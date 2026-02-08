ಮನೆ ಇದ್ದ ಮೇಲೆ ಅದರ ಮುಂದೆ ಒಂದು ಕಾರು ಇದ್ದರೇ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇರುತ್ತದೆ ಅನಿಸುತ್ತದೆ. ಯಾರಾದರೂ ಕಾರು ಖರೀದಿ ಮಾಡಬೇಕು ಎನ್ನುವ ಆಲೋಚನೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದರೆ ಇದನ್ನು ಒಮ್ಮೆ ತಿಳಿದುಕೊಂಡರೆ ಉತ್ತಮ. ಏಕೆಂದರೆ ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆಯ ಫ್ಯೂಚರ್ ಇರೋ ಕಾರು ಅನ್ನು ಟಾಟಾ ಮೋಟಾರ್ಸ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಇದೇ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಟಾಟಾ ಪಂಚ್ ಇವಿ ಫೇಸ್ಲಿಫ್ಟ್ (Tata Punch EV Facelift) ಕಾರು ಹೊಸ ಸ್ಟೈಲ್, ಹೊಸ ಫ್ಯೂಚರ್ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕಾರು ಬೇಕು ಎನ್ನುವವರಿಗೆ ಇದು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆ ಎಂದು ಹೇಳಬಹುದು.
ಟಾಟಾ ಪಂಚ್ ಇವಿ ಫೇಸ್ಲಿಫ್ಟ್ ಕಾರು ಹೊಸ ಡಿಸೈನ್ನೊಂದಿಗೆ ಇನ್ನು ಕೆಲವೇ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಲಭ್ಯವಾಗಲಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಅಲಾಯ್ ವೀಲ್ ವಿನ್ಯಾಸ ಹಗೂ ಸಂಪರ್ಕಿತ LED ಟೈಲ್ ಲ್ಯಾಂಪ್ಗಳು ಸೇರಿವೆ. ವಿಶೇಷ ಆವೃತ್ತಿಯ ಜೊತೆಗೆ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಬೇಕಾದಂತಹ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಬಣ್ಣದಲ್ಲಿ ಕಾರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರಲಿದೆ. ಮುಂದಿನ, ಹಿಂದಿನ ಬಂಪರ್ಗಳಿಗೆ ಹೊಸ ಟಚ್ ಕೊಡಲಾಗಿದೆ. SUV ಹೆಚ್ಚು ಆಧುನಿಕ ಹಾಗೂ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ನೋಟ ನೀಡುತ್ತದೆ.
ಪಂಚ್ ಇವಿ ಕಾರು ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಇಷ್ಟವಾಗುವಂತಹ ವಿಶಿಷ್ಟ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಕಾರು ಚಾಲನೆ ವೇಳ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಲು ದೊಡ್ಡ ಟಚ್ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಹೊಂದಿದೆ. ಇದು ಫುಲ್ ಡಿಜಿಟಲ್ ಡ್ರೈವರ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ಹವಾಮಾನ ನಿಯಂತ್ರಿತ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಸನ್ರೂಫ್, ವೈರ್ಲೆಸ್ ಚಾರ್ಜ್ ಹಾಗೂ ಡ್ಯುಯೆಲ್ ಟೋನ್ ಕ್ಯಾಬಿನ್ ಥೀಮ್ ಅನ್ನು ಟಾಟಾ ಪಂಚ್ ಇವಿ ಫೇಸ್ಲಿಫ್ಟ್ ಕಾರು ಹೊಂದಿದೆ.
ಈ ಕಾರು ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಅನುಕೂಲವಾಗುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಟರಿಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಆಯ್ಕೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಒಂದೇ ಸಾರಿ ಬ್ಯಾಟರಿಯನ್ನು ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಿದರೆ ಸಾಕು 500 ಕಿಲೋ ಮೀಟರ್ವರೆಗೆ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡಬಹುದು. ಇವಿ ಪಂಚ್ ಕಾರು 25 kWh ಹಾಗೂ 35 kWh ಬ್ಯಾಟರಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. ಫೇಸ್ಲಿಸ್ಟ್ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಕಾರಿಗೆ 35 kWh ಬ್ಯಾಟರಿಯನ್ನು 40.5 kWh ಜೊತೆಗೆ ಬದಲಾಣೆ ಮಾಡಬಹುದು. Tata Punch EV Facelift ಕಾರು ಬೆಲೆ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ 10 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗಳಿಂದ 15 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗಳವರೆಗೆ ಇದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಬೆಸ್ಟ್ ಎನ್ನುವುದನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಬಹುದು.
