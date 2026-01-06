English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
ಏಕಾಏಕಿ ಮೊಬೈಲ್‌ಗಳ ಬೆಲೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಿದ ಫೇಮಸ್‌ ಫೋನ್‌ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್‌! ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್ ಖರೀದಿಸಲು ಬಯಸುವವರಿಗೆ ಬಿಗ್ ಶಾಕ್

smartphone price hike in india : ಹೊಸ ವರ್ಷ ಆರಂಭವಾಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆಯೇ ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್ ಖರೀದಿಸಲು ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಿದ್ದವರಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಶಾಕ್ ಎದುರಾಗಿದೆ. ಜನಪ್ರಿಯ ಮೊಬೈಲ್ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ತನ್ನ ಫೋನ್‌ಗಳ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಏಕಾಏಕಿ ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ.  

Written by - Zee Kannada News Desk | Last Updated : Jan 6, 2026, 07:13 PM IST
  • ಹಬ್ಬದ ಆಫರ್‌ಗಾಗಿ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಇದು ನಿರಾಶಾದಾಯಕ ಸುದ್ದಿ
  • ಮುಂಬರುವ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಇನ್ನಷ್ಟು ಫೋನ್‌ಗಳ ಬೆಲೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ

ಏಕಾಏಕಿ ಮೊಬೈಲ್‌ಗಳ ಬೆಲೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಿದ ಫೇಮಸ್‌ ಫೋನ್‌ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್‌! ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್ ಖರೀದಿಸಲು ಬಯಸುವವರಿಗೆ ಬಿಗ್ ಶಾಕ್

smartphone price hike in india: ಪ್ರಮುಖ ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್ ದೈತ್ಯ ಸ್ಯಾಮ್‌ಸಂಗ್ ಭಾರತೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಕೆಲವು ಜನಪ್ರಿಯ ಮೊಬೈಲ್‌ಗಳ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ. ಹೊಸ ವರ್ಷದ ಆರಂಭದಲ್ಲೇ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ಈ ನಿರ್ಧಾರವು ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್ ಖರೀದಿಸಲು ಬಯಸುವ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ನಿರಾಶೆ ತಂದಿದೆ. ಈ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ Galaxy A ಮತ್ತು Galaxy F ಸರಣಿಯ ಫೋನ್‌ಗಳಿಗೆ ಅನ್ವಯವಾಗುತ್ತದೆ.

ಸ್ಯಾಮ್‌ಸಂಗ್ Galaxy A56 5G, Galaxy A36 5G ಹಾಗೂ Galaxy F17 5G ಮಾದರಿಗಳ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ. ಈ ಹೊಸ ದರಗಳು ಜನವರಿ 5, 2025ರಿಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬಂದಿವೆ. ಎಲ್ಲಾ ಮಾದರಿಗಳಿಗೆ ಒಂದೇ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಬೆಲೆ ಹೆಚ್ಚಿಸದೆ, ಫೋನ್‌ನ ಮೆಮೊರಿ ಮತ್ತು ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿ ವಿಭಿನ್ನ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಯ ವಿವರಗಳನ್ನು ನೋಡಿದರೆ Galaxy A56 5G ಮಾದರಿಯ ಎಲ್ಲಾ ವೇರಿಯಂಟ್‌ಗಳ ಬೆಲೆಯನ್ನು ₹2,000 ಹೆಚ್ಚಿಸಲಾಗಿದೆ. Galaxy A36 5G ಫೋನ್‌ಗೆ ₹1,100 ಹೆಚ್ಚಳವಾಗಿದ್ದು, ಬಜೆಟ್ ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್‌ನ Galaxy F17 5G ಫೋನ್‌ಗೆ ₹1,000 ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಹೊರೆಯಾಗಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಮಧ್ಯಮ ವರ್ಗದ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಖರ್ಚಿನ ಒತ್ತಡ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಕೇವಲ ₹12,999ಕ್ಕೆ ಸ್ಯಾಮ್‌ಸಂಗ್‌ನ ಈ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್ ಖರೀದಿಸಿ:‌ ಇದು ಸೀಮಿತ ಅವಧಿಯ ಆಫರ್

ಹಳೆಯ ಮತ್ತು ಹೊಸ ಬೆಲೆಗಳ ನಡುವಿನ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಗೋಚರಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಹಿಂದೆ ₹44,999 ಇದ್ದ Galaxy A56 5G (12GB RAM + 256GB ಸ್ಟೋರೇಜ್) ಈಗ ₹46,999ಕ್ಕೆ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ Galaxy A36 5G ಟಾಪ್ ವೇರಿಯಂಟ್‌ ಬೆಲೆ ₹36,999ರಿಂದ ₹38,499ಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ.

ಈ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣ ಜಾಗತಿಕ ಪೂರೈಕೆ ಸರಪಳಿಯಲ್ಲಿನ ತೊಂದರೆಗಳು ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಚಿಪ್‌ಸೆಟ್‌ಗಳ ಕೊರತೆ, ಉತ್ಪಾದನಾ ವೆಚ್ಚ ಹೆಚ್ಚಳ ಮತ್ತು ಸಾಗಣೆ ವೆಚ್ಚದ ಏರಿಕೆ ಕಂಪನಿಗಳ ಮೇಲೆ ಒತ್ತಡ ತಂದಿದ್ದು, ಅದರ ಪರಿಣಾಮ ಗ್ರಾಹಕರ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಹೊಸ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪೋದಿಂದ 200MP ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಹೊಂದಿರುವ 2 ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್‌ ಬಿಡುಗಡೆ

ಸ್ಯಾಮ್‌ಸಂಗ್ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ಇತರೆ ಮೊಬೈಲ್ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್‌ಗಳು ಸಹ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಯ ದಾರಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತಿರುವ ಸೂಚನೆಗಳು ಲಭ್ಯವಾಗಿವೆ. ಹಬ್ಬದ ಆಫರ್‌ಗಾಗಿ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಇದು ನಿರಾಶಾದಾಯಕ ಸುದ್ದಿ. ಮುಂಬರುವ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಇನ್ನಷ್ಟು ಫೋನ್‌ಗಳ ಬೆಲೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುವುದರಿಂದ, ಮೊಬೈಲ್ ಖರೀದಿ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ತಜ್ಞರು ಸಲಹೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
 

