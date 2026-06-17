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Telegram Ban: ಜೂನ್‌ 22ರವರೆಗೆ ಟೆಲಿಗ್ರಾಂ ಬ್ಯಾನ್‌! ಅಷ್ಟಕ್ಕೂ ಆ ವಿವಾದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವೇನು?


RE-NEET 2026 Controversy: ನೀಟ್‌ ಪರೀಕ್ಷೆ (NEET Exam) ಸಂಬಂಧಿಸಿ ಟೆಲಿಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ (Telegram) ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಅಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸಿರುವ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಇದೀಗ ಜೂನ್‌ 22ರವರೆಗೆ ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ ಬ್ಯಾನ್‌ ಮಾಡಿದೆ. ಜೂನ್‌ 21ರಂದು ನೀಟ್‌ ಮರು ಪರೀಕ್ಷೆ ನಡೆಯಲಿದ್ದು, ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಇದೀಗ ಟೆಲಿಗ್ರಾಂ ಬಳಕೆಗೆ ನಿರ್ಬಂಧ ಹೇರಲಾಗಿದೆ.

Written ByPrajwal B
Published: Jun 17, 2026, 02:26 PM IST|Updated: Jun 17, 2026, 02:26 PM IST
Telegram Ban: ಜೂನ್‌ 22ರವರೆಗೆ ಟೆಲಿಗ್ರಾಂ ಬ್ಯಾನ್‌! ಅಷ್ಟಕ್ಕೂ ಆ ವಿವಾದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವೇನು?

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Prajwal B

Prajwal B

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Telegram Ban: ಜೂನ್‌ 22ರವರೆಗೆ ಟೆಲಿಗ್ರಾಂ ಬ್ಯಾನ್‌! ಅಷ್ಟಕ್ಕೂ ಆ ವಿವಾದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವೇನು?
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