/₹999ಕ್ಕೆ Smartwatch, ₹1,499ಕ್ಕೆ TWS Earbuds! ಈ ಬಂಪರ್ ಡೀಲ್ ಮಿಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ದೊಡ್ಡ ನಷ್ಟ!

Best Mega Tech Deals: ಆನ್ಲೈನ್ ಶಾಪಿಂಗ್ ಪ್ರಿಯರಿಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಭರ್ಜರಿ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಅಮೆಜಾನ್ ಮತ್ತು ಫ್ಲಿಪ್ಕಾರ್ಟ್ ಮುಂತಾದ ಇ-ಕಾಮರ್ಸ್ ವೇದಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಗ್ಯಾಜೆಟ್ಗಳ ಮೇಲೆ ಭಾರೀ ರಿಯಾಯಿತಿ ಘೋಷಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಕೇವಲ ₹999ಕ್ಕೆ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ವಾಚ್ ಹಾಗೂ ₹1,499ಕ್ಕೆ TWS ಇಯರ್ಬಡ್ಸ್ ಖರೀದಿಸುವ ಅವಕಾಶ ದೊರೆಯುತ್ತಿದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ₹2,000ರಿಂದ ₹5,000 ಬೆಲೆ ಇರುವ ಹಲವು ಗ್ಯಾಜೆಟ್ಗಳು ಈಗ ಅರ್ಧ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಲಭ್ಯವಾಗುತ್ತಿವೆ.
ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು, ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ಹಾಗೂ ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಪ್ರಿಯರಿಗೆ ಈ ಆಫರ್ಗಳು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಆಕರ್ಷಕವಾಗಿವೆ. ದಿನನಿತ್ಯದ ಬಳಕೆಗೆ ಬೇಕಾದ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ವಾಚ್, ಬ್ಲೂಟೂತ್ ಇಯರ್ಬಡ್ಸ್, ಪವರ್ ಬ್ಯಾಂಕ್, ಸ್ಪೀಕರ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು ಕಡಿಮೆ ದರದಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುವುದರಿಂದ ಖರೀದಿದಾರರ ಆಸಕ್ತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ.
₹999ಕ್ಕೆ Smartwatch – ಯಾವೆಲ್ಲಾ ಫೀಚರ್ಗಳು?
ಬಜೆಟ್ ಬೆಲೆಯಲ್ಲೇ ದೊರೆಯುತ್ತಿರುವ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ವಾಚ್ಗಳಲ್ಲಿ ಹಲವು ಉಪಯುಕ್ತ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳಿವೆ. ಈ ಪೈಕಿ 1.8 ರಿಂದ 2.0 ಇಂಚಿನ HD ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ, Bluetooth Calling ಸೌಲಭ್ಯ, Heart Rate Monitor, SpO2 ಸೆನ್ಸರ್, Sleep Tracking, Step Counter, 100ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು Sports Modes, IP67 Water Resistance ಮತ್ತು 5 ರಿಂದ 7 ದಿನಗಳ ಬ್ಯಾಟರಿ ಬ್ಯಾಕಪ್. ಈ ಫೀಚರ್ಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ದುಬಾರಿ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ವಾಚ್ಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಲಭ್ಯವಿದ್ದರೂ, ಈಗ ಬಜೆಟ್ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿಯೇ ದೊರೆಯುತ್ತಿರುವುದು ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಲಾಭವಾಗಿದೆ.
₹1,499ಕ್ಕೆ Premium TWS Earbuds
ಇದೇ ವೇಳೆ ವೈರ್ಲೆಸ್ ಸಂಗೀತ ಪ್ರಿಯರಿಗಾಗಿ TWS Earbuds ಮೇಲೂ ವಿಶೇಷ ರಿಯಾಯಿತಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಈ ಇಯರ್ಬಡ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಪ್ರಮುಖ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, Bluetooth 5.3, Low Latency Gaming Mode, ENC Calling Support, Touch Controls, Voice Assistant Support, Type-C Fast Charging, 35 ರಿಂದ 45 ಗಂಟೆಗಳ ಬ್ಯಾಟರಿ ಬ್ಯಾಕಪ್ ಮತ್ತು Deep Bass Audio. ಆನ್ಲೈನ್ ಮೀಟಿಂಗ್, ಸಿನಿಮಾ, ಸಂಗೀತ ಹಾಗೂ ಗೇಮಿಂಗ್ಗಾಗಿ ಈ ಇಯರ್ಬಡ್ಸ್ ಉತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿವೆ.
ಇನ್ನೂ ಯಾವ ಗ್ಯಾಜೆಟ್ಗಳಿಗೆ ಆಫರ್ ಇದೆ?
ಸ್ಮಾರ್ಟ್ವಾಚ್ ಮತ್ತು TWS ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಹಲವು ಜನಪ್ರಿಯ ಗ್ಯಾಜೆಟ್ಗಳ ಮೇಲೂ ಭಾರೀ ರಿಯಾಯಿತಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ. Bluetooth Speakers, Power Banks, Wireless Neckbands, Mobile Chargers, USB-C Cables, Smart Bulbs, Security Cameras, Phone Holders ಮತ್ತು Laptop Accessories ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಮೇಲೆ 40%ರಿಂದ 80%ವರೆಗೆ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫರ್ಗಳಿಂದ ಮತ್ತಷ್ಟು ಉಳಿತಾಯ
ಕೆಲವು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಹಾಗೂ ಡೆಬಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ಬಳಸಿ ಖರೀದಿ ಮಾಡಿದರೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕ್ಯಾಶ್ಬ್ಯಾಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್ಸ್ಟಂಟ್ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಕೂಡ ದೊರೆಯಬಹುದು. ಇದಲ್ಲದೆ No Cost EMI, Exchange Bonus, Coupon Discount ಮತ್ತು Wallet Cashback ಸೌಲಭ್ಯಗಳೂ ಲಭ್ಯವಿದ್ದು, ಅಂತಿಮ ಬೆಲೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಕಡಿಮೆಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ.
ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಅವಕಾಶ
ಕಡಿಮೆ ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಗ್ಯಾಜೆಟ್ ಖರೀದಿಸಲು ಬಯಸುವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಈ ಸೇಲ್ ಉತ್ತಮ ಅವಕಾಶವಾಗಿದೆ. ಆನ್ಲೈನ್ ಕ್ಲಾಸ್, ವಿಡಿಯೋ ಲೆಕ್ಚರ್, ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಟ್ರ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಮತ್ತು ದಿನನಿತ್ಯದ ಬಳಕೆಗೆ ಈ ಸಾಧನಗಳು ಉಪಯುಕ್ತವಾಗಿವೆ.
ಖರೀದಿಸುವ ಮೊದಲು ಗಮನಿಸಬೇಕಾದ ಅಂಶಗಳು
ಆಫರ್ ನೋಡಿ ತಕ್ಷಣ ಖರೀದಿ ಮಾಡುವ ಬದಲು ಕೆಲವು ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ಪರಿಶೀಲಿಸುವುದು ಮುಖ್ಯ. ಈ ಪೈಕಿ ಉತ್ಪನ್ನದ ರೇಟಿಂಗ್ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ, ಗ್ರಾಹಕರ ವಿಮರ್ಶೆ ಓದಿ, ವಾರಂಟಿ ವಿವರ ನೋಡಿ, ರಿಟರ್ನ್ ಪಾಲಿಸಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಅಧಿಕೃತ ಮಾರಾಟಗಾರರಿಂದ ಮಾತ್ರ ಖರೀದಿಸಿ. ಇದರಿಂದ ನಕಲಿ ಅಥವಾ ಕಡಿಮೆ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನ ಖರೀದಿಸುವ ಅಪಾಯ ತಪ್ಪುತ್ತದೆ.
ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಅನುಭವ
ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಯಲ್ಲೇ ಉತ್ತಮ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳಿರುವ ಗ್ಯಾಜೆಟ್ಗಳು ಲಭ್ಯವಾಗುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಗ್ರಾಹಕರು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಆನ್ಲೈನ್ ಶಾಪಿಂಗ್ಗೆ ಮುಂದಾಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ವಾಚ್ ಹಾಗೂ TWS ಇಯರ್ಬಡ್ಸ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುವ ಕಾರಣ ಕಂಪನಿಗಳು ಆಕರ್ಷಕ ರಿಯಾಯಿತಿಗಳನ್ನ ನೀಡುತ್ತಿವೆ.
ತಜ್ಞರ ಸಲಹೆ ಏನು?
ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ತಜ್ಞರ ಪ್ರಕಾರ, ಯಾವುದೇ ಗ್ಯಾಜೆಟ್ ಖರೀದಿಸುವ ಮೊದಲು ಅದರ ಫೀಚರ್ಗಳನ್ನ, ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹತೆಯನ್ನ ಹಾಗೂ ವಾರಂಟಿ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನ ಪರಿಶೀಲಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ. ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆ ಇರುವ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನ ಖರೀದಿಸುವಾಗ ಗುಣಮಟ್ಟಕ್ಕೂ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಬೇಕೆಂದು ಅವರು ಸಲಹೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ಆಫರ್ ಸೀಮಿತ ಅವಧಿಗೆ ಮಾತ್ರ
ಈ ರೀತಿಯ ವಿಶೇಷ ರಿಯಾಯಿತಿಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಸೀಮಿತ ಅವಧಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತವೆ. ಸ್ಟಾಕ್ ಮುಗಿಯುವ ಮುನ್ನವೇ ಬೆಲೆ ಮತ್ತೆ ಏರಿಕೆಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುವುದರಿಂದ ಖರೀದಿ ಮಾಡಲು ಯೋಜಿಸಿರುವವರು ಆಫರ್ ಅವಧಿಯಲ್ಲೇ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಉತ್ತಮ.