Sokudo Plus Electric Scooter: ದೇಶದಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ವಾಹನಗಳ ಬೇಡಿಕೆ ವೇಗವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಯೋಜನ ನೀಡುವ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಸ್ಕೂಟರ್ಗಳತ್ತ ಗ್ರಾಹಕರ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ. ಇದೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಸೊಕುಡೊ ಪ್ಲಸ್ (Sokudo Plus) ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಸ್ಕೂಟರ್ ತನ್ನ ಕೈಗೆಟುಕುವ ಬೆಲೆ ಮತ್ತು ಉಪಯುಕ್ತ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳ ಮೂಲಕ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಗಮನಾರ್ಹ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ. ಕೇವಲ ₹59,889 ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಈ ಸ್ಕೂಟರ್, ಕಡಿಮೆ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಪರಿಸರ ಸ್ನೇಹಿ ಸಂಚಾರ ಬಯಸುವವರಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ.
Sokudo Plusನ ಪ್ರಮುಖ ಆಕರ್ಷಣೆ ಅದರ ರೇಂಜ್ ಆಗಿದೆ. ಒಮ್ಮೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಿದರೆ ಈ ಸ್ಕೂಟರ್ ಸುಮಾರು 105 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಗಳವರೆಗೆ ಸಂಚರಿಸಬಲ್ಲದು ಎಂದು ಕಂಪನಿ ತಿಳಿಸಿದೆ. ನಗರ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ದಿನನಿತ್ಯ ಕಚೇರಿ, ಕಾಲೇಜು ಅಥವಾ ವ್ಯಾಪಾರಿಕ ಬಳಕೆಗೆ ಇದು ಸಾಕಷ್ಟು ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿದೆ. ಪ್ರತಿದಿನ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಖರ್ಚು ಮಾಡುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲದ ಕಾರಣ ಬಳಕೆದಾರರು ಭರ್ಜರಿ ಉಳಿತಾಯ ಮಾಡಬಹುದು. ಈ ಸ್ಕೂಟರ್ನ ಗರಿಷ್ಠ ವೇಗ ಗಂಟೆಗೆ 50 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಆಗಿದೆ. ವೇಗಕ್ಕಿಂತ ಸುರಕ್ಷತೆ ಮತ್ತು ಅನುಕೂಲಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡುವ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಇದು ಸೂಕ್ತವಾಗಿದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರು ಮತ್ತು ಹೊಸದಾಗಿ ಸ್ಕೂಟರ್ ಬಳಸಲು ಆರಂಭಿಸುವವರಿಗೆ ಇದರ ವೇಗ ಮಿತಿಯು ಹೆಚ್ಚು ಸುರಕ್ಷಿತ ಅನುಭವ ನೀಡುತ್ತದೆ.
Sokudo Plus ಕೇವಲ 100 ಕೆಜಿ ತೂಕ ಹೊಂದಿದ್ದು, ಇದನ್ನ ಸುಲಭವಾಗಿ ನಿಯಂತ್ರಿಸಬಹುದು. ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಮಾಡುವಾಗ ಅಥವಾ ಟ್ರಾಫಿಕ್ನಲ್ಲಿ ಚಲಾಯಿಸುವಾಗ ಹೆಚ್ಚು ತೊಂದರೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಇದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಮಹಿಳೆಯರು ಮತ್ತು ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರ ನಡುವೆ ಈ ಮಾದರಿ ಹೆಚ್ಚು ಜನಪ್ರಿಯವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಬ್ಯಾಟರಿ ವಾರಂಟಿಯ ವಿಚಾರದಲ್ಲೂ ಈ ಸ್ಕೂಟರ್ ಉತ್ತಮ ಭರವಸೆ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಕಂಪನಿಯು 3ರಿಂದ 5 ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ ಬ್ಯಾಟರಿ ವಾರಂಟಿ ಒದಗಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ಭದ್ರತೆಯನ್ನ ನೀಡುತ್ತಿದೆ. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ವಾಹನ ಖರೀದಿಸುವಾಗ ಬ್ಯಾಟರಿ ವೆಚ್ಚದ ಬಗ್ಗೆ ಇರುವ ಆತಂಕವನ್ನ ಈ ವಾರಂಟಿ ಬಹುಮಟ್ಟಿಗೆ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶವೆಂದರೆ ಈ ಸ್ಕೂಟರ್ ಖರೀದಿಸುವವರಿಗೆ ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂಬುದು. ಕಡಿಮೆ ವೇಗದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ವಾಹನಗಳ ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಸೇರುವ ಕಾರಣ ಕೆಲವು ನಿಯಮಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಇಲ್ಲದೆ ಬಳಸಬಹುದು. ಇದರಿಂದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಮತ್ತು ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರು ಹೆಚ್ಚಿನ ಆಸಕ್ತಿ ತೋರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸೊಕುಡೊ ಪ್ಲಸ್ನಲ್ಲಿ ಆಧುನಿಕ ವಿನ್ಯಾಸ, ಆರಾಮದಾಯಕ ಸೀಟಿಂಗ್ ಹಾಗೂ ಉತ್ತಮ ಸಸ್ಪೆನ್ಷನ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ನಗರ ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ಸುಗಮ ಪ್ರಯಾಣಕ್ಕೆ ಅಗತ್ಯವಾದ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನ ಇದು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯೂ ಸರಳವಾಗಿದ್ದು, ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಸುಲಭವಾಗಿ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಬಹುದು.
ಪೆಟ್ರೋಲ್ ದರಗಳು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಏರಿಕೆಯಾಗುತ್ತಿರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ನಿರ್ವಹಣಾ ವೆಚ್ಚ ಮತ್ತು ಉತ್ತಮ ರೇಂಜ್ ನೀಡುವ ಇಂತಹ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಸ್ಕೂಟರ್ಗಳಿಗೆ ಬೇಡಿಕೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದೆ. ಪರಿಸರ ಸ್ನೇಹಿ ಸಂಚಾರದತ್ತ ಜನರು ಹೆಚ್ಚು ಒಲವು ತೋರುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ Sokudo Plus ಮಾದರಿಯ ವಾಹನಗಳು ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಇನ್ನಷ್ಟು ಜನಪ್ರಿಯವಾಗುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ಒಟ್ಟಾರೆ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆ, 105 ಕಿಮೀ ರೇಂಜ್, ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲದ ಸೌಲಭ್ಯ, ಕಡಿಮೆ ತೂಕ ಮತ್ತು ದೀರ್ಘ ಬ್ಯಾಟರಿ ವಾರಂಟಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ವಿಶೇಷತೆಗಳಿಂದ Sokudo Plus ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಸ್ಕೂಟರ್ ಬಜೆಟ್ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಆಕರ್ಷಕ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದೆ.