husband most searched things on google: ಆರೋಗ್ಯ ಅಥವಾ ಸೌಂದರ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಇರಲಿ, ಹೆಚ್ಚಿನ ಜನರು Google ನ ಸಲಹೆಯನ್ನು ಕುರುಡಾಗಿ ನಂಬುತ್ತಾರೆ. COVID-19 ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ರೋಗದಿಂದಾಗಿ, ಜನರು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದಿಂದ ಆನ್ಲೈನ್ನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಮಯವನ್ನು ಕಳೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಲು ಅವರು Google ನತ್ತ ಮುಖ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. frommars.com ನ ಇತ್ತೀಚಿನ ಅಧ್ಯಯನವು ಪುರುಷರು Google ನಲ್ಲಿ ಹುಡುಕುವ ಸಾಮಾನ್ಯ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದೆ. ಪುರುಷರು ಒಂಟಿಯಾಗಿರುವಾಗ Google ನಲ್ಲಿ ಏನನ್ನು ಹುಡುಕುತ್ತಾರೆ ಎಂಬ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಯೋಣ.
Google ನಲ್ಲಿ ಪುರುಷರು ಏನು ಹುಡುಕುತ್ತಾರೆ?
ಇತ್ತೀಚೆಗೆ, frommars.com ನ ಅಧ್ಯಯನವು ಪುರುಷರು Google ನಲ್ಲಿ ಹುಡುಕುವ ಸಾಮಾನ್ಯ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದೆ. ಆದರೆ ಈ 5 ವಿಷಯಗಳನ್ನು ನಂಬದಿರುವುದು ಉತ್ತಮ. ಪುರುಷರ ಲೈಂಗಿಕ ಜೀವನದಿಂದ ಕೂದಲು ಉದುರುವಿಕೆಯವರೆಗೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ತಪ್ಪು ಕಲ್ಪನೆಗಳಿವೆ. ಈ ಸಲಹೆಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸುವುದರಿಂದ ಗಂಭೀರ ಹಾನಿಯಾಗಬಹುದು. ಪುರುಷರ ಆರೋಗ್ಯದ ಸುತ್ತಲಿನ ಕೆಲವು ಸಾಮಾನ್ಯ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಅನ್ವೇಷಿಸೋಣ:
- ನಿಮಿರುವಿಕೆ ದುರ್ಬಲತೆಯ ಸಂಕೇತವೇ ಅಥವಾ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ದುರ್ಬಲರಾಗಿದ್ದಾರೆಯೇ ಎಂಬ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ 68,600 ಜನರು Google ನಲ್ಲಿ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ
- ಗಡ್ಡದ ಕೂದಲು ವೇಗವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತದೆಯೇ? (ಸರಾಸರಿ 68,400 ಜನರಿಂದ ಹುಡುಕಾಟ)
- ಪುರುಷರಿಗೆ ಸ್ತನ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಬರುತ್ತದೆಯೇ? ( ಸರಾಸರಿ 61,200 ಜನರಿಂದ ಹುಡುಕಾಟ)
- ಟೋಪಿಗಳನ್ನು ಧರಿಸುವುದು ಅಥವಾ ಪೋನಿಟೇಲ್ಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸುವುದು ಕೂದಲು ಉದುರುವಿಕೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆಯೇ? (ಸರಾಸರಿ 52,100 ಜನರಿಂದ ಹುಡುಕಾಟ)
- ವ್ಯಾಯಾಮದ ನಂತರ ತಕ್ಷಣವೇ ಪ್ರೋಟೀನ್ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕೇ? ಯಾವ ಪ್ರೋಟೀನ್ ತಿನ್ನಬೇಕು? (51,000 ಜನರಿಂದ ಹುಡುಕಾಟ).
ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರಗಳು ಯಾವುವು?
ಪುರುಷನು ದುರ್ಬಲ ನಿಮಿರುವಿಕೆಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿದರೆ, ಅದು ದುರ್ಬಲತೆ ಎಂದರ್ಥವಲ್ಲ. ವಯಸ್ಸಾದವರಲ್ಲಿ ಈ ಸಮಸ್ಯೆ ತುಂಬಾ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿದೆ. ಮಧುಮೇಹ, ಬೊಜ್ಜು ಮತ್ತು ಅಧಿಕ ರಕ್ತದೊತ್ತಡದಂತಹ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಸಹ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಅಂತಹ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ, ಜನರು ಕೆಲವು ಜೀವನಶೈಲಿಯ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಈ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಬಹುದು.
ಶೇವಿಂಗ್ ಕೂದಲಿನ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ?-
ಕ್ಷೌರ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಕೂದಲು ದಪ್ಪವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಪುರಾವೆಗಳಿಲ್ಲ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ನಿಮ್ಮ ಕೂದಲು ಅಥವಾ ಮುಖದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ನೀವು ಗಮನಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಇದಕ್ಕೆ ಹಲವಾರು ಕಾರಣಗಳಿರಬಹುದು. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ, ಇದು ಅತಿಯಾದ ಔಷಧಿಗಳ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿರಬಹುದು.
ಪುರುಷರಲ್ಲಿ ಸ್ತನ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್?
ಪುರುಷರು ಸ್ತನ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಪಾಯವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ, ಆದರೂ ಮಹಿಳೆಯರಷ್ಟು ಸಾಮಾನ್ಯವಲ್ಲ. ಇದು ಪುರುಷರಲ್ಲಿ ಇತರ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ಗಳಿಗಿಂತ ಬಹಳ ಭಿನ್ನವಾಗಿದೆ. 60 ವರ್ಷದ ನಂತರ ಪುರುಷರು ಈ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಎದುರಿಸಬಹುದು.