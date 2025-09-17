English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

ಹುಡುಗಿಯರು ಒಬ್ಬಂಟಿಯಾಗಿರುವಾಗ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲು ಬಯಸುವುದೇ ಈ ವಿಚಾರಗಳ ಬಗ್ಗೆ : ಗೂಗಲ್ ತುಂಬಾ ಇದರದ್ದೇ ಹುಡುಕಾಟ

ನಮ್ಮ ಬಳಿ ಇರುವ ಪ್ರಶ್ನೆ ಯಾವ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧ ಪಟ್ಟಿದ್ದಾದರೂ ಸರಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಗೂ ಉತ್ತರ ಗೂಗಲ್ ಬಳಿ ಇರುತ್ತದೆ

Written by - Ranjitha R K | Last Updated : Sep 17, 2025, 05:26 PM IST
ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರ ಕೈಯಲ್ಲೂ ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್ ಇರುತ್ತದೆ. ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್ ನಲ್ಲಿ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡುವುದು, ಹಾಡು ಕೇಳುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ನಮಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಯೋಜನಕ್ಕೆ ಬರುವುದು ಗೂಗಲ್.  ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯ ಅನುಮಾನಗಳಿಗೆ ನಾವು ಗೂಗಲ್ ಮೂಲಕ ಉತ್ತರ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಬಹುದು.  ಏನನ್ನಾದರೂ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಲು ಕೂಡಾ ಗೂಗಲ್ ಅನ್ನು ಬಳಸುತ್ತೇವೆ. ನಮ್ಮ ಬಳಿ ಇರುವ ಪ್ರಶ್ನೆ ಯಾವ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧ ಪಟ್ಟಿದ್ದಾದರೂ ಸರಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಗೂ ಉತ್ತರ ಗೂಗಲ್ ಬಳಿ ಇರುತ್ತದೆ.

ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಸರ್ಚ್ ಗಳನ್ನು ಎಲ್ಲರ ಮುಂದೆ ಮಾಡುವುದು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಹಾಗೆಯೇ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳು ಒಂಟಿಯಾಗಿರುವಾಗ ಗೂಗಲ್ ಬಳಿ ಕೆಲವೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಕೇಳುತ್ತಾರೆಯಂತೆ. ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಕಾಡುವ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳೆಂದರೆ :   

ಗರ್ಭಧಾರಣೆ ಬಗ್ಗೆ : 
ಹುಡುಗಿಯರು ಒಂಟಿಯಾಗಿರುವಾಗ, ಗರ್ಭಧಾರಣೆಗೆ ಸಂಬಂಧ ಪಟ್ಟ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಕೇಳುತ್ತಾರೆಯಂತೆ. ಗರ್ಭಧಾರಣೆಯು ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ನಿರ್ಧಾರವಾಗಿದೆ.  ಹಾಗಾಗಿ ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ  ಹಲವು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಗೂಗಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ.  ಲೈಂಗಿಕ ಶಿಕ್ಷಣದ ಕೊರತೆಯೇ ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಎಂದು ಕೂಡಾ ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. 

ಗೆಳೆಯರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವ ಪ್ರಯತ್ನ: 
ಹೆಚ್ಚಿನ ಯುವತಿಯರು ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಗೂಗಲ್‌ನಲ್ಲಿಸರ್ಚ್ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಯಾರೊಂದಿಗಾದರೂ ಡೇಟಿಂಗ್ ಮಾಡುತ್ತಿರುವವರು ತಮ್ಮ ಗೆಳೆಯ ತಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತು ತಮ್ಮಿಬ್ಬರ ನಡುವಿನ ಸಂಬಂಧದ ಬಗ್ಗೆ ನಿಷ್ಠರಾಗಿದ್ದಾರೆಯೇ ಎಂದು ಹೇಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಎನ್ನುವುದನ್ನು ಸರ್ಚ್ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. 

ಮುಟ್ಟು : 
ಯುವತಿಯರು ಮುಟ್ಟಿನ ಬಗ್ಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲು ಬಯಸುತ್ತಾರೆ. ಮುಟ್ಟು ಏಕೆ ತಡವಾಗಿ ಬರುತ್ತದೆ? ಮತ್ತು ಅದರ ಹಿಂದಿನ ಕಾರಣವೇನಿರಬಹುದು.  ಅನಿಯಮಿತ ಮುಟ್ಟಿಗೆ ಕಾರಣಗಳೇನು ಎನ್ನುವುದಕ್ಕೆ ಗೂಗಲ್ ನಿಂದಲೇ ಉತ್ತರ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಲು ಬಯಸುತ್ತಾರೆ.  

ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ ಅನುಯಾಯಿಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಮಾರ್ಗಗಳು : 
ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದ ಈ ಯುಗದಲ್ಲಿ, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಎಲ್ಲಾ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ ವೇದಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಖಾತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿರುವ ಯುವತಿಯರು ತಮ್ಮ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ ಅನುಯಾಯಿಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಎಂದು ಗೂಗಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಹುಡುಕುತ್ತಾರೆ. 

ತೂಕ ಇಳಿಸುವುದು ಹೇಗೆ :
ಅನೇಕ ಯುವತಿಯರು ಗೂಗಲ್‌ನಲ್ಲಿ "ತೂಕ ಇಳಿಸುವುದು ಹೇಗೆ" ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಹುಡುಕುತ್ತಾರೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಯುವತಿಯರು ಹೆಚ್ಚು ಶ್ರಮವಿಲ್ಲದೆ ತೂಕ ಇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಹೇಗೆ ಎಂದು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಲು  ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಾರೆ. ಏನು ತಿನ್ನಬೇಕು ? ಏನು ತಿನ್ನಬಾರದು? ದೇಹಕ್ಕೆ ಯಾವುದು ಒಳ್ಳೆಯದು? ಮತ್ತು ಯಾವ ಆಹಾರಗಳಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಲೋರಿಗಳು ಕಡಿಮೆ ಇವೆ ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಹುಡುಕುತ್ತಾರೆ. 

