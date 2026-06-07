TCL 40-Inch Full HD QLED Google TV: ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಟಿವಿ ಖರೀದಿಸಲು ಯೋಜಿಸುತ್ತಿರುವ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ TCL ಕಂಪನಿ ಆಕರ್ಷಕ ಆಫರ್ ಘೋಷಿಸಿದೆ. TCL 101 ಸೆಂ.ಮೀ. (40 ಇಂಚು) V5C Series Full HD Smart QLED TV ಇದೀಗ ಭಾರೀ ರಿಯಾಯಿತಿಯೊಂದಿಗೆ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ₹35,990 ಮೌಲ್ಯದ ಈ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಟಿವಿಗೆ 42% ರಿಯಾಯಿತಿ ನೀಡಲಾಗಿದ್ದು, ಗ್ರಾಹಕರು ಇದನ್ನು ಕೇವಲ ₹20,990ಕ್ಕೆ ಖರೀದಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ. ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಫೀಚರ್ಗಳು ಮತ್ತು ಕೈಗೆಟುಕುವ ಬೆಲೆಯ ಸಂಯೋಜನೆಯಿಂದ ಈ ಟಿವಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ.
TCL V5C Series ಟಿವಿಯ ಪ್ರಮುಖ ಆಕರ್ಷಣೆ ಅದರ QLED ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವಾಗಿದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯ LED ಟಿವಿಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಸ್ಪಷ್ಟ ಬಣ್ಣಗಳು, ಉತ್ತಮ ಕಾಂಟ್ರಾಸ್ಟ್ ಮತ್ತು ಜೀವಂತ ದೃಶ್ಯ ಅನುಭವವನ್ನ QLED ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. Full HD ರೆಸಲ್ಯೂಶನ್ ಹೊಂದಿರುವ ಈ ಟಿವಿಯಲ್ಲಿ ಸಿನಿಮಾಗಳು, ಕ್ರೀಡೆಗಳು ಹಾಗೂ ವೆಬ್ ಸೀರೀಸ್ಗಳನ್ನ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಗುಣಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ವೀಕ್ಷಿಸಬಹುದು. ಈ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಟಿವಿ Google TV ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ Netflix, YouTube, Prime Video, Disney+ Hotstar ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಜನಪ್ರಿಯ OTT ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಗಳಿಗೆ ನೇರ ಪ್ರವೇಶ ಸಿಗುತ್ತದೆ.
ಬಳಕೆದಾರರು ತಮ್ಮ ಆಸಕ್ತಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಕಂಟೆಂಟ್ ಶಿಫಾರಸುಗಳನ್ನ ಪಡೆಯುವ ಅವಕಾಶವೂ ಇದೆ. ಜೊತೆಗೆ Google Assistant ಬೆಂಬಲ ಇರುವುದರಿಂದ ಧ್ವನಿ ಮೂಲಕ ಟಿವಿಯನ್ನ ನಿಯಂತ್ರಿಸಬಹುದು. ಟಿವಿಯಲ್ಲಿ ಬಿಲ್ಟ್-ಇನ್ Chromecast ಸೌಲಭ್ಯ ನೀಡಲಾಗಿದ್ದು, ಮೊಬೈಲ್ ಅಥವಾ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ನಲ್ಲಿರುವ ಕಂಟೆಂಟ್ಅನ್ನ ನೇರವಾಗಿ ದೊಡ್ಡ ಪರದೆಯಲ್ಲಿ ವೀಕ್ಷಿಸಬಹುದು. ಕುಟುಂಬದ ಸದಸ್ಯರು ಫೋಟೋಗಳು, ವಿಡಿಯೋಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರಸ್ತುತಿಗಳನ್ನ ಸುಲಭವಾಗಿ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವ ಅನುಕೂಲವೂ ಇದೆ. ಆಡಿಯೋ ಅನುಭವವನ್ನ ಮತ್ತಷ್ಟು ಉತ್ತಮಗೊಳಿಸಲು ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ಸೌಂಡ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನ ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸಿನಿಮಾ ವೀಕ್ಷಣೆ ಅಥವಾ ಸಂಗೀತ ಆಲಿಸುವಾಗ ಸ್ಪಷ್ಟ ಮತ್ತು ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಧ್ವನಿ ಅನುಭವ ಸಿಗಲಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸ್ಪೀಕರ್ ಇಲ್ಲದೆಯೇ ಉತ್ತಮ ಮನರಂಜನೆ ಪಡೆಯಬಹುದು.
ಕನೆಕ್ಟಿವಿಟಿ ವಿಚಾರದಲ್ಲೂ ಈ ಟಿವಿ ಉತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆ ಎನ್ನಬಹುದು. HDMI ಮತ್ತು USB ಪೋರ್ಟ್ಗಳ ಮೂಲಕ ಗೇಮಿಂಗ್ ಕಾನ್ಸೋಲ್, ಸೆಟ್-ಟಾಪ್ ಬಾಕ್ಸ್, ಪೆನ್ಡ್ರೈವ್ ಹಾಗೂ ಇತರ ಸಾಧನಗಳನ್ನ ಸಂಪರ್ಕಿಸಬಹುದು. Wi-Fi ಬೆಂಬಲ ಇರುವುದರಿಂದ ವೇಗವಾಗಿ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಸಾಧಿಸಿ ಆನ್ಲೈನ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ವೀಕ್ಷಿಸಬಹುದು. ಪ್ರಸ್ತುತ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಟಿವಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ 40 ಇಂಚಿನ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ತೀವ್ರ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಇದೆ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ TCL ತನ್ನ QLED ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಆಕರ್ಷಕ ಬೆಲೆಯ ಮೂಲಕ ಗ್ರಾಹಕರನ್ನ ಸೆಳೆಯಲು ಮುಂದಾಗಿದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಕಡಿಮೆ ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಫೀಚರ್ಗಳನ್ನ ಬಯಸುವವರಿಗೆ ಈ ಟಿವಿ ಉತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ.
ತಜ್ಞರ ಪ್ರಕಾರ, ₹20,000ರ ಬೆಲೆ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ QLED ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ, Google TV ಮತ್ತು ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಫೀಚರ್ಗಳನ್ನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನೀಡುತ್ತಿರುವುದು TCL V5C Series ಟಿವಿಯ ದೊಡ್ಡ ಬಲವಾಗಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಹೊಸ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಟಿವಿ ಖರೀದಿಸಲು ಬಯಸುವವರಿಗೆ ಇದು ಗಮನಾರ್ಹ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ. ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ OTT ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ಗಳ ಬಳಕೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಟಿವಿಗಳಿಗೆ ಬೇಡಿಕೆಯೂ ಗಣನೀಯವಾಗಿ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ. TCL V5C Series QLED ಟಿವಿ ಈ ಅಗತ್ಯವನ್ನ ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ.
Google TV ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ವಿವಿಧ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಗಳು ಮತ್ತು ಮನರಂಜನಾ ಸೇವೆಗಳನ್ನ ಒಂದೇ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಸುಲಭವಾಗಿ ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. 40 ಇಂಚಿನ ಪರದೆ ಗಾತ್ರವು ಸಣ್ಣ ಮತ್ತು ಮಧ್ಯಮ ಗಾತ್ರದ ಹಾಲ್ಗಳಿಗೆ ಸೂಕ್ತವಾಗಿದೆ. ಕಡಿಮೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಬಳಕೆ, ಆಧುನಿಕ ವಿನ್ಯಾಸ ಮತ್ತು ಉತ್ತಮ ಚಿತ್ರ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಕಾರಣದಿಂದ ಈ ಟಿವಿ ಕುಟುಂಬ ಬಳಕೆಗೆ ಉತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಬಹುದು. ವಿಶೇಷ ರಿಯಾಯಿತಿ ದರದಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುವುದರಿಂದ ಹೊಸ ಟಿವಿ ಖರೀದಿಸಲು ಬಯಸುವ ಗ್ರಾಹಕರು ಈ ಆಫರ್ನ ಪ್ರಯೋಜನ ಪಡೆಯಬಹುದು.