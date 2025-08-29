English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

82 ನಿಮಿಷ ರಕ್ತದಂತೆ ಕೆಂಪಾಗುತ್ತಾನೆ ಚಂದ್ರ : ಬಹಳ ವಿಶೇಷವಾಗಿರಲಿದೆ ವರ್ಷದ ಕೊನೆಯ ಚಂದ್ರಗ್ರಹಣ

 ಚಂದ್ರನ ಸಂಪೂರ್ಣ ಭಾಗವು ಕತ್ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿದ್ದು, ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಇದನ್ನು ಬ್ಲಡ್ ಮೂನ್ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ.   

Written by - Ranjitha R K | Last Updated : Aug 29, 2025, 01:38 PM IST
  • ಚಂದ್ರನು ಪೂರ್ಣ 82 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ರಕ್ತ ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ತಿರುಗುತ್ತಾನೆ.
  • ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 7 ಮತ್ತು 8 ರ ರಾತ್ರಿ ಗೋಚರಿಸಲಿದೆ ಚಂದ್ರಗ್ರಹಣ
  • ಕೊನೆಯ ಚಂದ್ರಗ್ರಹಣ 5 ಗಂಟೆಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ಗೋಚರ

Trending Photos

ಗ್ಲಾಮರ್ ಫೋಟೋಶೂಟ್‌ಗಳಿಂದ ತಿಂಗಳಿಗೆ 4 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಸಂಪಾದಿಸುವ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಬ್ಯೂಟಿ ಯಾರು ಗೊತ್ತೇ!
camera icon8
Dharsha gupta
ಗ್ಲಾಮರ್ ಫೋಟೋಶೂಟ್‌ಗಳಿಂದ ತಿಂಗಳಿಗೆ 4 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಸಂಪಾದಿಸುವ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಬ್ಯೂಟಿ ಯಾರು ಗೊತ್ತೇ!
ಮಾಡೆಲ್‌ ಅಲ್ಲ.. ನಟಿಯೂ ಅಲ್ಲ.. ಈ ಬ್ಯೂಟಿ ಒಂದು ದೇಶದ ಪ್ರಧಾನಿ! ಯಾವುದು ಗೊತ್ತೇ?
camera icon6
Inga Ruginiene
ಮಾಡೆಲ್‌ ಅಲ್ಲ.. ನಟಿಯೂ ಅಲ್ಲ.. ಈ ಬ್ಯೂಟಿ ಒಂದು ದೇಶದ ಪ್ರಧಾನಿ! ಯಾವುದು ಗೊತ್ತೇ?
ಚಿನ್ನ ಖರೀದಿಸಲು ನಿಮ್ಮ ಬಳಿ ಹಣವಿಲ್ಲವೇ..? ಚಿಂತೆ ಬೇಡ.. ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ನಿಮಗಾಗಿ ತಂದಿದೆ ಹೊಸ ಸುದ್ದಿ
camera icon6
Gold
ಚಿನ್ನ ಖರೀದಿಸಲು ನಿಮ್ಮ ಬಳಿ ಹಣವಿಲ್ಲವೇ..? ಚಿಂತೆ ಬೇಡ.. ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ನಿಮಗಾಗಿ ತಂದಿದೆ ಹೊಸ ಸುದ್ದಿ
ರಣ ಭೀಕರ ಮಳೆಗೆ ಪ್ರವಾಹ ಭೀತಿ : ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಆಗಸ್ಟ್ 30 ರವರೆಗೆ ಶಾಲಾ ಕಾಲೇಜುಗಳಿಗೆ ರಜೆ ಘೋಷಣೆ
camera icon5
School Holiday
ರಣ ಭೀಕರ ಮಳೆಗೆ ಪ್ರವಾಹ ಭೀತಿ : ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಆಗಸ್ಟ್ 30 ರವರೆಗೆ ಶಾಲಾ ಕಾಲೇಜುಗಳಿಗೆ ರಜೆ ಘೋಷಣೆ
82 ನಿಮಿಷ ರಕ್ತದಂತೆ ಕೆಂಪಾಗುತ್ತಾನೆ ಚಂದ್ರ : ಬಹಳ ವಿಶೇಷವಾಗಿರಲಿದೆ ವರ್ಷದ ಕೊನೆಯ ಚಂದ್ರಗ್ರಹಣ

ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 7 ಮತ್ತು 8 ರ ರಾತ್ರಿ, ಚಂದ್ರನು ಪೂರ್ಣ 82 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ರಕ್ತ ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ತಿರುಗುತ್ತಾನೆ. ಭೂಮಿಯು ಸೂರ್ಯ ಮತ್ತು ಚಂದ್ರನ ನಡುವೆ ನೇರವಾಗಿ ಹಾದುಹೋದಾಗ ಈ ವಿದ್ಯಮಾನ ಸಂಭವಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಈ ವರ್ಷದ ಎರಡನೇ ಮತ್ತು ಕೊನೆಯ ಚಂದ್ರಗ್ರಹಣವಾಗಿದ್ದು, ಇದು 5 ಗಂಟೆಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ  ಗೋಚರಿಸುತ್ತದೆ.  ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಭೂಮಿಯ ನೆರಳು ಚಂದ್ರನ ಮೇಲೆ ಬೀಳುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಚಂದ್ರನ ಸಂಪೂರ್ಣ ಭಾಗವು ಕತ್ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿದ್ದು, ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಇದನ್ನು ಬ್ಲಡ್ ಮೂನ್ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಚಂದ್ರನ ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣವು ರೇಲೀ ಸ್ಕ್ಯಾಟರಿಂಗ್ ಎಂಬ ಘಟನೆಯಿಂದಾಗಿ ಗೋಚರಿಸುತ್ತದೆ. .

Add Zee News as a Preferred Source

ಬ್ಲಡ್ ಮೂನ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾಸಾ ಹೇಳಿದ್ದೇನು ?: 
ಈ ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣವು ಯಾವಾಗಲೂ ಒಂದೇ ರೀತಿ ಆಗಿರುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ನಾಸಾ ಹೇಳಿದೆ. ಭೂಮಿಯ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿರುವ ಧೂಳು, ಮೋಡಗಳು ಅಥವಾ ಜ್ವಾಲಾಮುಖಿ ಬೂದಿ ಅದರ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಈ ವಸ್ತುಗಳು ಬೆಳಕಿನ ಚದುರುವಿಕೆಯ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸಬಹುದು. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಚಂದ್ರನ ಬಣ್ಣವು ಇನ್ನಷ್ಟು ಗಾಢ ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ತಿರುಗುತ್ತದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ : 7000mAh ಬ್ಯಾಟರಿಯ ರಿಯಲ್‌ಮಿ P4 ಪ್ರೊ ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್‌ ಮೇಲೆ 5000 ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್

 ಬ್ಲಡ್ ಮೂನ್ ಎಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತದೆ ?: 
ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 7 ಮತ್ತು 8 ರಂದು ಅಮೆರಿಕದ ಜನರು ಈ ಚಂದ್ರ ಗ್ರಹಣವನ್ನು ನೋಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ.  2025 ರ ಈ ಕೊನೆಯ ಪೂರ್ಣ ಚಂದ್ರ ಗ್ರಹಣವನ್ನು ವಿಶ್ವದ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯ ಸುಮಾರು 77% ಜನರು ನೋಡ ಬಹುದು.  ಈ ಗ್ರಹಣವು ಏಷ್ಯಾ, ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ, ಆಫ್ರಿಕಾ ಮತ್ತು ಯುರೋಪ್‌ನಲ್ಲಿ ಗೋಚರಿಸುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಯುರೋಪ್ ಮತ್ತು ಆಫ್ರಿಕಾದ ಜನರು ಈ ಚಂದ್ರ ಗ್ರಹಣದ ಒಂದು ಭಾಗವನ್ನು ಮಾತ್ರ ನೋಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. 

ಪೂರ್ಣ ಚಂದ್ರ ಗ್ರಹಣ ಎಂದರೇನು? : 
ಪೂರ್ಣ ಚಂದ್ರಗ್ರಹಣವು ಯಾವಾಗಲೂ ಹುಣ್ಣಿಮೆಯಂದು ಸಂಭವಿಸುತ್ತದೆ. ಸೂರ್ಯ, ಭೂಮಿ ಮತ್ತು ಚಂದ್ರರು ಸರಳ ರೇಖೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ಈ ವಿದ್ಯಮಾನ ಸಂಭವಿಸುತ್ತದೆ. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಚಂದ್ರನು ಭೂಮಿಯ ಆಳವಾದ ನೆರಳಿನಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಹಾಡು ಹೋಗುತ್ತಾನೆ. ಆಗ ಚಂದ್ರನು ರಕ್ತದಂತೆ ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತಾನೆ, ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಇದನ್ನು ರಕ್ತ ಚಂದ್ರ ಅಥವಾ ಬ್ಲಡ್ ಮೂನ್ ಎಂದೂ ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ : ದುಬಾರಿ ರಿಚಾರ್ಜ್ ನಿಲ್ಲಿಸಿದ ಜಿಯೋ ! ಬದಲಿಗೆ 91 ರೂ. ಪ್ಲಾನ್ ಪರಿಚಯ

About the Author

Ranjitha R K

ರಂಜಿತಾ ಆರ್.ಕೆ ಪ್ರಸ್ತುತ `ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಚೀಫ್ ಸಬ್ ಎಡಿಟರ್ ಆಗಿ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ 19 ವರ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು 2020 ರಿಂದ ʼಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್‌ಕಾಮ್‌ʼನ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ರಾಜಕೀಯ, ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್, ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ, ಹೆಲ್ತ್ ಅಂಡ್ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್, ಸ್ಪಿರಿಚ್ಯುವಲ್ ವಿಭಾಗಗಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿಕರ ಲೇಖನಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಅನುಭವವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. 2006ರಲ್ಲಿ ʼರಾಮೋಜಿ ಗ್ರೂಪ್‌ʼನ ಈಟಿವಿ  ಕನ್ನಡ ವಾಹಿನಿಯಿಂದ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನ ಆರಂಭಿಸಿದ ಇವರು, ನಂತರ ಜನಶ್ರೀ, ಸಮಯ, ಸುವರ್ಣ ವಾಹಿನಿಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ...Read More

lunar eclipseLunar eclipse dateBlood moonChnadragrahanaChandragrahana Date

Trending News