Tata Models 2026: ಭಾರತದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ವಾಹನ (EV) ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಪ್ರಾಬಲ್ಯವನ್ನ ಮತ್ತಷ್ಟು ಬಲಪಡಿಸಲು ಟಾಟಾ ಮೋಟಾರ್ಸ್ ಮಹತ್ವದ ಹೆಜ್ಜೆಯಿಟ್ಟಿದೆ. ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ 4 ಹೊಸ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕಾರುಗಳನ್ನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವುದಾಗಿ ಕಂಪನಿ ಘೋಷಿಸಿದ್ದು, ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ವಾಹನಗಳಲ್ಲಿನ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗಿರುವ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಸಮಯವನ್ನ ಗಣನೀಯವಾಗಿ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಹೊಸ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಮೇಲೆ ಒತ್ತು ನೀಡುತ್ತಿದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಇರುವ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಿಂತ ಸುಮಾರು 3 ಪಟ್ಟು ವೇಗವಾಗಿ ಬ್ಯಾಟರಿ ಚಾರ್ಜ್ ಆಗುವ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವ ಗುರಿಯನ್ನ ಕಂಪನಿ ಹೊಂದಿದೆ.
ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ವಾಹನಗಳ ಬೇಡಿಕೆ ವರ್ಷದಿಂದ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದ್ದು, ಟಾಟಾ ಮೋಟಾರ್ಸ್ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಮುಂಚೂಣಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಆದರೆ ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳ ಪ್ರವೇಶದಿಂದ ಪೈಪೋಟಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನ ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಕಂಪನಿ ತನ್ನ EV ಪೋರ್ಟ್ಫೋಲಿಯೊವನ್ನ ಮತ್ತಷ್ಟು ವಿಸ್ತರಿಸಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದೆ. ಹೊಸ ಮಾದರಿಗಳ ಮೂಲಕ ವಿವಿಧ ಬೆಲೆ ಶ್ರೇಣಿಯ ಗ್ರಾಹಕರನ್ನ ಸೆಳೆಯುವ ಯೋಜನೆ ರೂಪಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಕಂಪನಿಯ ಯೋಜನೆಯ ಪ್ರಕಾರ, ಮುಂದಿನ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ 4 ಹೊಸ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ವಾಹನಗಳು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಬರಲಿವೆ. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ಭಾರೀ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮೂಡಿಸಿರುವ ಟಾಟಾ ಸಿಯೆರಾ EV, ಸಫಾರಿ EV, ಆಲ್ಟ್ರೋಜ್ EV ಹಾಗೂ ಹೊಸ ತಲೆಮಾರಿನ ಅವಿನ್ಯಾ ಮಾದರಿಗಳು ಪ್ರಮುಖವಾಗಿವೆ ಎಂದು ವರದಿಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ. ಈ ಹೊಸ ಕಾರುಗಳು ಆಧುನಿಕ ವಿನ್ಯಾಸ, ದೀರ್ಘ ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ರೇಂಜ್, ಸುಧಾರಿತ ಸುರಕ್ಷತಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಹಾಗೂ ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ಡಿಜಿಟಲ್ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನ ಹೊಂದಿರಲಿವೆ.
ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ವಾಹನಗಳ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ದೊಡ್ಡ ಅಡ್ಡಿಯಾಗಿರುವುದು ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಸಮಯ. ಇದನ್ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಟಾಟಾ ಮೋಟಾರ್ಸ್ ಹೊಸ ಬ್ಯಾಟರಿ ಹಾಗೂ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಮೇಲೆ ಭಾರೀ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಹೊಸ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದಿಂದ ಪ್ರಸ್ತುತಕ್ಕಿಂತ ಮೂರು ಪಟ್ಟು ವೇಗವಾಗಿ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಸಾಧ್ಯವಾಗುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ಇದರಿಂದ ದೂರದ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡುವವರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಅನುಕೂಲವಾಗಲಿದ್ದು, ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಫಾಸ್ಟ್ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಷನ್ಗಳ ಬಳಕೆಯೂ ಮತ್ತಷ್ಟು ಸುಲಭವಾಗಲಿದೆ.
ಕಂಪನಿ ಮುಂದಿನ ತಲೆಮಾರಿನ ಬ್ಯಾಟರಿ ನಿರ್ವಹಣಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆ (Battery Management System), ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಸೆಲ್ಗಳು ಹಾಗೂ ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ಥರ್ಮಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನ ಬಳಸಲು ಸಿದ್ಧತೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಬ್ಯಾಟರಿಯ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆ ಹೆಚ್ಚುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಅದರ ಜೀವಿತಾವಧಿಯೂ ವೃದ್ಧಿಯಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
ಟಾಟಾ ಮೋಟಾರ್ಸ್ನ EV ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಹೊಸ ಕಾರುಗಳಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಸಂಪೂರ್ಣ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಮೊಬಿಲಿಟಿ ಪರಿಸರ ವ್ಯವಸ್ಥೆ (Ecosystem) ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೂ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ದೇಶದಾದ್ಯಂತ ಫಾಸ್ಟ್ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಜಾಲವನ್ನ ವಿಸ್ತರಿಸುವುದು, ಡಿಜಿಟಲ್ ಸಂಪರ್ಕ ಸೇವೆಗಳನ್ನ ಬಲಪಡಿಸುವುದು ಹಾಗೂ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಮಾರಾಟೋತ್ತರ ಸೇವೆ ಒದಗಿಸುವತ್ತ ಕಂಪನಿ ಗಮನ ಹರಿಸಿದೆ.
ಭಾರತೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಮಹೀಂದ್ರ, ಎಂಜಿ, ಹ್ಯುಂಡೈ, BYD ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಕಂಪನಿಗಳು ಹೊಸ EVಗಳನ್ನ ಪರಿಚಯಿಸುತ್ತಿರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಟಾಟಾ ಮೋಟಾರ್ಸ್ ತನ್ನ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಪಾಲು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಈ ಹೊಸ ತಂತ್ರವನ್ನ ಅನುಸರಿಸುತ್ತಿದೆ. ಕಂಪನಿ ಮುಂದಿನ ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಕ ವಾಹನಗಳ ಮಾರಾಟ ಮತ್ತು ಆದಾಯವನ್ನ ಬಹುತೇಕ ದ್ವಿಗುಣಗೊಳಿಸುವ ಗುರಿಯನ್ನೂ ಹೊಂದಿದೆ.
ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಕಂಪನಿ ತನ್ನ ಮುಂಬರುವ ಸಿಯೆರಾ EVಯ ಟೀಸರ್ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ್ದು, ಅದರಲ್ಲಿ 500 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ರೇಂಜ್, ಬೂಸ್ಟ್ ಮೋಡ್ ಹಾಗೂ ಆಲ್-ವೀಲ್ ಡ್ರೈವ್ (AWD) ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳ ಸುಳಿವು ನೀಡಿದೆ. ಇದು ಟಾಟಾದ ಮುಂದಿನ ತಲೆಮಾರಿನ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ವಾಹನಗಳ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನ ತೋರಿಸುವ ಪ್ರಮುಖ ಸೂಚಕವಾಗಿದೆ.
ವಾಹನ ಉದ್ಯಮ ತಜ್ಞರ ಪ್ರಕಾರ, ವೇಗದ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ, ಹೆಚ್ಚಿನ ರೇಂಜ್ ಮತ್ತು ಹೊಸ ತಲೆಮಾರಿನ EVಗಳ ಬಿಡುಗಡೆ ಯಶಸ್ವಿಯಾದರೆ, ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ವಾಹನಗಳ ಬಳಕೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ವೇಗ ಪಡೆಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಇದರಿಂದ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಮತ್ತು ಡೀಸೆಲ್ ವಾಹನಗಳಿಂದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ವಾಹನಗಳತ್ತ ಗ್ರಾಹಕರ ಒಲವು ಇನ್ನಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗುವ ನಿರೀಕ್ಷೆ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದೆ.