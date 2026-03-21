Smart Phone Tips: ಹೊಸ ಫೋನ್ ಖರೀದಿಸುತ್ತಿದ್ದೀರಾ? ಈ ಸಣ್ಣ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದರೆ ಜೀವನಪರ್ಯಂತ ಸಂಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕುವುದು ಪಕ್ಕಾ..!

ಇಂದಿನ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಪೋನ್ ಯುಗದಲ್ಲಿ ಕೈಯ್ಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕ್ಷಣ ಪೋನ್ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಏನೋ ಕಳೆದುಕೊಂಡಂತಾಗುತ್ತಿತ್ತು, ಪೋನ್ ಗಳು ಮಾನವನ ಜೀವನದ ಅವಿಭಾಜ್ಯ ಅಂಗವಾಗಿದೆ. ಈಗ ಹೊಸ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದೊಂದಿಗೆ ನವೀಕರಿಸಿದ ಫೋನ್ಗಳು ಪ್ರತಿದಿನವೂ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಲಗ್ಗೆ ಇಡುತ್ತಿವೆ. ಕೆಲವು ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ ಪ್ರಿಯರು ತಮ್ಮ ಹಳೆಯ ಫೋನ್ಗಳನ್ನು ವಿನಿಮಯವಾಗಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿ ಹೊಸ ಫೋನ್ಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಹೊಸ ಫೋನ್ಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸುವಾಗ ನೀವು ತುಂಬಾ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಬೇಕು. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ, ಕದ್ದ ಫೋನ್ಗಳನ್ನು ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಹೊಸ ಫೋನ್ಗಳಾಗಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಈಗ ಪೋನ್ ಖರೀದಿಸುವ ಮೊದಲು ಈ ಕೆಲವು ಸಲಹೆಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ.
IMEI ಗುರುತಿಸುವಿಕೆ
ಹೊಸ ಪೋನ್ ಖರೀದಿಸುವ ಮುನ್ನ ನೀವು ತಪ್ಪದೇ IMEI ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಬೇಕು. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಫೋನ್ಗೆ ವಿಶಿಷ್ಟ ಗುರುತಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನು IMEI ಸಂಖ್ಯೆ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ.ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಫೋನ್ ಕಾನೂನುಬದ್ಧವಾಗಿದೆಯೇ ಅಥವಾ ಇಲ್ಲವೇ ಎಂಬುದನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಲು ಮೊಬೈಲ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಕಂಪನಿಗಳು ಇದನ್ನು ಬಳಸುತ್ತವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಫೋನ್ ಖರೀದಿಸುವಾಗ ನೀವು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಈ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಬೇಕು.
ಒಂದು ವೇಳೆ ನೀವು IMEI ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸದೆ ಖರೀದಿಸಿದರೆ, ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ನೀವು ತೊಂದರೆಗೆ ಸಿಲುಕಬಹುದು. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಕದ್ದಿರುವ ಫೋನ್ಗಳು, ನಕಲಿ ಅಥವಾ ಕ್ಲೋನ್ ಮಾಡಿದ IMEI ಫೋನ್ಗಳು ಮಾರಾಟವಾಗುತ್ತಿವೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ಈಗಾಗಲೇ IMEI ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ಬಂಧಿಸಿರುವ ಫೋನ್ಗಳನ್ನು ಸಹ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಅಂತಹ ಫೋನ್ಗಳು ಯಾವುದೇ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕಾನೂನು ತೊಂದರೆಗೆ ಸಿಲುಕಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತದೆ.ಕದ್ದಿರುವ ಫೋನ್ಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಗೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದರರ್ಥ ಜನರು ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಗೆ ಸಿಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಭಾವಿಸಿ ಅವುಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸುತ್ತಾರೆ. ಕಳೆದುಹೋದ ಮತ್ತು ಕದ್ದ ಫೋನ್ಗಳನ್ನು CEIR ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಮೂಲಕ ನಿರ್ಬಂಧಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅವರು ಆ ಫೋನ್ ಅನ್ನು ಮತ್ತೆ ಬಳಸದಂತೆ ತಡೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ.
IMEI ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸುವುದು ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತೇ..?
-ನಿಮ್ಮ ಫೋನ್ನಲ್ಲಿ #06# ಅನ್ನು ಡಯಲ್ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ನೀವು ಪರಿಶೀಲಿಸಬಹುದು.
-KYM ಎಂದು ಟೈಪ್ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ 14422 ಗೆ SMS ಕಳುಹಿಸುವ ಮೂಲಕ ಪರಿಶೀಲಿಸುವ ಸೌಲಭ್ಯ ಲಭ್ಯವಿದೆ.
-ಈಗ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಸಂಚಾರ್ ಸೌಧಿ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮತ್ತು ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಮೂಲಕವೂ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಬಹುದು.
-ಹೊಸ ಫೋನ್ ಖರೀದಿಸುವಾಗ ನೀವು ಇದನ್ನು ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಬೇಕು. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ, ನೀವು ತೊಂದರೆಗೆ ಸಿಲುಕಬಹುದು ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಜೈಲು ಶಿಕ್ಷೆಗೂ ಸಹ ಒಳಗಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತದೆ.