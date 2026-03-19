ಉಚಿತವಾಗಿ ಸಿಗುವ ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕು ಮಾರಾಟ!.. ಗಂಟೆಗೆ 5 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ

Sunlight for sale: ಇದು ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುವ ಒಂದು ಅದ್ಭುತ ಕಲ್ಪನೆ. ರಾತ್ರಿಯೂ ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕು ಇದ್ದರೆ ಹೇಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ನೀವು ಎಂದಾದರೂ ಯೋಚಿಸಿದ್ದೀರಾ? ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕು ಇದ್ದರೆ, ವಿದ್ಯುತ್ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಈಗ ಅಮೇರಿಕನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಅಪ್ ಇದನ್ನು ನಿಜವಾಗಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದೆ. ಅಮೇರಿಕನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಅಪ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್ ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕನ್ನು ಭೂಮಿಗೆ ಪ್ರತಿಫಲಿಸಲು ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಕನ್ನಡಿಗಳನ್ನು ಬಳಸಲು ಯೋಜಿಸುತ್ತಿದೆ. ಪಳೆಯುಳಿಕೆ ಇಂಧನಗಳ ಬಳಕೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವ ಸಲುವಾಗಿ, ಈ ವರ್ಷ ಮೂಲಮಾದರಿಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು ಯುಎಸ್ ಸರ್ಕಾರಿ ಸಂಸ್ಥೆಯಾದ ಫೆಡರಲ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ಸ್ ಆಯೋಗದಿಂದ ಅನುಮತಿಯನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಿದೆ.
ರಾತ್ರಿಯೂ ಸಹ ನಮಗೆ ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕು ಸಿಗಲು ಸಾಧ್ಯವಾದರೆ, ನಮಗೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಇಂಧನ ಆಯ್ಕೆಗಳು ಸಿಗುತ್ತವೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ, ಈ ನವೋದ್ಯಮವು ಕಂಪನಿಗಳು ಅಥವಾ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಬಾಡಿಗೆ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚಿಸುತ್ತಿದೆ. ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಆಧಾರಿತ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸಲು ಅನುಮತಿಯನ್ನು ಕೋರುತ್ತಿದೆ. ಇದು ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಭೂಮಿಗೆ ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕನ್ನು ಪ್ರತಿಫಲಿಸುತ್ತದೆ. ಕಂಪನಿಯು FCCಗೆ ವಿನಂತಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ. ಅನುಮೋದನೆ ದೊರೆತರೆ, ಈ ವರ್ಷ ಮೊದಲ ಪರೀಕ್ಷಾ ಉಪಗ್ರಹವನ್ನು ಉಡಾವಣೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ, ದೊಡ್ಡ ಪ್ರತಿಫಲಿತ ಮೇಲ್ಮೈಗಳು ಅಥವಾ ಕನ್ನಡಿಗಳನ್ನು ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶದಲ್ಲಿ ಇರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಭೂಮಿಯ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಗೆ ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕನ್ನು ಪ್ರತಿಫಲಿಸುತ್ತದೆ.
ಮೊದಲ ಮೂಲಮಾದರಿಯು ಸಣ್ಣ ರೆಫ್ರಿಜರೇಟರ್ನಂತಿದೆ. ಇದನ್ನು ಸುಮಾರು 400 ಮೈಲುಗಳಷ್ಟು ಎತ್ತರದಲ್ಲಿರುವ ಕಕ್ಷೆಗೆ ಕಳುಹಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲಿ 60 ಅಡಿ ಎತ್ತರದ ಕನ್ನಡಿಯನ್ನು ಹರಡಲಾಗುತ್ತದೆ, ಇದು ಸುಮಾರು 3 ಮೈಲುಗಳಷ್ಟು ಅಗಲದ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಆವರಿಸುತ್ತದೆ. ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ, ಅವರು ಈ ಉಪಗ್ರಹವನ್ನು ಸೂರ್ಯ ಮತ್ತು ಚಂದ್ರನಂತೆಯೇ ಪ್ರಕಾಶಮಾನವಾದ ಬಿಂದುವಾಗಿ ನೋಡುತ್ತಾರೆ. ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಇಂಧನ ಮೂಲಗಳನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿರದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು ತಮ್ಮ ಗುರಿಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಕಂಪನಿಯ ಸಿಇಒ ಬೆನ್ ನೊವಾಕ್ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. "ಪರ್ಯಾಯವಾಗಿ ಪಳೆಯುಳಿಕೆ ಇಂಧನಗಳನ್ನು ಬಳಸಬಹುದಾದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ರಚಿಸಲು ನಾವು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ" ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು. ಕಂಪನಿಯು ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ 28 ಮಿಲಿಯನ್ಗಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಹಣವನ್ನು ಪಡೆದಿದೆ.
ಕಂಪನಿಯು ಗ್ರಾಹಕರಿಂದ ಗಂಟೆಗಟ್ಟಲೆ ಶುಲ್ಕ ವಿಧಿಸುತ್ತದೆ. ಪ್ರತಿ ಕನ್ನಡಿಗೆ ಗಂಟೆಗೆ ಸುಮಾರು 5,000 (ರೂ. 4.6 ಲಕ್ಷ) ಶುಲ್ಕ ವಿಧಿಸುತ್ತದೆ. ಅದೂ ಕನಿಷ್ಠ 1,000 ಗಂಟೆಗಳ ವಾರ್ಷಿಕ ಒಪ್ಪಂದ ಹೊಂದಿರುವ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಮಾತ್ರ. ತುರ್ತು ಸೇವೆಗಳು, ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿಗೆ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಬೆಳಕು ಮತ್ತು ಸೌರ ಫಾರ್ಮ್ಗಳಿಗೆ ವಿಸ್ತೃತ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ಸಮಯಗಳಿಗೆ ಇದು ಉಪಯುಕ್ತವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಕಂಪನಿ ಹೇಳುತ್ತದೆ. ಸೌರ ಫಾರ್ಮ್ಗಳಿಗೆ, ಹೆಚ್ಚುವರಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಉತ್ಪಾದನೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಆದಾಯ ಹಂಚಿಕೆಯನ್ನು ಸಹ ಸೂಚಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಮೊದಲ ಪ್ರಯೋಗ ಯಶಸ್ವಿಯಾದರೆ, ಒಂದು ವರ್ಷದೊಳಗೆ ಇನ್ನೂ ಎರಡು ಮೂಲಮಾದರಿಗಳನ್ನು ಉಡಾವಣೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. 2028ರ ಅಂತ್ಯದ ವೇಳೆಗೆ 1,000 ಉಪಗ್ರಹಗಳನ್ನು ಮತ್ತು 2030ರ ವೇಳೆಗೆ ಸುಮಾರು 5,000 ಉಪಗ್ರಹಗಳನ್ನು ಕಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಇಡುವುದು ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ಯೋಜನೆಯಾಗಿರುತ್ತದೆ. 180 ಅಡಿ ಅಗಲದ ಕನ್ನಡಿಗಳು 100 ಹುಣ್ಣಿಮೆಗಳಿಗೆ ಸಮಾನವಾದ ಬೆಳಕನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುತ್ತವೆ. ಕಂಪನಿಯು ಅಂತಿಮವಾಗಿ 50,000 ಉಪಗ್ರಹಗಳ ಸಮೂಹವನ್ನು ಹೊಂದುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.
ಆದರೆ, ದೊಡ್ಡ ಪ್ರತಿಫಲಿತ ಉಪಗ್ರಹಗಳು ಖಗೋಳ ವೀಕ್ಷಣೆಗಳನ್ನು ಅಡ್ಡಿಪಡಿಸಬಹುದು. ಅವು ವಾಯುಯಾನದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಬಹುದು. ಅವು ನೈಸರ್ಗಿಕ ಜೀವನ ಚಕ್ರಗಳನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಬಹುದು. ಅಸಾಮಾನ್ಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಕೃತಕ ಬೆಳಕು ಮಾನವರು, ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಸಸ್ಯಗಳು ನಿದ್ರಿಸುವ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುವ ವಿಧಾನದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಬಹುದು. ನಾವು ಯಾವಾಗಲೂ ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕನ್ನು ಹೊಂದಬಹುದು ಎಂಬ ಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ಕೇಳಲು ಸಂತೋಷವಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ, ನಾವು ಪರಿಸರ ಮತ್ತು ಜೀವನ ಚಕ್ರಗಳನ್ನು ಸಹ ರಕ್ಷಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವು ನಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಬಹುದೇ ಅಥವಾ ಇಲ್ಲವೇ ಎಂಬುದನ್ನು ಕಾಲವೇ ಹೇಳುತ್ತದೆ.
