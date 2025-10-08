English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

ಈ ಕಾರುಗಳ ಮೇಲೆ ಬರೋಬ್ಬರಿ 1.90 ಲಕ್ಷ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ನೀಡುತ್ತಿರುವ TATA ಕಂಪನಿ : Harrier EV ಮೇಲೆಯೂ ಬಂಪರ್ ರಿಯಾಯಿತಿ

ದೀಪಾವಳಿ ಹೊತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕಾರುಗಳ ಮೇಲೆ ಭಾರೀ ರಿಯಾಯಿತಿ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ.  ಟಾಟಾ ಕಂಪನಿಯ ಈ ಕಾರಿನ ಮೇಲೆ ಬರೋಬ್ಬರಿ 1.90  ಲಕ್ಷ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಸಿಗುತ್ತಿದೆ. 

Written by - Ranjitha R K | Last Updated : Oct 8, 2025, 11:58 AM IST
  • ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕಾರುಗಳ ಮೇಲೆ ಗಮನಾರ್ಹ ರಿಯಾಯಿತಿ
  • ಲಕ್ಷಾಂತರ ರೂಪಾಯಿಗಳವರೆಗೆ ಉಳಿಸಲು ಅವಕಾಶ
  • ಗ್ರಾಹಕರು 1.90 ಲಕ್ಷದವರೆಗೆ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು.

ಈ ಕಾರುಗಳ ಮೇಲೆ ಬರೋಬ್ಬರಿ 1.90 ಲಕ್ಷ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ನೀಡುತ್ತಿರುವ TATA ಕಂಪನಿ : Harrier EV ಮೇಲೆಯೂ ಬಂಪರ್ ರಿಯಾಯಿತಿ

ಟಾಟಾ ಮೋಟಾರ್ಸ್ ಕಂಪನಿಯು ತನ್ನ ಜನಪ್ರಿಯ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕಾರುಗಳ ಮೇಲೆ ಗಮನಾರ್ಹ ರಿಯಾಯಿತಿಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಲಕ್ಷಾಂತರ ರೂಪಾಯಿಗಳವರೆಗೆ ಉಳಿಸಲು ಅವಕಾಶ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಈ ರಿಯಾಯಿತಿಗಳು ಟಾಟಾ ಕರ್ವ್ ಇವಿ, ಟಿಯಾಗೊ ಇವಿ, ಪಂಚ್ ಇವಿ, ಹ್ಯಾರಿಯರ್ ಇವಿ ಮತ್ತು ನೆಕ್ಸಾನ್ ಇವಿ ಮುಂತಾದ ಮಾದರಿಗಳ ಮೇಲೆ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಟಾಟಾ ಕರ್ವ್ ಇವಿ ಮೇಲೆ ಅತಿದೊಡ್ಡ ರಿಯಾಯಿತಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಹಕರು 1.90 ಲಕ್ಷದವರೆಗೆ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು. ಈ ಕೊಡುಗೆ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 3 ರಿಂದ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 21 ರವರೆಗೆ ಮಾನ್ಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ಟಾಟಾ ಕರ್ವ್ ಇವಿ :
ಟಾಟಾ ಕಾರುಗಳ ಈ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿರುವ ಅತ್ಯಧಿಕ ರಿಯಾಯಿತಿಯನ್ನು ಸ್ಟೈಲಿಶ್ ಕೂಪ್-ಎಸ್‌ಯುವಿ ಟಾಟಾ ಕರ್ವ್ ಇವಿ ಮೇಲೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ತಿಂಗಳು ಕರ್ವ್ ಇವಿ ಖರೀದಿಸುವ ಮೂಲಕ ನೀವು ₹1.90 ಲಕ್ಷದವರೆಗೆ ಉಳಿಸಬಹುದು. ಈ ಕೊಡುಗೆಯಲ್ಲಿ ₹70,000 ವರೆಗಿನ ಗ್ರೀನ್ ಬೋನಸ್, ₹30,000 ವರೆಗಿನ ಎಕ್ಸ್‌ಚೇಂಜ್ ಅಥವಾ ಸ್ಕ್ರ್ಯಾಪೇಜ್ ಬೋನಸ್, ₹10,000 ವರೆಗಿನ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ರಿಯಾಯಿತಿ ಮತ್ತು ₹50,000 ವರೆಗಿನ ಲಾಯಲ್ಟಿ ಪ್ರಯೋಜನ ಸೇರಿವೆ. ಟಾಟಾ ಕರ್ವ್ವ್ ಇವಿಯ ಎಕ್ಸ್-ಶೋರೂಂ ಬೆಲೆ ₹17.49 ಲಕ್ಷದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿ ₹21.99 ಲಕ್ಷದವರೆಗೆ ಇರುತ್ತದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ : ಕೇವಲ ₹7,499ಕ್ಕೆ 7000mAh ಬ್ಯಾಟರಿಯುಳ್ಳ Moto g06 POWER ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್‌ ಖರೀದಿಸಿ

ಟಾಟಾ ಟಿಯಾಗೊ ಇವಿ :
ಟಾಟಾದ ಅತ್ಯಂತ ಕೈಗೆಟುಕುವ ಮತ್ತು ಜನಪ್ರಿಯ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಹ್ಯಾಚ್‌ಬ್ಯಾಕ್, ಟಾಟಾ ಟಿಯಾಗೊ ಇವಿ ಸಹ ಆಕರ್ಷಕ ರಿಯಾಯಿತಿಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿದೆ. ಗ್ರಾಹಕರು ಈ ಕಾರಿನ ಮೇಲೆ 1.23 ಲಕ್ಷದವರೆಗೆ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು. ಈ ರಿಯಾಯಿತಿಯಲ್ಲಿ 
70,000 ವರೆಗಿನ ಗ್ರೀನ್ ಬೋನಸ್, 30,000 ವರೆಗಿನ ಎಕ್ಸ್‌ಚೇಂಜ್ ಆಫರ್, 8,000 ವರೆಗಿನ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ರಿಯಾಯಿತಿ ಮತ್ತು 15,000 ವರೆಗಿನ ಲಾಯಲ್ಟಿ ಪ್ರಯೋಜನ ಸೇರಿವೆ. ಟಾಟಾ ಟಿಯಾಗೊ ಇವಿಯ ಎಕ್ಸ್-ಶೋರೂಂ ಬೆಲೆ 7.99 ಲಕ್ಷದಿಂದ 11.14 ಲಕ್ಷದವರೆಗೆ ಇರುತ್ತದೆ.

ಟಾಟಾ ಪಂಚ್ ಇವಿ : 
ಮೈಕ್ರೋ-ಎಸ್‌ಯುವಿ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಂಚಲನ ಮೂಡಿಸುತ್ತಿರುವ ಟಾಟಾ ಪಂಚ್ ಇವಿ ಮೇಲೆ ಕಂಪನಿಯು 1.23 ಲಕ್ಷದವರೆಗೆ ರಿಯಾಯಿತಿಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿದೆ. ಈ ಕೊಡುಗೆಯಲ್ಲಿ 60,000 ಗ್ರೀನ್ ಬೋನಸ್, 40,000 ಎಕ್ಸ್‌ಚೇಂಜ್/ಸ್ಕ್ರ್ಯಾಪ್ ಆಫರ್, 8,000 ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ರಿಯಾಯಿತಿ ಮತ್ತು 15,000 ಲಾಯಲ್ಟಿ ಪ್ರಯೋಜನ ಸೇರಿವೆ. ಟಾಟಾ ಪಂಚ್ ಇವಿಯ ಎಕ್ಸ್-ಶೋರೂಂ ಬೆಲೆ 9.99 ಲಕ್ಷದಿಂದ 14.44 ಲಕ್ಷದವರೆಗೆ ಇರುತ್ತದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ : Google ನೀಡುತ್ತಿದೆ 25,00,000 ಗೆಲ್ಲುವ ಅವಕಾಶ : ನೀವು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರುವುದು ಇದೊಂದು ಕೆಲಸ ಅಷ್ಟೇ

ಟಾಟಾ ಹ್ಯಾರಿಯರ್ ಇವಿ : 
ಟಾಟಾ ಮೋಟಾರ್ಸ್‌ನ ಪ್ರಮುಖ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಎಸ್‌ಯುವಿ, ಹ್ಯಾರಿಯರ್ ಇವಿ ಕೂಡ ಈ ತಿಂಗಳು ಪ್ರಭಾವಶಾಲಿ ಕೊಡುಗೆಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಈ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಎಸ್‌ಯುವಿ 1 ಲಕ್ಷದವರೆಗೆ ರಿಯಾಯಿತಿಯನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಈ ಕೊಡುಗೆಯು ಟಾಟಾದ ಲಾಯಲ್ಟಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಡಿಯಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ಟಾಟಾ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕಾರನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಟಾಟಾ ಹ್ಯಾರಿಯರ್ ಇವಿಯ ಎಕ್ಸ್ ಶೋ ರೂಂ ಬೆಲೆ 21.49 ಲಕ್ಷದಿಂದ 30.23 ಲಕ್ಷದವರೆಗೆ ಇದೆ. ಈ ಕಾರನ್ನು ಇತ್ತೀಚೆಗಷ್ಟೇ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. 

ಟಾಟಾ ನೆಕ್ಸಾನ್ ಇವಿ : 
ಭಾರತದ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಮಾರಾಟವಾಗುವ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಎಸ್‌ಯುವಿ ಟಾಟಾ ನೆಕ್ಸಾನ್ ಇವಿ ಮೇಲೆ ಈ ದೀಪಾವಳಿಯಲ್ಲಿ 90,000 ವರೆಗೆ ರಿಯಾಯಿತಿ ಸಿಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ಕೊಡುಗೆಯಲ್ಲಿ 30,000 ವರೆಗೆ ವಿನಿಮಯ ಕೊಡುಗೆ, 10,000 ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ರಿಯಾಯಿತಿ ಮತ್ತು 50,000 ವರೆಗೆ ಲಾಯಲ್ಟಿ ಪ್ರಯೋಜನ ಸೇರಿವೆ. ಟಾಟಾ ನೆಕ್ಸಾನ್ ಇವಿಯ ಎಕ್ಸ್ ಶೋ ರೂಂ ಬೆಲೆ 12.49 ಲಕ್ಷದಿಂದ 17.49 ಲಕ್ಷದವರೆಗೆ ಇದೆ.

About the Author

Ranjitha R K

ರಂಜಿತಾ ಆರ್.ಕೆ ಪ್ರಸ್ತುತ `ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಚೀಫ್ ಸಬ್ ಎಡಿಟರ್ ಆಗಿ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ 19 ವರ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು 2020 ರಿಂದ ʼಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್‌ಕಾಮ್‌ʼನ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ರಾಜಕೀಯ, ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್, ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ, ಹೆಲ್ತ್ ಅಂಡ್ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್, ಸ್ಪಿರಿಚ್ಯುವಲ್ ವಿಭಾಗಗಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿಕರ ಲೇಖನಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಅನುಭವವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. 2006ರಲ್ಲಿ ʼರಾಮೋಜಿ ಗ್ರೂಪ್‌ʼನ ಈಟಿವಿ  ಕನ್ನಡ ವಾಹಿನಿಯಿಂದ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನ ಆರಂಭಿಸಿದ ಇವರು, ನಂತರ ಜನಶ್ರೀ, ಸಮಯ, ಸುವರ್ಣ ವಾಹಿನಿಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ...Read More

Tata CarsTata EV CarsDiscount on tata carsElectric carsTata Electric Cars

