ಅರೆನಾ ಮತ್ತು ನೆಕ್ಸಾ ಡೀಲರ್ಶಿಪ್ಗಳಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟವಾಗುವ ಎಲ್ಲಾ ಕಾರುಗಳ ಹೊಸ ಬೆಲೆಗಳನ್ನು ಮಾರುತಿ ಸುಜುಕಿ ಇಂಡಿಯಾ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಪ್ರಕಟಿಸಿದೆ. ಕಂಪನಿಯು ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ 1.30 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳವರೆಗೆ ಬೆಲೆಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ದೊಡ್ಡ ಅಚ್ಚರಿಯನ್ನು ನೀಡಿದೆ. ಅದ್ಭುತವಾದ ವಿಷಯವೆಂದರೆ ಹೊಸ ಬೆಲೆಗಳ ನಂತರ, ಆಲ್ಟೊ ಈಗ K10 ಗಿಂತ ಅಗ್ಗದ ಮಾಡೆಲ್ ಆಗಿದೆ.
ಸರ್ಕಾರದ ಹೊಸ ಜಿಎಸ್ಟಿ 2.0 ಮಾರುತಿ ಕಾರುಗಳ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಿದ್ದು, ಎಸ್-ಪ್ರೆಸ್ಸೊ ಹೊಸ ಆರಂಭಿಕ ಮಟ್ಟದ ಕಾರು ಆಗಿ ಮಾರ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಈ ಮೈಕ್ರೋ ಎಸ್ಯುವಿಯ ಹೊಸ ಆರಂಭಿಕ ಎಕ್ಸ್-ಶೋರೂಂ ಬೆಲೆ ಈಗ 3.49 ಲಕ್ಷಕ್ಕೆ ಇಳಿದಿದೆ. ಆಲ್ಟೊದ ಹೊಸ ಬೆಲೆ 3.69 ಲಕ್ಷಕ್ಕೆ ಇಳಿದಿದೆ.
ಮಾರುತಿ ಎಸ್-ಪ್ರೆಸ್ಸೊ ಮೈಲೇಜ್ ಮಾರುತಿ :
ಎಸ್-ಪ್ರೆಸ್ಸೊ ಬೇಸ್ ಮಾಡೆಲ್ STD ಮತ್ತು ಟಾಪ್ ವೇರಿಯೆಂಟ್ VXI CNG ಸೇರಿದಂತೆ 8 ರೂಪಾಂತರಗಳಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತದೆ. ಇದು 1-ಲೀಟರ್ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಎಂಜಿನ್ ನಿಂದ ನಿಯಂತ್ರಿಸಲ್ಪಡುತ್ತದೆ. ಇದು 68PS ಪವರ್ ಮತ್ತು 90Nm ಟಾರ್ಕ್ ಅನ್ನು ಜನರೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದು 5-ಸ್ಪೀಡ್ ಮ್ಯಾನುವಲ್ ಮತ್ತು ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಷನ್ ಎರಡರಲ್ಲೂ ಲಭ್ಯವಿದೆ. CNG ಆವೃತ್ತಿಯು ಮ್ಯಾನುವಲ್ ಗೇರ್ ಬಾಕ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಬರುತ್ತದೆ. ಮಾರುತಿ ಎಸ್-ಪ್ರೆಸ್ಸೊ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ರೂಪಾಂತರದಲ್ಲಿ ಲೀಟರ್ ಗೆ 24.12 ರಿಂದ 25.30 ಕಿಮೀ ಮತ್ತು CNG ರೂಪಾಂತರದಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತದೆ.
ಮಾರುತಿ ಎಸ್-ಪ್ರೆಸ್ಸೊ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು :
ಮಾರುತಿ ಎಸ್-ಪ್ರೆಸ್ಸೊ 7-ಇಂಚಿನ ಟಚ್ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಇನ್ಫೋಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್, ಕೀಲೆಸ್ ಎಂಟ್ರಿ, ಸೆಮಿ-ಡಿಜಿಟಲ್ ಕ್ಲಸ್ಟರ್, ಡ್ಯುಯಲ್ ಏರ್ಬ್ಯಾಗ್ಗಳು, ರಿಯರ್ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಸೆನ್ಸರ್ಗಳು, ಹಿಲ್ ಹೋಲ್ಡ್ ಅಸಿಸ್ಟ್ ಮತ್ತು ABS+EBD ನಂತಹ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಮೈಲೇಜ್ ಮತ್ತು ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನು ಬಯಸುವವರಿಗೆ ಮಾರುತಿ ಎಸ್-ಪ್ರೆಸ್ಸೊ ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ. ಮಾರುತಿ ಎಸ್-ಪ್ರೆಸ್ಸೊದ ಇಂಧನ ದಕ್ಷತೆಯು ಪೆಟ್ರೋಲ್ MT ರೂಪಾಂತರಕ್ಕೆ 24kmpl, ಪೆಟ್ರೋಲ್ MT ರೂಪಾಂತರಕ್ಕೆ 24.76kmpl ಮತ್ತು CNG ರೂಪಾಂತರಕ್ಕೆ 32.73kmpl ಆಗಿದೆ.
