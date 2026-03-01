English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
ಮಾರ್ಚ್ 1ರಿಂದ VIVO, iQOOನ ಈ 6 ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್‌ಗಳು ದುಬಾರಿಯಾಗಲಿವೆ: ಕಾರಣವೇನು ಗೊತ್ತಾ?

 ವಿವೋ ಮತ್ತು ಐಕ್ಯೂಒ ಜೊತೆಗೆ ಒನ್‌ಪ್ಲಸ್, ರಿಯಲ್‌ಮಿ, ಒಪ್ಪೊ, ಶಿಯೋಮಿ ಮತ್ತು ಮೊಟೊರೊಲಾದಂತಹ ಇತರ ಚೀನೀ ಕಂಪನಿಗಳ ಫೋನ್‌ಗಳು ಸಹ ಹೆಚ್ಚು ದುಬಾರಿಯಾಗಬಹುದು ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ.

Written by - Puttaraj K Alur | Last Updated : Mar 1, 2026, 10:37 PM IST
  • ಮಾರ್ಚ್ 1ರಿಂದ ವಿವೋ ಮತ್ತು ಐಕ್ಯೂಒನ ಆರು ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್‌ಗಳು ದುಬಾರಿಯಾಗಲಿವೆ
  • ಚಿಪ್ ಕೊರತೆ ಮತ್ತು ಪೂರೈಕೆ ಸರಪಳಿ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಂದ ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್‌ಗಳ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ
  • ಒನ್‌ಪ್ಲಸ್, ರಿಯಲ್‌ಮಿ, ಒಪ್ಪೊ, ಶಿಯೋಮಿ & ಮೊಟೊರೊಲಾ ಫೋನ್‌ಗಳ ಬೆಲೆಯಲ್ಲೂ ಏರಿಕೆ

ಮಾರ್ಚ್ 1ರಿಂದ VIVO, iQOOನ ಈ 6 ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್‌ಗಳು ದುಬಾರಿಯಾಗಲಿವೆ: ಕಾರಣವೇನು ಗೊತ್ತಾ?

Smartphone Price Hike: ಮಾರ್ಚ್ 1ರಿಂದ ವಿವೋ ಮತ್ತು ಐಕ್ಯೂಒನ ಆರು ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್‌ಗಳು ಹೆಚ್ಚು ದುಬಾರಿಯಾಗಲಿವೆ. ಚಿಪ್ ಕೊರತೆ ಮತ್ತು ಪೂರೈಕೆ ಸರಪಳಿ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಂದ ಚೀನಾ ಕಂಪನಿ ಈ ಮಹತ್ವದ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಕಂಪನಿಯ ವಿವೋ T4 ಮತ್ತು ಐಕ್ಯೂಒ Z10 ಸರಣಿಯ ಫೋನ್‌ಗಳು ಮಾರ್ಚ್ 1ರಿಂದ ₹2,500ವರೆಗೆ ದುಬಾರಿಯಾಗಬಹುದು. ವಿವೋ ಮತ್ತು ಐಕ್ಯೂಒ ಜೊತೆಗೆ ಒನ್‌ಪ್ಲಸ್, ರಿಯಲ್‌ಮಿ, ಒಪ್ಪೊ, ಶಿಯೋಮಿ ಮತ್ತು ಮೊಟೊರೊಲಾದಂತಹ ಇತರ ಚೀನೀ ಕಂಪನಿಗಳ ಫೋನ್‌ಗಳು ಸಹ ಹೆಚ್ಚು ದುಬಾರಿಯಾಗಬಹುದು ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ.

ವಿವೋ T4 ಬೆಲೆ ₹2,000ವರೆಗೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. 8GB RAM + 128GB ರೂಪಾಂತರದ ಆರಂಭಿಕ ಬೆಲೆ ₹22,999ರಿಂದ ₹24,999ಕ್ಕೆ ಏರಿಕೆಯಾಗಲಿದೆ. ಇತರ ಎರಡು ರೂಪಾಂತರಗಳ ಬೆಲೆಯೂ ಕ್ರಮವಾಗಿ ₹24,999 ಮತ್ತು ₹26,999ರಿಂದ ₹26,999 ಮತ್ತು ₹28,999ಕ್ಕೆ ಏರಿಕೆಯಾಗಲಿದೆ. ಈ ಸರಣಿಯ ವಿವೋ T4R ಬೆಲೆಯನ್ನ ಸಹ ₹2,000ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದರ ಆರಂಭಿಕ ಬೆಲೆ ₹20,999ರಿಂದ ₹22,999ಕ್ಕೆ ಏರಿಕೆಯಾಗಲಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಪೌಂಡ್ ಕುಸಿದರೂ ಸ್ವಿಸ್ ಫ್ರಾಂಕ್ ಬಲಿಷ್ಠವಾಗಿರುವುದು ಏಕೆ? ಇನ್ನೂ ಭಾರತದ ರೂಪಾಯಿ ಸ್ಥಿತಿಗತಿ ಏನು?

ವಿವೋ T4X ಬೆಲೆ ₹1,500ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿದೆ. ಈ ವಿವೋ ಫೋನ್ ₹15,499ರಿಂದ ₹16,999ಕ್ಕೆ ಲಭ್ಯವಿದ್ದು, ಇದರ ಬೆಲೆ ₹16,499ಕ್ಕೆ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಇದರ ಇತರ ಎರಡು ರೂಪಾಂತರಗಳು ಕ್ರಮವಾಗಿ ₹18,999 ಮತ್ತು ₹18,499ರಿಂದ ₹20,999ಕ್ಕೆ ಏರಿಕೆಯಾಗಿವೆ. ಈ ಫೋನ್ 6GB/8GB RAM ಮತ್ತು 128GB/256GB ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಆಯ್ಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತದೆ.

iQOO Z10 ಮತ್ತು iQOO Z10R ಬೆಲೆಯೂ ಸಹ ₹2,000ರಷ್ಟು ಏರಿಕೆಯಾಗಲಿದೆ. ಮಾರ್ಚ್ 1ರಿಂದ ಈ ಎರಡು ಫೋನ್‌ಗಳು ಕ್ರಮವಾಗಿ ₹24,999 ಮತ್ತು ₹22,999ರ ಆರಂಭಿಕ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತವೆ. ಎರಡೂ ಫೋನ್‌ಗಳು 8GB + 128GB, 8GB + 256GB, ಮತ್ತು 12GB + 256GB ರೂಪಾಂತರಗಳಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತವೆ. ಇವುಗಳ ಉನ್ನತ ರೂಪಾಂತರಗಳು ಕ್ರಮವಾಗಿ ₹28,999 ಮತ್ತು ₹26,999ಗೆ ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತವೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿGold Loan: ಇರಾನ್-ಇಸ್ರೇಲ್ ವಾರ್‌ ಎಫೆಕ್ಟ್.. ಚಿನ್ನದ ಸಾಲ ಪಡೆದವರಿಗೆ ಬಿಗ್ ಅಲರ್ಟ್!

iQOO Z10x ಬೆಲೆ ₹2,500ವರೆಗೂ ಏರಿಕೆಯಾಗುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. 6GB RAM + 128GB ರೂಪಾಂತರವು ₹14,999ರ ಬದಲು ₹16,999ಕ್ಕೆ ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತದೆ. 8GB RAM + 128GB ರೂಪಾಂತರವು ₹18,999ಕ್ಕೆ ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತದೆ, ಇದು ₹16,499ರಿಂದ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ಟಾಪ್-ಆಫ್-ಲೈನ್ 8GB RAM + 256GB ರೂಪಾಂತರವು ₹20,499ಕ್ಕೆ ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತದೆ, ಇದು ₹17,499ರಿಂದ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ.

About the Author

Puttaraj K Alur

ಪುಟ್ಟರಾಜ ಕೆ ಆಲೂರ (Puttaraj K Alur) ಅನುಭವಿ ಪತ್ರಕರ್ತರಾಗಿದ್ದು, ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನ ಡಿಜಿಟಲ್‌ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸೀನಿಯರ್‌ ಸಬ್‌ ಎಡಿಟರ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮುದ್ರಣ ಮಾಧ್ಯಮ, ಟಿವಿ ಮಾಧ್ಯಮ ಮತ್ತು ಡಿಜಿಟಲ್‌ ಮಾಧ್ಯಮ ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿಯೂ 10 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.  

ಮೈಸೂರಿನ ಪ್ರಮುಖ ದಿನಪತ್ರಿಕೆಗಳಾದ ರಾಜ್ಯಧರ್ಮ, ಮೈಸೂರು ಮಿತ್ರದಲ್ಲಿ, ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ದಿಗ್ವಿಜಯ ನ್ಯೂಸ್ ಚಾನೆಲ್‌, ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಒಪೇರಾ (Opera) ನ್ಯೂಸ್‌, ಯುಸಿ (UC Browser)ನ್ಯೂಸ್‌, ಒಪೊಯಿ‌ (Opoyi)ನ್ಯೂಸ್‌ ಮತ್ತು ಪ್ರಸ್ತುತ 4 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

...Read More

