ಒಮ್ಮೆ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಿದರೆ 175 ಕಿ.ಮೀ ಕ್ರಮಿಸುವ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನ ಇದು!ಈ ಟು ವ್ಹೀಲರ್ ಗಿಲ್ಲ ಯಾವುದೇ ಪೈಪೋಟಿ

ಇದು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಬೈಕ್. ಒಮ್ಮೆ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಿದರೆ 100 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ದೂರ ಚಲಿಸಬಹುದು. ಈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಬೈಕ್ ರೋರ್ ಇಝಡ್ ಸಿಗ್ಮಾ. ಇದನ್ನು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಗ್ರಾಹಕರು ಇದನ್ನು ಪರಿಚಯಾತ್ಮಕ ಕೊಡುಗೆಯಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 1. 27 ಲಕ್ಷಕ್ಕೆ ಖರೀದಿಸಬಹುದು.
ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು :
ಇದು ರಿವರ್ಸ್ ಮೋಡ್ ಅನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದ್ದು, ನಗರದ ಜನದಟ್ಟಣೆಯ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಬೈಕ್ ಅನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಉಪಯೋಗಿಸಬಹುದು. 5-ಇಂಚಿನ ಟಿಎಫ್ಟಿ ಬಣ್ಣದ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಈಗ ಇನ್ನೂ ಉತ್ತಮ ಡ್ಯಾಶ್ಬೋರ್ಡ್ ಅನುಭವವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಇನ್ ಬಿಲ್ಟ್ ನ್ಯಾವಿಗೇಷನ್, ಟ್ರಿಪ್ ಮೀಟರ್ ಮತ್ತು ಕಾಲ್, ಮೆಸೇಜ್ ಮತ್ತು ಸಂಗೀತಕ್ಕಾಗಿ ರಿಯಲ್ ಟೈಮ್ ಅಲರ್ಟ್ ಸೌಲಭ್ಯವೂ ಇದೆ. ದೀರ್ಘ ಪ್ರಯಾಣಗಳನ್ನು ಆರಾಮದಾಯಕವಾಗಿಸಲು ಎಗ್ರಾನಾಮಿಕ್ ಡಿಸೈನ್ ಸೀಟ್ ಅನ್ನು ಒದಗಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಬ್ಯಾಟರಿ :
ಎರಡು ಬ್ಯಾಟರಿ ರೂಪಾಂತರಗಳಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುವ ರೋರ್ ಇಝಡ್ ಸಿಗ್ಮಾವನ್ನು ವಿಶೇಷ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. 3.4 ಕಿಲೋವ್ಯಾಟ್ ಮಾದರಿಯ ಬೆಲೆ 1.27 ಲಕ್ಷ ಮತ್ತು 4.4 ಕಿಲೋವ್ಯಾಟ್ ಮಾದರಿಯ ಬೆಲೆ 1.37 ಲಕ್ಷ. ಲಾಂಚ್ ಆಫರ್ ಮುಗಿದ ನಂತರ, ಅವುಗಳ ಬೆಲೆಗಳು ಕ್ರಮವಾಗಿ 1.47 ಲಕ್ಷ ಮತ್ತು 1.55 ಲಕ್ಷ ಆಗಿರುತ್ತವೆ. ರೋರ್ ಇಝಡ್ ಸಿಗ್ಮಾ ಕೇವಲ 2,999 ರ ಇಎಂಐನೊಂದಿಗೆ ಲಭ್ಯವಿದೆ.
ರೇಂಜ್ :
ಈ ಬೈಕ್ನ ಎರಡೂ ಮಾದರಿಗಳು ಗಂಟೆಗೆ 95 ಕಿಮೀ ಗರಿಷ್ಠ ವೇಗವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು, ಕೇವಲ 3.3 ಸೆಕೆಂಡುಗಳಲ್ಲಿ ಗಂಟೆಗೆ 0 ರಿಂದ 40 ಕಿಮೀ ವೇಗವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಬಹುದು. ಇದು 52 Nm ನ ಕ್ಲಾಸ್ ಲೀಡಿಂಗ್ ಟಾರ್ಕ್ ಅನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಇದು ತ್ವರಿತ ಪಿಕಪ್ ಮತ್ತು ಸುಗಮ ಸವಾರಿಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ರೋರ್ ಇಝಡ್ ಸಿಗ್ಮಾದ ಐಡಿಸಿ ಶ್ರೇಣಿ 175 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ ಚಲಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಇದು ಮೂರು ರೈಡ್ ಮೋಡ್ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಇಕೋ, ಸಿಟಿ ಮತ್ತು ಹ್ಯಾವೋಕ್, ಇದು ಅಗತ್ಯಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ವಿದ್ಯುತ್ ವಿತರಣೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ಇದರ ಹೊರತಾಗಿ, ಇದು ವೇಗದ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ಸಹ ಹೊಂದಿದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಬೈಕ್ ಕೇವಲ 1.5 ಗಂಟೆಗಳಲ್ಲಿ 0 ರಿಂದ 80% ವರೆಗೆ ಚಾರ್ಜ್ ಆಗುತ್ತದೆ.
