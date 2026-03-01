Smartphone Price Hike: ಮಾರ್ಚ್ 1ರಿಂದ ವಿವೋ ಮತ್ತು ಐಕ್ಯೂಒನ ಆರು ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ಗಳು ಹೆಚ್ಚು ದುಬಾರಿಯಾಗಲಿವೆ. ಚಿಪ್ ಕೊರತೆ ಮತ್ತು ಪೂರೈಕೆ ಸರಪಳಿ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಂದ ಚೀನಾ ಕಂಪನಿ ಈ ಮಹತ್ವದ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಕಂಪನಿಯ ವಿವೋ T4 ಮತ್ತು ಐಕ್ಯೂಒ Z10 ಸರಣಿಯ ಫೋನ್ಗಳು ಮಾರ್ಚ್ 1ರಿಂದ ₹2,500ವರೆಗೆ ದುಬಾರಿಯಾಗಬಹುದು. ವಿವೋ ಮತ್ತು ಐಕ್ಯೂಒ ಜೊತೆಗೆ ಒನ್ಪ್ಲಸ್, ರಿಯಲ್ಮಿ, ಒಪ್ಪೊ, ಶಿಯೋಮಿ ಮತ್ತು ಮೊಟೊರೊಲಾದಂತಹ ಇತರ ಚೀನೀ ಕಂಪನಿಗಳ ಫೋನ್ಗಳು ಸಹ ಹೆಚ್ಚು ದುಬಾರಿಯಾಗಬಹುದು ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ.
ವಿವೋ T4 ಬೆಲೆ ₹2,000ವರೆಗೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. 8GB RAM + 128GB ರೂಪಾಂತರದ ಆರಂಭಿಕ ಬೆಲೆ ₹22,999ರಿಂದ ₹24,999ಕ್ಕೆ ಏರಿಕೆಯಾಗಲಿದೆ. ಇತರ ಎರಡು ರೂಪಾಂತರಗಳ ಬೆಲೆಯೂ ಕ್ರಮವಾಗಿ ₹24,999 ಮತ್ತು ₹26,999ರಿಂದ ₹26,999 ಮತ್ತು ₹28,999ಕ್ಕೆ ಏರಿಕೆಯಾಗಲಿದೆ. ಈ ಸರಣಿಯ ವಿವೋ T4R ಬೆಲೆಯನ್ನ ಸಹ ₹2,000ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದರ ಆರಂಭಿಕ ಬೆಲೆ ₹20,999ರಿಂದ ₹22,999ಕ್ಕೆ ಏರಿಕೆಯಾಗಲಿದೆ.
ವಿವೋ T4X ಬೆಲೆ ₹1,500ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿದೆ. ಈ ವಿವೋ ಫೋನ್ ₹15,499ರಿಂದ ₹16,999ಕ್ಕೆ ಲಭ್ಯವಿದ್ದು, ಇದರ ಬೆಲೆ ₹16,499ಕ್ಕೆ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಇದರ ಇತರ ಎರಡು ರೂಪಾಂತರಗಳು ಕ್ರಮವಾಗಿ ₹18,999 ಮತ್ತು ₹18,499ರಿಂದ ₹20,999ಕ್ಕೆ ಏರಿಕೆಯಾಗಿವೆ. ಈ ಫೋನ್ 6GB/8GB RAM ಮತ್ತು 128GB/256GB ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಆಯ್ಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತದೆ.
iQOO Z10 ಮತ್ತು iQOO Z10R ಬೆಲೆಯೂ ಸಹ ₹2,000ರಷ್ಟು ಏರಿಕೆಯಾಗಲಿದೆ. ಮಾರ್ಚ್ 1ರಿಂದ ಈ ಎರಡು ಫೋನ್ಗಳು ಕ್ರಮವಾಗಿ ₹24,999 ಮತ್ತು ₹22,999ರ ಆರಂಭಿಕ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತವೆ. ಎರಡೂ ಫೋನ್ಗಳು 8GB + 128GB, 8GB + 256GB, ಮತ್ತು 12GB + 256GB ರೂಪಾಂತರಗಳಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತವೆ. ಇವುಗಳ ಉನ್ನತ ರೂಪಾಂತರಗಳು ಕ್ರಮವಾಗಿ ₹28,999 ಮತ್ತು ₹26,999ಗೆ ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತವೆ.
iQOO Z10x ಬೆಲೆ ₹2,500ವರೆಗೂ ಏರಿಕೆಯಾಗುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. 6GB RAM + 128GB ರೂಪಾಂತರವು ₹14,999ರ ಬದಲು ₹16,999ಕ್ಕೆ ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತದೆ. 8GB RAM + 128GB ರೂಪಾಂತರವು ₹18,999ಕ್ಕೆ ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತದೆ, ಇದು ₹16,499ರಿಂದ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ಟಾಪ್-ಆಫ್-ಲೈನ್ 8GB RAM + 256GB ರೂಪಾಂತರವು ₹20,499ಕ್ಕೆ ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತದೆ, ಇದು ₹17,499ರಿಂದ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ.