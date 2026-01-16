ಕಾರ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ 'ಪಂಚ್' ಕೊಡಲು ಬಂದ್ ಟಾಟಾ ಕಂಪನಿಯ ಈ ಕಾರು..!

ನವದೆಹಲಿ: ಟಾಟಾ ಕಂಪನಿಯ ಈ ಕಾರು ಈಗ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಸದ್ದು ಮಾಡುತ್ತಿದೆ, ಕೇವಲ ಇದರ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳಿಂದ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಇದರ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಯಿಂದಲೂ ಸಹ ಅದು ಗ್ರಾಹಕರ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ.ಹೌದು, ಈಗ ನಾವು ಹೇಳುತ್ತಿರುವ ಕಾರು ಬೇರೆ ಯಾವುದು ಅಲ್ಲ 'ಟಾಟಾ ಪಂಚ್'ಈ ಕಾರು ಈಗ ನಿಜಕ್ಕೂ ಒಂದರ್ಥದಲ್ಲಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರವನ್ನೇ ಬದಲಾಯಿಸುತ್ತಿದೆ.
ಇತ್ತೀಚಿಗೆ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿರುವ ಟಾಟಾ ಪಂಚ್ ಫೇಸ್ಲಿಫ್ಟ್ 5.59 ಲಕ್ಷ (ಎಕ್ಸ್-ಶೋರೂಂ) ಆರಂಭಿಕ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ, ಈಗಾಗಲೇ ಬುಕಿಂಗ್ಗಳು ಸಹ ಓಪನ್ ಆಗಿವೆ.ಟಾಟಾ ಪಂಚ್ ಫೇಸ್ಲಿಫ್ಟ್ ತನ್ನ ಪ್ರತಿಸ್ಪರ್ಧಿಗಳಾದ ಹುಂಡೈ ಎಕ್ಸ್ಟರ್, ನಿಸ್ಸಾನ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೈಟ್, ರೆನಾಲ್ಟ್ ಕಿಗರ್, ಮಹೀಂದ್ರಾ XUV 3XO ಮತ್ತು ಇನ್ನೂ ಹಲವು ಕಂಪನಿಗಳಿಗೆ ಟಕ್ಕರ್ ಕೊಡಲು ಮುಂದಾಗಿದೆ.ಹಾಗಿದ್ದಲ್ಲಿ ಈ ಕಾರಿನಲ್ಲಿರುವ ವಿಶೇಷತೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ ಬನ್ನಿ.
ಟಾಟಾ ಪಂಚ್ ಫೇಸ್ಲಿಫ್ಟ್: ಬಾಹ್ಯ ವಿನ್ಯಾಸ:
ಬಿಡುಗಡೆಗೂ ಮುನ್ನ ಹಂಚಿಕೊಂಡ ಟೀಸರ್ ಮೂಲಕ ಟಾಟಾ ನವೀಕರಿಸಿದ ಪಂಚ್ ಫೇಸ್ಲಿಫ್ಟ್ ಅನ್ನು ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿದೆ, ಇದು ಬಾಹ್ಯ ಮತ್ತು ಶೈಲಿಯ ನವೀಕರಣಗಳನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸುತ್ತದೆ. SUV ತನ್ನ ಸಿಗ್ನೇಚರ್ ಬಾಕ್ಸೀ ನಿಲುವನ್ನು ಮುಂದುವರೆಸಿದರೆ, ನವೀಕರಿಸಿದ ವಿನ್ಯಾಸವು ತೀಕ್ಷ್ಣ ಆಕರ್ಷಣೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.
ಈ ಸ್ಟೈಲಿಂಗ್ ಈಗ Punch-Punch.ev ನ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಆವೃತ್ತಿಯೊಂದಿಗೆ ನಿಕಟವಾಗಿ ಹೊಂದಿಕೆಯಾಗುತ್ತದೆ, ಮರುವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾದ LED ಹೆಡ್ಲ್ಯಾಂಪ್ಗಳು, ಸ್ಲೀಕರ್ DRL ಗಳು ಮತ್ತು ಕಾರ್ನರಿಂಗ್-ಫಂಕ್ಷನ್ LED ಫಾಗ್ ಲ್ಯಾಂಪ್ಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಟಾಟಾದ ಕೆಲವು ಹೊಸ ಮಾದರಿಗಳಿಗಿಂತ ಭಿನ್ನವಾಗಿ, ಪೂರ್ಣ-ಅಗಲದ LED ಲೈಟ್ ಬಾರ್ ಇಲ್ಲ, ಆದರೆ ಫೇಸ್ಲಿಫ್ಟ್ ಪುನಃ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಗ್ರಿಲ್,ಸ್ಪೋರ್ಟಿಯರ್ ಬಂಪರ್ಗಳು,ತಾಜಾ ಮಿಶ್ರಲೋಹ ವಿನ್ಯಾಸಗಳು ಮತ್ತು ಹೊಸ LED ಟೈಲ್-ಲ್ಯಾಂಪ್ ಕ್ಲಸ್ಟರ್ನೊಂದಿಗೆ ಸರಿದೂಗಿಸುತ್ತದೆ.ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ವರ್ಧನೆಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತ ಹೆಡ್ಲ್ಯಾಂಪ್ಗಳು,ವೈಪರ್ಗಳು ಮತ್ತು ಹಿಂಭಾಗದ ವಾಷರ್-ವೈಪರ್ ಸೇರಿವೆ, ಇದು ಸುಧಾರಿತ ಅನುಕೂಲತೆ ಮತ್ತು ಬಳಕೆಯ ಸುಲಭತೆಯನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸುತ್ತದೆ.
ಟಾಟಾ ಪಂಚ್ ಫೇಸ್ಲಿಫ್ಟ್: ಒಳಾಂಗಣ ಮತ್ತು ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು
ಒಳಭಾಗದಲ್ಲಿ, ಟಾಟಾ ಪಂಚ್ ಫೇಸ್ಲಿಫ್ಟ್ ತೀಕ್ಷ್ಣವಾದ ಡಿಜಿಟಲ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರುಮೆಂಟ್ ಕ್ಲಸ್ಟರ್, ದೊಡ್ಡ ಟಚ್ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಇನ್ಫೋಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಯೂನಿಟ್ ಮತ್ತು ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ನ ಇತ್ತೀಚಿನ ಒಳಾಂಗಣ ಸ್ಟೈಲಿಂಗ್ ವಿಧಾನಕ್ಕೆ ಹೊಂದಿಕೆಯಾಗುವ ಮರುವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾದ ನಿಯಂತ್ರಣಗಳೊಂದಿಗೆ ರಿಫ್ರೆಶ್ಡ್ ಒಳಾಂಗಣವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತದೆ. ಇದು ಡ್ಯುಯಲ್ ಟೋನ್ ಇಂಟೀರಿಯರ್, ಆರ್ಮ್ರೆಸ್ಟ್ನೊಂದಿಗೆ ಸೆಂಟ್ರಾಲಕ್ಸ್ ನಿಯಂತ್ರಣ, 26.03 ಸೆಂ.ಮೀ ಟಚ್ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಇನ್ಫೋಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಯೂನಿಟ್, 17.8 ಸೆಂ.ಮೀ ಡಿಜಿಟಲ್ ಕ್ಲಸ್ಟರ್, 360-ಡಿಗ್ರಿ ಸರೌಂಡ್ ವ್ಯೂ, ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತ ಹವಾಮಾನ ನಿಯಂತ್ರಣ, ಆಟೋ-ಡಿಮ್ಮಿಂಗ್ IRVM ಮತ್ತು ಇನ್ನೂ ಹಲವು ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು ಇದರಲ್ಲಿವೆ.
ಸುರಕ್ಷತೆಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ, ಟಾಟಾ ಪಂಚ್ ಫೇಸ್ಲಿಫ್ಟ್ ವಯಸ್ಕ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಸುರಕ್ಷತಾ ರೇಟಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ 5-ಸ್ಟಾರ್ ಅನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಇದು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಆಗಿ 6 ಏರ್ಬ್ಯಾಗ್ಗಳು, ESP, ಹಿಲ್ ಡಿಸೆಂಟ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್, ISO ಫಿಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸುರಕ್ಷತಾ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತದೆ.
ಟಾಟಾ ಪಂಚ್ ಫೇಸ್ಲಿಫ್ಟ್: ಎಂಜಿನ್ ವಿಶೇಷತೆಗಳು
ಹೊಸ ಪಂಚ್ ಅನ್ನು ಹೊಸ 1.2-ಲೀಟರ್ ಐಟರ್ಬೊ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಎಂಜಿನ್ನೊಂದಿಗೆ ಪರಿಚಯಿಸಲಾಗಿದೆ, ಇದನ್ನು 6-ಸ್ಪೀಡ್ MT ಗೇರ್ಬಾಕ್ಸ್ನೊಂದಿಗೆ ಜೋಡಿಸಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು 5500 rpm ನಲ್ಲಿ 120 PS ಮತ್ತು 1750-4000 rpm ನಲ್ಲಿ 170 Nm ಅನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಪವರ್ಮಿಲ್ 105 ps/ಟನ್ನ ಪವರ್-ತೂಕದ ಅನುಪಾತ, 30% ಗ್ರಾಡಾಬ್ಲಿಟಿ ಮತ್ತು ಕೇವಲ 11.1 ಸೆಕೆಂಡುಗಳಲ್ಲಿ 0-100 ಕಿಮೀ ವೇಗವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಈ ಪವರ್ಮಿಲ್ ಈ ವರ್ಗದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಎಂದು ಹೇಳಬಹುದು.
ಇದು 1.2-ಲೀಟರ್ ರೆವೊಟ್ರಾನ್ ಎಂಜಿನ್ ಅನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು, ಇದು 5-ಸ್ಪೀಡ್ MT ಮತ್ತು AMT ಗೇರ್ಬಾಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ಟಾರ್ಕ್ ಪರಿವರ್ತಕದೊಂದಿಗೆ ಆಯ್ಕೆಗಳಾಗಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಇದು 6000 rpm ನಲ್ಲಿ 87.8 PS ಮತ್ತು 3250 rpm ನಲ್ಲಿ 115 Nm ನ ಗರಿಷ್ಠ ಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಟಾರ್ಕ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ಅನ್ನು ಹೊರಹಾಕುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಇದು ಕಾರ್ಖಾನೆಯಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಲಾದ CNG ಪವರ್ಟ್ರೇನ್ ಅನ್ನು ಸಹ ಪಡೆಯುತ್ತದೆ, ಇದು 6000 rpm ನಲ್ಲಿ 73.4 PS ಮತ್ತು 35000 rpm ನಲ್ಲಿ 103 Nm ಅನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.
ಟಾಟಾ ಪಂಚ್ ಫೇಸ್ಲಿಫ್ಟ್: ರೂಪಾಂತರಗಳು ಮತ್ತು ಬೆಲೆ:
ಟಾಟಾ ಪಂಚ್ ಫೇಸ್ಲಿಫ್ಟ್ ಆರು ರೂಪಾಂತರಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತದೆ, ಅವುಗಳೆಂದರೆ- ಸ್ಮಾರ್ಟ್, ಪ್ಯೂರ್, ಪ್ಯೂರ್ +, ಅಡ್ವೆಂಚರ್, ಅಕಂಪ್ಲಿಶ್ಡ್ ಮತ್ತು ಅಕಂಪ್ಲಿಶ್ಡ್ + ಎಸ್. ಹೊಸ ಟಾಟಾ ಪಂಚ್ನ ಬೆಲೆ ರೂ. 5.59 ಲಕ್ಷದಿಂದ (ಎಕ್ಸ್-ಶೋರೂಂ) ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ.