ಕೇವಲ 3,100 ರೂ.ಗೆ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಟಿವಿ ಖರೀದಿಗೆ ಅವಕಾಶ : ಫ್ಲಿಪ್ ಕಾರ್ಟ್ ನಲ್ಲಿ ಬೊಂಬಾಟ್ ಆಫರ್

ನೀವು ಹೊಸ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಟಿವಿ ಖರೀದಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬಜೆಟ್ ಕಡಿಮೆ ಇರುವ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ನೀವು ಹಿಂಜರಿಯುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಈ ಸುದ್ದಿ ನಿಮಗೆ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ದೀಪಾವಳಿಗೂ ಮುನ್ನ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಟಿವಿಗಳ ಮೇಲೆ ಗಮನಾರ್ಹ ರಿಯಾಯಿತಿಗಳನ್ನು ಘೋಷಿಸಲಾಗಿದೆ. ಹಬ್ಬದ ಋತುವಿನ ಕೊಡುಗೆಗಳೊಂದಿಗೆ, ಬ್ರಾಂಡೆಡ್ ಟಿವಿಗಳು ಕೈಗೆಟುಕುವ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಇ-ಕಾಮರ್ಸ್ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಫ್ಲಿಪ್ಕಾರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಹಬ್ಬದ ಡೀಲ್ ಸಲುವಾಗಿ 6,000 ರೂ.ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಗೆ 24-ಇಂಚಿನ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಗಾತ್ರದ ಥಾಮ್ಸನ್ ಆಲ್ಫಾ ಸರಣಿಯ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಟಿವಿಯನ್ನು ಖರೀದಿಸಬಹುದು.
ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಜನರು ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಟಿವಿಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಅವುಗಳು OTT ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಗಳನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ಪ್ರವೇಶಿಸಲು ಅವಕಾಶ ನೀಡುತ್ತವೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಬಳಕೆದಾರರು ಈಗ ಆನ್ಲೈನ್ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ಗಳಲ್ಲಿನ ಶೋ ಮತ್ತು ಚಲನಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಬಯಸುತ್ತಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಹಳೆಯ ಮಾದರಿಗಳ ಬದಲಿಗೆ ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ನಿಂದ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಟಿವಿಯನ್ನು ಖರೀದಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ. ಥಾಮ್ಸನ್ ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹ ಹೆಸರು. ಈ ಟಿವಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ಫ್ಲಿಪ್ಕಾರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಅರ್ಧದಷ್ಟು ಬೆಲೆಗೆ ಲಭ್ಯವಿದೆ.
ಅರ್ಧ ಬೆಲೆಗೆ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಟಿವಿಗಳು :
ಹಬ್ಬದ ಋತುವಿನ ರಿಯಾಯಿತಿಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಫ್ಲಿಪ್ಕಾರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಥಾಮ್ಸನ್ ಆಲ್ಫಾ HD ರೆಡಿ LED ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಲಿನಕ್ಸ್ ಟಿವಿ (24Alpha001) ಯನ್ನು ಕೇವಲ 5,799 ರೂ.ಗೆ ಖರೀದಿಸಬಹುದು. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ, ಈ ಟಿವಿಯ ಬೆಲೆ 9,999. ರೂ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಈ ಕೊಡುಗೆಯೊಂದಿಗೆ ಆಯ್ದ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಕಾರ್ಡ್ಗಳ ಮೂಲಕ ಖರೀದಿಸಿದರೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಶೇಕಡಾ 10 ರಷ್ಟು ರಿಯಾಯಿತಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಆಗ ಈ ಟಿವಿಯ ಬೆಲೆ ಸುಮಾರು 5,000 ರೂ.ಗೆ ಇಳಿಯುತ್ತದೆ.
ನೀವು ಹಳೆಯ ಸಾಧನವನ್ನು ವಿನಿಮಯ ಮಾಡಿಕೊಂಡರೆ, 1,900 ರೂ. ವರೆಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ರಿಯಾಯಿತಿ ಪಡೆಯಬಹುದು. ಆದರೆ ಈ ಮೌಲ್ಯವು ಹಳೆಯ ಟಿವಿಯ ಮಾಡೆಲ್ ಮತ್ತು ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿರುತ್ತದೆ. ಈಗ ಎಲ್ಲಾ ರಿಯಾಯಿತಿಗಳನ್ನು ಒಟ್ಟು ಸೇರಿಸಿದರೆ ಈ ಟಿವಿಯನ್ನು ಕೇವಲ
3,100 ರೂ.ಗೆ ಖರೀದಿಸಬಹುದು.
ಥಾಮ್ಸನ್ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಟಿವಿಯ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯ :
ಥಾಮ್ಸನ್ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಟಿವಿ 60Hz ರಿಫ್ರೆಶ್ ದರದೊಂದಿಗೆ 24-ಇಂಚಿನ HD ರೆಡಿ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ (1366x768 ಪಿಕ್ಸೆಲ್ಗಳು) ಹೊಂದಿದೆ. ಇದು ಟಿವಿ ಲಿನಕ್ಸ್ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಪ್ರೈಮ್ ವಿಡಿಯೋ ಮತ್ತು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ನಂತಹ ಜನಪ್ರಿಯ OTT ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಗಳನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಧ್ವನಿ ಗುಣಮಟ್ಟಕ್ಕಾಗಿ ಡ್ಯುಯಲ್ 20W ಸ್ಪೀಕರ್ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಈ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಟಿವಿ 1-ವರ್ಷದ ಖಾತರಿಯೊಂದಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ.