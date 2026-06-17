/Telegram History: ಗೌಪ್ಯತೆಯ ಹಕ್ಕಿಗಾಗಿ ಜನ್ಮತಾಳಿದ ಟೆಲಿಗ್ರಾಂ ಹಿಂದಿದೆ ರೋಚಕ ಕಥೆ..!

ಇಂದು ಜಗತ್ತಿನಾದ್ಯಂತ ಕೋಟ್ಯಂತರ ಜನರು ಬಳಸುವ ಜನಪ್ರಿಯ ಮೆಸೇಜಿಂಗ್ ಆಪ್ 'ಟೆಲಿಗ್ರಾಂ' ಕೇವಲ ಒಂದು ಸಂವಹನ ಮಾಧ್ಯಮವಾಗಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ಸಂಕೇತವಾಗಿಯೂ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಈ ಆಪ್ ಅನ್ನು ಜನ್ಮ ನೀಡಿದವರು ಯಾರು? ಇದರ ಹಿಂದಿರುವ ಉದ್ದೇಶವೇನು? ಇಲ್ಲಿದೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ.
ಟೆಲಿಗ್ರಾಂ ಸಂಸ್ಥಾಪಕರು ಯಾರು?
ಟೆಲಿಗ್ರಾಂ ಆಪ್ ಅನ್ನು ರಷ್ಯಾದ ಇಬ್ಬರು ಸಹೋದರರಾದ ಪಾವೆಲ್ ಡುರೊವ್ ಮತ್ತು ನಿಕೊಲಾಯ್ ಡುರೊವ್ ಅವರು 2013 ರಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಿದರು. ಇವರಲ್ಲಿ ಪಾವೆಲ್ ಅವರು ಟೆಲಿಗ್ರಾಂನ ಆರ್ಥಿಕ ಮತ್ತು ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಹೊತ್ತಿದ್ದರೆ, ಅವರ ಹಿರಿಯ ಸಹೋದರ ಹಾಗೂ ಗಣಿತಜ್ಞರಾದ ನಿಕೊಲಾಯ್ ಅವರು ಈ ಆಪ್ಗಾಗಿ 'ಎಂಟಿಪ್ರೋಟೋ' ಎಂಬ ಅತ್ಯಂತ ಸುರಕ್ಷಿತ ಡೇಟಾ ಪ್ರೋಟೋಕಾಲ್ ಅನ್ನು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಿದರು. ಪಾವೆಲ್ ಡುರೊವ್ ಅವರನ್ನು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಲೋಕದಲ್ಲಿ "ರಷ್ಯಾದ ಮಾರ್ಕ್ ಜುಕರ್ಬರ್ಗ್" ಎಂದೂ ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಟೆಲಿಗ್ರಾಂ ಹುಟ್ಟಿದ್ದು ಹೇಗೆ?
ಟೆಲಿಗ್ರಾಂ ಹುಟ್ಟಿಕೊಳ್ಳಲು ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣ: ಸರ್ಕಾರದ ಕಣ್ಗಾವಲು ಮತ್ತು ಸೆನ್ಸಾರ್ಶಿಪ್ನಿಂದ ಮುಕ್ತಿ ಪಡೆಯುವುದು. ಇದರ ಹಿಂದೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ರಾಜಕೀಯ ಇತಿಹಾಸವಿದೆ
ಟೆಲಿಗ್ರಾಂ ಆರಂಭಿಸುವ ಮುನ್ನ ಡುರೊವ್ ಸಹೋದರರು ರಷ್ಯಾದ ಅತ್ಯಂತ ದೊಡ್ಡ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣವಾದ VKontakte ಅನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದ್ದರು. 2011-2012 ರ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ರಷ್ಯಾ ಸರ್ಕಾರದ ವಿರುದ್ಧ ನಡೆದ ಪ್ರತಿಭಟನೆಗಳ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಪ್ರತಿಭಟನಾಕಾರರ ಖಾತೆಗಳನ್ನು ನಿಷೇಧಿಸುವಂತೆ ಮತ್ತು ಅವರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ವಿವರಗಳನ್ನು ನೀಡುವಂತೆ ರಷ್ಯಾ ಸರ್ಕಾರ ಪಾವೆಲ್ ಮೇಲೆ ಒತ್ತಡ ಹೇರಿತು.
ಸರ್ಕಾರದ ಈ ಆದೇಶವನ್ನು ಪಾವೆಲ್ ಡುರೊವ್ ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ನಿರಾಕರಿಸಿದರು. ಜನರ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯಕ್ಕೆ ಧಕ್ಕೆ ತರಲು ಅವರು ಒಪ್ಪಲಿಲ್ಲ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ರಷ್ಯಾ ಸರ್ಕಾರ ಹಾಗೂ ಅವರ ನಡುವೆ ತೀವ್ರ ಘರ್ಷಣೆ ಏರ್ಪಟ್ಟಿತು. ಕೊನೆಗೆ ಒತ್ತಡಕ್ಕೆ ಮಣಿದು ಅವರು ತಮ್ಮ ಕಂಪನಿಯ ಷೇರುಗಳನ್ನು ಮಾರಿ ರಷ್ಯಾವನ್ನು ತೊರೆಯಬೇಕಾಯಿತು.
ರಷ್ಯಾದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಪೊಲೀಸರು ಪಾವೆಲ್ ಅವರ ಮನೆಗೆ ದಾಳಿ ಮಾಡಿದಾಗ, ತಮ್ಮ ಸಹೋದರನೊಂದಿಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಹಾಗೂ ಯಾರ ಕಣ್ಗಾವಲೂ ಇಲ್ಲದೆ ಮಾತನಾಡಲು ಒಂದು ಸೂಕ್ತ ಮಾಧ್ಯಮವಿಲ್ಲದಿರುವುದನ್ನು ಅವರು ಮನಗಂಡರು. ಈ ಕೊರತೆಯನ್ನು ನೀಗಿಸಲು ಹಾಗೂ ಜಗತ್ತಿನ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ನಾಗರಿಕನಿಗೂ ಗೌಪ್ಯತೆಯ ಹಕ್ಕು ಸಿಗಬೇಕು ಎಂಬ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಈ ಇಬ್ಬರು ಸಹೋದರರು ಟೆಲಿಗ್ರಾಂ ಅನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದರು.
ಟೆಲಿಗ್ರಾಂನ ಮುಖ್ಯ ಧ್ಯೇಯ:
ನಮ್ಮ ಪ್ರಮುಖ ಉದ್ದೇಶ ಲಾಭ ಗಳಿಸುವುದಲ್ಲ. ಸರ್ಕಾರಗಳು ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಗುಪ್ತಚರ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಜನರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸಂದೇಶಗಳನ್ನು ಕದ್ದು ನೋಡುವುದನ್ನು ತಡೆಯುವುದು ಮತ್ತು ಸಂಪೂರ್ಣ ವಾಕ್ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದೇ ಟೆಲಿಗ್ರಾಂನ ಮೂಲ ತತ್ವವಾಗಿದೆ.
ಪ್ರಸ್ತುತ ಟೆಲಿಗ್ರಾಂ ದುಬೈನಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಪ್ರಧಾನ ಕಚೇರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು, ಜಗತ್ತಿನಾದ್ಯಂತ 90 ಕೋಟಿಗೂ ಅಧಿಕ ಸಕ್ರಿಯ ಬಳಕೆದಾರರನ್ನು ಹೊಂದುವ ಮೂಲಕ ಅತ್ಯಂತ ವೇಗವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿರುವ ಸಂವಹನ ವೇದಿಕೆಯಾಗಿದೆ.