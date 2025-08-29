82 ನಿಮಿಷ ರಕ್ತದಂತೆ ಕೆಂಪಾಗುತ್ತಾನೆ ಚಂದ್ರ : ಬಹಳ ವಿಶೇಷವಾಗಿರಲಿದೆ ವರ್ಷದ ಕೊನೆಯ ಚಂದ್ರಗ್ರಹಣ

ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 7 ಮತ್ತು 8 ರ ರಾತ್ರಿ, ಚಂದ್ರನು ಪೂರ್ಣ 82 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ರಕ್ತ ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ತಿರುಗುತ್ತಾನೆ. ಭೂಮಿಯು ಸೂರ್ಯ ಮತ್ತು ಚಂದ್ರನ ನಡುವೆ ನೇರವಾಗಿ ಹಾದುಹೋದಾಗ ಈ ವಿದ್ಯಮಾನ ಸಂಭವಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಈ ವರ್ಷದ ಎರಡನೇ ಮತ್ತು ಕೊನೆಯ ಚಂದ್ರಗ್ರಹಣವಾಗಿದ್ದು, ಇದು 5 ಗಂಟೆಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ಗೋಚರಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಭೂಮಿಯ ನೆರಳು ಚಂದ್ರನ ಮೇಲೆ ಬೀಳುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಚಂದ್ರನ ಸಂಪೂರ್ಣ ಭಾಗವು ಕತ್ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿದ್ದು, ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಇದನ್ನು ಬ್ಲಡ್ ಮೂನ್ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಚಂದ್ರನ ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣವು ರೇಲೀ ಸ್ಕ್ಯಾಟರಿಂಗ್ ಎಂಬ ಘಟನೆಯಿಂದಾಗಿ ಗೋಚರಿಸುತ್ತದೆ. .
ಬ್ಲಡ್ ಮೂನ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾಸಾ ಹೇಳಿದ್ದೇನು ?:
ಈ ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣವು ಯಾವಾಗಲೂ ಒಂದೇ ರೀತಿ ಆಗಿರುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ನಾಸಾ ಹೇಳಿದೆ. ಭೂಮಿಯ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿರುವ ಧೂಳು, ಮೋಡಗಳು ಅಥವಾ ಜ್ವಾಲಾಮುಖಿ ಬೂದಿ ಅದರ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಈ ವಸ್ತುಗಳು ಬೆಳಕಿನ ಚದುರುವಿಕೆಯ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸಬಹುದು. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಚಂದ್ರನ ಬಣ್ಣವು ಇನ್ನಷ್ಟು ಗಾಢ ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ತಿರುಗುತ್ತದೆ.
ಬ್ಲಡ್ ಮೂನ್ ಎಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತದೆ ?:
ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 7 ಮತ್ತು 8 ರಂದು ಅಮೆರಿಕದ ಜನರು ಈ ಚಂದ್ರ ಗ್ರಹಣವನ್ನು ನೋಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. 2025 ರ ಈ ಕೊನೆಯ ಪೂರ್ಣ ಚಂದ್ರ ಗ್ರಹಣವನ್ನು ವಿಶ್ವದ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯ ಸುಮಾರು 77% ಜನರು ನೋಡ ಬಹುದು. ಈ ಗ್ರಹಣವು ಏಷ್ಯಾ, ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ, ಆಫ್ರಿಕಾ ಮತ್ತು ಯುರೋಪ್ನಲ್ಲಿ ಗೋಚರಿಸುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಯುರೋಪ್ ಮತ್ತು ಆಫ್ರಿಕಾದ ಜನರು ಈ ಚಂದ್ರ ಗ್ರಹಣದ ಒಂದು ಭಾಗವನ್ನು ಮಾತ್ರ ನೋಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ.
ಪೂರ್ಣ ಚಂದ್ರ ಗ್ರಹಣ ಎಂದರೇನು? :
ಪೂರ್ಣ ಚಂದ್ರಗ್ರಹಣವು ಯಾವಾಗಲೂ ಹುಣ್ಣಿಮೆಯಂದು ಸಂಭವಿಸುತ್ತದೆ. ಸೂರ್ಯ, ಭೂಮಿ ಮತ್ತು ಚಂದ್ರರು ಸರಳ ರೇಖೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ಈ ವಿದ್ಯಮಾನ ಸಂಭವಿಸುತ್ತದೆ. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಚಂದ್ರನು ಭೂಮಿಯ ಆಳವಾದ ನೆರಳಿನಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಹಾಡು ಹೋಗುತ್ತಾನೆ. ಆಗ ಚಂದ್ರನು ರಕ್ತದಂತೆ ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತಾನೆ, ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಇದನ್ನು ರಕ್ತ ಚಂದ್ರ ಅಥವಾ ಬ್ಲಡ್ ಮೂನ್ ಎಂದೂ ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ.
