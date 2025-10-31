English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • Technology
  • ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕಾರನ್ನು ಹುಡುಕುತ್ತಿದ್ದೀರಾ? ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಗೆ ಸಿಗಲಿದೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಕಾರು! ಫೀಚರ್ಸ್ ಗಳು ಸಹ ಸೂಪರ್!

ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕಾರನ್ನು ಹುಡುಕುತ್ತಿದ್ದೀರಾ? ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಗೆ ಸಿಗಲಿದೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಕಾರು! ಫೀಚರ್ಸ್ ಗಳು ಸಹ ಸೂಪರ್!

ಅನೇಕರು ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಕಾರುಗಳ ಬದಲಿಗೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕಾರುಗಳತ್ತ ನೋಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಗೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕಾರನ್ನು ಖರೀದಿಸಲು ಬಯಸುವವರಿಗೆ, ಟಾಟಾ ಟಿಯಾಗೊ ಉತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ.

Written by - Manjunath Naragund | Last Updated : Oct 31, 2025, 01:12 PM IST
  • ಟಾಟಾ ಟಿಯಾಗೊ ಹ್ಯಾಚ್‌ಬ್ಯಾಕ್ ವಿನ್ಯಾಸವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ
  • ಇದು ನಾಲ್ಕು ಜನರಿಗೆ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಹೊಂದಿದೆ
  • ಮೂಲ ಮಾದರಿಯು 19.2 kWh ಬ್ಯಾಟರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ

Trending Photos

ಪಿಂಚಣಿದಾರರಿಗೆ ಜಾಕ್ ಪಾಟ್ : ಈ ತಿಂಗಳಿನಿಂದಲೇ ಇಪಿಎಸ್ ಪಿಂಚಣಿಯಲ್ಲಿ ಮೂರು ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚಳ
camera icon6
EPS
ಪಿಂಚಣಿದಾರರಿಗೆ ಜಾಕ್ ಪಾಟ್ : ಈ ತಿಂಗಳಿನಿಂದಲೇ ಇಪಿಎಸ್ ಪಿಂಚಣಿಯಲ್ಲಿ ಮೂರು ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚಳ
ಪೊಲೀಸ್ ಕಾನ್‌ಸ್ಟೆಬಲ್ ಮಗ ಭೂಗತ ಜಗತ್ತಿನ ದೊರೆ, ಪ್ರಪಂಚದ ನಿದ್ದೆ ಗೆಡಿಸಿದ್ದ ದಾವೂದ್‌ ಡಾನ್‌ ಆಗಲು ಆ ಕೊಲೆ ಕಾರಣ!
camera icon5
dawood ibrahim
ಪೊಲೀಸ್ ಕಾನ್‌ಸ್ಟೆಬಲ್ ಮಗ ಭೂಗತ ಜಗತ್ತಿನ ದೊರೆ, ಪ್ರಪಂಚದ ನಿದ್ದೆ ಗೆಡಿಸಿದ್ದ ದಾವೂದ್‌ ಡಾನ್‌ ಆಗಲು ಆ ಕೊಲೆ ಕಾರಣ!
ಬೋಳು ತಲೆ ಬಗ್ಗೆ ಚಿಂತೆ ಬೇಡ, ಕೊನೆಗೂ ಬಂತು ಔಷಧಿ.! ಕೇವಲ 21 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಉದ್ದ ಮತ್ತು ನೈಸರ್ಗಿಕ ಕೂದಲು
camera icon5
Hair Growth Serum
ಬೋಳು ತಲೆ ಬಗ್ಗೆ ಚಿಂತೆ ಬೇಡ, ಕೊನೆಗೂ ಬಂತು ಔಷಧಿ.! ಕೇವಲ 21 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಉದ್ದ ಮತ್ತು ನೈಸರ್ಗಿಕ ಕೂದಲು
ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕ ಹಣ ಅದೃಷ್ಟವೋ ಅಥವಾ ದುರಾದೃಷ್ಟವೋ! ಜೇಬಿನಲ್ಲಿ ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳುವ ಮುನ್ನ ಎಚ್ಚರ
camera icon5
Money On Road
ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕ ಹಣ ಅದೃಷ್ಟವೋ ಅಥವಾ ದುರಾದೃಷ್ಟವೋ! ಜೇಬಿನಲ್ಲಿ ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳುವ ಮುನ್ನ ಎಚ್ಚರ
ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕಾರನ್ನು ಹುಡುಕುತ್ತಿದ್ದೀರಾ? ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಗೆ ಸಿಗಲಿದೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಕಾರು! ಫೀಚರ್ಸ್ ಗಳು ಸಹ ಸೂಪರ್!
ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ

Add Zee News as a Preferred Source

ನವದೆಹಲಿ: ಭಾರತೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ವಾಹನಗಳ ಏರಿಕೆ ತೀವ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಕಂಪನಿಗಳು ಉತ್ತಮ ಫೀಚರ್ಸ್, ದೀರ್ಘ ರೇಂಜ್ ಮತ್ತು ಕೈಗೆಟುಕುವ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಇವಿ ಮಾದರಿಗಳನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸುತ್ತಿವೆ. ಹೆದ್ದಾರಿಗಳಲ್ಲಿ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಷನ್‌ಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದ್ದು, ಪೆಟ್ರೋಲ್-ಡೀಸೆಲ್ ಕಾರುಗಳ ಬದಲಿಗೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಆಯ್ಕೆಗಳತ್ತ ಗ್ರಾಹಕರು ಆಕರ್ಷಿತರಾಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಇಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಬಜೆಟ್‌ಗೆ ಸರಿಹೊಂದುವ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕಾರು ಹುಡುಕುತ್ತಿರುವವರಿಗೆ ಟಾಟಾ ಮೋಟಾರ್ಸ್‌ನ ಟಿಯಾಗೊ ಇವಿ ಉತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ. ಒಂದೇ ಚಾರ್ಜ್‌ನಲ್ಲಿ 250 ಕಿಮೀ ರೇಂಜ್ ನೀಡುವ ಈ ಹ್ಯಾಚ್‌ಬ್ಯಾಕ್, ಕಡಿಮೆ ರನ್ನಿಂಗ್ ಕಾಸ್ಟ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಸೂಪರ್ ಫೀಚರ್ಸ್‌ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.ನೈಜ ಜಗತ್ತಿನ ರೇಂಜ್ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಟಾಟಾ ಟಿಯಾಗೊ ಇವಿ ಕಾಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಹ್ಯಾಚ್‌ಬ್ಯಾಕ್ ಡಿಸೈನ್ ಹೊಂದಿದ್ದು, ನಾಲ್ವರಿಗೆ ಸೌಕರ್ಯವಾಗಿ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಈ ಕಾರು ನಾಲ್ಕು ವೇರಿಯೆಂಟ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಬೇಸ್ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ 19.2 kWh ಬ್ಯಾಟರಿ ಪ್ಯಾಕ್ ಇದ್ದು, ಕಂಪನಿ ಕ್ಲೇಮ್ ಪ್ರಕಾರ 250 ಕಿಮೀ ರೇಂಜ್ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಹೈಯರ್ ವೇರಿಯೆಂಟ್‌ನಲ್ಲಿ 24 kWh ಬ್ಯಾಟರಿ ಇದ್ದು, 315 ಕಿಮೀ ರೇಂಜ್ ಭರವಸೆ ನೀಡುತ್ತದೆ.ಆದರೆ, ಗ್ರಾಹಕರ ರಿಯಲ್-ವರ್ಲ್ಡ್ ರಿವ್ಯೂಗಳ ಪ್ರಕಾರ:19.2 kWh ವೇರಿಯೆಂಟ್: ಸುಮಾರು 160 ಕಿಮೀ ಮೈಲೇಜ್.

24 kWh ವೇರಿಯೆಂಟ್: ಸುಮಾರು 200 ಕಿಮೀ ಮೈಲೇಜ್:

ರೇಂಜ್ ವೇಗ, ರಸ್ತೆ ಸ್ಥಿತಿ, ಏಸಿ ಬಳಕೆ ಮತ್ತು ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ. ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ, ಈ ಕಾರಿನ ರನ್ನಿಂಗ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಕೇವಲ 1 ರೂಪಾಯಿ ಪ್ರತಿ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ – ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಕಾರುಗಳಿಗಿಂತ ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ!ಸೂಪರ್ ಫೀಚರ್ಸ್ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಟಿಯಾಗೊ ಇವಿ ಕೇವಲ 10 ಸೆಕೆಂಡುಗಳಲ್ಲಿ 0-60 ಕಿಮೀ/ಗಂ ವೇಗ ತಲುಪುವಷ್ಟು ಪವರ್‌ಫುಲ್. ಪ್ರಮುಖ ಫೀಚರ್ಸ್‌ಗಳು:10.25 ಇಂಚು ಟಚ್‌ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಇನ್ಫೋಟೈನ್‌ಮೆಂಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ – ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ ಆಟೋ ಮತ್ತು ಆಪಲ್ ಕಾರ್‌ಪ್ಲೇ ಸಪೋರ್ಟ್.

ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಕ್ಲೈಮೇಟ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್.

ರಿಯರ್ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಸೆನ್ಸರ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಕ್ಯಾಮೆರಾ.

ಕ್ರೂಸ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್, ಕೀಲೆಸ್ ಎಂಟ್ರಿ.

240 ಲೀಟರ್ ಬೂಟ್ ಸ್ಪೇಸ್.

ಸುರಕ್ಷತೆಗಾಗಿ ಡ್ಯುಯಲ್ ಏರ್‌ಬ್ಯಾಗ್‌ಗಳು, ABS ವಿಥ್ EBD.

ಬೆಲೆ ಮತ್ತು ಲಭ್ಯತೆ

ಟಾಟಾ ಟಿಯಾಗೊ ಇವಿ ಬೇಸ್ ವೇರಿಯೆಂಟ್‌ನ ಎಕ್ಸ್-ಶೋರೂಂ ಬೆಲೆ ₹7.99 ಲಕ್ಷದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭ. ಆನ್-ರೋಡ್ ಬೆಲೆ ರಾಜ್ಯ ಮತ್ತು ಸಬ್ಸಿಡಿಗಳ ಅನುಸಾರ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ 2 ತಿಂಗಳ ಕಾಯುವ ಅವಧಿ ಇದ್ದು, ಈಗ ಬುಕ್ ಮಾಡಿದರೆ ಡೆಲಿವರಿ ಎರಡು ತಿಂಗಳ ನಂತರ.ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಮೊಬಿಲಿಟಿಯತ್ತ ದೇಶ ಸಾಗುತ್ತಿರುವಲ್ಲಿ, ಟಾಟಾ ಟಿಯಾಗೊ ಇವಿ ಬಜೆಟ್ ಖರೀದಿದಾರರಿಗೆ ಆಕರ್ಷಕ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತಿದೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿವರಗಳಿಗೆ ಟಾಟಾ ಡೀಲರ್‌ಶಿಪ್‌ಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ!

About the Author
Best EV Cars in India Under 10 LakhsBest EV Cars in India under 15 lakhsUpcoming EV cars in IndiaBest EV cars in India under 20 lakhsElectric cars in India under 5 lakhs

Trending News