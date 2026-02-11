ನವದೆಹಲಿ: ಕಿಯಾ ಇಂಡಿಯಾ ಫೆಬ್ರವರಿ 2025 ರಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಸೈರಸ್ SUV ಅನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ. ಈಗ ಈ ಕಂಪನಿಯು ಇದರ ಜೊತೆಗೆ SUV ಯ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಆವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಲು ಯೋಜಿಸುತ್ತಿದೆ.ಆ ಮೂಲಕ ಭಾರತದಲ್ಲಿ EV ಶ್ರೇಣಿಯನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ವಿಸ್ತರಿಸುತ್ತಿದೆ.ಕಿಯಾ K1 ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ನಲ್ಲಿ ಸೈರಸ್ EV ಅನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ.ಇದು ಇತರ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಹುಂಡೈ ಕ್ಯಾಸ್ಪರ್, ಇನ್ಸ್ಟರ್ ಮತ್ತು ಎಕ್ಸ್ಸ್ಟರ್ನಂತಹ ವಾಹನಗಳಿಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಲಿದೆ.ಅಂದರೆ ಸೈರಸ್ EV ಫ್ರಂಟ್-ವೀಲ್ ಡ್ರೈವ್ ಆಗಿರುತ್ತದೆ.ಇದು ಹುಂಡೈ ಇನ್ಸ್ಟರ್ನಿಂದ ಪಡೆದ 42 kWh, 49 kWh ಬ್ಯಾಟರಿ ಪ್ಯಾಕ್ಗಳನ್ನು ಬಳಸಬಹುದಾಗಿದೆ.
ಮಾರುತಿ ಸುಜುಕಿ ತನ್ನ ಮೊದಲ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕಾರು ಇ ವಿಟಾರಾದೊಂದಿಗೆ ಇವಿ ವಿಭಾಗವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಲಿದ್ದು, ಈ ಕಾರು ಹುಂಡೈ ಕ್ರೆಟಾ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್, ಮಹೀಂದ್ರಾ ಬಿಇ6, ಎಂಜಿ ಝಡ್ಎಸ್ ಇವಿ, ಟಾಟಾ ಕರ್ವ್ ಇವಿ ಗಳೊಂದಿಗೆ ಸ್ಪರ್ಧಿಸಲಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.ಇದು 49 ಕಿಲೋವ್ಯಾಟ್, 61 ಕಿಲೋವ್ಯಾಟ್ ಬ್ಯಾಟರಿ ಪ್ಯಾಕ್ ಆಯ್ಕೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಲಭ್ಯವಿದೆ.ಇದು 5-ಸ್ಟಾರ್ ಸುರಕ್ಷತಾ ರೇಟಿಂಗ್ ಹೊಂದಿರುವುದಲ್ಲದೆ.ಈ ಕಾರು ಒಂದೇ ಚಾರ್ಜ್ನಲ್ಲಿ 543 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ ಪ್ರಯಾಣಿಸಲಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ತೈವಾನ್ ವಶಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಮುಂದಾಯ್ತಾ ಚೀನಾ? ಇಲ್ಲಿದೆ ಡ್ರಾಗನ್ ದೇಶದ ಹೊಸ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರ..!
ಟಾಟಾ ಮೋಟಾರ್ಸ್ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಪಂಚ್ ಇವಿ ಫೇಸ್ಲಿಫ್ಟ್ ಅನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಿದ್ದು.ಇದು ನವೀಕರಿಸಿದ ಪೆಟ್ರೋಲ್ (ICE) ಆವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಅನುಸರಿಸುತ್ತದೆ.ಈಗ ಕಂಪನಿಯು ಫೆಬ್ರವರಿ 20 ರಂದು ಈ ಮೈಕ್ರೋ ಎಸ್ಯುವಿಯ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಆವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದೆ.ಪಂಚ್ ಇವಿ ಫೇಸ್ಲಿಫ್ಟ್ ಅದೇ 25 kWh ಮತ್ತು 35 kWh ಬ್ಯಾಟರಿ ಆಯ್ಕೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. 25 kWh ಬ್ಯಾಟರಿ ಆವೃತ್ತಿಯು 82 hp ಮತ್ತು 114 Nm ಟಾರ್ಕ್ ಅನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸಲಿದೆ.ಇದು ಸುಮಾರು 265 ಕಿ.ಮೀ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಕೊಡಲಿದೆ.35 kWh ಬ್ಯಾಟರಿ ಆವೃತ್ತಿಯು 122 hp ಮತ್ತು 190 Nm ಟಾರ್ಕ್ ಅನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಒಂದೇ ಚಾರ್ಜ್ನಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 365 ಕಿ.ಮೀ ಓಡಲಿದೆ.
ಟಾಟಾ ಸಿಯೆರಾವನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿದ್ಯುತ್ ಅವತಾರದಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗುವುದು.ಇದು Acti.EV+ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಅನ್ನು ಆಧರಿಸಿರುತ್ತದೆ.ಇದು 2026 ರ ಮೊದಲಾರ್ಧದಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ.ಇದು ಎರಡು ಬ್ಯಾಟರಿ ಪ್ಯಾಕ್ ಆಯ್ಕೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ.55 kWh, 65 kWh. ಡ್ಯುಯಲ್-ಮೋಟಾರ್ ಆಲ್-ವೀಲ್ ಡ್ರೈವ್ (AWD) ಆರಂಭದಿಂದಲೂ ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತದೆ.ICE ಸಿಯೆರಾಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಇದರ ನೋಟವು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮುಂಭಾಗಕ್ಕಿಂತ ಭಿನ್ನವಾಗಿದ್ದು,ಕ್ಯಾಬಿನ್ ಹೊಸ,ಆಧುನಿಕ ತಾಂತ್ರಿಕವಾಗಿ ಮುಂದುವರಿದ ವಿನ್ಯಾಸವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಭಾರತ-ಪಾಕ್ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಪಂದ್ಯದ ಎಫೆಕ್ಟ್: ಗಗನಕ್ಕೇರಿದ ವಿಮಾನ ದರ..!
ಟೊಯೋಟಾ ಈಗಾಗಲೇ ಟೊಯೋಟಾ ಅರ್ಬನ್ ಕ್ರೂಸರ್ ಎಬೆಲ್ಲಾವನ್ನು ಅನಾವರಣಗೊಳಿಸಿದೆ.ಇದು ಇ-ವಿಟಾರಾದ ಮರುಬಳಕೆ ಮಾಡಲಾದ ಆವೃತ್ತಿಯಾಗಿದೆ.ಇದು ಎರಡು ಬ್ಯಾಟರಿ ಪ್ಯಾಕ್ಗಳೊಂದಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ. 49 kWh, 61 kWh. ದೊಡ್ಡ ಬ್ಯಾಟರಿ ಪ್ಯಾಕ್ ಹೊಂದಿರುವ ಆವೃತ್ತಿಯು 171.6 hp ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಮೋಟಾರ್ ಅನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.ಇದು 189 Nm ಟಾರ್ಕ್ ಅನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸುತ್ತದೆ. 49 kWh ಬ್ಯಾಟರಿ ಹೊಂದಿರುವ ಆವೃತ್ತಿಯು 106 hp ಮೋಟಾರ್ ಅನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಒಂದೇ ಚಾರ್ಜ್ನಲ್ಲಿ ಇದರ ಗರಿಷ್ಠ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯು 543 ಕಿ.ಮೀ. ಈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ SUV 2WD ಮತ್ತು AWD ಡ್ರೈವ್ ಆಯ್ಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ.