ತಮಿಳುನಾಡಿನ ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿದ್ದುಕೊಂಡು ಜುಕರ್ಬರ್ಗ್ ಗೆ ಭಯ ಹುಟ್ಟಿಸಿದ ಈ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಏನು ಗೊತ್ತೇ?

ಭಾರತೀಯ ಮಾಹಿತಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಧರ್ ವೆಂಬು ಈಗ ಹೊಸ ಕ್ರಾಂತಿಯನ್ನೇ ಮಾಡಲು ಹೊರಟಿದ್ದಾರೆ.ಹೌದು, ಜೊಹೊ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ನ ಸ್ಥಾಪಕರಾಗಿರುವ ಅವರು ಅರಟ್ಟೈ ಆಪ್ ಮೂಲಕ ಯಾರೂ ಊಹಿಸಲಾಗದ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಮಾಡಲು ಹೊರಟಿದ್ದಾರೆ.ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಅವರು ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟದ ಕೆಲಸವನ್ನು ತೊರೆದು ಜಾಗತಿಕ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಕಂಪನಿಯನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲು ಹಳ್ಳಿಯೊಂದಕ್ಕೆ ಸ್ಥಳಾಂತರಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಶ್ರೀಧರ್ ವೆಂಬು ಪ್ರಿನ್ಸ್ಟನ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿ ಸಿಲಿಕಾನ್ ವ್ಯಾಲಿಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು.ಅವರು ಅಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಸಂಬಳ ಮತ್ತು ಸವಲತ್ತುಗಳು ಸಿಗುತ್ತಿದ್ದವು, ಆದರೆ ನಿಜವಾದ ಪ್ರತಿಭೆ ದೊಡ್ಡ ನಗರಗಳು ಅಥವಾ ಉನ್ನತ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಭಾರತದ ಸಣ್ಣ ಪಟ್ಟಣಗಳು ಮತ್ತು ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಇದೆ ಎಂದು ಅವರು ನಂಬಿದ್ದರು.ಈ ಆಲೋಚನೆಯೇ ಅವರನ್ನು ಭಾರತಕ್ಕೆ ಮರಳಲು ಮತ್ತು ಹಳ್ಳಿಯಿಂದ ತಮ್ಮ ಕೆಲಸವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು ಪ್ರೇರೇಪಿಸಿದೆ.
ಜೊಹೊ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿದ್ದು ಹೇಗೆ?
2000 ರ ದಶಕದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ, ಅವರು ತಮಿಳುನಾಡಿನ ಒಂದು ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು.ಆರಂಭದಲ್ಲಿ, ಕಂಪನಿಗೆ ಅಡ್ವೆಂಟ್ನೆಟ್ ಇಂಕ್ ಎಂದು ಹೆಸರಿಸಲಾಯಿತು, ನಂತರ ಅದನ್ನು ಜೊಹೊ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಎಂದು ಬದಲಾಯಿಸಲಾಯಿತು.ಮುಖ್ಯವಾಗಿ, ಜೊಹೊವನ್ನು ಯಾವುದೇ ಬಾಹ್ಯ ಸಾಹಸೋದ್ಯಮ ಬಂಡವಾಳವಿಲ್ಲದೆ ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಯಿತು.ಇದರರ್ಥ ಇದು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬೂಟ್ಸ್ಟ್ರಾಪ್ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿತ್ತು.ಇದು ಕಂಪನಿಯು ಅಲ್ಪಾವಧಿಯ ಲಾಭಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ತನ್ನ ದೀರ್ಘಕಾಲೀನ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದ ಮೇಲೆ ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸಲು ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿತು.
ಶ್ರೀಧರ್ ವೆಂಬು ಅವರು ನಾವೀನ್ಯತೆ ಕೇವಲ ದುಬಾರಿ ಕಚೇರಿಗಳು ಮತ್ತು ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟದ ಪದವಿಗಳಿಂದ ಬರುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ನಂಬಿದ್ದರು.ಅವರು ಹಳ್ಳಿಗಳು ಮತ್ತು ಪಟ್ಟಣಗಳ ಯುವಕರಿಗೆ ತರಬೇತಿ ನೀಡಿದರು,ಅವರಿಗೆ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯನ್ನು ಕಲಿಸಿದರು. ಇದು ಅವರಿಗೆ ಉದ್ಯೋಗವನ್ನು ಒದಗಿಸಿತು ಮತ್ತು ಜೊಹೊಗೆ ಬಲವಾದ, ನಿಷ್ಠಾವಂತ ತಂಡವನ್ನು ಕಟ್ಟಲು ಸಾಧ್ಯವಾಯಿತು. ಇಂದಿಗೂ ಸಹ, ಕಂಪನಿಯ ಹೆಚ್ಚಿನ ಭಾಗವು ನಗರೇತರ ಸ್ಥಳಗಳಿಂದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ.
ಇಂದು ಜೊಹೊ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ 50 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಕ್ಲೌಡ್-ಆಧಾರಿತ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ, ಇವುಗಳನ್ನು 180ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ 100 ಮಿಲಿಯನ್ ಬಳಕೆದಾರರು ಬಳಸುತ್ತಾರೆ.ಜೊಹೊ CRM, HR ನಿರ್ವಹಣೆ, ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮತ್ತು ಇಮೇಲ್ನಂತಹ ಪರಿಹಾರಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಜಾಗತಿಕ ಕಂಪನಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಸ್ಪರ್ಧಿಸಿದೆ. ಏತನ್ಮಧ್ಯೆ, ಶ್ರೀಧರ್ ವೆಂಬು ವಾಟ್ಸಾಪ್ಗೆ ಪರ್ಯಾಯ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾದ ಭಾರತೀಯ ನಿರ್ಮಿತ ಸುರಕ್ಷಿತ ಸಂದೇಶ ವೇದಿಕೆಯಾದ ಅರಟ್ಟೈ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ್ದಾರೆ
ಈಗ ಹೊರಗಿನ ಹೂಡಿಕೆ ಇಲ್ಲದೆ ಸಣ್ಣ ಹಳ್ಳಿಯೂ ಸಹ ವಿಶ್ವ ದರ್ಜೆಯ ಕಂಪನಿಯನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಬಹುದು ಎಂದು ಶ್ರೀಧರ್ ವೆಂಬು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ದೃಷ್ಟಿಕೋನ ಮತ್ತು ಮಾದರಿ ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಉದ್ಯಮಿಗಳಿಗೆ ಹೊಸ ದಿಕ್ಕನ್ನು ನೀಡಲಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಬಹುದು.