ಈ ಕಾರುಗಳ ಮೇಲೆ ಬರೋಬ್ಬರಿ 1.90 ಲಕ್ಷ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ನೀಡುತ್ತಿರುವ TATA ಕಂಪನಿ : Harrier EV ಮೇಲೆಯೂ ಬಂಪರ್ ರಿಯಾಯಿತಿ

ಟಾಟಾ ಮೋಟಾರ್ಸ್ ಕಂಪನಿಯು ತನ್ನ ಜನಪ್ರಿಯ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕಾರುಗಳ ಮೇಲೆ ಗಮನಾರ್ಹ ರಿಯಾಯಿತಿಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಲಕ್ಷಾಂತರ ರೂಪಾಯಿಗಳವರೆಗೆ ಉಳಿಸಲು ಅವಕಾಶ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಈ ರಿಯಾಯಿತಿಗಳು ಟಾಟಾ ಕರ್ವ್ ಇವಿ, ಟಿಯಾಗೊ ಇವಿ, ಪಂಚ್ ಇವಿ, ಹ್ಯಾರಿಯರ್ ಇವಿ ಮತ್ತು ನೆಕ್ಸಾನ್ ಇವಿ ಮುಂತಾದ ಮಾದರಿಗಳ ಮೇಲೆ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಟಾಟಾ ಕರ್ವ್ ಇವಿ ಮೇಲೆ ಅತಿದೊಡ್ಡ ರಿಯಾಯಿತಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಹಕರು 1.90 ಲಕ್ಷದವರೆಗೆ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು. ಈ ಕೊಡುಗೆ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 3 ರಿಂದ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 21 ರವರೆಗೆ ಮಾನ್ಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ.
ಟಾಟಾ ಕರ್ವ್ ಇವಿ :
ಟಾಟಾ ಕಾರುಗಳ ಈ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿರುವ ಅತ್ಯಧಿಕ ರಿಯಾಯಿತಿಯನ್ನು ಸ್ಟೈಲಿಶ್ ಕೂಪ್-ಎಸ್ಯುವಿ ಟಾಟಾ ಕರ್ವ್ ಇವಿ ಮೇಲೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ತಿಂಗಳು ಕರ್ವ್ ಇವಿ ಖರೀದಿಸುವ ಮೂಲಕ ನೀವು ₹1.90 ಲಕ್ಷದವರೆಗೆ ಉಳಿಸಬಹುದು. ಈ ಕೊಡುಗೆಯಲ್ಲಿ ₹70,000 ವರೆಗಿನ ಗ್ರೀನ್ ಬೋನಸ್, ₹30,000 ವರೆಗಿನ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಅಥವಾ ಸ್ಕ್ರ್ಯಾಪೇಜ್ ಬೋನಸ್, ₹10,000 ವರೆಗಿನ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ರಿಯಾಯಿತಿ ಮತ್ತು ₹50,000 ವರೆಗಿನ ಲಾಯಲ್ಟಿ ಪ್ರಯೋಜನ ಸೇರಿವೆ. ಟಾಟಾ ಕರ್ವ್ವ್ ಇವಿಯ ಎಕ್ಸ್-ಶೋರೂಂ ಬೆಲೆ ₹17.49 ಲಕ್ಷದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿ ₹21.99 ಲಕ್ಷದವರೆಗೆ ಇರುತ್ತದೆ.
ಟಾಟಾ ಟಿಯಾಗೊ ಇವಿ :
ಟಾಟಾದ ಅತ್ಯಂತ ಕೈಗೆಟುಕುವ ಮತ್ತು ಜನಪ್ರಿಯ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಹ್ಯಾಚ್ಬ್ಯಾಕ್, ಟಾಟಾ ಟಿಯಾಗೊ ಇವಿ ಸಹ ಆಕರ್ಷಕ ರಿಯಾಯಿತಿಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿದೆ. ಗ್ರಾಹಕರು ಈ ಕಾರಿನ ಮೇಲೆ 1.23 ಲಕ್ಷದವರೆಗೆ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು. ಈ ರಿಯಾಯಿತಿಯಲ್ಲಿ
70,000 ವರೆಗಿನ ಗ್ರೀನ್ ಬೋನಸ್, 30,000 ವರೆಗಿನ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಆಫರ್, 8,000 ವರೆಗಿನ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ರಿಯಾಯಿತಿ ಮತ್ತು 15,000 ವರೆಗಿನ ಲಾಯಲ್ಟಿ ಪ್ರಯೋಜನ ಸೇರಿವೆ. ಟಾಟಾ ಟಿಯಾಗೊ ಇವಿಯ ಎಕ್ಸ್-ಶೋರೂಂ ಬೆಲೆ 7.99 ಲಕ್ಷದಿಂದ 11.14 ಲಕ್ಷದವರೆಗೆ ಇರುತ್ತದೆ.
ಟಾಟಾ ಪಂಚ್ ಇವಿ :
ಮೈಕ್ರೋ-ಎಸ್ಯುವಿ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಂಚಲನ ಮೂಡಿಸುತ್ತಿರುವ ಟಾಟಾ ಪಂಚ್ ಇವಿ ಮೇಲೆ ಕಂಪನಿಯು 1.23 ಲಕ್ಷದವರೆಗೆ ರಿಯಾಯಿತಿಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿದೆ. ಈ ಕೊಡುಗೆಯಲ್ಲಿ 60,000 ಗ್ರೀನ್ ಬೋನಸ್, 40,000 ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್/ಸ್ಕ್ರ್ಯಾಪ್ ಆಫರ್, 8,000 ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ರಿಯಾಯಿತಿ ಮತ್ತು 15,000 ಲಾಯಲ್ಟಿ ಪ್ರಯೋಜನ ಸೇರಿವೆ. ಟಾಟಾ ಪಂಚ್ ಇವಿಯ ಎಕ್ಸ್-ಶೋರೂಂ ಬೆಲೆ 9.99 ಲಕ್ಷದಿಂದ 14.44 ಲಕ್ಷದವರೆಗೆ ಇರುತ್ತದೆ.
ಟಾಟಾ ಹ್ಯಾರಿಯರ್ ಇವಿ :
ಟಾಟಾ ಮೋಟಾರ್ಸ್ನ ಪ್ರಮುಖ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಎಸ್ಯುವಿ, ಹ್ಯಾರಿಯರ್ ಇವಿ ಕೂಡ ಈ ತಿಂಗಳು ಪ್ರಭಾವಶಾಲಿ ಕೊಡುಗೆಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಈ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಎಸ್ಯುವಿ 1 ಲಕ್ಷದವರೆಗೆ ರಿಯಾಯಿತಿಯನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಈ ಕೊಡುಗೆಯು ಟಾಟಾದ ಲಾಯಲ್ಟಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಡಿಯಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ಟಾಟಾ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕಾರನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಟಾಟಾ ಹ್ಯಾರಿಯರ್ ಇವಿಯ ಎಕ್ಸ್ ಶೋ ರೂಂ ಬೆಲೆ 21.49 ಲಕ್ಷದಿಂದ 30.23 ಲಕ್ಷದವರೆಗೆ ಇದೆ. ಈ ಕಾರನ್ನು ಇತ್ತೀಚೆಗಷ್ಟೇ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.
ಟಾಟಾ ನೆಕ್ಸಾನ್ ಇವಿ :
ಭಾರತದ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಮಾರಾಟವಾಗುವ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಎಸ್ಯುವಿ ಟಾಟಾ ನೆಕ್ಸಾನ್ ಇವಿ ಮೇಲೆ ಈ ದೀಪಾವಳಿಯಲ್ಲಿ 90,000 ವರೆಗೆ ರಿಯಾಯಿತಿ ಸಿಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ಕೊಡುಗೆಯಲ್ಲಿ 30,000 ವರೆಗೆ ವಿನಿಮಯ ಕೊಡುಗೆ, 10,000 ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ರಿಯಾಯಿತಿ ಮತ್ತು 50,000 ವರೆಗೆ ಲಾಯಲ್ಟಿ ಪ್ರಯೋಜನ ಸೇರಿವೆ. ಟಾಟಾ ನೆಕ್ಸಾನ್ ಇವಿಯ ಎಕ್ಸ್ ಶೋ ರೂಂ ಬೆಲೆ 12.49 ಲಕ್ಷದಿಂದ 17.49 ಲಕ್ಷದವರೆಗೆ ಇದೆ.