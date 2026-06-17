Telegram Ban: ದೇಶದಾದ್ಯಂತ ಕೋಟಿಗಟ್ಟಲೆ ಜನರು ಮೆಸೇಜಿಂಗ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆಗಿರುವ ಟೆಲಿಗ್ರಾಂ ಬಳಸುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಇದೀಗ ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಮೇಲಿನ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ನಿರ್ಬಂಧ ಭಾರೀ ಸಂಚಲ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದೆ. ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಅರ್ಹತಾ ಮತ್ತು ಪ್ರವೇಶ ಪರೀಕ್ಷೆ (NEET-UG) 2026 ರ ಮರುಪರೀಕ್ಷೆ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಇದೀಗ ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಬ್ಯಾನ್ (Telegram Ban) ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದು, ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಲವು ಗೊಂದಲಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದೆ. ನೀಟ್ 2026ರ ಮರುಪರೀಕ್ಷೆ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಪೇಪರ್ ಲೀಕ್ ಮತ್ತು ವಂಚನೆ ಆರೋಪಗಳ ನಡುವೆ ಇದೀಗ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಮಹತ್ವದ ನಿರ್ಧಾರ ಕೈಗೊಂಡಿದೆ.
ಹೌದು, ನೀಟ್ ಪರೀಕ್ಷೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿ ಟೆಲಿಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಅಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸಿರುವ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಇದೀಗ ಜೂನ್ 22ರವರೆಗೆ ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ ಬ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿದೆ. ಜೂನ್ 21ರಂದು ನೀಟ್ ಮರು ಪರೀಕ್ಷೆ ನಡೆಯಲಿದ್ದು, ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಇದೀಗ ಟೆಲಿಗ್ರಾಂ ಬಳಕೆಗೆ ನಿರ್ಬಂಧ ಹೇರಲಾಗಿದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು, ಪೋಷಕರು ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಬಳಕೆದಾರರ ನಡುವೆ ತೀವ್ರ ಕಳವಳ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದೆ.
ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಎಂದರೇನು?
ರಷ್ಯಾದ ಉದ್ಯಮಿ ಪಾವೆಲ್ ಡುರೋವ್ ಅವರು 2013ರಲ್ಲಿ ಆರಂಭಿಸಿದ ಕ್ಲೌಡ್ ಆಧಾರಿತ ಇನ್ಸ್ಟಂಟ್ ಮೆಸೇಜಿಂಗ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅನ್ನು ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ವಾಟ್ಸಾಪ್ನಂತೆಯೇ ಫೀಚರ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಈ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್, ಫೋಟೋ, ವಿಡಿಯೋ, ಫೈಲ್ಗಳನ್ನು ಕಳುಹಿಸುವ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಅಲ್ಲದೇ ಈ ಆಪ್ ಮೂಲಕ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಚಾನೆಲ್ಗಳು, ಗ್ರೂಪ್ಗಳನ್ನು ರಚಿಸಿ ಸಿನಿಮಾ, ಹಲವು ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಗಳನ್ನು ಪರಸ್ಪರ ಶೇರ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇನ್ನು ಈ ಆಪ್ನಲ್ಲಿ ಮೆಸೇಜಿಂಗ್ ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಫೀಚರ್, ಮೆಸೇಜ್, ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಫೈಲ್ಗಳನ್ನು ಶೇರ್ ಮಾಡುವ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.
ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಕೋಟ್ಯಾಂತರ ಟೆಲಿಗ್ರಾಂ ಬಳಕೆದಾರರಿದ್ದು, ಇದರಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು, ಕೋಚಿಂಗ್ ಸೆಂಟರ್ಗಳು, ನ್ಯೂಸ್ ಮತ್ತು ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ವಿಷಯಗಳಿಗೆ, ಸಿನಿಮಾಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಇದೇ ಬಳಕೆ ಇಂದು ದುರ್ಬಳಕೆಯಾಗಿ ಪರಿಣಾಮಿಸಿದೆ. ಇನ್ನು ವಂಚನೆ ಮತ್ತು ಅಕ್ರಮಗಳಿಗಾಗಿ ಈ ಟೆಲಿಗ್ರಾಂ ಆಪ್ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂಬ ಆರೋಪಗಳು ಕೇಳಿಬಂದಿದೆ.
RE-NEET 2026 ವಿವಾದದಿಂದ, ಟೆಲಿಗ್ರಾಂ ಮತ್ತೆ ಮುನ್ನೆಲೆಗೆ!
ಮೇ 3, 2026ರಂದು NEET-UG ಮೂಲ ಪರೀಕ್ಷೆ ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಈ ಪರೀಕ್ಷೆ ವೇಳೆ ದೇಶದ ಹಲವು ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಪೇಪರ್ ಲೀಕ್ ಆರೋಪಗಳು ಕೇಳಿಬಂದಿದ್ದವು. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ರದ್ದುಗೊಳಿಸಲಾಯಿತು ಮತ್ತು ಜೂನ್ 21ರಂದು ಮರುಪರೀಕ್ಷೆ (RE-NEET) ನಡೆಸುವ ಕುರಿತು ನಿರ್ಧಾರ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿತ್ತು. ಈಗಾಗಲೇ ಪೇಪರ್ ಲೀಕ್ ಆರೋಪದ ಕುರಿತು CBI ತನಿಖೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದು, ಇತ್ತ ನೀಟ್ ಮರು ಪರೀಕ್ಷೆ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಟೆಲಿಗ್ರಾಂ ಆಪ್ಗೆ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ನಿರ್ಬಂಧ ಹೇರಿದೆ.
ಪೇಪರ್ ಲೀಕ್ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಸರ್ಕಾರದ ಕ್ರಮ
ಇದೀಗ ಪೇಪರ್ ಲೀಕ್ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ಐಟಿ ಸಚಿವಾಲಯ (MeitY) ಸೆಕ್ಷನ್ 69A ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಬಳಕೆಗೆ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ನಿರ್ಬಂಧ ಹೇರಿದೆ. ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಬ್ಯಾನ್ ಜೊತೆಗೆ ಮೆಸೇಜ್ ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಫೀಚರ್ ಅನ್ನು ಜೂನ್ 30ರವರೆಗೆ ನಿಷ್ಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸಲು ಆದೇಶ ಹೊರಡಿಸಲಾಗಿದೆ.