/ಬಜೆಟ್‌ ಬೆಲೆಗೆ Tata Curvv Series X ಬಿಡುಗಡೆ! ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಗೆ ಸಖತ್‌ ಫೀಚರ್ಸ್‌, ಏನೇನಿದೆ ಗೊತ್ತಾ?

Tata Curvv Series X Price: ಭಾರತೀಯ ಆಟೋಮೊಬೈಲ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಟಾಟಾ ಮೋಟಾರ್ಸ್ ತನ್ನ ಜನಪ್ರಿಯ SUV coupe Tata Curvvಗೆ ಹೊಸ Series X ಶ್ರೇಣಿಯನ್ನ ಪರಿಚಯಿಸಿದೆ. ಹೊಸ Series X ಮೂಲಕ ಟಾಟಾ ಮೋಟಾರ್ಸ್ ಬೆಲೆ ಮತ್ತು ಫೀಚರ್ಸ್ಗಳ ನಡುವೆ ಉತ್ತಮ ಸಮತೋಲನ ಸಾಧಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ್ದು, ಈ ಹೊಸ ಮಾದರಿಯ ಆರಂಭಿಕ ಬೆಲೆ ₹9.99 ಲಕ್ಷ (ಎಕ್ಸ್-ಶೋರೂಂ) ಆಗಿದೆ. ಹೊಸ ಶ್ರೇಣಿಯಲ್ಲಿ ಹಲವು ಫೀಚರ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಹಿಂದಿನದಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ವೇರಿಯಂಟ್ಗಳಿಗೂ ವಿಸ್ತರಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಹೊಸ Series Xನಲ್ಲಿ ಏನು ಬದಲಾವಣೆ?
Tata Curvv Series Xನಲ್ಲಿ ಕಂಪನಿಯು ವೇರಿಯಂಟ್ಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನ ಸರಳಗೊಳಿಸಿದೆ. Smart X, Pure X, Pure X Plus, Creative X Plus, Accomplished X ಮತ್ತು Accomplished X Plus ಎಂಬ ಪ್ರಮುಖ ವೇರಿಯಂಟ್ಗಳು ಲಭ್ಯವಿವೆ. ಆಯ್ದ ವೇರಿಯಂಟ್ಗಳಲ್ಲಿ Dark ಆವೃತ್ತಿಯನ್ನೂ ಪಡೆಯಬಹುದು. ಹೊಸ ಶ್ರೇಣಿಯ ಪ್ರಮುಖ ವಿಶೇಷತೆ ಎಂದರೆ, ಹಿಂದೆ ಮೇಲ್ದರ್ಜೆಯ ವೇರಿಯಂಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಸಿಗುತ್ತಿದ್ದ ಕೆಲವು ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಫೀಚರ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಇದೀಗ ಕೆಳ ಮತ್ತು ಮಧ್ಯಮ ವೇರಿಯಂಟ್ಗಳಲ್ಲೂ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಹೆಚ್ಚು ಫೀಚರ್ಸ್ ಹೊಂದಿರುವ Curvv ಅನ್ನ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಗೆ ಪಡೆಯಲು ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಸಿಗಲಿದೆ.
₹9.99 ಲಕ್ಷದಿಂದ ಆರಂಭ
Tata Curvv Series Xನ Smart X ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಮ್ಯಾನುಯಲ್ ವೇರಿಯಂಟ್ನ ಬೆಲೆ ₹9.99 ಲಕ್ಷದಿಂದ ಆರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ. Pure X ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಮ್ಯಾನುಯಲ್ ₹10.99 ಲಕ್ಷದಿಂದ ಆರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ. Pure X Plus ₹11.79 ಲಕ್ಷ, Creative X Plus ₹12.91 ಲಕ್ಷ ಮತ್ತು Accomplished X ₹13.99 ಲಕ್ಷದಿಂದ ಆರಂಭವಾಗುತ್ತವೆ. ಡೀಸೆಲ್ ಆಯ್ಕೆ ಬಯಸುವ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೂ ಹಲವು ವೇರಿಯಂಟ್ಗಳು ಲಭ್ಯವಿವೆ. ಒಟ್ಟಾರೆ Series X ಶ್ರೇಣಿಯ ಬೆಲೆಗಳು ವೇರಿಯಂಟ್ ಮತ್ತು ಎಂಜಿನ್ ಆಯ್ಕೆಯನ್ನ ಅವಲಂಬಿಸಿ ಸುಮಾರು ₹9.99 ಲಕ್ಷದಿಂದ ₹18.99 ಲಕ್ಷದವರೆಗೆ ಸಾಗುತ್ತವೆ.
ಫೀಚರ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಬದಲಾವಣೆ
ಹೊಸ Curvv Series Xನ ಪ್ರಮುಖ ಆಕರ್ಷಣೆ ಅದರ ಫೀಚರ್ಸ್ಗಳೇ ಆಗಿವೆ. Pure X ವೇರಿಯಂಟ್ನಿಂದಲೇ 10.25 ಇಂಚಿನ ಟಚ್ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಇನ್ಫೋಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಸಿಸ್ಟಂ, ವೈರ್ಲೆಸ್ Android Auto ಮತ್ತು Apple CarPlay, ಕ್ರೂಸ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್, ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಕ್ಲೈಮೇಟ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಸೌಲಭ್ಯಗಳು ಲಭ್ಯವಾಗುತ್ತವೆ. Creative X Plus ವೇರಿಯಂಟ್ಗೆ ತೆರಳಿದಾಗ 360-ಡಿಗ್ರಿ ಕ್ಯಾಮೆರಾ, ಡಿಜಿಟಲ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರುಮೆಂಟ್ ಕ್ಲಸ್ಟರ್, ವೆಂಟಿಲೇಟೆಡ್ ಫ್ರಂಟ್ ಸೀಟ್ಗಳು, ರೇನ್ ಸೆನ್ಸಿಂಗ್ ವೈಪರ್ಗಳು ಮತ್ತು ಆಟೋ ಹೆಡ್ಲ್ಯಾಂಪ್ಗಳಂತಹ ಫೀಚರ್ಸ್ ದೊರೆಯುತ್ತವೆ. ಟಾಪ್ ವೇರಿಯಂಟ್ Accomplished X Plusನಲ್ಲಿ ಇನ್ನಷ್ಟು ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಸೌಲಭ್ಯಗಳಿದ್ದು, ಪವರ್ಡ್ ಟೈಲ್ಗೇಟ್, ಪವರ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟಬಲ್ ಡ್ರೈವರ್ ಸೀಟ್, ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಕಾರ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಮತ್ತು ದೊಡ್ಡ ಡಿಜಿಟಲ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಫೀಚರ್ಸ್ಗಳನ್ನ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.
ಸುರಕ್ಷತೆಗೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆದ್ಯತೆ
ಸುರಕ್ಷತೆಯ ವಿಚಾರದಲ್ಲೂ Curvv Series X ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತದೆ. ಕಾರಿನಲ್ಲಿ 6 ಏರ್ಬ್ಯಾಗ್ಗಳು, Electronic Stability Control (ESC), Hill Hold Control, ISOFIX child-seat mounts ಮತ್ತು ರಿಯರ್ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಸೆನ್ಸರ್ಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಸುರಕ್ಷತಾ ಫೀಚರ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಆಗಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಮೇಲ್ದರ್ಜೆಯ ವೇರಿಯಂಟ್ಗಳಲ್ಲಿ Level 2 ADAS ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವೂ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಅಡಾಪ್ಟಿವ್ ಕ್ರೂಸ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್, ಲೇನ್ ಕೀಪ್ ಅಸಿಸ್ಟ್, ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಕೊಲಿಷನ್ ವಾರ್ನಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ನಂತಹ ಸುಧಾರಿತ ಚಾಲನಾ ಸಹಾಯಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು ಸೇರಿವೆ.
ಎಂಜಿನ್ ಆಯ್ಕೆ ಹೇಗಿದೆ?
Curvv Series Xನಲ್ಲಿ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಮತ್ತು ಡೀಸೆಲ್ ಎಂಜಿನ್ ಆಯ್ಕೆಗಳು ಮುಂದುವರಿದಿವೆ. 1.2 ಲೀಟರ್ ಟರ್ಬೊ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಎಂಜಿನ್ 120 PS ಪವರ್ ಮತ್ತು 170 Nm ಟಾರ್ಕ್ ಉತ್ಪಾದಿಸುತ್ತದೆ. ಮತ್ತೊಂದು 1.2 ಲೀಟರ್ T-GDI ಟರ್ಬೊ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಎಂಜಿನ್ 125 PS ಮತ್ತು 225 Nm ಟಾರ್ಕ್ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಇನ್ನು 1.5 ಲೀಟರ್ ಡೀಸೆಲ್ ಎಂಜಿನ್ 118 PS ಪವರ್ ಮತ್ತು 260 Nm ಟಾರ್ಕ್ ಉತ್ಪಾದಿಸುತ್ತದೆ. ಆಯ್ದ ಎಂಜಿನ್ಗಳೊಂದಿಗೆ ಮ್ಯಾನುಯಲ್ ಮತ್ತು 7-ಸ್ಪೀಡ್ DCA ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಗೇರ್ಬಾಕ್ಸ್ ಆಯ್ಕೆಗಳು ಲಭ್ಯವಿವೆ.
ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಏನು ಲಾಭ?
ಹೊಸ Series X ಮೂಲಕ ಟಾಟಾ ಮೋಟಾರ್ಸ್ Curvvನ ಪ್ರಮುಖ ಫೀಚರ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಹೆಚ್ಚು ವೇರಿಯಂಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಾಗುವಂತೆ ಮಾಡಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಕಡಿಮೆ ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ SUV Coupe ಖರೀದಿಸಲು ಬಯಸುವವರಿಗೆ ಹೊಸ Curvv Series X ಗಮನಾರ್ಹ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಬಹುದು. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ₹9.99 ಲಕ್ಷದ ಆರಂಭಿಕ ಬೆಲೆ, SUV Coupé ವಿನ್ಯಾಸ, ಹೆಚ್ಚಿನ ಫೀಚರ್ಸ್ಗಳು ಮತ್ತು ಸುರಕ್ಷತಾ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು ಈ ಕಾರಿನ ಪ್ರಮುಖ ಆಕರ್ಷಣೆಗಳಾಗಿವೆ. Citroen Basalt X ಸೇರಿದಂತೆ ಇದೇ ಬೆಲೆ ಶ್ರೇಣಿಯ SUV ಮಾದರಿಗಳಿಗೆ Curvv Series X ಮತ್ತಷ್ಟು ಸ್ಪರ್ಧೆ ನೀಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ.