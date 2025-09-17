English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

ಹೆಂಡ್ತಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಸಾಕು... ಗಂಡಂದಿರು ಗೂಗಲ್‌ನಲ್ಲಿ ತಕ್ಷಣ ಸರ್ಚ್‌ ಮಾಡೋದು ಈ ವಿಷಯವನ್ನಂತೆ!!

husband most searched things on google: frommars.com ನ ಇತ್ತೀಚಿನ ಅಧ್ಯಯನವು ಪುರುಷರು Google ನಲ್ಲಿ ಹುಡುಕುವ ಸಾಮಾನ್ಯ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದೆ. ಪುರುಷರು ಒಂಟಿಯಾಗಿರುವಾಗ Google ನಲ್ಲಿ ಏನನ್ನು ಹುಡುಕುತ್ತಾರೆ ಎಂಬ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಯೋಣ. 

Written by - Bhavishya Shetty | Last Updated : Sep 17, 2025, 09:02 PM IST
    • ಹೆಚ್ಚಿನ ಜನರು Google ನ ಸಲಹೆಯನ್ನು ಕುರುಡಾಗಿ ನಂಬುತ್ತಾರೆ
    • ಪುರುಷರು ಒಂಟಿಯಾಗಿರುವಾಗ Google ನಲ್ಲಿ ಏನನ್ನು ಹುಡುಕುತ್ತಾರೆ?
    • frommars.com ನ ಅಧ್ಯಯನದಲ್ಲಿ ಬಹಿರಂಗ

Trending Photos

ಅಕ್ಟೋಬರ್ 1 ರಿಂದ ಭಾರತೀಯ ರೈಲ್ವೆಯ ಹೊಸ ನಿಯಮ: ಮೊದಲ 15 ನಿಮಿಷ ಟಿಕೆಟ್ ಬುಕಿಂಗ್‌ಗೆ ಆದ್ಯತೆ..!
camera icon6
Indian Railways
ಅಕ್ಟೋಬರ್ 1 ರಿಂದ ಭಾರತೀಯ ರೈಲ್ವೆಯ ಹೊಸ ನಿಯಮ: ಮೊದಲ 15 ನಿಮಿಷ ಟಿಕೆಟ್ ಬುಕಿಂಗ್‌ಗೆ ಆದ್ಯತೆ..!
ಬಿಳುಪಾದ ಕೂದಲನ್ನು ಕಪ್ಪಾಗಿಸೋಕೆ ಈ ಹೂವಿನ ರಸ ಸಾಕು! ಹರಿದು ಬೇರುಗಳಿಗೆ ಹಚ್ಚಿದರೆ ಬುಡದಿಂದಲೇ ದಷ್ಟ ಪುಷ್ಟವಾಗುತ್ತೆ ದುರ್ಬಲ ಕೂದಲು
camera icon9
Natural methods
ಬಿಳುಪಾದ ಕೂದಲನ್ನು ಕಪ್ಪಾಗಿಸೋಕೆ ಈ ಹೂವಿನ ರಸ ಸಾಕು! ಹರಿದು ಬೇರುಗಳಿಗೆ ಹಚ್ಚಿದರೆ ಬುಡದಿಂದಲೇ ದಷ್ಟ ಪುಷ್ಟವಾಗುತ್ತೆ ದುರ್ಬಲ ಕೂದಲು
ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಗೆ 40 ಇಂಚಿನ ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ ಟಿವಿ ಖರೀದಿಸಿ; ಇದು ಸೀಮಿತ ಅವಧಿಯ ಕೊಡುಗೆ
camera icon4
Smart TV
ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಗೆ 40 ಇಂಚಿನ ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ ಟಿವಿ ಖರೀದಿಸಿ; ಇದು ಸೀಮಿತ ಅವಧಿಯ ಕೊಡುಗೆ
ಬುಲೆಟ್‌ ವೇಗದಲ್ಲಿ ಏರುತ್ತಿದ್ದ ಚಿನ್ನಕ್ಕೆ ಕಡಿವಾಣ! ಬಹಳ ದಿನಗಳ ಬಳಿಕ ಪಾತಾಳಕ್ಕೆ ಕುಸಿದ ಬಂಗಾರದ ಬೆಲೆ! ಖುಷಿಯ ಸಾಗರದಲ್ಲಿ ಆಭರಣ ಪ್ರಿಯರು
camera icon6
Gold rate
ಬುಲೆಟ್‌ ವೇಗದಲ್ಲಿ ಏರುತ್ತಿದ್ದ ಚಿನ್ನಕ್ಕೆ ಕಡಿವಾಣ! ಬಹಳ ದಿನಗಳ ಬಳಿಕ ಪಾತಾಳಕ್ಕೆ ಕುಸಿದ ಬಂಗಾರದ ಬೆಲೆ! ಖುಷಿಯ ಸಾಗರದಲ್ಲಿ ಆಭರಣ ಪ್ರಿಯರು
ಹೆಂಡ್ತಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಸಾಕು... ಗಂಡಂದಿರು ಗೂಗಲ್‌ನಲ್ಲಿ ತಕ್ಷಣ ಸರ್ಚ್‌ ಮಾಡೋದು ಈ ವಿಷಯವನ್ನಂತೆ!!

husband most searched things on google: ಆರೋಗ್ಯ ಅಥವಾ ಸೌಂದರ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಇರಲಿ, ಹೆಚ್ಚಿನ ಜನರು Google ನ ಸಲಹೆಯನ್ನು ಕುರುಡಾಗಿ ನಂಬುತ್ತಾರೆ. COVID-19 ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ರೋಗದಿಂದಾಗಿ, ಜನರು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದಿಂದ ಆನ್‌ಲೈನ್‌ನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಮಯವನ್ನು ಕಳೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಲು ಅವರು Google ನತ್ತ ಮುಖ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. frommars.com ನ ಇತ್ತೀಚಿನ ಅಧ್ಯಯನವು ಪುರುಷರು Google ನಲ್ಲಿ ಹುಡುಕುವ ಸಾಮಾನ್ಯ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದೆ. ಪುರುಷರು ಒಂಟಿಯಾಗಿರುವಾಗ Google ನಲ್ಲಿ ಏನನ್ನು ಹುಡುಕುತ್ತಾರೆ ಎಂಬ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಯೋಣ.

Add Zee News as a Preferred Source

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:  ಈ ಅವಕಾಶ ಮತ್ತೆಂದೂ ಸಿಗಲ್ಲ.. iPhone 16 Pro Max ಮೇಲೆ 54 ಸಾವಿರ ರಿಯಾಯಿತಿ..!

Google ನಲ್ಲಿ ಪುರುಷರು ಏನು ಹುಡುಕುತ್ತಾರೆ?
ಇತ್ತೀಚೆಗೆ, frommars.com ನ ಅಧ್ಯಯನವು ಪುರುಷರು Google ನಲ್ಲಿ ಹುಡುಕುವ ಸಾಮಾನ್ಯ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದೆ. ಆದರೆ ಈ 5 ವಿಷಯಗಳನ್ನು ನಂಬದಿರುವುದು ಉತ್ತಮ. ಪುರುಷರ ಲೈಂಗಿಕ ಜೀವನದಿಂದ ಕೂದಲು ಉದುರುವಿಕೆಯವರೆಗೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ತಪ್ಪು ಕಲ್ಪನೆಗಳಿವೆ. ಈ ಸಲಹೆಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸುವುದರಿಂದ ಗಂಭೀರ ಹಾನಿಯಾಗಬಹುದು. ಪುರುಷರ ಆರೋಗ್ಯದ ಸುತ್ತಲಿನ ಕೆಲವು ಸಾಮಾನ್ಯ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಅನ್ವೇಷಿಸೋಣ:

- ನಿಮಿರುವಿಕೆ ದುರ್ಬಲತೆಯ ಸಂಕೇತವೇ ಅಥವಾ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ದುರ್ಬಲರಾಗಿದ್ದಾರೆಯೇ ಎಂಬ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ 68,600 ಜನರು Google ನಲ್ಲಿ ಸರ್ಚ್‌ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ
- ಗಡ್ಡದ ಕೂದಲು ವೇಗವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತದೆಯೇ? (ಸರಾಸರಿ 68,400 ಜನರಿಂದ ಹುಡುಕಾಟ)
- ಪುರುಷರಿಗೆ ಸ್ತನ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಬರುತ್ತದೆಯೇ? ( ಸರಾಸರಿ 61,200 ಜನರಿಂದ ಹುಡುಕಾಟ)
- ಟೋಪಿಗಳನ್ನು ಧರಿಸುವುದು ಅಥವಾ ಪೋನಿಟೇಲ್‌ಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸುವುದು ಕೂದಲು ಉದುರುವಿಕೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆಯೇ? (ಸರಾಸರಿ 52,100 ಜನರಿಂದ ಹುಡುಕಾಟ)
- ವ್ಯಾಯಾಮದ ನಂತರ ತಕ್ಷಣವೇ ಪ್ರೋಟೀನ್ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕೇ? ಯಾವ ಪ್ರೋಟೀನ್ ತಿನ್ನಬೇಕು? (51,000  ಜನರಿಂದ ಹುಡುಕಾಟ).

ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರಗಳು ಯಾವುವು?

ಪುರುಷನು ದುರ್ಬಲ ನಿಮಿರುವಿಕೆಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿದರೆ, ಅದು ದುರ್ಬಲತೆ ಎಂದರ್ಥವಲ್ಲ. ವಯಸ್ಸಾದವರಲ್ಲಿ ಈ ಸಮಸ್ಯೆ ತುಂಬಾ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿದೆ. ಮಧುಮೇಹ, ಬೊಜ್ಜು ಮತ್ತು ಅಧಿಕ ರಕ್ತದೊತ್ತಡದಂತಹ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಸಹ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಅಂತಹ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ, ಜನರು ಕೆಲವು ಜೀವನಶೈಲಿಯ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಈ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಬಹುದು.

ಶೇವಿಂಗ್ ಕೂದಲಿನ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ?-
ಕ್ಷೌರ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಕೂದಲು ದಪ್ಪವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಪುರಾವೆಗಳಿಲ್ಲ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ನಿಮ್ಮ ಕೂದಲು ಅಥವಾ ಮುಖದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ನೀವು ಗಮನಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಇದಕ್ಕೆ ಹಲವಾರು ಕಾರಣಗಳಿರಬಹುದು. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ, ಇದು ಅತಿಯಾದ ಔಷಧಿಗಳ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿರಬಹುದು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:  ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಏಕಾಏಕಿ ಇಳಿಕೆ ಕಂಡ ಬಂಗಾರದ ಬೆಲೆ! ಗಗನ ಮುತ್ತಿಡುತ್ತಿದ್ದ ಚಿನ್ನ ಪಾತಾಳಕ್ಕೆ ಬೀಳಲು ಅಮೆರಿಕಾ ಆಯೋಜಿಸಿದ ಅದೊಂದು ಸಭೆಯೇ ಕಾರಣ

ಪುರುಷರಲ್ಲಿ ಸ್ತನ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್?
ಪುರುಷರು ಸ್ತನ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್‌ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಪಾಯವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ, ಆದರೂ ಮಹಿಳೆಯರಷ್ಟು ಸಾಮಾನ್ಯವಲ್ಲ. ಇದು ಪುರುಷರಲ್ಲಿ ಇತರ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್‌ಗಳಿಗಿಂತ ಬಹಳ ಭಿನ್ನವಾಗಿದೆ. 60 ವರ್ಷದ ನಂತರ ಪುರುಷರು ಈ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಎದುರಿಸಬಹುದು.

 

 

 

About the Author

Bhavishya Shetty

ಭವಿಷ್ಯ ಎ ಶೆಟ್ಟಿಯವರು ಪ್ರಸ್ತುತ `ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೀನಿಯರ್‌ ಕಂಟೆಂಟ್‌ ಎಡಿಟರ್‌ ಆಗಿ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಏಳು ವರ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು 2022 ರಿಂದ ʼಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್‌ಕಾಮ್‌ʼನ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕ್ರೀಡೆ, ಜೀವನಶೈಲಿ, ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ, ಎನ್‌ಆರ್‌ಐ ಇತ್ಯಾದಿಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಆಸಕ್ತಿಕರ ಲೇಖನಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಅನುಭವವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. 2018ರಲ್ಲಿ ʼರಾಮೋಜಿ ಗ್ರೂಪ್‌ʼನ ಈಟಿವಿ ಭಾರತ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನ ಆರಂಭಿಸಿದ ಇವರು ಮೂರು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ದುಡಿದಿದ್ದಾರೆ. ...Read More

most searched things on googlehusband most searched things on googleTop 10 husband most searched things on google

Trending News