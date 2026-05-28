TCL Smart TV: ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಟಿವಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ತನ್ನದೇಯಾದ ಸ್ಥಾನ ಹೊಂದಿರುವ TCL ಇದೀಗ ಹೊಸ TCL V5C Series 32V5C ಸ್ಮಾರ್ಟ್ QLED Google TVಯನ್ನ ಪರಿಚಯಿಸಿದೆ. 80 ಸೆಂ.ಮೀ. (32 ಇಂಚು) ಗಾತ್ರದ ಈ ಟಿವಿ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಫೀಚರ್ಗಳು, ಆಕರ್ಷಕ ಡಿಸೈನ್ ಮತ್ತು ಉತ್ತಮ ಚಿತ್ರ ಗುಣಮಟ್ಟದಿಂದ ಗ್ರಾಹಕರ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ. ಕಡಿಮೆ ದರದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಮನರಂಜನಾ ಅನುಭವ ನೀಡುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಕಂಪನಿ ಈ ಮಾದರಿಯನ್ನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ.
ಈ TCL V5C Series ಟಿವಿಯಲ್ಲಿ Full HD ರೆಸಲ್ಯೂಶನ್ ಮತ್ತು QLED ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಹೆಚ್ಚು ಬ್ರೈಟ್ ಮತ್ತು ಜೀವಂತ ಬಣ್ಣಗಳ ಅನುಭವ ಸಿಗಲಿದೆ. ಸಿನಿಮಾ, ಕ್ರೀಡೆ ಮತ್ತು OTT ವಿಷಯ ವೀಕ್ಷಣೆಗೆ ಇದು ಉತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸಣ್ಣ ಗಾತ್ರದಿದ್ದರೂ ಚಿತ್ರ ಗುಣಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
Google TV ಆಧಾರಿತ ಈ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಟಿವಿಯಲ್ಲಿ Netflix, YouTube, Prime Video ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು OTT ಆ್ಯಪ್ಗಳಿಗೆ ನೇರ ಪ್ರವೇಶ ಲಭ್ಯವಿದೆ. Google Assistant ಮತ್ತು Voice Control ಸೌಲಭ್ಯದಿಂದ ಬಳಕೆದಾರರು ಧ್ವನಿಯ ಮೂಲಕವೇ ಟಿವಿ ನಿಯಂತ್ರಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ. Chromecast ಸಪೋರ್ಟ್ ಕೂಡ ಇದರಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ.
ಆಡಿಯೋ ಅನುಭವ ಹೆಚ್ಚಿಸಲು Dolby Audio ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ನೀಡಲಾಗಿದ್ದು, ಉತ್ತಮ ಸೌಂಡ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಸಿಗಲಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ Slim Bezel ಡಿಸೈನ್ ಟಿವಿಗೆ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಲುಕ್ ನೀಡುತ್ತದೆ. Wi-Fi, HDMI ಮತ್ತು USB ಕನೆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಆಯ್ಕೆಗಳು ಸಹ ಈ ಟಿವಿಯ ಪ್ರಮುಖ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳಾಗಿವೆ. ಭಾರತೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ Xiaomi, Samsung, LG ಮತ್ತು OnePlus ಕಂಪನಿಗಳ ನಡುವೆ ಭಾರೀ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಇದೆ. ಇಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ TCL ತನ್ನ QLED ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ಗ್ರಾಹಕರನ್ನ ಸೆಳೆಯಲು ಮುಂದಾಗಿದೆ.
ಅಮೆಜಾನ್ನಲ್ಲಿ ಈ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಟಿವಿಯ ಮೂಲ ಬೆಲೆ ₹22,990 ಇದ್ದು, 35% ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ನೀವು ಈ ಟಿವಿಯನ್ನ ಕೇವಲ ₹14,990ಕ್ಕೆ ಮನೆಗೆ ಕೊಂಡೊಯ್ಯಬಹುದು. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮಧ್ಯಮ ವರ್ಗದ ಕುಟುಂಬಗಳು ಮತ್ತು ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಟಿವಿ ಅಪ್ಗ್ರೇಡ್ ಮಾಡಲು ಬಯಸುವವರಿಗೆ ಇದು ಉತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇತ್ತೀಚಿನ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ OTT ಮತ್ತು ಡಿಜಿಟಲ್ ಮನರಂಜನೆಯ ಬಳಕೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಟಿವಿಗಳ ಬೇಡಿಕೆ ಕೂಡ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ.
ಇದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಕಂಪನಿಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಫೀಚರ್ಗಳನ್ನ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ನೀಡಲು ಸ್ಪರ್ಧಿಸುತ್ತಿವೆ. ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ TCL V5C Series 32V5C Full HD Smart QLED Google TV ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಗೆ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಅನುಭವ ನೀಡುವ ಟಿವಿಯಾಗಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿದ್ದು, ಗ್ರಾಹಕರಿಂದ ಉತ್ತಮ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಪಡೆಯುವ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇದೆ.