಿವೆ. ದೀಪಾವಳಿಯ ಸಂಭ್ರಮ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿದೆ. ಈ ಬಾರಿ ಹಬ್ಬವು ನಿಮ್ಮ ಮನರಂಜನೆಯನ್ನು ಹೊಸ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಕೊಂಡೊಯ್ಯಲಿದೆ. ಬ್ಲಾಪಂಕ್ಟ್ ಮತ್ತು ಕೊಡಾಕ್ ತಮ್ಮ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಟಿವಿಗಳ ಮೇಲೆ ಅದ್ಭುತ ಕೊಡುಗೆಗಳನ್ನು ತಂದಿವೆ. ಈ ದೀಪಾವಳಿ ವಿಶೇಷ ಸೇಲ್ ನಲ್ಲಿ HD ರೆಡಿ, ಫುಲ್ HD, 4K ಮತ್ತು ಪ್ರೀಮಿಯಂ QLED ಮತ್ತು ಮಿನಿ LED ಟಿವಿಗಳ ಮೇಲೆ ಭಾರೀ ರಿಯಾಯಿತಿಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ.

ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಟಿವಿಗಳು ಕೇವಲ 5,999 ರಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತವೆ. SBI ಕಾರ್ಡ್ ಬಳಸುವುದರಿಂದ 10% ವರೆಗೆ ತಕ್ಷಣದ ರಿಯಾಯಿತಿಯೂ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಈ ದೀಪಾವಳಿಯಲ್ಲಿ, ನಿಮ್ಮ ಹಳೆಯ ಟಿವಿಗೆ ವಿದಾಯ ಹೇಳಿ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಮತ್ತು ಐಷಾರಾಮಿ ಟಿವಿಯನ್ನು ಮನೆಗೆ ತರಬಹುದು. ವಿಶೇಷವಾಗಿ 50-ಇಂಚಿನಿಂದ 75-ಇಂಚಿನವರೆಗಿನ ದೊಡ್ಡ ಮಾದರಿಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಡೀಲ್‌ಗಳು ಲಭ್ಯವಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ :  ಕೇವಲ 99 ರೂ.ಗೆ ಅನ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಕಾಲ್ಸ್ ಮತ್ತು ಡಾಟಾ : BSNL ಅಗ್ಗದ ರಿಚಾರ್ಜ್ ಪ್ಲಾನ್ ಇದು

ಈ ಆಫರ್‌ಗಳ ವಿಶೇಷತೆ ಏನು? : 
ಕೊಡಾಕ್ ಗೂಗಲ್ ಟಿವಿ ಜೊತೆ ಪಾಲುದಾರಿಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಪೂರ್ಣ ಶ್ರೇಣಿಯ QLED ಟಿವಿಗಳನ್ನು ನೀಡಿದೆ. ಈ ಮಾದರಿಗಳು 4K ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಗಳು, ಡಾಲ್ಬಿ ಅಟ್ಮಾಸ್, 1.1 ಬಿಲಿಯನ್ ಬಣ್ಣಗಳು, ಸರೌಂಡ್ ಸೌಂಡ್ ಮತ್ತು 75 ಇಂಚುಗಳ ದೊಡ್ಡ ಪರದೆಯ ಗಾತ್ರವನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ.  ಎಲ್ಲವೂ ಕೇವಲ 69,999 ರಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತವೆ. ಸಣ್ಣ ಮಾದರಿಗಳಿಗೆ, 24 ಇಂಚಿನ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಟಿವಿ ಕೇವಲ 5,999 ರಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ.

ದೀಪಾವಳಿ ವಿಶೇಷ ಮಾರಾಟದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕೊಡಾಕ್ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಟಿವಿ ಮೇಲೆ ಆಫರ್ : 
ಕೊಡಾಕ್ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಟಿವಿಗಳಲ್ಲಿ ಹಲವು ಉತ್ತಮ ಡೀಲ್‌ಗಳು ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಅತ್ಯಂತ ಕೈಗೆಟುಕುವ ಮಾದರಿಗಳಲ್ಲಿ ಎರಡು 24-ಇಂಚಿನ ರೂಪಾಂತರಗಳು ಸೇರಿವೆ. 24QSE5002 ಮತ್ತು 24SE5002, ಇವು  5,999 ರೂ.ಗೆ ಲಭ್ಯವಿದೆ. 32-ಇಂಚಿನ ಮಾದರಿಗಳು 32HDX900S-25 6,999 ರೂ.  ರಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತವೆ ಮತ್ತು 329X5051 ಮತ್ತು 32MT5077 9,499 ರೂ.ವರೆಗೆ ಇರುತ್ತದೆ. 32QSE5080 8,199 ರೂ. ನಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ. ದೊಡ್ಡ ಪರದೆಯನ್ನು ಹುಡುಕುತ್ತಿರುವ ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ, 40-ಇಂಚಿನ ಮಾದರಿ 40QSE5009 11,999 ರೂ.  ಮತ್ತು 409X5061 13,499 ರೂ. ಗೆ ಲಭ್ಯವಿದೆ. 43 ಇಂಚಿನ ಮಾದರಿಗಳ ಬೆಲೆ 13,299 ರೂ. (43SE5004BL) ರಿಂದ 18,799 ರೂ.(43ST5005) ವರೆಗೆ ಇದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ :  ಜಿಯೋ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಬೊಂಬಾಟ್‌ ಗುಡ್‌ ನ್ಯೂಸ್‌: ಇದರಲ್ಲಿ ಸಿಗಲಿದೆ ಅನಿಯಮಿತ 5G ಡೇಟಾ... 75 GB ವರೆಗೆ ಫ್ರೀ!!

ಪ್ರೀಮಿಯಂ KQ43JTV0010 ಮಾದರಿ 17,499 ಗೆ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ದೊಡ್ಡದಾದ 50-ಇಂಚಿನ ಮಾದರಿ, 50ST5015, 23,999 ಗೆ, 55-ಇಂಚಿನ ಮಾದರಿ, 55ST5025, 27,649 ಗೆ ಮತ್ತು ಅತಿದೊಡ್ಡ 65-ಇಂಚಿನ ಮಾದರಿ, 65ST5035, 38,999 ಗೆ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಈ ಹಬ್ಬದ ಋತುವಿನಲ್ಲಿ ಕೊಡಾಕ್ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಟಿವಿಗೆ ಅಪ್‌ಗ್ರೇಡ್ ಮಾಡಲು ಈ ಬೆಲೆಗಳು ಉತ್ತಮ ಅವಕಾಶವನ್ನು ನೀಡುತ್ತವೆ.

ಬ್ಲಾಪಂಕ್ಟ್ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಟಿವಿಗಳ ಮೇಲೆ ಉತ್ತಮ ಡೀಲ್‌ಗಳು : 
ಬ್ಲಾಪಂಕ್ಟ್ ತನ್ನ ಸುಧಾರಿತ ಮತ್ತು ಪ್ರಭಾವಶಾಲಿ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳಿಗೆ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿದೆ. ಅವರ QLED ಟಿವಿಗಳು HDR10 ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು TruSurround ನೊಂದಿಗೆ 60W ಸ್ಪೀಕರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ. ಈ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯನ್ನು ಸಿನಿಮಾ ಹಾಲ್‌ನಂತೆ ಭಾಸವಾಗಿಸುತ್ತದೆ. ಅತಿದೊಡ್ಡ ಡೀಲ್ ಎಂದರೆ ಕಂಪನಿಯ ಹೊಸ 65-ಇಂಚಿನ ಮಿನಿ LED ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಟಿವಿ, ಇದು 108W ಡಾಲ್ಬಿ ಅಟ್ಮಾಸ್-ಪ್ರಮಾಣೀಕೃತ ಸ್ಪೀಕರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಮತ್ತು 120Hz ನ ಹೆಚ್ಚಿನ ರಿಫ್ರೆಶ್ ದರವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಈ ಟಿವಿ ಕೇವಲ 58,999 ಗೆ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಈ ಡೀಲ್ ಮುಗಿಯುವ ಮೊದಲು ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಥಿಯೇಟರ್‌ನಂತಹ ಅನುಭವವನ್ನು ತರಲು ನೀವು ಸಿದ್ಧರಿದ್ದೀರಾ?

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ :  ಏರ್‌ಟೆಲ್ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಬಂಪರ್ ಗುಡ್ ನ್ಯೂಸ್: ಮುಂದಿನ 3 ತಿಂಗಳು ರೀಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡುವ ಅಗತ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ!

ಈ ಬ್ಲಾಪಂಕ್ಟ್ ಟಿವಿಗಳಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಕೊಡುಗೆಗಳು :  
ದೀಪಾವಳಿ ಮಾರಾಟದಲ್ಲಿ ಬ್ಲಾಪಂಕ್ಟ್ ಟಿವಿಗಳ ವಿವಿಧ ಶ್ರೇಣಿಗಳಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಟಿವಿ 6,199 ರಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ. ಅತ್ಯಂತ ಕೈಗೆಟುಕುವ ಮಾದರಿ 24SigmaQ018 ಬೆಲೆ ರೂ. 6,199. 32-ಇಂಚಿನ ಪರದೆಯ ಗಾತ್ರ 32SigmaQ010 ರೂ. 8,299 ಮತ್ತು 32QD7080 ರೂ. 9,999 ಗೆ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಮಧ್ಯಮ ಶ್ರೇಣಿಯಲ್ಲಿ, 40-ಇಂಚಿನ ಮಾದರಿ 40SigmaQ008 ರೂ. 12,999 ಗೆ ಲಭ್ಯವಿದೆ. 40CSG7112 ಮತ್ತು 40QD7070 ಎರಡೂ ರೂ. 13,799 ಗೆ ಲಭ್ಯವಿದೆ. 43-ಇಂಚಿನ ಮಾದರಿಗಳಲ್ಲಿ, 43CSG7105 ರೂ. 15,499 ಮತ್ತು BP43JQD0016 ರೂ. 17,599 ಗೆ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಪ್ರೀಮಿಯಂ 43QC7005 ಬೆಲೆ 19,299 ರೂ.

ದೊಡ್ಡ ಪರದೆಯನ್ನು ಹುಡುಕುತ್ತಿರುವವರಿಗೆ, 50-ಇಂಚಿನ ಮಾಡೆಲ್ BP50JQD0026 21,999 ಮತ್ತು 50QC7015 24,429 ರೂ. ಗೆ ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. 55-ಇಂಚಿನ ಮಾಡೆಲ್‌ಗಳು BP55JQD0036 ಕ್ರಮವಾಗಿ 26,699 ಮತ್ತು 28,549 ಗೆ ಉತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆಗಳಾಗಿವೆ. ಟಾಪ್-ಎಂಡ್ QLED ಮಾಡೆಲ್ 65QC7035 39,999 ಗೆ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಮಿನಿ LED ಟಿವಿ ಶ್ರೇಣಿಯು 65-ಇಂಚಿನ ಮಾಡೆಲ್ BQD65Mini7066 ಗೆ 58,999 ರಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ. ಅತಿದೊಡ್ಡ 75-ಇಂಚಿನ ಮಾಡೆಲ್ BQD75Mini7088 85,999 ಗೆ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಈ ಮಾರಾಟವು ಎಲ್ಲಾ ಬ್ಲಾಪಂಕ್ಟ್ ಟಿವಿ ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಭಾವಶಾಲಿ ರಿಯಾಯಿತಿಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.

About the Author

Ranjitha R K

ರಂಜಿತಾ ಆರ್.ಕೆ ಪ್ರಸ್ತುತ `ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಚೀಫ್ ಸಬ್ ಎಡಿಟರ್ ಆಗಿ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ 19 ವರ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು 2020 ರಿಂದ ʼಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್‌ಕಾಮ್‌ʼನ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ರಾಜಕೀಯ, ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್, ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ, ಹೆಲ್ತ್ ಅಂಡ್ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್, ಸ್ಪಿರಿಚ್ಯುವಲ್ ವಿಭಾಗಗಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿಕರ ಲೇಖನಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಅನುಭವವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. 2006ರಲ್ಲಿ ʼರಾಮೋಜಿ ಗ್ರೂಪ್‌ʼನ ಈಟಿವಿ  ಕನ್ನಡ ವಾಹಿನಿಯಿಂದ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನ ಆರಂಭಿಸಿದ ಇವರು, ನಂತರ ಜನಶ್ರೀ, ಸಮಯ, ಸುವರ್ಣ ವಾಹಿನಿಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ...Read More

