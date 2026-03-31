Smartphone Facts: ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ಗಳು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಜೀವನದ ಅವಿಭಾಜ್ಯ ಅಂಗವಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ನೀವು ಎಂದಾದರೂ ನಿಮ್ಮ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಪೋನ್ಅನ್ನ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಗಮನಿಸಿದ್ದೀರಾ? ಫೋನ್ನ ಕೆಳಭಾಗ ಅಥವಾ ಮೇಲ್ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸೂಜಿಯ ತುದಿಯಂತಹ ಸಣ್ಣ ರಂಧ್ರಗಳನ್ನ ನೀವು ನೋಡಿಯೇ ಇರುತ್ತೀರಿ. ಈ ಸಣ್ಣ ರಂಧ್ರಗಳು ಏಕಿವೆ ಎಂದು ನೀವು ಎಂದಾದರೂ ಯೋಚಿಸಿದ್ದೀರಾ? ಇದು ಕೇವಲ ವಿನ್ಯಾಸದ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವಲ್ಲ, ಅದರ ಹಿಂದೆ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ತಾಂತ್ರಿಕ ಅಂಶವೂ ಇದೆ. ಅದು ಏನೆಂದು ನಿಮಗೆ ಇಂದು ನಾವು ತಿಳಿಸಲಿದ್ದೇವೆ.
ಅನೇಕ ಜನರು ಇದು ಕೇವಲ ವಿನ್ಯಾಸ ಅಥವಾ ಫೋನ್ ರೀಸೆಟ್ ಬಟನ್ ಎಂದು ಭಾವಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ತಾಂತ್ರಿಕ ಪರಿಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಶಬ್ದ-ರದ್ದತಿ ಮೈಕ್ರೊಫೋನ್ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ನಾವು ಫೋನ್ನಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡುವಾಗ ಫೋನ್ನಲ್ಲಿರುವ ಮುಖ್ಯ ಮೈಕ್ರೊಫೋನ್ ನಮ್ಮ ಧ್ವನಿಯನ್ನ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಈ ಸಣ್ಣ ರಂಧ್ರ (2ನೇ ಮೈಕ್ರೊಫೋನ್) ನಮ್ಮ ಸುತ್ತಲಿನ ಶಬ್ದಗಳನ್ನ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಸಂಚಾರ ಶಬ್ದ, ಗಾಳಿ ಮತ್ತು ಇತರ ಜನರು ಮಾತನಾಡುವುದು.
ಫೋನ್ನಲ್ಲಿರುವ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವು 2 ಶಬ್ದಗಳನ್ನ ಹೋಲಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅನಗತ್ಯ ಶಬ್ದವನ್ನ ತೆಗೆದುಹಾಕುತ್ತದೆ. ಪರಿಣಾಮ ಇತರ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಯಾವುದೇ ಹಸ್ತಕ್ಷೇಪವಿಲ್ಲದೆ ನಿಮ್ಮ ಧ್ವನಿಯನ್ನ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಕೇಳಬಹುದು. ಇತ್ತೀಚಿನ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ಗಳು ಈಗ ಎರಡು ಅಥವಾ ಮೂರು ರಂಧ್ರಗಳನ್ನ ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ. ಮೊದಲ ರಂಧ್ರವು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮೈಕ್ರೊಫೋನ್ ಆಗಿದೆ. ಇದು ನಿಮ್ಮ ಧ್ವನಿಯನ್ನ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಸೆರೆಹಿಡಿಯುತ್ತದೆ. 2ನೇ ರಂಧ್ರವು ಶಬ್ದ ರದ್ದತಿಗಾಗಿ. ಅಂದರೆ ಇದು ನಿಮ್ಮ ಸುತ್ತುಮುತ್ತಲಿನ ಶಬ್ದವನ್ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. 3ನೇ ರಂಧ್ರವು ದಿಕ್ಕಿನ ಆಡಿಯೋಗಾಗಿ. ಅಂದರೆ ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡುವಾಗ ಆ ದಿಕ್ಕಿನಿಂದ ಬರುವ ಧ್ವನಿಯನ್ನ ಇದು ಸೆರೆಹಿಡಿಯುತ್ತದೆ.
ಆದರೆ ಅನೇಕ ಜನರು ತಮ್ಮ ಫೋನ್ಗಳಲ್ಲಿರುವ ಈ ರಂಧ್ರಗಳನ್ನ ಸರಿಯಾದ ಗಾತ್ರದ ಕವರ್ಗಳಿಂದ ಮುಚ್ಚುತ್ತಾರೆ. ಇದು ನೀವು ಕರೆಯಲ್ಲಿರುವಾಗ ನಿಮ್ಮ ಧ್ವನಿ ಇತರ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಕೇಳದಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಈ ರಂಧ್ರವು ಸಿಮ್ ಟ್ರೇಯನ್ನ ತೆರೆಯುವ ರಂಧ್ರದಂತೆ ಕಾಣುತ್ತದೆ. ನೀವು ಆಕಸ್ಮಿಕವಾಗಿ ಸಿಮ್ ಪಿನ್ ಅನ್ನ ಈ ಮೈಕ್ರೊಫೋನ್ ರಂಧ್ರಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸಿದರೆ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಒಳ ಪದರ (ಮೈಕ್ರೊಫೋನ್ ಪದರ) ಹಾನಿಗೊಳಗಾಗುತ್ತದೆ.
ಈ ಪದರವು ಹರಿದುಹೋದ ನಂತರ ನಿಮ್ಮ ಫೋನ್ನ ಶಬ್ದ ರದ್ದತಿ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವು ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಹಾನಿಗೊಳಗಾಗುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ಗಳಲ್ಲಿನ ಈ ಸಣ್ಣ ರಂಧ್ರಗಳು ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ ಕಂಡರೂ, ಫೋನ್ನಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡುವಾಗ ದೊಡ್ಡ ಪಾತ್ರವನ್ನ ವಹಿಸುತ್ತವೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಅವುಗಳನ್ನ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ರಕ್ಷಿಸುವುದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ.