WhatsApp ಮೂಲಕ LPG ಸಿಲಿಂಡರ್ ಬುಕ್ ಮಾಡಿದರೆ ಒಂದೇ ದಿನದಲ್ಲಿ ಪೂರೈಕೆಯಾಗುವುದು ಗ್ಯಾಸ್

ಈಗ ನೀವು WhatsApp ನಿಂದ ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ LPG ಗ್ಯಾಸ್ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಅನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಬುಕ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಗ್ಯಾಸ್ ಏಜೆನ್ಸಿಯ ಅಧಿಕೃತ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಸೇವ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಈ ಕೆಳಗಿನ ಹಂತವನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿದರೆ  ಗ್ಯಾಸ್ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಬುಕ್ ಆಗುವುದು.   

Written by - Ranjitha R K | Last Updated : Sep 15, 2025, 03:01 PM IST
  • ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್‌ಗಳು ನಮ್ಮ ದೈನಂದಿನ ಜೀವನವನ್ನು ತುಂಬಾ ಸುಲಭಗೊಳಿಸಿವೆ.
  • ಇದರಲ್ಲಿ WhatsApp ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುತ್ತದೆ.
  • LPG ಗ್ಯಾಸ್ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಅನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಬುಕ್ ಮಾಡುವ ವಿಧಾನ

WhatsApp ಮೂಲಕ LPG ಸಿಲಿಂಡರ್ ಬುಕ್ ಮಾಡಿದರೆ ಒಂದೇ ದಿನದಲ್ಲಿ ಪೂರೈಕೆಯಾಗುವುದು ಗ್ಯಾಸ್

ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್‌ಗಳು ನಮ್ಮ ದೈನಂದಿನ ಜೀವನವನ್ನು ತುಂಬಾ ಸುಲಭಗೊಳಿಸಿವೆ. ಇದರಲ್ಲಿ WhatsApp ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ವಾಟ್ಸ್ ಆಪ್ ಕೇವಲ ಚಾಟ್ ಮಾಡಲು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಮನೆಯಿಂದಲೇ LPG ಗ್ಯಾಸ್ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಅನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಬುಕ್ ಮಾಡಲು ಕೂಡಾ ಸಹಾಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಈಗ ಗ್ಯಾಸ್ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಅನ್ನು ಬುಕ್ ಮಾಡಲು ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಕರೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಗ್ಯಾಸ್ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಪೂರೈಕೆದಾರರ ಅಧಿಕೃತ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಸೇವ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನೋಂದಾಯಿತ ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆಯಿಂದ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಅನ್ನು ಬುಕ್ ಮಾಡಬಹುದು.  

ಅನಿಲ ಪೂರೈಕೆದಾರರ ಅಧಿಕೃತ ವಾಟ್ಸಾಪ್ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು  ಸೇವ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ. 
- ಭಾರತ್ ಗ್ಯಾಸ್: 1800224344
- ಇಂಡೇನ್ (ಇಂಡಿಯನ್ ಆಯಿಲ್): 7588888824
- HP ಗ್ಯಾಸ್ (ಹಿಂದೂಸ್ತಾನ್ ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂ): 9222201122

ನಿಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಪರ್ಕಗಳಲ್ಲಿ ನೀವು ಯಾವ ಗ್ಯಾಸ್ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಬಳಸುತ್ತೀರೋ ಆ ಗ್ಯಾಸ್ ಏಜೆನ್ಸಿಯ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಸೇವ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ಈಗ ವಾಟ್ಸಾಪ್ ತೆರೆಯಿರಿ ಮತ್ತು ಸೇವ್ ಮಾಡಿರುವ ಸಂಖ್ಯೆಗೆ ಸಂದೇಶಗಳನ್ನು ಕಳುಹಿಸಿ. 

ವಾಟ್ಸಾಪ್ ನಲ್ಲಿ ಗ್ಯಾಸ್ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಬುಕ್ ಮಾಡುವುದು ಹೇಗೆ? : 
ಈ ಸರಳ ಹಂತಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸುವ ಮೂಲಕ, ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಿಂದಲೇ ವಾಟ್ಸಾಪ್ ಮೂಲಕ ಗ್ಯಾಸ್ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಅನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಬುಕ್ ಮಾಡಬಹುದು. 
1. ಮೊದಲನೆಯದಾಗಿ, ನಿಮ್ಮ ಫೋನ್‌ನಲ್ಲಿ ವಾಟ್ಸಾಪ್ ತೆರೆಯಿರಿ.
2. ಈಗ ಆ ಏಜೆನ್ಸಿಯ ವಾಟ್ಸಾಪ್ ಚಾಟ್‌ನಲ್ಲಿ 'ಹಾಯ್' ಎಂಬ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಕಳುಹಿಸಿ.
3. ಹೀಗೆ ಮಾಡಿದಾಗ, ನಿಮಗೆ ಆಟೋ ರಿಪ್ಲೈ ಸಂದೇಶ ಬರುತ್ತದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಹಲವು ಆಯ್ಕೆಗಳು ಸಿಗುತ್ತವೆ.
4. ಇದರ ನಂತರ, 'ಬುಕ್ ಸಿಲಿಂಡರ್' ಅಥವಾ 'ರೀಫಿಲ್ ಬುಕಿಂಗ್' ಆಯ್ಕೆಯನ್ನು ಆರಿಸಿ.
5. ಈಗ ನಿಮ್ಮ ನೋಂದಾಯಿತ ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ ಅಥವಾ ಗ್ರಾಹಕ ಐಡಿಯನ್ನು ನಮೂದಿಸಿ.
6. ವಿವರಗಳನ್ನು ನಮೂದಿಸಿದ ನಂತರ, ಗ್ಯಾಸ್ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಬುಕಿಂಗ್ ದೃಢೀಕರಿಸಲ್ಪಡುತ್ತದೆ.
7. ಬುಕಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ದೃಢೀಕರಣ ಸಂದೇಶ ಸಿಗುತ್ತದೆ. 

