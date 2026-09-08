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ಬಜೆಟ್‌ ಬೆಲೆಗೆ Tata Curvv Series X ಬಿಡುಗಡೆ! ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಗೆ ಸಖತ್‌ ಫೀಚರ್ಸ್‌, ಏನೇನಿದೆ ಗೊತ್ತಾ?

Tata Curvv Series Xನ Smart X ಪೆಟ್ರೋಲ್‌ ಮ್ಯಾನುಯಲ್‌ ವೇರಿಯಂಟ್‌ನ ಬೆಲೆ ₹9.99 ಲಕ್ಷದಿಂದ ಆರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ. Pure X ಪೆಟ್ರೋಲ್‌ ಮ್ಯಾನುಯಲ್‌ ₹10.99 ಲಕ್ಷದಿಂದ ಆರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ. Pure X Plus ₹11.79 ಲಕ್ಷ, Creative X Plus ₹12.91 ಲಕ್ಷ ಮತ್ತು Accomplished X ₹13.99 ಲಕ್ಷದಿಂದ ಆರಂಭವಾಗುತ್ತವೆ.

Written ByPuttaraj K Alur
Published: Sep 08, 2026, 01:09 PM IST|Updated: Sep 08, 2026, 01:09 PM IST
ಬಜೆಟ್‌ ಬೆಲೆಗೆ Tata Curvv Series X ಬಿಡುಗಡೆ! ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಗೆ ಸಖತ್‌ ಫೀಚರ್ಸ್‌, ಏನೇನಿದೆ ಗೊತ್ತಾ?

About the Author

Puttaraj K Alur

Puttaraj K Alur

ಪುಟ್ಟರಾಜ ಕೆ ಆಲೂರ (Puttaraj K Alur) ಅನುಭವಿ ಪತ್ರಕರ್ತರಾಗಿದ್ದು, ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನ ಡಿಜಿಟಲ್‌ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸೀನಿಯರ್‌ ಸಬ್‌ ಎಡಿಟರ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮುದ್ರಣ ಮಾಧ್ಯಮ, ಟಿವಿ ಮಾಧ್ಯಮ ಮತ್ತು ಡಿಜಿಟಲ್‌ ಮಾಧ್ಯಮ ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿಯೂ 10 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.  

ಮೈಸೂರಿನ ಪ್ರಮುಖ ದಿನಪತ್ರಿಕೆಗಳಾದ ರಾಜ್ಯಧರ್ಮ, ಮೈಸೂರು ಮಿತ್ರದಲ್ಲಿ, ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ದಿಗ್ವಿಜಯ ನ್ಯೂಸ್ ಚಾನೆಲ್‌, ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಒಪೇರಾ (Opera) ನ್ಯೂಸ್‌, ಯುಸಿ (UC Browser)ನ್ಯೂಸ್‌, ಒಪೊಯಿ‌ (Opoyi)ನ್ಯೂಸ್‌ ಮತ್ತು ಪ್ರಸ್ತುತ 4 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಮೈಸೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ ಮಾನಸಗಂಗೋತ್ರಿಯಲ್ಲಿ  M.Sc. in Electronic Mediaದಲ್ಲಿ  ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಮನರಂಜನೆ, ಕ್ರೀಡೆ, ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ & ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ, ಆರೋಗ್ಯ, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ವೈರಲ್‌, ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್‌, ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ‌ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ವಿಭಾಗಗಳ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನ ಬರೆಯುವ ಕೌಶಲ್ಯ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ

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