  • Kannada News
  • Technology
  • ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಹೊಸ ಐಟಿ ನೀತಿ ಜಾರಿ... ಇದರಡಿ ಈ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಪನಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ್ರೆ ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ಲಾಭ ಗ್ಯಾರಂಟಿ!

ಸರ್ಕಾರಿ ಅಧಿಕಾರಿಯೊಬ್ಬರ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ನೀತಿಯು ಕಂಪನಿಗಳನ್ನು ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಜನದಟ್ಟಣೆ ಮತ್ತು ದುಬಾರಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್‌ಅಪ್ ಪರಿಸರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಿಂದ ಹೊರಗೆ ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸುವುದು, ಟೈಯರ್ -2 ಮತ್ತು ಟೈಯರ್ -3 ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ತಮ್ಮನ್ನು ತಾವು ಸ್ಥಾಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಈ ನಗರಗಳಿಗೆ ಸ್ಥಳಾಂತರಗೊಳ್ಳುವ ಕಂಪನಿಗಳಿಗೆ ಸರ್ಕಾರ ನೇರ ಆರ್ಥಿಕ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.

Written by - Bhavishya Shetty | Last Updated : Nov 24, 2025, 02:55 PM IST
    • ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಹೊಸ ಐಟಿ ನೀತಿಯನ್ನು ಘೋಷಿಸಿದೆ
    • ಸಣ್ಣ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಹೂಡಿಕೆ
    • ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ₹960 ಕೋಟಿ ಖರ್ಚು

ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಹೊಸ ಐಟಿ ನೀತಿಯನ್ನು ಘೋಷಿಸಿದೆ. ಈ ನೀತಿಯಡಿಯಲ್ಲಿ, ಕಂಪನಿಗಳು ತಮ್ಮ ಕಚೇರಿಗಳನ್ನು ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಹೊರಗೆ ಇತರ ನಗರಗಳಿಗೆ ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸಲು ಕೇಳಲಾಗಿದೆ. ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ 2025-2030ರ ಹೊಸ ಐಟಿ-ಬಿಟಿ ನೀತಿಯನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ.

ಸರ್ಕಾರಿ ಅಧಿಕಾರಿಯೊಬ್ಬರ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ನೀತಿಯು ಕಂಪನಿಗಳನ್ನು ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಜನದಟ್ಟಣೆ ಮತ್ತು ದುಬಾರಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್‌ಅಪ್ ಪರಿಸರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಿಂದ ಹೊರಗೆ ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸುವುದು, ಟೈಯರ್ -2 ಮತ್ತು ಟೈಯರ್ -3 ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ತಮ್ಮನ್ನು ತಾವು ಸ್ಥಾಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಈ ನಗರಗಳಿಗೆ ಸ್ಥಳಾಂತರಗೊಳ್ಳುವ ಕಂಪನಿಗಳಿಗೆ ಸರ್ಕಾರ ನೇರ ಆರ್ಥಿಕ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.

ಸಣ್ಣ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಹೂಡಿಕೆ:
ಹೊಸ ನೀತಿಯಡಿಯಲ್ಲಿ, ಮೈಸೂರು, ಮಂಗಳೂರು, ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ -ಧಾರವಾಡ, ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಮತ್ತು ಕಲಬುರಗಿಯಲ್ಲಿ ನಾವೀನ್ಯತೆ ಕ್ಲಸ್ಟರ್‌ಗಳು, ಸ್ಟಾರ್ಟ್‌ಅಪ್ ವಲಯಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರದೇಶ-ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಕೇಂದ್ರಗಳನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. 2030ರ ವೇಳೆಗೆ 30,000 ಸ್ಟಾರ್ಟ್‌ಅಪ್‌ಗಳನ್ನು ರಚಿಸುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಸರ್ಕಾರ ಹೊಂದಿದೆ. ಈ ಸ್ಟಾರ್ಟ್‌ಅಪ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಠ 5,000 ಟೈಯರ್ -2 ಮತ್ತು ಟೈಯರ್ -3 ನಗರಗಳಲ್ಲಿರಬೇಕು ಎಂದು ಮೂಲಗಳು ಹೇಳುತ್ತವೆ.

ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ₹960 ಕೋಟಿ ಖರ್ಚು:
ಈ ನೀತಿಯನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತರಲು ಸರ್ಕಾರ ಐದು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ₹960 ಕೋಟಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡಲು ಯೋಜಿಸಿದೆ. ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯು ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025 ರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ. ಪ್ರತಿ ಪ್ರಯೋಜನ ವರ್ಗವು ಗರಿಷ್ಠ 100 ಫಲಾನುಭವಿಗಳ ಮಿತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. ಇದು ಮೊದಲು ಬಂದವರಿಗೆ ಮೊದಲ ಆದ್ಯತೆ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಇರುತ್ತದೆ.

ನೀತಿಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಕಂಪನಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಧನ

  • ಸರ್ಕಾರವು ಕಚೇರಿ ಬಾಡಿಗೆಯ 50% (ಗರಿಷ್ಠ ₹2 ಕೋಟಿ ವರೆಗೆ) ಮರುಪಾವತಿ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
  • ಮೂರು ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ 30% ಆಸ್ತಿ ತೆರಿಗೆ ವಿನಾಯಿತಿ
  • ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ₹50,000 ವರೆಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಧನ
  • ಐದು ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಶುಲ್ಕವನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಮನ್ನಾ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ
  • ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಮತ್ತು ದೂರವಾಣಿ ಬಿಲ್‌ಗಳಲ್ಲಿ 25% ರಿಯಾಯಿತಿ.
  • (ಗರಿಷ್ಠ ರೂ. 12 ಲಕ್ಷ)
  • ನಾವೀನ್ಯತೆ ಆಧಾರಿತ ಕಂಪನಿಗಳಿಗೆ ಸಂಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ವೆಚ್ಚದ ಮೇಲೆ 40% ಪರಿಹಾರ (ಗರಿಷ್ಠ ರೂ. 50 ಕೋಟಿ)

ರಾಜ್ಯದ ಈ ನಗರಗಳಿಗೆ ಗಣನೀಯವಾಗಿ ಪ್ರಯೋಜನ:
ಮೈಸೂರು, ಮಂಗಳೂರು, ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ-ಧಾರವಾಡ, ಕಲಬುರಗಿ, ಬೆಳಗಾವಿ, ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಮತ್ತು ದೇವಣಗೆರೆಯಂತಹ ನಗರಗಳನ್ನು ಐಟಿ ಕೇಂದ್ರಗಳಾಗಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲು ಸರ್ಕಾರ ಬಯಸುತ್ತದೆ. ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಹೊರಗೆ ಐಟಿ ಅಥವಾ ಐಟಿಇಎಸ್ ಪಾರ್ಕ್‌ಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲು ಸರ್ಕಾರವು ಡೆವಲಪರ್‌ಗಳಿಗೆ ಬಂಡವಾಳ ಸಹಾಯವನ್ನು ಸಹ ನೀಡುತ್ತಿದೆ. ಸಣ್ಣ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಐಟಿ ಅಥವಾ ಐಟಿಇಎಸ್ ಪಾರ್ಕ್‌ಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸುವ ಡೆವಲಪರ್‌ಗಳು ಒಟ್ಟು ಖರ್ಚಿನ 25% ಮರುಪಾವತಿಯನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಮಿತಿ ರೂ. 10 ಕೋಟಿ.

50% ಮರುಪಾವತಿ:
ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರವು ಐದು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಯೋಜನೆಗಾಗಿ ಕೋಟ್ಯಂತರ ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು ಖರ್ಚು ಮಾಡಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದೆ. ಟೈಯರ್ 2 ಮತ್ತು ಟೈಯರ್ 3 ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಸ್ಥಳೀಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ, ಕಂಪನಿಗಳು ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ₹50,000 ಪಡೆಯುತ್ತವೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರತಿ ಯೂನಿಟ್‌ಗೆ ₹10 ಲಕ್ಷ ಮಿತಿಯನ್ನು ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಬೆಂಗಳೂರಿನಿಂದ ಇತರ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಿಗೆ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳನ್ನು ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸುವ ಕಂಪನಿಗಳು ಸ್ಥಳಾಂತರ ವೆಚ್ಚದ 50% ಅನ್ನು ಮರುಪಾವತಿಯಾಗಿ ಪಡೆಯುತ್ತವೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಮಿತಿ ಪ್ರತಿ ಯೂನಿಟ್‌ಗೆ 50 ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು.

ಕರ್ನಾಟಕ, ಭಾರತದ ಐಟಿ ಪವರ್‌ಹೌಸ್:
ಕರ್ನಾಟಕವು ಭಾರತದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಸಂಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (ಆರ್ & ಡಿ) ಮತ್ತು ಉತ್ಪನ್ನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕೇಂದ್ರವಾಗಿದೆ. ರಾಜ್ಯವು ಭಾರತದ ಐಟಿ ರಫ್ತಿನಲ್ಲಿ 42% ಕೊಡುಗೆ ನೀಡುತ್ತದೆ, ಇದು ₹3.2 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು. ಬೆಂಗಳೂರನ್ನು ಭಾರತದ ಸಿಲಿಕಾನ್ ವ್ಯಾಲಿ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಭಾರತದ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಉದ್ಯಮವು ಇಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಮತ್ತು ಬಲಿಷ್ಠ ಪರಿಸರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿದೆ. ಅಮೆರಿಕದ ಅಗ್ರ ಫಾರ್ಚೂನ್ 500 ಕಂಪನಿಗಳಲ್ಲಿ 400 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ.

 

About the Author

Bhavishya Shetty

ಭವಿಷ್ಯ ಎ ಶೆಟ್ಟಿಯವರು ಪ್ರಸ್ತುತ `ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೀನಿಯರ್‌ ಕಂಟೆಂಟ್‌ ಎಡಿಟರ್‌ ಆಗಿ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಏಳು ವರ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು 2022 ರಿಂದ ʼಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್‌ಕಾಮ್‌ʼನ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕ್ರೀಡೆ, ಜೀವನಶೈಲಿ, ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ, ಎನ್‌ಆರ್‌ಐ ಇತ್ಯಾದಿಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಆಸಕ್ತಿಕರ ಲೇಖನಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಅನುಭವವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. 2018ರಲ್ಲಿ ʼರಾಮೋಜಿ ಗ್ರೂಪ್‌ʼನ ಈಟಿವಿ ಭಾರತ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನ ಆರಂಭಿಸಿದ ಇವರು ಮೂರು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ದುಡಿದಿದ್ದಾರೆ. ...Read More

