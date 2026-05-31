ಈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ SUVಯಲ್ಲಿ 16 ಇಂಚಿನ ದೊಡ್ಡ ಟಚ್ಸ್ಕ್ರೀನ್, ಆಲ್-ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಇಂಟೀರಿಯರ್, Zen Grey ಕ್ಯಾಬಿನ್ ಥೀಮ್, 2,138 ಲೀಟರ್ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಹಾಗೂ ಐದು ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ಆಸನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.
Tesla Model Y 2026: ಅಮೆರಿಕದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ವಾಹನ ತಯಾರಕ ಸಂಸ್ಥೆ Tesla ಭಾರತದಲ್ಲಿ ತನ್ನ 2026ರ ಹೊಸ Model Y Premium Rear-Wheel Drive (RWD) ಆವೃತ್ತಿಯನ್ನ ₹50.89 ಲಕ್ಷ (ಎಕ್ಸ್ ಶೋರೂಂ) ಬೆಲೆಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ. ಈ ಹೊಸ ಮಾದರಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿನ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ವಾಹನ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಗ್ರಾಹಕರನ್ನ ಸೆಳೆಯುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಪರಿಚಯಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಹೊಸ Model Y Premium RWD ಹಿಂದಿನ ಆವೃತ್ತಿಗಳಿಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿದ್ದು, ಸುಮಾರು ₹9 ಲಕ್ಷದವರೆಗೆ ದರ ಇಳಿಕೆ ಕಂಡಿದೆ. ಕಂಪನಿಯು ಹಳೆಯ Long Range Premium RWD ಆವೃತ್ತಿಯನ್ನ ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸಿದ್ದು, ಇದೀಗ ಹೊಸ RWD ಹಾಗೂ L Premium AWD ಮಾದರಿಗಳು ಮಾತ್ರ ಲಭ್ಯವಿವೆ.
ಈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ SUVಯಲ್ಲಿ 16 ಇಂಚಿನ ದೊಡ್ಡ ಟಚ್ಸ್ಕ್ರೀನ್, ಆಲ್-ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಇಂಟೀರಿಯರ್, Zen Grey ಕ್ಯಾಬಿನ್ ಥೀಮ್, 2,138 ಲೀಟರ್ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಹಾಗೂ ಐದು ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ಆಸನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಒಂದೇ ಚಾರ್ಜ್ನಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 500 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ WLTP ರೇಂಜ್ ನೀಡುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಇದಕ್ಕಿದೆ. 0 ರಿಂದ 100 ಕಿಮೀ ವೇಗವನ್ನ ಕೇವಲ 5.9 ಸೆಕೆಂಡುಗಳಲ್ಲಿ ತಲುಪುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವೂ ಇದೆ.
EMI ಲೆಕ್ಕಾಚಾರದ ಪ್ರಕಾರ, ಸುಮಾರು ₹6 ಲಕ್ಷ ಡೌನ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ನೀಡಿ 7 ವರ್ಷದ ಅವಧಿಗೆ ಸಾಲ ಪಡೆದರೆ ಮಾಸಿಕ EMI ಸುಮಾರು ₹39,990ರಿಂದ ಆರಂಭವಾಗಬಹುದು ಎಂದು ವರದಿಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ. ಇನ್ನು ಕೆಲವು ಹಣಕಾಸು ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಪ್ರಕಾರ EMI ₹91,000 ರಿಂದ ₹1.16 ಲಕ್ಷದವರೆಗೆ ಇರಬಹುದು. ಬಡ್ಡಿದರ ಹಾಗೂ ಸಾಲ ಅವಧಿಯ ಮೇಲೆ ಈ ಮೊತ್ತ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ವಾಹನಗಳ ಬೇಡಿಕೆ ವೇಗವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ Teslaದ ಈ ಕಾರಿನ ಬಿಡುಗಡೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದೆ. ಜುಲೈ 2026ರಿಂದ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ವಾಹನ ವಿತರಣೆ ಆರಂಭವಾಗಲಿದ್ದು, ಪ್ರೀಮಿಯಂ EV ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ Model Y ಹೊಸ ಸ್ಪರ್ಧೆಯನ್ನ ಸೃಷ್ಟಿಸುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ.